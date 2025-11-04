Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı

Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı
04.11.2025 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da ikamet eden 28 yaşındaki Hüseyin Ulaş, çocukluk hayali olan polislik mesleğini yapabilmek için 4.5 ayda 66 kilo verdi. Sağlık taramasında doğuştan tek böbrekli olduğunu öğrenen Ulaş, okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Hayalleri yıkılan Ulaş, "Ben önce şaka yapıyorlar sandım. Sağlık sebebinden dolayı askere de almadılar. Halen polis gördüğümde içimde burukluk oluyor" dedi.

İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki Hüseyin Ulaş, çocukluk hayali olan polislik mesleğini yapabilmek için kısa sürede 66 kilo verdi ancak sağlık taramasında doğuştan tek böbrekli olduğunu öğrenince okuldan ayrılmak zorunda kaldı.

4.5 AYDA 66 KİLO VERDİ

Küçük yaşlardan itibaren polis olmak isteyen Ulaş, 2019'da polisliğe yaptığı ilk başvurusunda kilosu nedeniyle elenince hayalinden vazgeçmedi. Ulaş, 2020'de yeniden şansını denemeye karar vererek evine koşu bandı kurdu ve yoğun bir tempoyla 4,5 ayda 66 kilo verdi.

Bu süreçte babasını kaybetmesine rağmen hedefinden kopmayan ve azmiyle kısa sürede sınavlara hazırlanan Ulaş, tüm aşamaları başarıyla geçerek Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne (POMEM) yerleşti ve eğitim sürecinin ilk haftalarını başarıyla tamamladı.

Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı

SAĞLIK TARAMASINDA ÖĞRENDİ GERÇEK HAYALLERİNİ YIKTI

Ulaş, zorunlu sağlık kontrolleri sırasında yapılan ultrason ve tomografi sonuçlarında bir böbreğinin doğuştan olmadığını öğrendi.

O güne dek sağlıkla ilgili hiçbir şikayeti olmayan, spor yaparken ya da kilo verirken herhangi bir sorun yaşamayan Ulaş'ın, mevzuata göre tek böbrekli olması polislik mesleğini yapmasına engel sayıldı.

Eğitimini bırakmak zorunda kalan Ulaş, yıllarca emek verdiği hedefinin bir anda elinden kayıp gidişini kabullenmekte zorlansa da zamanla tek böbrekle sağlıklı bir yaşam sürebileceğini öğrendi.

Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı

"150 KİLODAN 84'E DÜŞTÜM"

Hüseyin Ulaş, ilkinde kilosundan dolayı elendiği için 2020'nin Ekim ayında polislik için tekrar başvuru yaptığını söyledi. Mart ayına kadar kilo endeksini tutturması gerektiği için eve koşu bandı aldıklarını belirten Ulaş, "Koşu ile kısa bir zamanda çok fazla kilo verdim. Kasımda başladım koşuya, o dönem babam vefat etti, biraz ara verdim. Ortalama 4,5 ayda 150 kilodan 84 kiloya kadar düştüm." dedi.

Ön sağlık taramasında verdiği kilolar sonucu vücut kitle endeksini tutturarak hayallerine bir adım daha yaklaştığını ifade eden Ulaş, bu aşamadan sonra da spor sınavlarına girdiğini, orada da başarılı olduğunu aktardı.

Ulaş, "Sağlık taramasında, vücudumda çatlaklar oluştuğu için polis ağabeyler arkadaşlarına 'Polislik için ne kadar çok kilo vermiş, ne kadar uğraşmış.' diyorlardı. Bu aşamayı geçtikten sonra haziran ayı gibi spor sınavları oldu, onu başarıyla geçtim. Mülakata çağırdılar, sınav günü mülakat sonuçları açıklandı, kazanmıştım Bayburt POMEM'i. Hatta Erzincan'da büyüdüğüm ilçeye de çok yakındı. Sonrasında okulda eğitim başladı." diye konuştu.

Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı

"BEN ŞAKA YAPIYORLAR SANDIM"

Polis okulundayken sağlık taraması için hastaneye gittiklerini anlatan Ulaş, şunları anlattı:

"Gerekli aşamalardan geçerken önce ultrasonda bir böbreğimin olmadığını söylediler. Ben şaka yapıyorlar sandım sonra tomografiye girdim. Doktor beni geri çağırdı. Böbrek yüzünden önce geçerli demişti ama sonra 'Mevzuatı inceledim uygun değilsin.' diyerek üstümü çizdi. Okula döndüm polis arkadaşlarımla konuştum, emsal bir karar da olmadığı için polis olarak okuldan mezun olamayacağımı anladım, bunun üzerine okulu bıraktım."

Ulaş, bu yaşına kadar sağlıkla ilgili bir sorun yaşamadığını, doğuştan tek böbreği olduğunu öğrenince de çok şaşırdığını kaydederek, "Ultrasonda ilk başta çektiklerinde yanılma payı var, bu bana küçük de olsa umut olmuştu. Hiç başıma gelmemişti böyle bir şey. Kilolu olduğum dönemde de böbrekle ilgili bir sıkıntım hiç olmamıştı, annem de hemşireydi. Tomografi sonucu çıkınca artık ikna oldum. Benden kaynaklı bir şey olmadığı için o süreci kabullenmek zorunda kaldım. Okuldan ayrılınca ilk 6 ay kötüydü. Sokakta polis görünce kendimi kötü hissediyordum. Bundan sonra kendime uzun vadeli hedef belirlememe kararı aldım." ifadelerini kullandı.

Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı

"POLİS GÖRDÜĞÜMDE İÇİMDE BURUKLUK OLUYOR"

Polis okulunu kazandığında çevresinin büyük mutluluk yaşadığını belirten Ulaş, şöyle devam etti: "Ben sınavlara hazırlanırken kimse kazanacağımı, kilo vereceğimi düşünmüyordu. Okulu kazandığımda doğduğum köye gittim, sevinçle karşıladılar. 'Köyümüzden ilk defa polis çıkacak.' diye sevinmişlerdi. Okula gittim, iki ay sonra geri döndüm. Sağlık sebebinden dolayı askere de almadılar. Halen polis gördüğümde, kimlik sorduklarında içimde bir burukluk oluyor. Köyün çok sevindiği bir haberdi, benim de emeğim var. 60 kiloya yakın kilo vermem boşa değil ama hayal kırıklığı olarak kaldı."

Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı

"ŞU ANA KADAR BİR SIKINTISINI HİSSETMEDİM"

Ulaş, doktorunun kalıtsal olabileceğini söylediğini ama ailesinde böyle bir şeye rastlanmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Doktorum, diğer böbreğim çok iyi adapte olduğu için tek böbreğimin olmasının şu an bir sorun teşkil etmediğini söyledi. 'Ona iyi baktığın sürece senin için bir sorun olmaz, hayat kaliteni düşürmez ama belli başlı uyman gereken kurallar var.' dedi. Bol su tüketmek, tuz ve alkolden uzak durmak gibi. Şu ana kadar bir sıkıntısını hissetmedim. Nadir bir durum galiba. Okulda da araştırdım, benim gibi bir kişi daha çıkmış bu şekilde tek böbreği olan."

Kaynak: AA

Çocukluk, istanbul, Böbrek, Güncel, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O ilimiz resmen şaha kalkacak Fiyatını duyanlar ’’yok artık’’ diyor O ilimiz resmen şaha kalkacak! Fiyatını duyanlar ''yok artık'' diyor
Tarlalarda hırsızlık alarmı Köylüler nöbete başladı Tarlalarda hırsızlık alarmı! Köylüler nöbete başladı
Rusya’dan sözde ’soykırım’ iddiası Paşinyan’ın KGB çıkışını bahane ettiler Rusya'dan sözde 'soykırım' iddiası! Paşinyan'ın KGB çıkışını bahane ettiler
Erkekler, kadınlardan iki kat fazla egzersiz yapmak zorunda Erkekler, kadınlardan iki kat fazla egzersiz yapmak zorunda
Facianın yaşandığı kentten tedirgin eden haber Kolonları çatladı Facianın yaşandığı kentten tedirgin eden haber! Kolonları çatladı
Dev şirket el değiştirdi Satış fiyatı dudak uçuklattı Dev şirket el değiştirdi! Satış fiyatı dudak uçuklattı
Eski HDP milletvekili Semra Güzel’e 8 yıl 9 ay hapis cezası Eski HDP milletvekili Semra Güzel'e 8 yıl 9 ay hapis cezası
Ademola Lookman’ın Galatasaray’dan istediği maaş belli oldu Ademola Lookman'ın Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu
41 metrelik dev tekne karaya oturdu 41 metrelik dev tekne karaya oturdu
İttifakta çatlak var deniyordu Bahçeli’nin gönderdiği hediyeye teşekkür etti İttifakta çatlak var deniyordu! Bahçeli'nin gönderdiği hediyeye teşekkür etti
Bu ikili bambaşka Arda Güler’den Kylian Mbappe’ye 6 asist Bu ikili bambaşka! Arda Güler'den Kylian Mbappe'ye 6 asist
Galatasaray Kulübü, dolandırıcılık çetesinin çökertildiğini açıkladı Galatasaray Kulübü, dolandırıcılık çetesinin çökertildiğini açıkladı
Sokak ortasında dehşet Rus çiftin tartışması kanlı bitti Sokak ortasında dehşet! Rus çiftin tartışması kanlı bitti
Orkun Kökçü kariyerinin en hırçın dönemini yaşıyor Orkun Kökçü kariyerinin en hırçın dönemini yaşıyor
Yaşadığı sakatlıkla korkutan Kenan Yıldız’dan yeni haber Yaşadığı sakatlıkla korkutan Kenan Yıldız'dan yeni haber
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi Annesini bıçaklayarak öldürdü Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü
Oynanan derbilerin ardından şampiyonluk oranlarında büyük değişim Oynanan derbilerin ardından şampiyonluk oranlarında büyük değişim
Kurtulmuş’tan “Terörsüz Türkiye“ sürecine ilişkin dikkat çeken çıkış Kurtulmuş'tan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin dikkat çeken çıkış
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
ChatGPT’de devrim niteliğinde düzenleme Artık o soruların cevabını veremeyecek ChatGPT'de devrim niteliğinde düzenleme! Artık o soruların cevabını veremeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş’ın tahliyesi hayırlı olur MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur
Bahçeli’nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

15:41
Ekrem İmamoğlu’nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı
Ekrem İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifadeye çağrıldı
15:29
Tamı tamına 46 gün Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
Tamı tamına 46 gün! Çalışanlar 2026 yılında izne doyacak
14:39
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz
14:28
Davutoğlu’ndan olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...
Davutoğlu'ndan olay yaratacak sözler: Cumhurbaşkanlığı seçimini kazansalardı...
14:27
Derbiyi kaybeden Beşiktaş’ta deprem Bütün yıldızlar sakatlandı
Derbiyi kaybeden Beşiktaş'ta deprem! Bütün yıldızlar sakatlandı
14:24
Özgür Özel’den gündemi sarsacak Aziz İhsan Aktaş iddiası
Özgür Özel'den gündemi sarsacak Aziz İhsan Aktaş iddiası
14:00
DEM Parti’den Bahçeli’nin Demirtaş çıkışına destek: Bir saniye bile geçirmeden serbest bırakılmalı
DEM Parti'den Bahçeli'nin Demirtaş çıkışına destek: Bir saniye bile geçirmeden serbest bırakılmalı
13:58
Bu sezon ilk galibiyetini alan Kayserispor’dan Fenerbahçe’ye olay tezahürat
Bu sezon ilk galibiyetini alan Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye olay tezahürat
13:56
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 13 yıl sonra bir ilk peşinde
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 13 yıl sonra bir ilk peşinde
13:25
Bahçeli’nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
Bahçeli'nin ittifak sözlerine Cumhurbaşkanlığından ilk yorum
13:23
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
12:58
Asgari ücretin belirlenmesine günler kala Türk-İş’ten şok karar
Asgari ücretin belirlenmesine günler kala Türk-İş'ten şok karar
12:34
Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma
Sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden çıldırtan savunma
12:20
Acun Ilıcalı’dan büyük sürpriz: Yıldız futbolcu Survivor kadrosunda
Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz: Yıldız futbolcu Survivor kadrosunda
11:52
Ya tamam, ya devam diyecek Sergen Yalçın’ın kader maçı
Ya tamam, ya devam diyecek! Sergen Yalçın'ın kader maçı
11:42
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
11:24
Ellerinde sopalarla okulu basıp öğrenciyi dövdüler
Ellerinde sopalarla okulu basıp öğrenciyi dövdüler
11:10
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş’ın tahliyesi hayırlı olur
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur
10:38
Bahçeli, Öcalan’la ilgili talebini yineledi: Korkuya gerek yok, MHP olarak biz hazırız
Bahçeli, Öcalan'la ilgili talebini yineledi: Korkuya gerek yok, MHP olarak biz hazırız
10:35
Görevden alınan müdür kendini astı Skandal kütüphane iddiası
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
10:23
Kim ne kadar alacak İşte kuruşu kuruşuna memur ve emeklinin yeni maaşı
Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna memur ve emeklinin yeni maaşı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2025 15:53:38. #7.12#
SON DAKİKA: Vücuduyla ilgili öğrendiği gerçek, uğruna 66 kilo verdiği hayalini çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.