İBB\'ye Yolsuzluk Soruşturması: 42 Gözaltı

15.08.2025 10:50
İstanbul'da İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 42 kişi, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı'nın da bulunduğu gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

MURAT ONGUN VE EMRAH BAĞDATLI İLE İRTİBATLI 44 KİŞİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda yapılan çalışmalarda, şüpheli Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya AŞ, Kültür AŞ ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 şüpheli tespit edildi. Polis ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütünün sosyal medya yapılanması kapsamında, Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli belirledi. Kimlikleri belirlenen 44 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

42 KİŞİ YAKALANDI, 2 KİŞİ ARANIYOR

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kararın ardından düzenlediği eş zamanlı operasyonda Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de aralarında olduğu 40 şüpheliyi gözaltına alındı. Çalışmaların devamında 2 zanlı daha yakalandı. Gözaltı sayısı 42'ye yükselirken, firari durumda bulunan 2 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Öte yandan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alınmadan önce ailesi çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, "Polis arkadaşlar kapıda beni beklerken, gözaltına alınmadan önce, eşim Ayşen, kızlarım ve can dostumuzla birlikte bir fotoğraf çekildik. 31 Mart 2024'te edebimizle, 30 yıllık kibri yendik. Babamın zamanında işçisi olduğu Beyoğlu Belediyesi'ne başkan seçilmek, hayatımın bana bahşettiği en büyük gurur oldu. Beyoğlu'nun hakkı bize emanet diyerek hizmete başladık. Komşularımıza layık olmak için çok çalıştık. Beyoğlu Belediyesi'ni tüm saygın araştırmalarda, ilçeler arasında memnuniyetin en üstte olduğu belediye yaptık. Sevgili komşularım, hayatım Beyoğlu'nda geçti, hepiniz beni tanıyorsunuz. Gözaltında olma sebebimin çirkin iftiralar olduğunu biliyorsunuz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işimiz olmadı, olmaz. Beyoğlu, vicdanlıdır, haysiyetlidir, adildir. İnan Güney Beyoğlu'na emanettir." ifadelerini kullandı.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin isimleri şu şekilde:

1.İnan Güney - Beyoğlu Belediye Başkanı

2.Yiğit Oğuz Duman - İBB Başkan Danışmanı

3.Özge Bağdatlı - Firari Emrah Bağdatlı'nın Kardeşi

4. Seyhan Özcan - İnan Güney'in Özel Kalem Müdürü

5.Sabriye Akkaya - İnan Güney'in Ablası

6. İsmail Akkaya - İnan Güney'in Eniştesi

7. Deniz Göleli - İnan Güney'in Şoförü

8. Veysel Eren Güven - İnan Güney'in Koruması

9.Recep Cebeci - İmamoğlu'nun Şoförü

10.Nazlı Dalar - MEDYA A.Ş. Görsel Yayınlar Koordinatörü

11.Hasan Yalaz,

12.Bora Aramacı,

13.Aysun Vural,

14.Esma Bayrak,

15.Güngör Bozkurt,

16. Hasan Erkan Kabakçı,

17.Asraf Engin Güner,

18. Mehmet Kaya,

19.Ersan Şık,

20. İbrahim Can Yaman

21.Yunus Göçer,

22.Nurul Taha Yüksel,

23. Alper Yıldırım,

24.Duygu Fikirli,

25.Şükrü Fındık,

26.Burak Karakuş,

27.Alican Ayvataş,

28. Mustafa Sezer Yerli,

29.Erdal Akbay,

30.Mehmet Akif Bulut,

31.Çiğdem Nasuhbeyoğlu,

32.Ümit Karakaya,

33.Mahir Gün,

34.Ferda Yıldız Selbasan,

35.Yusuf Yüce,

36.Kazım Eren Sönmez,

37. Ahmet Bozkurt,

38.Tarık Bora,

39.Mesut Taşkın,

40.Tuğba Koçak,

41.Hare Dinçer,

42.Mehmet Türkoğlu,

43.Utku Doğruyol,

44.Zekai Kırat

Kaynak: AA

