İçişleri Bakanı: \'Siberağ-5\' Operasyonunda 54 Şüpheli Yakalandı

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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen 'Siberağ-5' operasyonlarında 54 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 20'sinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 23 ilde 'Siberağ-5' operasyonu düzenlendi. Aydın merkezli Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, İstanbul, Konya, Niğde, Sakarya, Yalova ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yurt dışı kaynaklı bahis ve online kumar siteleri üzerinden bahis ve kumar oynanmasına imkan sağlayarak vatandaşları mağdur edip, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 35 şüpheli yakalandı. Bunlardan 14'ü tutuklandı, 18'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

'BAKANLIK YARDIM DAĞITIYOR' YALANI

Ankara merkezli Adana, Antalya, İstanbul, Çanakkale, Mersin ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda internet ortamında vatandaşların kişisel verilerini sorgu paneli üzerinden ücret karşılığında sorgulanmasına imkan sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı, 6'sı da tutuklandı. Tekirdağ merkezli İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda ise sosyal medya uygulamaları üzerinden 'Maliye Bakanlığı aile yardımı dağıtıyor' vaadiyle vatandaşları dolandırarak, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 6 şüpheli yakalandı, 6'sı hakkında adli kontrol ve yurt dışı yasağı tedbiri uygulandı.

Afyonkarahisar, Antalya, Ağrı, Balıkesir, Düzce, Sakarya ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda çocuk ve yetişkinlere ait müstehcen görüntüleri depoladığı ve yayınladığı tespit edilen 7 şüpheli yakalanırken, işlemleri sürüyor. Operasyonların tamamında 54 şüpheli gözaltına alınırken, 20'si tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda bilgisayar, taşınabilir bellek, cep telefonu, sim kart, döviz ve Türk lirası ele geçirildi.