İran'ın balistik füze girişimine uluslararası tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın balistik füze girişimine uluslararası tepki

05.03.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, AB, NATO ve birçok ülke, İran'ın Türk hava sahasına yönelen füzesini kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), NATO ve çeşitli ülkeler, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmatla ilgili tepki gösterdi.

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, dün Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesinin ardından BM, AB ve NATO'nun yanı sıra ABD, Belçika, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi birçok ülkeden tepkiler yükseldi.

ABD

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ve Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele almak üzere telefonda görüştü.

Rubio, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusunda Bakan Fidan'a, Türkiye'nin egemen topraklarına yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu belirterek, ABD'nin tam desteğini taahhüt etti.

BM

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat ve ABD'nin İran'a ait bir gemiyi batırdığını açıklamasıyla ilgili soruyu "Bakın, biz de sizin gibi askeri söylemlerin ve faaliyetlerin arttığını, çatışmanın diğer bölgelere yayılma riski taşıdığını görüyoruz." şeklinde yanıtladı.

Dujarric, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmanın başından beri ilk kez Türk hava sahasına yönelik bir ihlalin olduğuna dikkati çekerek, "Bu ve her çatışmada olduğu gibi, açıkça söyleyelim, parmağı tetikte olan kişi Genel Sekreter (Antonio Guterres) değil. O diplomasiyi, müzakerelere dönüşü, uluslararası hukuka saygıyı ve yeterince ülkeyi bu yönde hareket etmeleri için ikna etmeyi savunmaya devam edecek." dedi.

NATO

NATO Sözcüsü Allison Hart, İran'dan Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmata ilişkin "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." diyerek NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı şekilde durduğunu belirtti.

Hart, "Hava ve füze savunması da dahil tüm alanlardaki caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlüdür." ifadesini kullandı.

AB

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, konuya ilişkin, "Tabii ki Türkiye bu füzeleri düşürebilecek kapasitede." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas ayrıca, ABD-İsrail-İran çatışması nedeniyle "Orta Doğu dışına gelen füzelerin" de endişe verici olduğunu kaydetti.

BAE

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan Türk hava sahasına yönelik balistik füze fırlatılması girişiminin şiddetle kınandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu düşmanca eylemler tehlikeli bir tırmanış ve devletlerin egemenliğinin açık bir ihlalidir. Bölgenin güvenliğine ve istikrarına yönelik de doğrudan bir tehdittir." ifadesine yer verildi.

Saldırıların kapsamının "kardeş ve dost ülkeleri de içerecek şekilde genişletilmesinin, tüm hukuki ve siyasi standartlar uyarınca kınandığı" belirtilen açıklamada "Bu durum, gerilimi azaltma çabalarını baltalayan ve bölgesel gerilimleri daha da artıran kabul edilemez bir tırmanış teşkil etmektedir." değerlendirmesi yer aldı.

Hollanda

Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halka ve sivil altyapıya yönelik bu rastgele saldırıları şiddetle kınıyorum." paylaşımında bulundu.

Berendsen, "İran'ın, Kıbrıs ve Türkiye dahil, Körfez ülkelerine ve daha geniş bölgeye yönelik devam eden insansız hava aracı ve füze saldırıları nedeniyle İran'ın Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdım." ifadesini kullandı.

İran'a saldırılarını derhal durdurması çağrısında bulunan Berendsen, "Ortaklarımızla dayanışma içindeyiz." açıklamasını yaptı.

İspanya

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefon görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "İran'ın ülkelerine (Türkiye'ye) yönelik füze saldırısını şiddetle kınadığımızı ve bu saldırı sonrasında Türk hükümeti ve halkıyla dayanışmamızı ilettiğimi belirttim." ifadesini kullandı.

Albares ayrıca, "İspanya, Orta Doğu'da gerilimin azaltılması ve diplomatik müzakerelere geri dönülmesi çağrısını yinelemektedir. Tüm tarafların uluslararası hukuka saygı göstermesini talep ediyoruz. Barış için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Belçika

Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Maxime Prevot, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmata ilişkin, "Belçika, Türkiye'nin yanında kararlılıkla durmaktadır." ifadesini kullandı.

Prevot, balistik mühimmatın, NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

İran'ın bölge genelinde "ayrım gözetmeyen" saldırılarına son vermesi gerektiğini vurgulayan Prevot, "Her yeni hedef, her yeni tırmanış, istikrara dönüş yolunu daha da zorlaştırıyor. Bu artık sona ermeli. Belçika, Türkiye'nin yanında kararlılıkla durmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, konuya ilişkin açıklamasında, İran'ın NATO müttefiki Türkiye'ye füze fırlatmasının kabul edilemez ve istikrarsızlaştırıcı olduğunun altını çizerek, Türkiye ile tam dayanışma içerisinde olduklarını bildirdi.

Mucunski, bu tür eylemlerin uluslararası hava sahasını ihlal ettiğini, gerilimleri tırmandırdığını ve bölgesel istikrarı baltaladığını vurguladığı paylaşımında, uluslararası hukuka tam saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Estonya

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna da İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmata ilişkin, ülkesinin Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Tsahkna, ülkesinin İran'ın saldırılarını kınadığını ifade ederek sivillerin ve müttefik toprakların korunmasına yönelik hızlı müdahalenin memnuniyetle karşılandığını aktardı.

Dışişleri Bakanı Tsahkna, "Hava ve füze savunması dahil olmak üzere güçlü savunma ve caydırıcılık, NATO'nun kolektif güvenliği için hayati önemini korumaktadır." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Arnavutluk, NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız Türkiye ile tam dayanışma içindedir." ifadelerine yer verildi.

NATO'nun hava ve füze savunma sistemlerinin balistik füzeyi engellemesi, sivilleri ve müttefik topraklarını koruması konusundaki hızlı müdahalesinin memnuniyetle karşılandığı ifade edilen açıklamada, "İran'ın pervasız saldırıları bölgeyi daha da istikrarsızlaştırma riski taşımaktadır. Güçlü savunma ve caydırıcılık, NATO'nun kolektif güvenliği için hayati önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'dan ateşlendikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen ve etkisiz hale getirilen balistik mühimmat konusunda Türkiye'nin tepkisini ileterek, çatışmaların yayılmasına neden olacak her türlü adımdan kaçınılması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, Avrupa Birliği, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Nato, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın balistik füze girişimine uluslararası tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber
6 gollü düelloda kazanan Erzurumspor 6 gollü düelloda kazanan Erzurumspor
’’Suçsuz günahsız’’ deniyordu Gerçek çok başka çıktı ''Suçsuz günahsız'' deniyordu! Gerçek çok başka çıktı
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli
İran’dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur İran'dan yeni tehdit: Dünyadaki tüm İsrail büyükelçilikleri meşru hedefimiz olur
Zeytinburnu’nda denizde ölü bulunan anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı Zeytinburnu'nda denizde ölü bulunan anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı
Griezmann, Barcelona’dan intikamını aldı Yaptığı paylaşım ülkeyi salladı Griezmann, Barcelona'dan intikamını aldı! Yaptığı paylaşım ülkeyi salladı
Ne olacak bu işin sonu Dünya Kupası’nda İran krizi Ne olacak bu işin sonu! Dünya Kupası'nda İran krizi
İçişleri Bakanlığı’ndan İran açıklaması: Sınırda olağanüstü hareketlilik yok İçişleri Bakanlığı'ndan İran açıklaması: Sınırda olağanüstü hareketlilik yok
Sakatlıktan kurtuldu denen Ederson yine korkuttu Sakatlıktan kurtuldu denen Ederson yine korkuttu
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı

13:35
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
13:34
“Dünyanın en güzel futbolcusu“ en sonunda isyan etti
"Dünyanın en güzel futbolcusu" en sonunda isyan etti
13:30
Rusya’dan ABD ve İsrail’e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler
13:10
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:50
Başkan açıkladı Osimhen’in sözleşmesinde o madde yokmuş
Başkan açıkladı! Osimhen'in sözleşmesinde o madde yokmuş
11:29
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
11:06
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
11:06
EuroLeague’den Fenerbahçe Beko’ya şok ceza
EuroLeague'den Fenerbahçe Beko'ya şok ceza
10:55
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam İşte yeni fiyatlar
Eşel mobile rağmen akaryakıta çifte zam! İşte yeni fiyatlar
10:07
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
Deterjanlı kahve davasında milyonluk uzlaşma
10:00
Savaşta gerilim tırmanırken Çin’den beklenen hamle geldi
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'den beklenen hamle geldi
09:45
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak
09:05
Ne olacağı merak konusu Savaş dev organizasyonu da vurdu
Ne olacağı merak konusu! Savaş dev organizasyonu da vurdu
08:52
Hatay’da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran’dan ilk açıklama
Hatay'da düşürülen balistik füzeyle ilgili İran'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:51:00. #7.12#
SON DAKİKA: İran'ın balistik füze girişimine uluslararası tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.