Işık Ailesine Ceza İndirimi

KAYSERİ'de 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin davada yerel mahkemenin tutuklu sanık Mustafa Işık'a 42,5 yıl, babası şarkıcı Metin Işık'a 4 yıl hapis ile annesi Gülbahar Işık'a ise beraat verdiği karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bozuldu. Bozma kararı sonrası yeniden yapılan yargılamada sanık Mustafa Işık'ın cezası 23 yıl 6 aya düşerken, şarkıcı babası Metin Işık'ın cezası ise değişmedi. Sanıklar Gülbahar Işık ve Metin Işık'ın katılan sanık Yusuf Memduh S.'ye yönelik 'kasten yaralamaya azmettirme' suçundan ise delil tespit edilemediğinden beraatlerine karar verildi.

Olay, 15 Ağustos 2022'te Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Şarkıcı Metin Işık ile oğlu Mustafa Işık, husumetli oldukları grupla tartıştı. Bu sırada Metin Işık ile oğlunun bulunduğu noktadan, gruba pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Naile D., Yusuf Memduh S., Sema A., Kader S. ve Emine A. yaralandı. Şarkıcı Metin Işık, eşi Gülbahar Işık ve oğlu Mustafa Işık, gözaltına alındı. Metin Işık ile oğlu tutuklandı, Gülbahar Işık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Metin Işık da Eylül 2022'de tahliye edildi.

IŞIK AİLESİ HAKKINDA İSTENEN CEZALAR

Olaya ilişkin Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede; tutuklu Mustafa Işık hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan müebbet, 'Silahla yaralama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'Mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Metin Işık hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet, 'Silahla kasten yaralamaya azmettirme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve 'Silahla tehdit' suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Gülbahar Işık için de 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet istendi. Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

ATEŞ ETTİKTEN SONRA KANEPEYE SAKLAMIŞ

DHA'nın ulaştığı görüntülerde, şarkıcı Metin Işık'ın sokakta oturduğu sırada komşuları Yusuf Memduh S.'nin yoldan geçtiği, av tüfeğiyle kapıda bekleyen oğlu Mustafa Işık'ın komşularına doğru ateş açtığı, komşulardan birinin sırtından yaralanıp koştuğu, diğerinin vücuduna isabet eden saçmalarla yere düştüğü görüldü. Mustafa Işık'ın, tüfeği sokağın diğer tarafına çevirip, kendisine müdahale etmek isteyen başka komşusuna doğrultarak ateş ettiği, ardından evin avlusuna girdiği, 2 farklı tüfeği kanepenin altında sakladığı, daha sonra da 2 tüfeği alarak hızla evinin merdivenlerini çıktığı anlar yer aldı. Yine görüntülere göre, olaydan önce Mustafa Işık'ın evlerinin avlusuna girerek kapı arkasındaki döner bıçağını kılıfından yarıya kadar çıkarıp bir süre bakıp tekrar bıraktığı, bir süre gezindikten sonra av tüfeğini çıkartarak eline aldığı, kontrol edip bahçe tuvaletine bıraktıktan sonra babası Metin Işık'ın yanına çıktığı görüldü. Metin Işık'ın elindeki tüfeği sağa sola çevirerek baktıktan sonra oğluna verdiği, Mustafa Işık'ın ise aldığı tüfeği koltuk altına bırakıp, yukarı çıktığı anlar ortaya çıktı.

KARAR VERİLDİ

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 3 Nisan'da görülen davada, mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Işık'ı 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 12 yıl, 1 kişiye karşı 'Nitelikli organ kaybına neden olacak şekilde yaralama' suçundan 9 yıl, 1 kişiye yönelik aynı suçtan 6 yıl, 2 kişiye yönelik aynı suçtan 5'er yıldan 10 yıl, 3 kişiye yönelik ise 'Yaralama' suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4,5 yıl, 1 kişiye yönelik eyleminden dolayı da 1 yıl hapis olmak üzere toplam 42,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın daha önce mükerrer cezaları olmaları nedeniyle cezasını ertelemedi. Tutuksuz sanıklar Metin ve Gülbahar Işık'ın ise 'Öldürmeye azmettirme' suçundan beraatine karar verdi. Heyet, şarkıcı Işık'ı 'Silahla tehdit' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Mağdur taraf avukatları Umut Taşdemir ve Ramazan Taş, karara itiraz edip dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bozma kararı verdi. Ceza dairesi, sanık şarkıcı Metin Işık hakkında; güvenlik kamerası görüntülerinde görülen bir kadının kimliğinin tespit edilip, tanık olarak dinlenmesine, taraflar arasındaki daha önceki kavga olaylarının hukuki durumları araştırılıp hüküm kurulması gerekirken eksik araştırma sonucu hüküm kurulduğu, olay yerinde keşif yapılarak bilirkişi raporu alınmadan hüküm verilmesi nedeniyle kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi. İstinaf, yerel mahkeme tarafından olay yerinde keşif yapılmasını ve kamera görüntülerinde şarkıcı Işık'ın tüfeği uzattığında namlunun mağdurlar tarafından görülüp görülmediğinin de tespit edilmesini istedi.

KEŞİF YAPILDI

Yerel mahkemenin verdiği karar sonrası olay yerinde geçen 21 Şubat'ta keşif yapıldı. Naip hakim (görevlendirilen) gözetiminde yapılan keşifte şarkıcı Metin Işık ile olayda yaralanan kişiler ve mağdur avukatı Umut Taşdemir hazır bulundu. Polis ekipleri de keşif mahallinde bir olumsuzluk olmaması adına geniş güvenlik önlemi aldı. Keşifte; olay sırasında yaralanan kişiler ile şarkıcı Işık'ın oğlunun ateş ettiği yer arasındaki mesafe ölçüldü. Ayrıca şarkıcı Metin Işık'ın silahı nereden uzattığının belirlenmesi için çalışma yapıldı.

YENİDEN YARGILANDI

Bozma kararının ardından şarkıcı Metin Işık ile eşi ve oğlu, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Bozma kararı sonrası 3'üncü duruşması görülen davada tutuklu sanık Mustafa Işık ile mağdur Yusuf Memduh S. ile avukatları Umut Taşdemir ve Ramazan Taş hazır bulunurken, diğer sanıklar davaya katılmadı. Duruşma savcısı önceki celse verdiği mütalaasını tekrar ederek, sanık Mustafa Işık'ın haksız tahrik altında kasten yaralama, müşteki sanık Metin Işık'ın tüm katılanlara yönelik silahla tehdit suçunu zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle bu suçtan cezalandırılmasına, sanıklar Gülbahar Işık ve Metin Işık'ın katılan sanık Yusuf Memduh S.'ye yönelik kasten yaralamaya azmettirme delil tespit edilemediğinden beraatlerine karar verilmesini talep etti.

'KORKUTMAK AMACIYLA ATEŞ ETTİM'

Yere doğru korkutmak amacıyla ateş ettiğini söyleyen tutuklu sanık Mustafa Işık ise "Mahkemenize güveniyorum. 15 sefer şikayette bulunduk, 3 sefer evimiz basıldı. Ben vuruldum, annem vuruldu, evimiz parçalandı, koruma kararımız var. Koruma kararımıza rağmen Yusuf Memduh S. olay günü eniştesinin yanına gelerek belindeki tabancayı gösterdi. Önümüzden geçerken babama çok ağır hakaretler etti. Annem, kız kardeşlerim ettiği küfürleri hakaretleri duydu. Hangi bir insan, annesinin kız kardeşlerinin yanında bu hakaretlere karşı bir şey yapmaz? Vurulmamak için, kendimi ve ailemi korumak için 4- 5 defa asfalta yere doğru ateş ettim. Hiçbir şekilde yaralama maksadım dahi yoktu. Yere doğru ateş ettiğim kamera görüntülerinde ve keşif zaptında mevcuttur. Babamın bana tüfek vermesi gibi bir durum söz konusu değildir, aksine babam benim elimdeki tüfeği aldı" ifadelerini kullandı.

'HAYATIMDAN 3 SENE ÇALINDI'

Mağdur Yusuf Memduh S. ise "Benim hayatımdan 3 sene çalındı. Benim organlarımdan birçoğu eksiktir. Bu raporlarla sabittir, benim tehdit ettiğim söyleniyor, kamera kayıtlarına bakıldığında kafamı kaldırmadan yürüdüğüm bellidir. Benim annem vuruldu, ablam vuruldu. Karşı tarafın ithamları çok yanlış. Ben kimseyi tehdit etmedim, yol zaten devletin yolu, kendileri yolun ortasına çıkıp oturup nasıl tehdit ettiğimi söyleyebilirler. Kendi evlerinin önü değil başkalarının evinin önüne sandalye atıp oturuyorlar. Ben oradan geçerken onlar bana laf atıyor, ben hiçbir şey söylemedim, adaletinize güveniyorum" dedi.

Mağdur taraf avukatları da mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, sanık Mustafa Işık'ın Yusuf Memduh S.'ye yönelik eyleminden dolayı kasten öldürmeye teşebbüsten cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Işık'ı, 'silahla kasten yaralama' suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün, 2 kişiye yönelik 'kasten yaralama' suçundan 1'er yıl, 1 kişiye yönelik 'kasten yaralama' suçundan 9 ay, 2 kişiye karşı 'nitelikli organ kaybına neden olacak şekilde yaralama' suçundan 3'er yıl 4'er ay, 1 kişiye yönelik aynı suçtan 4 yıl, 1 kişiye yönelik ise 'kasten yaralama' 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 23 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın daha önce mükerrer cezaları olması nedeniyle cezasını ertelemedi. Tutuksuz sanıklar Metin ve Gülbahar Işık'ın ise 'kasten yaralamaya azmettirme' suçundan beraatlerine karar verdi. Heyet, şarkıcı Işık'ı 'silahla tehdit' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,