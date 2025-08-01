Hatay\'a 250 Bin Deprem Konutu Teslim Edildi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "11 ilimizde şu ana kadar 250 bin konutun anahtarlarını teslim ettik. Bu nereden baksanız en az 1 milyon ailemizi yuvalarına kavuşturduğumuz anlamına geliyor. İnşallah 1 ay içinde 300 bininci konutumuzun anahtarlarını da Malatya'mızda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle teslim edeceğiz. 2025'in sonuna geldiğimizde toplam 453 bin bağımsız bölümü tamamlamış ve her bir depremzede kardeşimizi yeni yuvasına kavuşturmuş olacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından yapılan çalışmaları incelemek için Hatay'a geldi. Bakan Kurum'u havalimanında Hatay milletvekilleri, belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri karşıladı. Bakan Kurum daha sonra Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki çalışmaları inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından açıklama yapan Bakan Kurum, Atatürk Caddesi'nin şehrin kimliğini ve tarihini şekillendiren özel bir yer olduğunu söyledi. Bakan Kurum, "İnşallah yıl sonu geldiğinde büyük bir coşku içerisinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, Hataylı depremzede kardeşlerimizin coşkusuyla, burada yaşayan vatandaşlarımızla birlikte Atatürk Caddesi'nde, tarihi Meclis binamızın hemen yanında, Uzun Çarşımızın hemen dibinde, Asi Nehri kenarında büyük bir coşkuyla 453 bininci konutumuzun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Gördüğünüz gibi Atatürk Caddesi artık bitme aşamasına geldi. Burada esnafımızla, vatandaşımızla, yürüyüş yollarıyla birlikte inşallah yeni yaşam alanını Antakya'mıza, Hatay'ımıza kazandırmış olacağız. Atatürk Parkı'nda genişletme çalışmaları kapsamında, 140 bin metrekarelik bir yeşil alanı kentin nefes alanı olarak tasarladık. Antakya ve Defne'de dev atık su tüneli inşa ediyoruz. Bu tünel ve Büyükçat'ta inşa edeceğimiz ileri biyolojik atık su arıtma tesisiyle Antakya ve Defne'nin bütün atık su arıtmasını çevreye, Asi Nehri'mize zarar vermeden arıtmış olacağız. Burada yaşayan yaklaşan 1 milyon vatandaşımızın da bu hizmetleri en güzel, sağlıklı şekilde almasını ve geleceğe emin adımlarla bakmasını sağlamış olacağız" dedi.

MİLLEYHA KUŞ CENNETİ SİT ALANI İLAN EDİLECEK

Hatay'ın eşsiz doğasıyla da ilgilendiklerini kaydeden Kurum, "Bize 'Sadece beton yapıyorsunuz' diyenler bunu görmez ama biz yine de söyleyelim. Hatay'ımızın eşsiz doğasına, kuşlarına, yaşam alanlarına gözümüz gibi bakıyoruz. Biz 6 Şubat'ta Hatay'a, Türkiye'ye bir söz verdik. 'Buradaki tarihi dokuyu, doğal güzellikleri koruyacağız. Bu güzelliklere yeni güzellikleri ekleyeceğiz' dedik ve bu kapsamda çalışmalarımızı bir taraftan inşa, bir taraftan da çevre ve doğa koruma projeleri kapsamında yürütüyoruz. Bu kapsamda, Milleyha Kuş Cenneti'ni doğal sit alanı ilan etme sürecimizin de sonuna geldik. İnşallah yüzyıllar boyunca Milleyha'da yine kuş cıvıltıları içerisinde vatandaşlarımız huzur içerisinde vakit geçirecek ve burada göçmen kuşlarımızı Hatay'ın o misafirperverliğiyle birlikte misafir edeceğiz" diye konuştu.

11 İLDE 250 BİN DEPREM KONUTU TESLİM EDİLDİ

Kurum, 7 ay önce temeli atılan İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi'nin ilk etabının açılışını, Cumhuriyet'in 102'nci yılına denk gelecek şekilde 29 Ekim'de gerçekleştirmeyi planladıklarını anlattı. Depremlerde en ağır yarayı alan Hatay'ın bugün adeta ayağa kalkışın ve yeniden doğuşun simge şehri haline geldiğini dile getiren Kurum, "Bu kolay olmadı. Hatay'a her geldiğimizde burada valimizle, belediye başkanımızla, milletvekillerimizle, vatandaşlılarımızla el ele verdik. Devlet, millet el ele vererek aslında bu zoru başardık. Başarmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda, bu çalışma ve azim karşılığı bugüne kadar 68 bin 406 konutu Hataylı kardeşlerimize teslim ettik. 2025 sonuna geldiğimizde de Hatay'da 153 bin bağımsız bölümü inşallah tamamlayıp teslim etmiş olacağız. İnşallah 1 ay içerisinde 300 bininci konutumuzun anahtarlarını da Malatya'mızda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle teslim edeceğiz. 2025 yılı sonuna geldiğimizde, söz verdiğimiz gibi burada el ele başlattığımız bu çalışmayı neticelendirecek ve 11 ilde 453 bin hak sahibi kardeşlerimize konutlarını, iş yerlerini Allah'ın izniyle, milletimizin dualarıyla teslim etmiş olacağız. Birileri görmesin, duymasın. Bizim milletimizle olan bu mutluluğumuza, heyecanımıza ortak olmasın. Onlar, hayallerinin bile ulaşamadığı eserlerimizi küçümsemeye devam etsinler. Biz onlara inat depremzede kardeşlerimizle birlikte el ele 11 ili ayağa kaldıracağız. İnanın yıl sonu geldiğinde işte Atatürk Caddesi'nde olduğu gibi bu eserlerimizi, çalışmalarımızı, alın terini küçümseyenlerin hepsi susacak. Hiç kimse tek bir kelime konuşamayacak çünkü yıl sonunda bu projelerimiz bittiğinde, tüm yuvalar teslim edildiğinde sadece ve sadece o sıcacık yuvada yaşayanlar, o yuvalarda yazılacak o yeni hikayelerin sesini duyacağız. O mutlulukların sesinin duyacağız ve onlara ortak olmaya devam edeceğiz çünkü yıl sonunda bu emekçilerin emekleri konuşacak. Gece gündüz çalışan işçi, mimar, mühendis kardeşimin emeği konuşacak. Biz susacağız, eserlerimiz konuşacak. Biz bunun hayalini kurduk, bu hayali gerçekleştirmemize çok az kaldı. İnşallah yıl sonu hep birlikte bu coşkuyu, mutluluğu tüm Hatay ve 11 ilimizle birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

YANGIN ÇIKAN 11 İLDE 632 BAĞIMSIZ BİRİM ZARAR GÖRDÜ

Yurt genelinde çıkan yangınları da yakından takip ettiklerini vurgulayan Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Hasar tespitlerini tamamladık. Ekiplerimizin incelemesi sonucunda İzmir, Bilecik, Bursa, Karabük, Aydın, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Hatay, Sakarya, Uşak olmak üzere 11 ilimizde çıkan yangınlardan etkilenen yapı sayımız 396'sı konut olmak üzere toplam 632 bağımsız birime ulaşmıştır. Afetzede kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Devletimiz, maddi ve manevi tüm imkanlarıyla her zaman olduğu gibi yine milletimizin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir. Dün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Muğla ve Antalya'daki yangınlarda milletimize söz vermiş, o sözleri gerçekleştirmişsek, deprem bölgesinde bugün 251 bin konutu bitirip teslim etmişsek, yıl sonu 453 bin konutu bitirip teslim edeceksek, yangından etkilenen illerimizde de yeni yuvalarımızı inşallah en kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Hak sahibi vatandaşlarımız için Bilecik'te 69, İzmir Ödemiş'te 138 ve Seferihisar'da 143 olmak üzere toplamda 350 konutun ihale sürecine başladık. Hızlı bir şekilde ihalelerimizi tamamlayacağız. Bu ay içinde hak sahipliği çalışmaları biten hem Bilecik hem İzmir'de temellerimizi atacağız. En geç 1 yıl içinde de konutlarımızı hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yine yangından etkilenen bölgelerde ahır, iş yeri, köy konağı, cami ve yeşil alanı gibi yapıların proje çalışmalarını tamamladık. Daha sonra yer teslim çalışmalarını yürüteceğiz. Buralarda da hızlı bir şekilde inşallah inşaat faaliyetlerini başlatmış olacağız. Orman yangınlarında hayatını kaybeden orman kahramanlarımıza, emekçi işçi kardeşlerimize, şehit olan tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde kaybettiğimiz vatandaşlarımıza buradan hayır dualarımızı gönderiyoruz. Allah onların mekanını cennet eylesin. Gerçekten büyük bir mücadele verdiler. Tüm orman kahramanlarımızı tebrik ediyor, Allah yardımları olsun."