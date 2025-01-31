GÜNDEM / 31 Ocak 2025 - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

GÜNDEM / 31 Ocak 2025

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

31.01.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Antalya/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eskişehir Valiliğini ve AK Parti Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılacak, AMATEM'in açılışını yapacak.

Kütahya Valiliğine, Kütahya Şehir Hastanesi'ne ve AK Parti Kütahya İl Başkanlığa ziyarette bulunacak Memişoğlu, Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na iştirak edecek, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesinin açılışını gerçekleştirecek.

(Eskişehir/08.30-13.30/Kütahya/14.30-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pazarkule Bağlantı Yolu Açılış Töreni'nde yer alacak, Valiliği ziyaret edecek, İl Koordinasyon Toplantısı'na ve AK Parti Edirne 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak, Uzunköprü restorasyon alanında incelemelerde bulunacak.

(Edirne/11.00-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemi dış ticaret istatistiklerini, hizmet üretici fiyat endeksini ve geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistiklerinde Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerinin aralık ayı sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenecek "Türkiye Nöbetinde Bir Münevver: Alev Alatlı Sempozyumu"na ve Atatürk Kültür Merkezi'ndeki " Müzik: Fahir Atakoğlu Belgeseli" programına katılacak.

(İstanbul/09.45/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu 2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimleri İsviçre'de yapılacak.

(Nyon/14.00/15.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 22. haftası, ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor ve TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Konya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 22. haftası, Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor maçıyla başlayacak.

(Çorum/20.00) (Fotoğraflı)

4- THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Bologna takımını ağırlayacak, Anadolu Efes ise Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30/Pire/22.15) (Fotoğraflı)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol ve BOTAŞ- Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00/Ankara/18.30) (Fotoğraflı)

6- Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçlarına İstanbul'da devam edilecek; Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye, dördüncü maçında Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi, AK Parti, Politika, Antalya, Ekonomi, ankara, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 31 Ocak 2025 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
10:17 İmamoğlu’na büyük destek Adliye koridorları “Hak, hukuk, adalet“ sloganlarıyla inledi İmamoğlu'na büyük destek! Adliye koridorları "Hak, hukuk, adalet" sloganlarıyla inledi
09:44 Mansur Yavaş, İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesi’ne geldi Mansur Yavaş, İmamoğlu'na destek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi
09:37 Devrik lider Esad’ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 Fenerbahçe’den sürpriz Eren Elmalı hamlesi Fenerbahçe'den sürpriz Eren Elmalı hamlesi
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargıya kimse ayar veremez
15:24 Midtjylland’ta forma giyen Türk futbolcudan olay sözler: Ailem Fenerbahçe’yi desteklerse bozuşuruz Midtjylland'ta forma giyen Türk futbolcudan olay sözler: Ailem Fenerbahçe'yi desteklerse bozuşuruz
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
15:11 Fransız Alplerinde çığ felaketi: 5 dağcı öldü Fransız Alplerinde çığ felaketi: 5 dağcı öldü
15:09 25 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu 25 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu
15:04 Yabancılar Borsa İstanbul’da dev alımlar gerçekleştiriyor Yabancılar Borsa İstanbul'da dev alımlar gerçekleştiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 11:25:10. #1.13#
SON DAKİKA: GÜNDEM / 31 Ocak 2025 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.