Haftanın tarihine bakış

Mustafa Kemal Paşa, Samsun'dan İstanbul'a dönmesi için saraydan yapılan ısrarlı geri çağırmalar karşısında 8 Temmuz 1919 gecesi görevinden ve askerlik mesleğinden istifa etti.

9. Ordu Müfettişi göreviyle Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal Paşa'nın Milli Mücadele'yi örgütlemeye yönelik çalışmaları, İstanbul'daki İngiliz güçlerini tedirgin etti. 9. Ordu Müfettişliği görevi de hükümetin düzenlemesiyle 3. Ordu Müfettişliği olarak değiştirildi.

İngiliz güçleri komutanı General George Milne, ardından İngiltere Yüksek Komiseri Amiral Caltrop, Amasya Genelgesi'nin yayımlanması öncesinde ve sonrasında birkaç kez saray ve Harbiye Nezareti nezdinde Mustafa Kemal'in geri çağrılması için girişimde bulundu.

Mustafa Kemal, Vükela Meclisi'nin (Bakanlar Kurulu) 8 Temmuz 1919'da, 3. Ordu Müfettişliğinden alınmasına ilişkin kararının gecesi, sarayla telgraf görüşmesi yaptı. Bu görüşme sırasında, kendisine resmi memuriyetine son verildiği bildirildi. Mustafa Kemal de saat 22.50'de Harbiye Nezareti'ne, 23.00'te de padişaha resmi göreviyle beraber askerlik mesleğinden istifa ettiğini bildiren telgrafları çekti.

Atatürk, bu olayı daha sonra şöyle anlattı:

"Harbiye Nezareti 'İstanbul'a gel' diyor, Padişah, 'Evvela tebdilihava al, Anadolu'da bir yerde otur, fakat bir işe karışma' diye başlıyordu. Nihayet, 8 Temmuz 1919 gecesi Saray ile açılan bir telgraf muhaberesi esnasında birdenbire perde kapandı ve 8 Haziran'dan 8 Temmuz'a kadar bir aydır devam eden oyun hitama erdi. İstanbul, benim o dakikada resmi memuriyetime hitam vermiş oldu. Ben de aynı dakikada, 8 Temmuz 1919 gecesi saat 10.50'de Harbiye Nezareti'ne, saat 11.00'de padişaha silki askeriyeden istifamı müş'ir telgrafları vermiş oldum. Keyfiyet tarafımdan ordulara ve millete iblağ edildi. Bu tarihten sonra resmi sıfat ve salahiyetten mücerret olarak, yalnız milletin şefkat ve civanmertliğine güvenerek ve onun bitmez tükenmez feyiz ve kudret menbaından ilham ve kuvvet alarak vicdani vazifemize devam ettik."

Belli başlı öteki olaylar:

6 Temmuz

1517 - "Emaneti Mübareke" adıyla anılan Hazreti Muhammed'e ait kutsal eşya, Mısır fatihi Yavuz Sultan Selim'e teslim edildi.

1535 - "Ütopya"nın yazarı İngiliz devlet adamı Sir Thomas More, Kral 8. Henry'yi, İngiltere kilisesinin başı olarak kabul etmediği için idam edildi.

1885 - Fransız bilim adamı Louis Pasteur kuduz aşısını buldu.

1917 - Arabistanlı Lawrence, Arap isyancılarla Akabe kentine saldırdı.

1924 - Dr. Safiye Ali Hanım başkanlığındaki heyet, Uluslararası Kadınlar Kongresi'ne katılmak üzere Londra'ya gitti.

1927 - Şurayı Devlet (Danıştay) göreve başladı.

1965 - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kanunu kabul edildi.

1971 - Caz sanatçısı Louis Armstrong öldü.

1975 - Tarihçi ve yazar Reşat Ekrem Koçu, 70 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1984 - Türkiye'nin en eski illüzyonisti Zati Sungur 87 yaşında İstanbul'da öldü.

1991 - Türkiye'nin ilk kadın valisi Lale Aytaman, Muğla'ya atandı.

1993 - Erzincan'da Başbağlar köyüne saldıran teröristler, çocukların da olduğu 33 kişiyi öldürdü ve köyü ateşe verdi.

1995 - Ünlü yazar Aziz Nesin, Çeşme'de 80 yaşında vefat etti.

1995 - Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin kentin simgesi Hitit Güneşi'ni değiştirme kararını reddetti.

1999 - Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay intihar girişiminde bulundu. Uluğbay, 9 Temmuz'da verdiği ifadede, tetiği kendi iradesiyle çektiğini belirtti.

2008 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen emekli orgeneraller Şener Eruygur ile Hurşit Tolon tutuklandı.

2008 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen iş adamı Kuddusi Okkır, tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde öldü.

2008 - Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı İstanbul'da vefat etti.

2011 - Türkiye Cumhuriyeti'nin 61. hükümeti, AK Parti Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığında kuruldu.

2013 - Kanada'nın Quebec eyaletinde ham petrol taşıyan tren, yetersiz fren kuvveti nedeniyle devrildi. Kaza sonrası meydana gelen patlamalar nedeniyle 47 kişi hayatını kaybetti.

2015 - Futbola, büyüdüğü Bayrampaşa'nın takımı Altıntepsi Makelspor'un altyapısında adım atan milli futbolcu Arda Turan, 16 yıl sonra La Liga takımlarından Barcelona'ya transfer oldu.

2015 - Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde işçileri taşıyan açık kasa kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 13'ü kadın 15 tarım işçisi öldü.

2016 - ABD Hükümeti, Kuzey Kore rejiminin yaptığı insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında yaptırım kararı aldı.

2016 - Galatasaray'ın efsane kalecisi ve Milli Takım kaptanlarından Turgay Şeren 84 yaşında vefat etti.

2018 - Kapatılan Zaman gazetesinin eski yazarları Mümtazer Türköne ve Mustafa Ünal 10 yıl altışar ay, Ali Bulaç ve Şahin Alpay 8 yıl dokuzar ay hapis cezasına çarptırıldı.

2023 - Ruanda'da 1994'te binlerce kişinin hayatını kaybettiği soykırımı destekledikleri iddiasıyla 234 kişi gözaltına alındı.

7 Temmuz

1828 - Kars, Emin Paşa'nın teslim kararı alması üzerine Rus işgaline uğradı.

1929 - Mussolini, Papa ile anlaşınca bağımsız Vatikan kuruldu.

1939 - Hatay'da bir il kurulması kararlaştırıldı.

1930 - "Sherlock Holmes"un yazarı Sir Arthur Conan Doyle öldü.

1942 - Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Samsun'a çıkan kişilerden, Türkiye Cumhuriyeti'nin 4'üncü Başbakanı Dr. Refik Saydam İstanbul'da vefat etti.

1948 - İdil Biret ve Suna Kan'ın yurt dışında eğitim görmelerini sağlayan "üstün yetenekli çocuklar" hakkındaki özel yasa çıktı.

1955 - Camialtı Tersanesi'nde inşa edilen ilk şilep "Abidin Daver" denize indirildi.

1955 - Gazeteci Yazar Ali Naci Karacan 59 yaşında vefat etti.

1964 - Metin Erksan'ın yönettiği "Susuz Yaz" filmi, 14. Uluslararası Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülü kazandı.

1993 - "Hababam Sınıfı" serisinin yaratıcısı şair ve yazar Rıfat Ilgaz 82 yaşında öldü.

1998 - Başbakan Mesut Yılmaz'ın gezisi sırasında Makedonya'daki trafik kazasında Devlet Bakanı Rüştü Kazım Yücelen, milletvekili Şinasi Altıner, gazeteci Fikret Bila, koruma polisi ve şoför yaralandı.

2000 - Yargıtay, eski milletvekili Şevki Yılmaz'a verilen 25 ay hapis cezasını onadı.

2005 - Londra'da, üç metroya ve bir otobüse El Kaide'nin üstlendiği intihar saldırıları düzenlendi, 52 kişi öldü. 21 Temmuz'daki ikinci dalga saldırıda can kaybı yaşanmadı.

2007 - Irak'ta, nüfusunun tamamına yakınını Türkmenlerin oluşturduğu Tuzhurmatu kentindeki Emirli bölgesinde pazar yerinde patlayıcı yüklü kamyonla düzenlenen intihar saldırısında 150 kişi öldü.

2013 - Solar Impulse, hiç yakıt almadan ABD'yi baştan başa geçmeyi başaran ilk güneş enerjisiyle çalışan uçak oldu.

2013 - Edirne'de yapılan 652. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin finalinde İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz, üst üste 3. kez şampiyonluğa ulaşarak altın kemerin sahibi oldu.

2016 - Akdeniz'de 18 Nisan 2015'te alabora olan ve yaklaşık 700 sığınmacının hayatını kaybettiği facianın yaşandığı göçmen teknesinin enkazından 217 göçmenin cesedi çıkarıldı.

2017 - Nükleer silah sahibi ülkelerin boykotuna rağmen nükleer silahları yasaklayan uluslararası anlaşma 122 oyla Birleşmiş Milletlerde kabul edildi.

2021- Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi, Moise'nin yerine gelen geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede acil durum ilan etti.

8 Temmuz

1522 - Kanuni Sultan Süleyman, Rodos'a çıktı.

1829 - Erzurum, Salih Paşa'nın Çarlık ordusunun teslim koşullarını kabulüyle Rus işgaline uğradı.

1833 - Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya'sı arasında "Hünkar İskelesi" anlaşması imzalandı.

1919 - Mustafa Kemal, resmi görevinden ve askerlikten çekildi.

1928 - Ankara Hukuk Fakültesi, ilk mezunlarını verdi.

1937 - Türkiye ile İran, Irak ve Afganistan arasında saldırmazlık paktı (Sadabad Paktı) imzalandı.

1943 - Atatürk'ün yaverlerinden ve eski milletvekillerinden Cevat Abbas Gürer vefat etti.

1948 - Topraksız çiftçilere hazine topraklarının dağıtımı yasalaştı.

1950 - İhracat tamamen serbest bırakıldı.

1954 - Türkiye'de ilk gece maçı, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Gençlerbirliği ile Demirspor arasında yapıldı.

1966 - Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Celal Bayar'ın cezasını hastalığı dolayısıyla affetti.

1993 - Özel radyo ile televizyon işletilmesi ve kurulması serbest bırakıldı.

1996 - RP-DYP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı, "Refahyol" dönemi başladı.

2007 - Dünyanın yeni 7 harikası, Ürdün'deki "Petra Antik Kenti", "Çin Seddi", Brezilya'daki "Kurtarıcı İsa Heykeli", Peru'daki "Machu Picchu Antik Kenti", Meksika'daki "Chichen Itza Piramidi", Roma'daki "Kolezyum" ve Hindistan'daki "Tac Mahal" anıt mezarı olarak Portekiz'in başkenti Lizbon'da ilan edildi.

2013 - Mısır'da Cumhuriyet Muhafızları Karargahı önünde görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'yi desteklemek üzere bir araya gelen göstericilere ateş açıldı, saldırıda 53 kişi hayatını kaybetti.

2015 - Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada, Srebrenitsa Soykırımı'nı kınayan karar tasarısını veto etti.

2016 - Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), 3 yıldızı bulunan, kütle olarak da Jüpiter'den 4 kat büyük gezegen keşfetti.

2017 - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Babül Hava Sınır Kapısı'nın girişine ilk defa "Suriye devrimini" temsilen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından kullanılan 3 yıldızlı dev bayrak çekildi.

2018 - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarında yolcu treninin vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu 25 kişi öldü, 340 kişi yaralandı.

2019 - Uluslararası Ceza Mahkemesi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki isyancı M23 hareketi lideri Bosco Ntaganda'yı savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekten mahkum etti.

2022- Japonya'nın Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vurularak ağır yaralanan eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo yaşamını yitirdi.

2023- Mazhar Fuat Özkan (MFÖ) grubunun üyesi Özkan Uğur, 69 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

2024- Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın öncülük ettiği ve Avrupalı aşırı sağ partilerden toplam 84 milletvekilini bir araya getiren "Avrupa'nın Vatanseverleri" ittifakı, Avrupa Parlamentosunda (AP) "ulusal egemenlik" vurgusuyla kuruldu.

9 Temmuz

1401 - Moğol İmparatoru Timur'un orduları, Bağdat'ı ele geçirdi.

1872 - İbret gazetesi, yazar Namık Kemal'in "Garaz Marazdır" başlıklı yazısı nedeniyle kapatıldı, Namık Kemal sürgüne gönderildi.

1932 - Türkiye, Milletler Cemiyeti'ne üye oldu.

1935 - Moda Deniz Kulübü, Atatürk'ün de katıldığı törenle açıldı.

1938 - Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Savarona yatında üç saat süren Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. Bu toplantı, Atatürk'ün Bakanlar Kurulu'na son kez başkanlık edişi oldu.

1945 - Ormanlar, devletin mülkiyetine geçti.

1946 - Ankara Valisi Nevzat Tandoğan intihar etti.

1949 - Çorum vapuru, Galata rıhtımında yandı, 56 kişi dumandan boğuldu.

1952 - İstanbul Teknik Üniversitesi televizyon laboratuvarında, ilk televizyon yayını basın önünde yapıldı.

1953 - Yerli Film Yapanlar Cemiyeti, ilk resmi film yarışmasını düzenledi.

1961 - Anayasa için halk oylaması yapıldı. 1961 Anayasası, yüzde 61,5 oranındaki "evet" oyuyla kabul edildi.

1979 - Abdi İpekçi cinayetinin sanığı Mehmet Ali Ağca yakalandı.

1987 - Midyat'ın bir mezrasına ve bir köyüne saldıran teröristler 31 kişiyi öldürdü.

1993 - Sivas olaylarında yaralanan şair Metin Altıok'un da kaldırıldığı hastanede 52 yaşında yaşamını yitirmesi üzerine olaylarda hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye çıktı.

1995 - Sıcak çatışmanın sona erdiği Irak'ın kuzeyinde Kanimasi, Mergasor ve Barzan bölgelerinde kontrolü ele geçiren Türk askeri birlikleri, 6 teröristi daha öldürdü. Harekatta öldürülen terörist sayısı 127'ye ulaştı.

1998 - İstanbul'da tarihi Mısır Çarşısı'ndaki patlamada 7 kişi öldü, 110 kişi yaralandı.

2001 - Emlakbank, Ziraat Bankasına devredildi.

2008 - ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıda üç polis şehit oldu, saldırıyı düzenleyen teröristlerden üçü ölü ele geçirildi, biri kaçtı.

2011 - Güney Sudan Meclis Başkanı James Wani İgga, ülkenin bağımsızlığını resmen ilan etti.

2017 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı ve 25 gün süren yürüyüşü, İstanbul Maltepe'de düzenlediği mitingle sona erdirdi.

2017 - Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi protesto edildi. Protestocular, Schanzenviertel semtinde caddelere barikat kurdu ve ateş yaktı.

2018 - Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti, ardından Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

2021- Almanya'da Kuzey-Ren Vestfalya, Rheinland-Pfalz, Bavyera ve Baden-Vürtemberg eyaletlerinde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı sellerde 180'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

2023- Bangladeş'te 50 milyondan fazla vatandaşın, parmak izi ve kimlik numaraları dahil olmak üzere kişisel bilgileri, devlete ait bir internet sitesinden sızdırıldı.

10 Temmuz

1900 - Paris Metrosu açıldı.

1921 - Yunan ordusunun taarruzuyla Kütahya-Eskişehir muharebeleri başladı.

1923 - İstanbul'da Harp Akademisi kuruldu.

1933 - Sümerbank resmen faaliyete geçti.

1939 - Türk Basın Birliğinin ilk kongresi Ankara'da toplandı.

1947 - Hindistan'ın ikiye ayrılmasıyla oluşan Pakistan'da genel valiliğe Muhammed Ali Cinnah getirildi.

1952 - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) kuruldu.

1961 - Galatasaraylı milli futbolcu Metin Oktay, İtalya'nın Palermo takımına 660 bin liraya transfer oldu.

1962 - ABD, kıtalar arası haberleşmeyi sağlayacak Telstar uydusunu uzaya gönderdi.

1969 - Türkiye'de ordu mensuplarına oy hakkı tanındı.

1971 - Fas ordusunun bazı birlikleri, krallık rejimine karşı ihtilal girişiminde bulundu, ülkede cumhuriyet ilan edildi.

1985 - Yeni Zelanda'nın Auckland Limanı'nda bulunan barış örgütü Greenpeace'in "Rainbow Warrior" adlı gemisinde iki patlama oldu. Gemi bir saat sonra battı, bir kişi öldü.

1992 - Yazar, edebiyat tarihçisi Cevdet Kudret 85 yaşında vefat etti.

1996 - Ses sanatçısı Hamiyet Yüceses 84 yaşında yaşamını yitirdi.

1996 - Türksat uydusu, Fransız Guyanası'ndan uzaya fırlatılarak geçici yörüngesine yerleştirildi.

2007 - Astronomlar, ışığı Dünya'ya 13,5 milyar yılda ulaşan en uzak gök adaları saptadı. Keşif, Hawai'de Mauna Kea Yanardağı'nın tepesinde 4 bin 205 metre rakımda kurulu Keck Teleskobu sayesinde yapıldı.

2011 - Şike soruşturmasında, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım tutuklandı. Soruşturmanın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Türk futbol camiasını dizayn etmek için verdiği talimatla başlatıldığı anlaşıldıktan sonra süreç, "Futbolda şike kumpası" olarak anılmaya başladı.

2011 - Telekulak skandalıyla sarsılan İngiltere'nin en yüksek tirajlı pazar gazetesi "News of the World" son kez yayımlandı.

2012 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Kuzey Irak ile petrol ticaretinin başladığını açıkladı.

2013 - Ukrayna'nın Donetsk kentinde düzenlenen 8. Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar gülle atmada Emel Dereli, 20,14 metrelik atışıyla şampiyona ve yıldızlar dünya rekorunu kırarak altın madalya kazandı.

2016 - Çin'in doğusundaki Fucien eyaletinde etkili olan Nepartak tropikal fırtınası nedeniyle 83 kişi öldü, 19 kişi kayboldu.

2017 - Yurt dışındaki ilk Türk ticaret merkezi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla İran'ın başkenti Tahran'da açıldı.

2020 - Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

2020 - Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

11 Temmuz

1789 - Fransız devrimci Lafayette, İnsan Hakları ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesi'ni, Devrimci Milli Meclis'e sundu.

1921 - İngilizler, Suriye'de istenmeyen Faysal'ı Irak'ta kral ilan etti.

1958 - İstanbul'da 1930'dan beri birleşik olan valilik ve belediye başkanlığı birbirinden ayrıldı.

1963 - Türkiye'de veremle savaşın öncülüğünü yapan Prof. Dr. Tevfik Sağlam, 82 yaşında İstanbul'da vefat etti.

1975 - Eski Çin'in başkenti Xian'da 2000 yıl öncesinden kalma, aslı ile aynı boyda, savaş donanımlı, kilden yapılmış 6 bin kişilik ordunun heykelleri bulundu.

1991 - Aktüel dergisi yayımlanmaya başlandı.

2005 - Kanser nedeniyle uzun süredir tedavi gören NTV Spor Yayınları Koordinatörü Gazeteci Kenan Onuk vefat etti.

2011 - Kıbrıs Rum kesiminde Limasol yakınlarındaki Zigi'deki Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO) ait "Evangelos Florakis Deniz Üssü"nde üç yıl önce el konulan bir gemiden indirilen konteynerlerdeki mühimmatın patlaması sonucu, üs komutanı dahil 13 kişi öldü.

2015 - Srebrenitsa Soykırımı'nda katledilen 136 kurbanın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2015 - Estonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporculardan Tuğba Güvenç 3 bin metre engelli yarışında, Ali Kaya da erkekler 5 bin metrede şampiyona rekoru kırarak altın madalya kazandı.

2016 - Bosna Hersek Hükümeti, Bosna Savaşı sırasında 8 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği Srebrenitsa Soykırımı'nın tarihi olan 11 Temmuz'u ulusal yas günü ilan etti.

2017 - Türk sinemasının ünlü oyuncularından Fikret Hakan, tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybetti.

2018 - Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırılar düzenlemek ve banka soygunları gerçekleştirmekten yargılanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü üyesi Beate Zschaepe, ömür boyu hapse mahkum edildi.

2018 - Türk basketbolunun duayenlerinden Doğan Hakyemez, Antalya'da 68 yaşında vefat etti.

2021- İngiliz iş adamı Sir Richard Bronson, şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği uzay aracı ile uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etti.

12 Temmuz

1536 - Düşünce ve özgürlük kavramlarının savunucularından Desiderius Erasmus öldü.

1878 - Osmanlı Devleti, Kıbrıs Adası yönetimini İngiltere'ye devretti.

1923 - İstiklal Marşı için Ali Rifat (Çağatay) Bey'in bestelediği eser seçildi. Bu marş, 7 yıl okunduktan sonra 1930'da Osman Zeki (Üngör) Bey'in bestesiyle değiştirildi.

1925 - İlk antika otomobil yarışı Münih'te düzenlendi. Yarışta, dünyanın petrolle çalışan en eski otomobili olan 1886 model Benz'i, yapımcısı Karl Benz kullandı.

1932 - Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini ortaya çıkarmayı amaç edinen Türk Dil Kurumu, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün isteğiyle "Türk Dili Tetkik Cemiyeti" adıyla kuruldu. TDK'nin ilk başkanı Samih Rifat oldu.

1936 - Berlin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını, güreşte 71 kiloda üçüncü olan Mersinli Ahmet getirdi.

1944 - İstanbul Yüksek Mühendislik Okulu'nun yeniden düzenlenerek İstanbul Teknik Üniversitesi haline getirilmesini sağlayan kanun kabul edildi.

1960 - Celal Bayar, vatana ihanet suçuyla Yüce Divan'a sevk edildi.

1961 - Türkiye'nin Ortak Pazar'a katılma önerisi reddedildi.

1972 - Deniz Kuvvetlerine ait Gölcük Tersanesi'nde yapılan Berk firkateyni donanmaya katıldı.

1975 - Atatürk ile iki yıl evli kalan Latife Uşaklıgil 75 yaşında vefat etti.

1982 - Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı katleden Ermeni terörist Hanping Herry Sasunyan, Los Angeles'taki yargılama sonunda 6 yıl hapisle cezalandırıldı.

1993 - Arzum Onan, Avrupa Güzellik Kraliçesi seçildi.

1993 - Hülya Avşar, "Berlin in Berlin" filmindeki rolüyle Moskova Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

2006 - İsrail, iki askerini kaçıran Hizbullah'a karşı savaş başlattı. 34 gün süren savaşta 1200 kişi öldü, 15 bin ev yıkıldı.

2012 - ABD yönetimi, İran'a yönelik yaptırımlarını genişletti.

2016 - Brüksel'deki Avrupa Parlamentosunda (AP), terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ve örgütün Suriye uzantısı PYD üyesi teröristleri gösteren fotoğrafların bulunduğu sergi açıldı.

2017 - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyünden yaz tatili için memleketi Gümüşhane'ye giderken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın cansız bedeni Pülümür Çayı kenarında bulundu.

2018 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 72 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

2024- Polonya Parlamentosunun alt kanadı Sejm, 18 Mayıs 1944'te Kırım Tatarlarının sürgün edilmesini, Kırım Tatar halkına yönelik soykırım eylemi olarak kabul etti.

2024- Birleşmiş Milletler (BM), 2023'te Çin'i geçerek dünyanın en kalabalık ülkesi olan Hindistan'ın 2100'e kadar bu ünvanı koruyacağını bildirdi.