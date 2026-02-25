GÜNDEM / 25 Şubat 2026 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GÜNDEM / 25 Şubat 2026

25.02.2026 09:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na ve Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Emek Sofrası Buluşması" iftar programına katılacak.

6 Nisan 192

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na ve Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Emek Sofrası Buluşması" iftar programına katılacak.

(Ankara/12.00/18.42) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti ve Yeni Yol Partisinin meclis grup başkanlıklarını ziyaret edecek.

(TBMM/16.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Geleneksel MÜSİAD Ankara İftarı'na katılacak.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret edecek, Bakırköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine iştirak edecek.

(İstanbul/11.00/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Bağımlılıkla Mücadelede Aile ve Toplum Temelli Bütüncül Destek Projesi tanıtım programı ile Kardeşlik Soframız iftar programına katılacak.

(Batman/15.00/15.35/17.00/17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Valiliğe, Belediye Başkanlığına, AK Parti ve MHP il başkanlıklarına ziyarette bulunacak, iftar programına iştirak edecek.

(Çorum/15.30-18.33) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Yozgat/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Beşevler AK Gençlik Ankara İftar Çadırı'nın önünde basın açıklaması yapacak ve ardından çadırda iftar programına katılacak.

(Ankara/18.15/18.42) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/14.00/10.30/9.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin "Sağlık Modülü" adlı haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye-Somali İlişkileri Paneli"ne katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, İtalya'nın Juventus takımı ile deplasmanda karşılaşacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, karşılaşmayı statta izleyecek.

(Torino/23.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında İngiltere'nin Nottingham Forest ekibine konuk olacak Fenerbahçe, son idmanını Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirecek. Teknik Direktör Domenico Tedesco ve bir oyuncusu, basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00/12.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Perreira ve bir oyuncusu, Fenerbahçe'yi ağırlayacakları UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesi müsabakanın oynanacağı City Ground'da basın toplantısı yapacak.

(Nottingham/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ve bir oyuncusu, Kuzey Makedonya'nın Shkendija ekibini ağırlayacakları UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Samsun/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Shkendija Teknik Direktörü Jeton Bekjiri ve bir oyuncusu, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Samsunspor'a konuk olacakları maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Samsun/19.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Basketbol Avrupa Ligi'nin 29. haftasında Fenerbahçe Beko, Sırbistan'ın Partizan ekibini ağırlayacak, Anadolu Efes ise deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.45/Belgrad/22.00) (Fotoğraflı)

7- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi yarı-final play-in ikinci maçlarında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransa'nın Basket Landes, Fenerbahçe Opet ise İspanya'nın Spar Girona ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Mont de Marsan/Girona/21.30)

8- Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray Daikin, Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ekibini konuk edecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

9- SMS Grup Efeler Ligi'nin 21. haftası Halkbank-Fenerbahçe Medicana, ON Hotels Alanya Belediyespor-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Gençlikspor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ve Altekma-Gebze Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/15.00/Antalya/Bursa/Gaziantep/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Adventure Erkekler Süper Lig'in 23. haftasından, Nilüfer Belediyespor-Güneysu karşılaşması yapılacak.

(Bursa/13.00) (Fotoğraflı)

11- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı ikinci haftasında Yenimahalle Belediyespor-MC Sistem Yurdum müsabakası oynanacak.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Dış Politika, AK Parti, Ekonomi, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 25 Şubat 2026 - Son Dakika

İstanbul’u boydan boya geçecek yeni demiryolu İşte güzergahlar İstanbul'u boydan boya geçecek yeni demiryolu! İşte güzergahlar
Taht kavgası büyüyor Kim’in adımı ortalığı fena karıştıracak Taht kavgası büyüyor! Kim'in adımı ortalığı fena karıştıracak
Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı Bahçe sulamaya giden çiftçiler korkunç manzarayla karşılaştı
Ahmet Türk’ten Bahçeli’nin kayyum çıkışına yanıt Ahmet Türk'ten Bahçeli'nin kayyum çıkışına yanıt
“Deprem üretmez“ denilen bölge için uzmanından kritik uyarı "Deprem üretmez" denilen bölge için uzmanından kritik uyarı
Fener taraftarını kahreden haber geldi Fener taraftarını kahreden haber geldi
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak İşte merak edilen o liste 2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım 2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Diego Simeone gizlice sözleşme imzaladı İşte yeni adresi Diego Simeone gizlice sözleşme imzaladı! İşte yeni adresi
Cezaevi yolunda korkunç kaza Eski başbakanın kardeşi kanala düştü Cezaevi yolunda korkunç kaza! Eski başbakanın kardeşi kanala düştü
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay’la son konuşmasını mahkemede anlattı Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Usta oyuncu Ali Tutal’a büyük vefasızlık Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı Rus ajanı kıskıvrak yakalandı Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
İbrahim Tatlıses’in eski menajeri ifşa etti Mal varlıklarını bir bir listelemişler İbrahim Tatlıses'in eski menajeri ifşa etti! Mal varlıklarını bir bir listelemişler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı

11:09
Balıkesir’de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
Balıkesir'de F-16 düştü, şehit pilottan geriye bu görüntü kaldı
10:57
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı
10:28
Tacizden tutuklanmıştı CHP’li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
Tacizden tutuklanmıştı! CHP'li başkanın kızından soruşturmanın seyrini değiştirecek ifade
10:14
Bunu hiç beklemiyordu Destek alkışı isteyen Trump’ı bozguna uğrattı
Bunu hiç beklemiyordu! Destek alkışı isteyen Trump'ı bozguna uğrattı
10:09
Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız
Mübarek Ramazan ayında imama bırakılan nota bakar mısınız
09:57
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
09:15
Düşen F-16’nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
Düşen F-16'nın bulunduğu bölgede çarpıcı manzara
09:11
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
Takımın performansından memnun olmayınca tesislerin girişine dışkı bıraktılar
09:04
Kenan Yıldız’ın zor anları: Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşırdı
Kenan Yıldız'ın zor anları: Söylenenler karşısında neye uğradığını şaşırdı
08:54
Sadettin Saran 9011’de gelen yıkımdan sonra soluğu orada almış
Sadettin Saran 90+11'de gelen yıkımdan sonra soluğu orada almış
08:53
17 yaşındaki İremnur’dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
17 yaşındaki İremnur'dan korkunç iddia: Öz ağabeyim taciz etti, yardım edin
08:34
Osimhen’den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın
Osimhen'den taraftarı uyutmayan Juventus sözleri: Neden Olmasın?
08:21
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
08:12
Inter, BodoGlimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu
Inter, Bodo/Glimt için video hazırladığına resmen bin pişman oldu
07:35
Dünya bunu ilk kez duydu El Mencho için Trump’tan olay çıkış
Dünya bunu ilk kez duydu! El Mencho için Trump'tan olay çıkış
06:58
Trump’tan tarihte bir ilk Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
06:47
F-16’nın düşme anı Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
F-16'nın düşme anı! Görüntüye sürücünün sorusu damga vurdu
06:21
Enkazdan ilk görüntüler Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay
Enkazdan ilk görüntüler! Şehit pilotumuzla ilgili kahreden detay
06:03
Balıkesir’de F-16 savaş uçağı düştü Bir pilotumuz şehit oldu
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü! Bir pilotumuz şehit oldu
05:45
ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi
ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi
03:56
Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı Çığlıklara ilk komşular koştu
Çocuğunun odasına giren aile korkunç manzarayla karşılaştı! Çığlıklara ilk komşular koştu
22:20
İran’dan herkesi ters köşe yapacak sözler
İran'dan herkesi ters köşe yapacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 11:28:47. #7.12#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 25 Şubat 2026 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.