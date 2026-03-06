İbb, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Etkinliklerle Kutlayacak

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne kent geneline yayılan geniş kapsamlı etkinlikler hazırladı. Dünya Kadınlar Günü kapsamında şehirde söyleşiler, konserler, tiyatro ve atölyelerin yanı sıra İstanbul'un 39 ilçesinde farkındalık ve dayanışma etkinlikleri gerçekleşecek.

İBB Kültür, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Bu Şehirde Kadınların Emeği Var" sloganıyla Metrohan, Müze Gazhane, Taş Mektep, Beşiktaş İskelesi, Kadıköy İskelesi, Turhan Selçuk Kültür Evi ve İBB Kültür Merkezleri'nde söyleşiler, konserler, tiyatro ve atölyeler düzenliyor. İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü de bu özel gün kapsamında 39 ilçede kadın hakları, ilham veren kadın başarıları, toplumsal cinsiyet eşitliği, istihdam adaletsizliği ve kadının görünmeyen emeği gibi birçok konu hakkında farkındalık ve dayanışma etkinliği gerçekleştirecek.

İstanbul Kitapçısı'nda okur-yazar buluşması

İBB Kültür A.Ş. 8 Mart Pazar günü İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde, Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Müge İplikçi'yi ağırlayacak. Yazarın, "Sahte Cennetten Kaçış" kitabında Okur Yazar Buluşması'na özel 6-7-8 Mart tarihlerinde yüzde 20 indirim uygulanacak. Ayrıca tüm İstanbul Kitapçısı şubelerinde geçerli 6 – 8 Mart tarihlerinde "40 Kadın 40 Hayat" kitabına özel yüzde 30 indirim uygulanacak.

Kadınlar 8 Mart'ı sporla kutlayacak

İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Spor İstanbul iş birliğiyle Dünya Kadınlar Günü kapsamında 6-8 Mart tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklerin grup dersleri ayağı, 6 Mart'ta 20.30-22.00 İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde ve 8 Mart'ta İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'ndeki yoga ve aero dans seanslarıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca 6-8 Mart tarihleri arasında grup dersleri eğitimi verilen tüm İBB spor tesislerinde kadınlara özel seanslar gün boyunca devam edecek. 8 Mart'ta İBB Haliç Su Sporları Merkezi'nde 14.30-16.30'da kano etkinliği gerçekleştirilecek ve İBB Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde 19.30-21.00 saatlerinde yapılacak yoga, aero dans, mat egzersizleri ve fonksiyonel antrenman etkinliğiyle Dünya Kadınlar Günü coşkusu sporla yaşanacak.

Dünya Kadınlar Günü programı, özel etkinliklerin yanı sıra çeşitli yarışmalarla da sürecek. 8 Mart günü düzenlenecek yarışmalarda kadınlar farklı branşlarda madalya mücadelesi verecek. Okçuluk branşındakiler İBB Tuzla Kafkale Spor Kompleksi ve İBB Recep Türkoğlu Spor Kompleksi'nde eş zamanlı gerçekleştirilecek müsabakalarda yarışırken, yüzme branşındakiler ise 6 farklı yaş kategorisinde düzenlenecek yüzme yarışları tüm havuzlu İBB spor tesislerinde kulaç atacak.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü kadınların kendilerini özel hissettirmek amacıyla 8 Mart Pazar günü Silivrikapı Buz Pisti'nde buz pateni, Tuzla Kafkale Spor Kompleksi ve Recep Türkoğlu Spor Kompleksi'nde okçuluk, Avcılar Spor Kompleksi, Recep Türkoğlu Spor Kompleksi, Florya Spor Tesisi, Güzelce Spor Tesisi, Maltepe Sahil Spor Tesisi, Metin Oktay Spor Tesisi, Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisi, Pendik Çamlık Spor Tesisi, Sultanbeyli 100. Yıl Spor Tesisi, Tuzla Kafkale Spor Kompleksi'nde tenis, Tevfik Aydeniz Spor Tesisi'nde mini voleybol turnuvası gerçekleştirecek.

7 ve 8 Mart tarihlerinde BELTUR noktalarında İstanbulkart ile ödeme yapan kadın misafirlere yüzde 20 nakit iade fırsatı sunulacak

BELBİM, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, 7 ve 8 Mart tarihlerinde BELTUR noktalarında İstanbulkart ile ödeme yapan kadın misafirlere yüzde 20 nakit iade fırsatı sunulacak. Kampanya, BELTUR işletmelerinde İstanbulkart ile yapılacak ödemelerde geçerli olacak.

İBB iştiraki BELTUR AŞ 8 Mart Günü kadın müşterilerine Türk kahvesini yüzde 50 indirimli olarak satışa sunacak. İBB iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye bağlı Bahçe Market, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için kadın müşterilerine özel Bahçe Market mağazalarında ve bahcemarket.com üzerinden yapılacak alışverişlerde, seçili ürünlerde yüzde 10 indirim yapacak. Etkinlikler kapsamında gerçekleştirilecek programlar şöyle;

Türkiye'nin tarihsel mirasında iz bırakan öncü kadınlar...

İBB Kadın Emeği Üretim Atölyeleri'nde hizmet alan kadınların, Türkiye tarihine yön veren öncü kadınların silüetlerini el emeğiyle işleyerek hazırladığı tablolar sergilenecek. Türkiye'nin tarihsel mirasında iz bırakan öncü kadınların, daha yakından tanınması, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıları ve başarıları sergi süresince hatırlanacak. Sergide silüetleri yer alan öncü kadınlar; Adalet Ağaoğlu, Leyla Gencer, Remziye Hisar, Safiye Ali, Füreya Koral, Nakiye Elgün, Ayla Erduran, Azra Erhat, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Meriç Sümen, Afife Jale, Muazzez İlmiye Çığ, Süreyya Ağaoğlu, İoanna Kuçuradi ve Türkan Saylan. Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde yer alacak "İleri Dönüşüm Tekniği ile: Öncü Kadın İzleri" Sergisi 8 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

Dayanışma söyleşileri

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, girişimcilik, sağlık, hukuk, erişilebilirlik, psikoloji ve dayanışma konularında alanında uzman isimlerle söyleşiler gerçekleştirilecek. Söyleşilerin programı şöyle;

06.03.2026 Cuma 13.00 - Avukatlar Vakfı Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu – Bahçelievler Zafer Mahalle Evi 06.03.2026 Cuma 13.00 - Habitat Derneği Yetkilileri – Sarıyer Yaşar Kemal Kültür Merkezi

"İlmek İlmek Kadın Dayanışması" atölyeleri

Kadınların üretim becerilerini güçlendirmek, yeni hobiler edinmeleri sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek İlmek İlmek Kadın Dayanışması atölyeleri ile kadınlar, bez çantalar üzerine kadın siluetleri, 8 Mart temalı sloganlar ve semboller işleyerek çantalarını kendi istekleri doğrultusunda kişiselleştirecek. İlmek İlmek Kadın Dayanışması atölyeleri 6 Mart'ta Silivri İBB Kadın Hizmet Merkezi, 7 Mart'ta Bakırköy İBB Kadın Hizmet Merkezi ve 8 Mart'ta Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi'nde saat 14.00'de gerçekleşecek.

İBB, üretim yapan ve kendi işini kurmayı planlayan kadınların, karşılarına çıkacak zorluklarla başa çıkabilmeleri, ilk adımlarını sağlam atabilmeleri adına Habitat Derneği işbirliği ile çeşitli eğitimler düzenleyecek. Kadınların girişimcilik becerilerini güçlendirmek, finansal bilinç kazandırmak ve dijital görünürlüğü artırmak amacıyla İş Modeli Oluşturma, Finansal Okuryazarlık, Ürün Fotoğrafçılığı ve Canva ile Tasarım başlıklarında eğitim verilecek. Eğitimleri 6 Mart'ta Güngören İSADEM ve 7 Mart'ta Üsküdar Çengelköy Mahalle Evi'nde saat 12.00'de yapılacak.

"Öncü kadın figürleri konuşulacak"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tarihsel anlamı ve öneminin ele alınacağı etkinliğin ilk bölümünde, 8 Mart'ın ortaya çıkış süreci; mor rengin direniş ve dayanışmanın sembolü haline gelişi; Türkiye'de ve dünyada kadın hareketinin tarihsel gelişimi ile ilham veren öncü kadın figürleri konuşulacak. Bu çerçevede, kadınların hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin tarihsel dönüm noktaları değerlendirilecek.

İkinci bölümde ise katılımcılar, kendi yaşam deneyimlerinden, mücadelelerinden ve güç aldıkları anlardan kesitler paylaşacak.

Etkinliklere ilişkin İBB'den yapılan açıklamaya göre, "Birlikte Güçlenen Kadınlar" buluşmaları, İstanbul'un farklı ilçelerinde çok sayıda merkezde düzenlenecek. Bu kapsamda; 6 Mart 2026 Cuma günü Ümraniye İSADEM, Tuzla İçmeler Mahalle Evi, Bağcılar Bağlar İBB Kadın, Üsküdar Tebhirhane İBB Kadın ve Kadıköy ÖZGEM'de saat 11.00'de; Fatih Sulukule Mahalle Evi ve Sancaktepe İBB Kadın'da 12.00'de; Arnavutköy İSADEM ve Bahçelievler İSADEM'de 13.00'te; Küçükçekmece İSADEM'de 13.30'da; Eyüpsultan İSADEM, Gaziosmanpaşa İSADEM, Güngören Güneştepe Mahalle Evi ve Bakırköy İBB Kadın'da 14.00'te; Fatih Kariye İBB Kadın ve Üsküdar Yavuztürk İBB Kadın'da 14.30'da; Bağcılar İSADEM'de 15.00'te ve Fatih İSADEM'de 15.15'te gerçekleşecek. Program 7 Mart 2026 Cumartesi günü ise Büyükada Enstitü İstanbul İSMEK'te saat 14.00'te; Fatih Cibali Mahalle Evi'nde ise saat 15.30'da gerçekleşecek programla son bulacak.

İBB Şehir Tiyatroları 8 Mart gösterimleri

İBB Şehir Tiyatroları sanatçıları tarafından okuma tiyatrosu olarak sahnelenecek "S¸iddete Kars¸ı Güçlenme Anlatıları"nda, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'nın "Kadına Yönelik Şiddet Deneyimleri" ile "Şiddete Karşı Anlatılar" kitaplarında yer alan anlatılardan Emre Koyuncuoğlu'nun derlediği metinler, 8 Mart 2026 Pazar günü saat 20.00'de Müze Gazhane Meydan Sahne'de ücretsiz olarak seyirciyle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" oyununu 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel ücretsiz olarak Üsküdar seyircisiyle buluşturuyor. Murat Mahmutyazıcıoğlu'nun yazıp yönettiği oyun, 8 Mart Pazar günü 20.00'de Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde sahneleniyor.

6 Mart 2026 Cuma günü Metrohan'da saat 18.00'de "Hikayeyle Hayat Arasında Kadınlar" başlıklı söyleşi düzenlenecek. Bedia Büyükgebiz, Yelina Tayfur, Fatma Özer, Hande Başpınar Karalar ve Aslı Karataş'ın katılacağı etkinliğin ardından saat 20.00'de İstanbulites konseri gerçekleşecek. Aynı gün Taş Mektep'te 14.00'te "Kadınlar için Teraryum Atölyesi", 16.00'da "Kadınlar için Mum Atölyesi"; Turhan Selçuk Kültür Evi'nde 14.00'te Aromaterapi, 16.00'da Epoksi atölyeleri yapılacak. Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde "Sevgi Soysal Yaşamakta Israr Ediyor", Adem Baştürk Kültür Merkezi'nde "Nokta", Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde "Gülistan, Gülbahçesi Yanı", Cem Karaca Kültür Merkezi'nde "Havva" adlı tiyatro oyunları saat 20.00'de sahnelenecek.

7 Mart 2026 Cumartesi günü Taş Mektep'te saat 17.00'de Ayşe Sarısayın, Figen Şakacı ve Sibel Oral'ın katılımıyla "Hikayeyle Hayat Arasında Kadınlar" söyleşisi düzenlenecek, saat 20.00'de ise Mehtap Meral "Kadınlar Yazarsa Tarih" konseriyle sahne alacak. Müze Gazhane'de saat 15.00'te Zehra Çelenk, Nilüfer Açıkalın, Gonca Özmen ve Asuman Kafaoğlu Büke'nin katılımıyla söyleşi yapılacak. Turhan Selçuk Kültür Evi'nde 14.00'te Aromaterapi, 16.00'da Teraryum atölyesi düzenlenecek. Metrohan'da saat 17.00'de Latife Tekin ve Çimen Günay Erkol'un katılımıyla söyleşi gerçekleştirilecek. Baruthane'de saat 20.00'de Melis Danışmend konseri, Kadıköy ve Beşiktaş İskeleleri'nde saat 15.00'te sırasıyla Gülinler ve Maya Perest konserleri yapılacak.

Kadın bestekarlar konseri

8 Mart 2026 Pazar günü saat 20.00'de İBB Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu "Kadın Bestekarlar" konseriyle sahne alacak. Oyunların ücretsiz biletleri 3 Mart 2026 Salı günü 11.00'de gişelerden, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/, biletinial.com adreslerinden ve mobil uygulamadan temin edilebilir.