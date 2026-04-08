Görkem Sevindik\'e Siyasi Destek

08.04.2026 21:30
İsrail için tehdit edilen sanatçı Görkem Sevindik'e AK Parti, CHP ve İYİ Parti'den destek geldi.

İSRAİL Meclisi'nin Filistinlilere idam cezası verilmesini kolaylaştıran yasaya tepki gösterdiği için İsrailli bakanın tehdit ettiği Eşref Rüya dizisinin Kadir Baba'sı Görkem Sevindik, Türk siyasetini birleştirirken AK Parti, CHP ve İYİ Parti'den destek mesajları geldi.

SANATÇI DAYANIŞMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in hedefi haline gelen Görkem Sevindik'e destek mesajı yayımladı. Kendisi gibi sanatçı olan Sevindik'in yanında olduklarını vurgulayan Yenişehirlioğlu, "Sanatçıyı hedef göstermenin, onu sindirmeye çalışmanın ve yıldırmayı amaçlamanın; bir suçluluk psikolojisinin yansıması olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu dışavurum aslında korkunun, acizliğin ve çaresizliğin itirafıdır" dedi.

"Bir sanatçı olarak İsrail'in zulmü karşısında sessiz kalmayan Görkem Sevindik kardeşimizi yürekten tebrik ediyorum" diyen Yenişehirlioğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler bu tehditleri asla normalleştirmeyeceğiz, görmezden gelmeyeceğiz ve bu şantajlara asla boyun eğmeyeceğiz. Nefret diliyle, korkuyla ve sindirme politikalarıyla siyasi ikbal devşirmeyi hedefleyen İsrail'in saplantılı zihniyetine karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

'YÜREKLİ BİR TUTUM'

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise NSosyal hesabından bir açıklama yaparak, "Siyonist zihniyetin özellikle sinema dünyasındaki küresel hegemonyasına karşı vicdani ve yürekli tutum sergileyen sanatçımızın sonuna kadar yanındayız. Bu durumun benzer güçlü seslerin yükselmesine vesile olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

'SUSTURMA ÇABASI'

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, yaptığı açıklamada Görkem Sevindik'i tehdit eden aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e tepki gösterdi. Sevindik'in yanında olduklarını vurgulayan Genel Başkan Yardımcısı Bulut, "Ben-Gvir gibi isimlerin tehditkar söylemleri ve baskı girişimleri, İsrail'in uyguladığı mezalimi normalleştirme ve buna karşı çıkanları susturma çabasından başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKLÜĞE YAKIŞAN TAVIR'

İYİ Parti Medya ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Raşit Yılmaz, Sevindik'in insani tutarlılığı nedeniyle Netenyahu rejimi tarafından tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizerek, "Pek çok başarılı performansıyla halkımızın takdirini kazanan Eşref Rüya dizisi oyuncusu Görkem Sevindik'in, sanatçı duyarlılığıyla Filistin'deki olası kitlesel idama karşı sergilediği duruş takdire şayandır. Her Türk'ün temel vasfı, zulme karşı mukavemet göstermektir. Sevgili Görkem Sevindik'i, Türklüğe yakışan bu duyarlılığı nedeniyle tebrik ediyorum" dedi.

'GERÇEĞİN KENDİSİNDEN RAHATSIZLAR'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Terör sevici Itamar Ben-Gvir'in bir sanatçıyı hedef alması acziyetin ve baskıcı zihniyetin açık göstergesidir. Tehdit diliyle ne hakikat bastırılır ne de vicdan susturulur. Görkem Sevindik insani bir durum sergilemiştir. Bundan rahatsız olanlar, aslında gerçeğin kendisinden rahatsızdır. Boykot çağrıları linç kampanyaları; hepsi nafile."

NE OLMUŞTU?

Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya'da 'Kadir Baba' karakterine hayat veren Sevindik, İsrail'de Filistinli esirlere idamın önünü açan yasaya karşı çıkarak 12 bin kişinin idam edileceğini söyleyip 'Lütfen susmayalım' mesajı attı. Eşref Rüya'nın İsrail'de beğeniyle izlenmesi nedeniyle tanınan oyuncu Sevindik'e çok sayıda tehdit mesajı geldi. İsrailli fanatik Bakan Ben Gvir, bir video mesaj ile 'Teröristler için artık idam cezası geçerli' paylaşımı yaparak Kadir Baba'yı hedef gösterdi.

Kaynak: DHA

Görkem Sevindik, İnsan Hakları, Eşref Rüya, İYİ Parti, AK Parti, İsrail, Güncel, Medya, Baba, Son Dakika

3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
ABD’nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu ABD'nin pilot kurtarma operasyonun animasyon versiyonu oluşturuldu
ABD Savunma Bakanı Hegseth’in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı ABD Savunma Bakanı Hegseth'in gaz çıkardığı iddia edilen video sosyal medyayı salladı
Trump, İran’la iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump, İran'la iki haftalık ateşkesi kabul etti
Ateşkes öncesi İran’a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu Ateşkes öncesi İran'a ağır darbe: Petrokimya ve alüminyum tesisleri vuruldu
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından İran’dan İsrail’e füze saldırısı Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından İran’dan İsrail’e füze saldırısı
Ateşkes Lübnan’ı da kapsayacak Ateşkes Lübnan'ı da kapsayacak

21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
21:55
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
Galatasaray zorlu Göztepe deplasmanında moral buldu
21:45
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır
21:07
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak
Bu yolda araç içerisinde durmak da emniyet kemeri de takmak yasak
20:53
Beyaz Saray: İran’ın 10 maddelik planını reddettik
Beyaz Saray: İran'ın 10 maddelik planını reddettik
20:48
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57’ye yükseldi
7 futbolcu milli maçta oynadıktan sonra ortadan kayboldu: Firari futbolcu sayısı 57'ye yükseldi
20:42
2 kez Süper Lig’in kapısından dönmüşlerdi Şampiyonluğa koşuyorlar
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar
20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 254
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 254
18:18
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
