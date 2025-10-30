İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

Haberin Videosunu İzleyin
30.10.2025 15:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz
Haber Videosu

İsrail'de on binlerce Ultra-Ortodoks Yahudi olan Harediler, zorunlu askerliği protesto etmek için Batı Kudüs'te toplandı. Gösteri sırasında tren seferleri askıya alındı ve bazı yollar kapatıldı.

İsrail'de on binlerce Ultra-Ortodoks Yahudiler (Haredi), zorunlu askerliği protesto etti. "Milyonluk yürüyüş" adı altında düzenlenen zorunlu askerlik karşıtı gösterinin adresi Batı Kudüs oldu.

İSRAİL'DE HAREDİLER'DEN ZORUNLU ASKERLİK PROTESTOSU

İsrail'de Haredi kesimi askerlikten muaf tutacak bir yasa talep eden ve zorunlu askerliğe karşı çıkan on binlerce kişi, İsrail'in birçok bölgesinden, Batı Kudüs'teki Yitzhak Navon tren istasyonunda toplanmaya başladı. Çok sayıda hahamın destek çağrısı yaptığı Ultra-Ortodoksların gösterisi nedeniyle Batı Kudüs'te tren seferleri askıya alındı.

İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

TREN SEFERLERİ ASKIYA ALINDI

Öte yandan Harediler, gösteriye katılımı zorlaştırmak için Tel Aviv'den Batı Kudüs'e tren seferlerinin askıya alınmasına da tepki gösterdi. Ayrıca katılımı zorlaştırma kapsamında Batı Kudüs'e giden bazı yollar araç trafiğine de kapatıldı.

İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

Gösteri nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği Batı Kudüs'te, 2 bin polis görevlendirdi. On binlerce Haredinin katıldığı gösterilerin İsrail'de son yıllarda yapılan en büyük dini protesto olduğu belirtiliyor.

İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

"PROTESTOCU SAYISI 500 BİNE ÇIKABİLİR"

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail polisi gösteriye 300 bin kişinin katılımını beklerken Haredi kaynaklar, sayının 500 bine çıkabileceğini aktardı. Gösterinin, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Ultra-Ortodoks partiler arasındaki krizin devam ettiği süreçte düzenlenmesi dikkati çekti.

İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerini zorunlu askerlikten muaf kılacak yasanın çıkmaması nedeniyle daha önce hükümetteki görevlerinden istifa eden Ultra Ortodoksların partisi Şas, sorunun bir türlü çözülememesi üzerine geçen hafta milletvekillerinin koalisyondaki görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

HAREDİLERİN ASKERE ALINMASI TARTIŞMASI

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyordu. Gazze Şeridi başta olmak üzere İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana bölgede yükselen saldırganlığı nedeniyle asker ihtiyacının artmaya başlamasıyla Haredilerin askere alınması gündeme gelmişti.

İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları meclisi boykot etmeye başlamış ve meclisin fesih oylamasına kadar varan bir siyasi krize neden olmuştu. Sorun çözülememiş olmasına rağmen fesih oylamasında yeterli çoğunluk sağlanamamıştı.

İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Yuli Edelstein'in son hazırladığı taslağın taleplerini karşılamadığını belirten "Degel HaTorah" ve "Agudat Israel" partilerinin oluşturduğu Birleşik Tevrat Yahudiliği İttifakı, 7 milletvekiliyle hükümetten istifalarını açıklamış, böylece Netanyahu hükümetini 61 milletvekiliyle bırakmıştı. Şas'ın hükümetten çekilme kararıyla Netanyahu hükümeti, azınlık hükümetine dönüşmüştü.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, İsrail, Hukuk, Dünya, Kudüs, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234:
    harediler gitmeyin askere sakin ha 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feci olay Akrabalarına kurşun yağdırdı Feci olay! Akrabalarına kurşun yağdırdı
FED, faiz kararını açıkladı FED, faiz kararını açıkladı
İtalya’daki otobüste gördüğü yazı şaşkına çevirdi: Kafayı yedim galiba İtalya'daki otobüste gördüğü yazı şaşkına çevirdi: Kafayı yedim galiba
Çalınan eserlerin değeri dudak uçuklatıyor Dünyanın gözlerini çevirdiği soygunda 2 kişi gözaltında Çalınan eserlerin değeri dudak uçuklatıyor! Dünyanın gözlerini çevirdiği soygunda 2 kişi gözaltında
Instagram’a bomba yeni özellik Kullanıcılar buna bayılacak Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana Ali Babacan ve Mehmet Şimşek, 29 Ekim resepsiyonunda yan yana
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi Beyoğlu'nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi
Kadir Mısıroğlu’nun mezarının başında İzmir Marşı çaldı Kadir Mısıroğlu'nun mezarının başında İzmir Marşı çaldı
Alkollü şahsın genç kıza söyledikleri, durağı karıştırdı Alkollü şahsın genç kıza söyledikleri, durağı karıştırdı
Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı
Dünyanın en yüksek gökdeleni Türk bayrağı ile aydınlatıldı Dünyanın en yüksek gökdeleni Türk bayrağı ile aydınlatıldı
BM Genel Kurulu’ndan ABD’yi kızdıracak Küba kararı BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı
Bahçeli Beştepe’ye gitmedi ama Erdoğan’a hediyeyi gönderdi Bahçeli Beştepe'ye gitmedi ama Erdoğan'a hediyeyi gönderdi
Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan isim yeniden tutuklandı Etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye olan isim yeniden tutuklandı
Trump, Çin lideri Şi ile bir araya geldi Savaş bakanlığına nükleer talimatı Trump, Çin lideri Şi ile bir araya geldi! Savaş bakanlığına nükleer talimatı
Alkollü sürücü kimlik isteyen polise tekme attı Alkollü sürücü kimlik isteyen polise tekme attı
Gebze’de arama çalışmaları sona erdi Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı Gebze'de arama çalışmaları sona erdi! Anne ve babanın da cansız bedenlerine ulaşıldı
Trump: Çin’e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57’den yüzde 47’ye indirilecek Trump: Çin'e uygulanan gümrük vergileri yüzde 57'den yüzde 47'ye indirilecek
Tartışmaların odağındaki hastane satıldı Tartışmaların odağındaki hastane satıldı
Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor Benzine bu gece 1 lira 14 kuruş zam geliyor
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye’yi AB’de görmek istiyoruz Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz
Almanya Başbakanı’nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?

18:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasındaki görüşme başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasındaki görüşme başladı
17:40
Kadro dışı kalan Cenk Tosun’a sürpriz talip Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a sürpriz talip! Eski dostuyla yeniden buluşuyorlar
16:56
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
16:34
Almanya Başbakanı’nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun
Almanya Başbakanı'nın sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bunu görmüyor musun?
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan futboldaki bahis skandalına ilk yorum: Devlet eli kolu bağlı durmaz
16:12
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye’yi AB’de görmek istiyoruz
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz
16:08
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı
15:45
Bolu’da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi
15:29
Sudan’da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
Sudan'da kadın doğum hastanesine saldırı: 460 kişi hayatını kaybetti
15:00
Yoğun kar yağışları bekleniyor Türkiye bu kışı unutamayacak
Yoğun kar yağışları bekleniyor! Türkiye bu kışı unutamayacak
14:23
Rusya, Ukrayna’yı 650 İHA ve 50’den fazla füzeyle vurdu
Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu
14:14
Türkiye’nin gözü bu maçlarda İşte dev derbileri yönetecek hakemler
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler
13:35
Güllü ile ilgili olay iddia Oğlundan şiddet gördü, KADES’den yardım istedi
Güllü ile ilgili olay iddia! Oğlundan şiddet gördü, KADES'den yardım istedi
13:25
Meydan okumanın sonu kötü bitti Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
12:43
MHP’den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
12:40
Çocuğa şiddet kamerada Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu
12:29
Uzun süredir ortalarda yoktu: Sinan Oğan’ın son halini görenler “Ne olmuş“ demeden edemedi
Uzun süredir ortalarda yoktu: Sinan Oğan'ın son halini görenler "Ne olmuş" demeden edemedi
12:21
Türkiye Petrolleri’ne operasyon 3 yönetici tutuklandı, patron firari
Türkiye Petrolleri'ne operasyon! 3 yönetici tutuklandı, patron firari
12:06
MSB, İngiltere’den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2025 18:34:25. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.