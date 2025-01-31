GÜNDEM / 31 Ocak 2025

Güncel

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya Spor Salonu'nda düzenlenecek 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

(Antalya/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Eskişehir Valiliğini ve AK Parti Eskişehir İl Başkanlığını ziyaret edecek, Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na katılacak, AMATEM'in açılışını yapacak.

Kütahya Valiliğine, Kütahya Şehir Hastanesi'ne ve AK Parti Kütahya İl Başkanlığa ziyarette bulunacak Memişoğlu, Sağlık Yöneticileri Toplantısı'na iştirak edecek, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülsüm Güral Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesinin açılışını gerçekleştirecek.

(Eskişehir/08.30-13.30/Kütahya/14.30-20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pazarkule Bağlantı Yolu Açılış Töreni'nde yer alacak, Valiliği ziyaret edecek, İl Koordinasyon Toplantısı'na ve AK Parti Edirne 7. Olağan Kadın Kolları Kongresi'ne katılacak, Uzunköprü restorasyon alanında incelemelerde bulunacak.

(Edirne/11.00-16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemi dış ticaret istatistiklerini, hizmet üretici fiyat endeksini ve geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin turizm istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aylık para ve banka istatistiklerinde Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma hesaplarının stok bakiyelerinin aralık ayı sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenecek "Türkiye Nöbetinde Bir Münevver: Alev Alatlı Sempozyumu"na ve Atatürk Kültür Merkezi'ndeki " Müzik: Fahir Atakoğlu Belgeseli" programına katılacak.

(İstanbul/09.45/18.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu 2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı"na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimleri İsviçre'de yapılacak.

(Nyon/14.00/15.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 22. haftası, ikas Eyüpspor-Net Global Sivasspor ve TÜMOSAN Konyaspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/Konya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 22. haftası, Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor maçıyla başlayacak.

(Çorum/20.00) (Fotoğraflı)

4- THY Avrupa Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Bologna takımını ağırlayacak, Anadolu Efes ise Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30/Pire/22.15) (Fotoğraflı)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftası, Fenerbahçe Opet-Melikgazi Kayseri Basketbol ve BOTAŞ- Beşiktaş maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00/Ankara/18.30) (Fotoğraflı)

6- Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu maçlarına İstanbul'da devam edilecek; Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye, dördüncü maçında Yeni Zelanda ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

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