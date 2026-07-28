Hulusi Akar: Şehit ve gazilere yönelik yasal düzenleme son aşamada

(TBMM) - TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilere yönelik kapsamlı yasal düzenleme çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek kanun teklifinin kısa süre içinde TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Toplantıda söz alan şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri ise çalışmalara destek verirken, er şehit ve gazilere yönelik statü eşitsizliğinin giderilmesini ve düzenlemenin bir an önce yasalaştırılmasını talep etti.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, TBMM'de Şehit ve Gazi Aileleri Dernek, Vakıf ve Sendika yöneticileri ile beraber bir toplantı yaptı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, TBMM'de şehit ve gazi aileleri dernek, vakıf ve sendika yöneticileriyle bir araya geldi. Milli Savunma Komisyonu'nun yürüttüğü çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, şehit aileleri ve gazilere yönelik yasal düzenleme hazırlıklarının son aşamaya geldiğini belirterek, "Hazırlıklar inşallah en kısa sürede kanun teklifi haline getirilerek gerekli yasama prosedürleri tamamlanacak" dedi.

Akar, Milli Savunma Komisyonu bünyesinde geçen yıl Cumhurbaşkanı'nın talimatı doğrultusunda özel bir çalışma grubu oluşturulduğunu belirterek, "Komisyon bu çalışmaları büyük bir titizlikle başlattı ve götürdü. Bugünlere de geldik" ifadelerini kullandı.

Komisyonun bugüne kadar kapsamlı bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Akar, "Komisyonumuz bugüne kadar, sizlerin de içinde olduğu veya olmadığı 28 ayrı toplantı yaptı. Bu toplantılara devletimizin ve hükümetimizin 20 değişik kurum ve kuruluşundan toplam 120 uzman katıldı. Onların görüşlerini dinledik, bilgi aldık. Ayrıca şehit ailelerimizin ve gazilerimizin derneklerinden, vakıflarından ve sendikalarından toplam 25 kurum ve kuruluştan 80 temsilciyi dinledik. Saatlerce görüştük. Her şeyin aslını, esasını anlamak, öğrenmek ve gözümüzden hiçbir şey kaçmasın diye çalıştık" diye konuştu.

Muhalefet milletvekillerinin de sürece katkı sunduğunu ifade eden Akar, "Komisyonumuzda görev yapan muhalefet milletvekilleriyle de görüştük, konuştuk. Onların da görüşlerini, metinlerini ve taleplerini ele aldık. Muhalefet temsilcilerinin komisyona ilettikleri notlar da alındı ve değerlendirildi" dedi.

AK Parti teşkilatlarının da sahada şehit aileleri ve gazilerle görüştüğünü belirten Akar, "Bütün Türkiye sahasında şehit ve gazi ailelerini ziyaret ettiler, onlarla konuştular, görüştüler ve bunları raporladılar. Dün Batman'dan bir şehit ailemiz geldi. Evvelki gün Bolu'da bir gazimizle beraberdim. Kayseri'de, Antep'te gazilerimizle beraberdim. Dolayısıyla ben ve biz bu konuda son derece duyarlıyız. Elimizden geldiğince yapılması gereken ne varsa yaptık, yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SADECE PARA MESELESİ OLARAK GÖRMÜYORUZ"

Şehit aileleri ve gazilerin özlük haklarının yalnızca mali boyutuyla ele alınmadığını vurgulayan Akar, şunları söyledi:

"Yürütülen bu çalışmalarla şehit aileleri ve gazilerimizin özlük haklarını sadece bir maaş meselesi olarak görmüyoruz. Sadece para meselesi olarak görmüyoruz. Tazminat meselesi değil, bir bütün halinde ele alıyoruz. Değişik kanunlarda bugüne kadar alınmış tedbirleri derleyip toparlayıp, şehit ailelerimize ve gazilerimize olan saygı ve şükranımızın bir göstergesi olarak gerekli düzenlemenin yapılması hedeflendi."

Akar, "Biz şehit ailelerimize ve gazilerimize ne yapılsa azdır düsturunu her zaman söyledik, inandık, söylemeye de devam ediyoruz. 2011'den beri elimizden gelen ne varsa daima gazilerimizin ve şehit ailelerimizin yanında olduk, olmaya devam ediyoruz" dedi.

Hazırlanan çalışmanın son aşamaya geldiğini belirten Akar, "Bu doğrultuda kalıcı ve adil bir yasal çerçeve oluşturma hedefiyle bu nitelikli çalışmamız nihayet sonuç aşamasına geldi. Çok şükür o noktaya geldik. Hazırlıklar inşallah en kısa sürede kanun teklifi haline getirilerek gerekli yasama prosedürleri tamamlanacak. Yasama şekli var, İçtüzük var, Anayasa var. Ona göre yapılması gereken faaliyetler var. Onun içindeyiz" diye konuştu.

"POPÜLİST SÖYLEMLER DEĞİL, KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETMEK ÖNCELİĞİMİZ"

Basında ve siyasi tartışmalarda yapılan açıklamalara da değinen Akar, "Basında duyuyorsunuz, görüyorsunuz; televizyonda açıklama yapan parti temsilcilerinin polemik üretmek, PR yapmak yerine komisyonumuza havale edilen işleri ve tutanaklardaki incelemeleri, kendi partilerine mensup komisyon üyelerinden bilgi almaları akıl, bilgi, tecrübe ve iyi niyet gereğidir" ifadelerini kullandı.

Komisyon çalışmalarının tutanaklarla kayıt altında olduğunu belirten Akar, "Bakanlıklarla yaptığımız toplantılar da sizlerle yaptığımız toplantılar da tutanaklarda var. Herkes bakabilir. Bir şey söyleyecek olanların önce bunları incelemesi gerekir. Bu, siyasetin ciddiyeti bakımından elzemdir" dedi.

Komisyonun önceliğinin popülist söylemler olmadığını vurgulayan Akar, "Milli Savunma Komisyonumuzun önceliği popülist söylemler değil. Sizi kandırmak değil, sizi avutmak değil. Bunun yerine gerçek, kalıcı çözümler üretmek. Bu anlayışla şehit ve gazi yakınlarımızın daima yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"POLEMİK ÜRETMEYE ÇALIŞANLARIN ALETİ OLMAYIN"

Şehit aileleri ve gazilere seslenen Akar, "Biz gerçekten bütün samimiyetimizle, bütün inancımızla şehit ailelerimize ve gazilerimize olan saygımızı sürdürüyoruz. İmkânlar dâhilinde sizler için hayatı kolaylaştırmak adına yapılması gereken ne varsa desteklemeye çalışıyoruz" dedi.

Komisyon üyelerinin yoğun emek verdiğini belirten Akar, "Burada bir Mehmet Ali Çelebi var, bir Refik Özen var. İnanın bunlar gece gündüz kendilerini bu işe vakfettiler. Emeğe saygı. Herhangi bir şekilde duygusal, objektif olmayan, polemik üretmeye çalışanların aleti, oyuncağı olmayın. Gerçekleri görün. Herhangi bir sorununuz varsa gelin birebir konuşun" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın gönüllülük esasıyla yürütüldüğünü vurgulayan Akar, "Biz bu çalışmayı herhangi bir emirle ya da taleple değil, istekli olarak, gönüllü olarak başlattık. Arkadaşlarımla birlikte gecemizi gündüzümüze kattık ve bu noktaya geldik" dedi.

Kanun teklifine ilişkin sürecin son aşamasına gelindiğini belirten Akar, "Bu hususu gruba verdik, Bakanlıklara gönderdik. 'Son bir kez gözden geçirin. Bu artık Genel Kurula gidecek, kanun süreci başlayacak. Söyleyeceğiniz bir şey var mı?' dedik. Şu anda ilgili Bakanlıklarda ve kurumlarda son değerlendirmeler yapılıyor. Yarın cevaplar gelecek. Yarından sonra artık inşallah usul ve esaslar, İçtüzük gereği prosedür başlayacak. Problemlerin çözülmesi için gayret gösteriyoruz. Yıllardır devam eden sorunların çözülmesi de inşallah bize nasip olacak. Bunun azmi içindeyiz, bunun gayreti içindeyiz. Bu şeref bize yeter, bu onur bize yeter. Derdimiz budur."

"KOMİSYONUMUZUN YAPTIĞI ÇALIŞMALARIN BİR AN VNCE YASALAŞMASI EN BÜYÜK DUAMIZ VE TALEBİMİZ"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın, şehit ve gazi aileleri dernek, vakıf ve sendika yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantıda söz alan bir şehit aileleri derneği temsilcisi, komisyonun yürüttüğü çalışmalara teşekkür ederek, hazırlanan düzenlemenin bir an önce yasalaşmasını istediklerini söyledi.

Komisyon üyelerinin yürüttüğü çalışmalara değinen temsilci, "Bu komisyonun çalışmalarını, özellikle Sayın Milletvekillerimizin gece gündüz bize sabır göstermesini müteşekkiriz. Sayın Bakanımın bize karşı gösterdiği sabır için ayrıca müteşekkiriz" dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine destek verdiklerini belirten temsilci, "Bizler mağduriyeti çok aşikar bir şekilde yaşayan insanlarız. Terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz. Terörsüz Türkiye'yi desteklerken şu anda ne yazık ki bazı gazilerimiz Güvenpark'ta art niyetli insanların çabalarına istemeden de olsa zemin hazırlıyor. Türkiye'nin birliğini, dirliğini bozmak isteyenlere ne yazık ki fırsat veriliyor" ifadelerini kullandı.

Gazilerin taleplerinin meşru olduğunu belirten temsilci, "Onların haklı talepleri olabilir, bizim de haklı taleplerimiz var, herkesin haklı talepleri var. Ama burada her şeyden önce beraber, birlik içerisinde ve iş birliğiyle yürütülen bir çalışma var" diye konuştu.

Çalışmaların yasalaşmasını beklediklerini ifade eden temsilci, "Bizler tabii sabırsız insanlarız, evet. Bu konuda biraz haddimizi aşıyoruz. Dolayısıyla komisyonumuzun yaptığı çalışmaların bir an önce yasalaşması bizim en büyük duamız, talebimiz. Size şükranlarımı, komisyon üyelerine şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

ÖZALP: "BİZİM İŞİMİZ PARA DEĞİL, EŞİTSİZLİĞİN GİDERİLMESİNİ İSİTİYORUZ"

Toplantıda söz alan Er Şehit ve Gaziler Platformu Başkanı Okan Özalp, aynı zamanda Güneydoğu Gaziler Derneği Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirterek, er şehit ve gazi ailelerinin taleplerini dile getirdi.

Yaklaşık 12 Temmuz'dan bu yana Güvenpark'ta bulunduklarını ifade eden Özalp, "Er Şehit Gaziler Platformu olarak aynı zamanda Güneydoğu Gaziler Derneği Başkanlığı'nı da yapıyorum. Herhalde içinizde en ağır gazi olan benim; iki gözünü kaybetmiş olarak. Biz yaklaşık 12 Temmuz'dan beri Güvenpark'tayız. Bütün makamlara gelmeden önce 1 Temmuz, 3 Temmuz itibarıyla herkese mesaj attım. Telefon açmaya çalıştım ama kimseye sesimizi duyuramadık. İşin buraya evrileceğini anlatmaya çalıştık" dedi.

Taleplerinin maddi olmadığını vurgulayan Özalp, "Bizler de er şehit, gazi ve aileleri olarak burada emsal bir statüye kavuşmak istiyoruz. Bizim işimiz para değil. Biz bugüne kadar parayla yaşamadık, bundan sonra da yaşarız. Ama burada bir eşitsizlik var. Bu eşitsizliğin giderilmesini ve emsal düzeyde bunun temel bir altyapıya kavuşturulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mevcut statü farklılıklarının giderilmesini talep eden Özalp, "Sıkıntı yok, eğer bizi yukarı çıkartamıyorsanız yukarıdakileri aşağı indirin. Biz bunu istiyoruz Sayın Bakanım sizden" diye konuştu.

Sorunun uzun yıllardır devam ettiğini belirten Okan Özalp, "35 yıllık bir yükü maalesef sizin sırtınıza bıraktılar. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim" dedi.