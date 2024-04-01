ISPARTA SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|517
|Toplam Seçmen
|:
|172.935
|Açılan Sandık
|:
|508
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,26
|Kullanılan Oy
|:
|132.670
|Geçerli Oy
|:
|127.464
|Katılım Oranı
|:
|% 78,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN
|% 41,8
|53.285
|CHP
|ATAKAN YAZGAN
|% 21,17
|26.987
|İYİ PARTİ
|AHMET TURAL
|% 17,59
|22.426
|MHP
|YUSUF ZİYA GÜNAYDIN
|% 10,13
|12.908
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU
|% 3,35
|4.269
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA AYDEMİR
|% 1,99
|2.530
|DİĞER
|% 1,83
|2.328
|SAADET
|AYDIN APAYDIN
|% 0,82
|1.041
|DEM PARTİ
|MERAL KARAKUŞ
|% 0,38
|485
|DEVA PARTİSİ
|TUNA TOKUÇ
|% 0,22
|278
|HÜDA PAR
|HASAN KOÇ
|% 0,14
|179
|BTP
|ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
|% 0,12
|154
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA DOKUR
|% 0,08
|106
|TKP
|ÖZKAN BARAN OKTAY
|% 0,07
|87
|YTP
|RAMAZAN AYTEKİN
|% 0,06
|71
|DSP
|EFE BEDİRHAN ÖZBİLGE
|% 0,04
|57
|MİLLET
|MEHMET ZEKİ ÖZEN
|% 0,04
|53
|MİLLİ YOL
|İSMAİL YUSUF ATASAGUN
|% 0,04
|47
|HKP
|HAMZA PEHLİVAN
|% 0,03
|41
|HAK-PAR
|YILDIZ TİMUR
|% 0,03
|33
|ABP
|SERHAT KOLBAŞI
|% 0,02
|31
|BAĞIMSIZ
|SERKAN AĞARLI
|% 0,02
|29
|TKH
|TAHSİN ERBAŞ
|% 0,02
|24
|BAĞIMSIZ
|ÇETİN SAKAOĞLU
|% 0,01
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,50
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VELİ KAHRAMAN
|% 42,82
|516
|CHP
|MEHMET ÇETİN
|% 42,74
|515
|MHP
|AKSOY KARADUMAN
|% 11,37
|137
|İYİ PARTİ
|MEHMET DEMİRCİ
|% 2,24
|27
|ZAFER PARTİSİ
|BERAT DOĞAN
|% 0,33
|4
|HÜDA PAR
|HAMDULLAH TUNÇ
|% 0,33
|4
|BTP
|HADİ ŞİMŞEK
|% 0,09
|1
|SAADET
|ALİ SOYÇİÇEK
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 92,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERDAR PEHLİVAN
|% 34,72
|1.151
|MHP
|AZİZ ERASLAN
|% 33,94
|1.125
|CHP
|MEHMET ATICI
|% 12,76
|423
|YENİDEN REFAH
|EBU BEKİR TAŞKIRAN
|% 7,6
|252
|DİĞER
|% 7,12
|236
|İYİ PARTİ
|BARIŞ ŞEVKET AYKUT
|% 2,6
|86
|SAADET
|UĞUR TURAN
|% 0,48
|16
|ZAFER PARTİSİ
|HAYRİYE YILDIZ
|% 0,39
|13
|HÜDA PAR
|İSMAİL TEKNAL
|% 0,12
|4
|HKP
|ÖNER ÖZYENGİNER
|% 0,09
|3
|BTP
|FATMA YOLCU
|% 0,09
|3
|BAĞIMSIZ
|HAVVA AKYOL
|% 0,09
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÖZER
|% 32,06
|3.205
|MHP
|MEHMET DEMİREL
|% 25,54
|2.554
|DP
|ÖMER ŞENGÖL
|% 24,42
|2.442
|CHP
|NECATİ SAVAŞ
|% 14,52
|1.452
|ZAFER PARTİSİ
|ERCAN YILMAZ
|% 1,51
|151
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKİF NALBAT
|% 0,62
|62
|SAADET
|HASAN KAYA
|% 0,59
|59
|DEM PARTİ
|HATİCE UÇAR
|% 0,37
|37
|BTP
|CAVİT ERTAP
|% 0,22
|22
|HÜDA PAR
|İSLAM ÇAKAR
|% 0,08
|8
|HKP
|YAŞAR ALİ AVCU
|% 0,06
|6
|DİĞER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA ÖZMEN
|% 56,98
|1.902
|AK PARTİ
|MEHMET SEZGİN
|% 34,66
|1.157
|MHP
|HAKAN DEMİRTAŞ
|% 4,97
|166
|SAADET
|ALİ DEMİRBAĞ
|% 2,16
|72
|HÜDA PAR
|MURAT ŞAHİN
|% 0,6
|20
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN YALÇIN
|% 0,36
|12
|HKP
|DENİZ ÖZAYDIN
|% 0,18
|6
|BTP
|EMİNE YILDIZ
|% 0,09
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|OSMAN KESMEN
|% 46,29
|1.073
|AK PARTİ
|MUSTAFA KAYA
|% 34,17
|792
|MHP
|METE ELCİM
|% 16,44
|381
|İYİ PARTİ
|İBRAHİM ETEM EREM
|% 1,98
|46
|DİĞER
|% 0,34
|8
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN YENER
|% 0,26
|6
|BTP
|OSMAN ONUR ÜLGEN
|% 0,22
|5
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET AKÇAY
|% 0,17
|4
|SAADET
|DAVUT MOL
|% 0,09
|2
|HÜDA PAR
|MEHMET ŞERİF ŞİMŞEK
|% 0,04
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YUSUF MURAT PARLAK
|% 48,87
|2.207
|CHP
|MEHMET YILDIZ
|% 25,22
|1.139
|İYİ PARTİ
|OSMAN AKOĞLAN
|% 13,67
|617
|MHP
|İBRAHİM GÜNDÜZ
|% 8,08
|365
|DİĞER
|% 2,95
|133
|ZAFER PARTİSİ
|SALİM ÖZMEN
|% 0,64
|29
|SAADET
|FARUK YAVUZ
|% 0,33
|15
|HKP
|OSMAN BOZBALAK
|% 0,11
|5
|BTP
|ZEYNEPGÜL BURDUR
|% 0,11
|5
|HÜDA PAR
|ZAFER TEKMAN
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HÜSEYİN BAYKAL
|% 44,67
|1.341
|AK PARTİ
|KADİR HEYBELİ
|% 42,64
|1.280
|İYİ PARTİ
|AHMET AYYILDIZ
|% 11,63
|349
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN ERİNKARLI
|% 0,53
|16
|SAADET
|ENES VEFA YÜRÜMEZ
|% 0,27
|8
|BTP
|ÖZCAN TÜRKMEN
|% 0,23
|7
|HÜDA PAR
|CEMİL TUNÇ
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSMAİL YURDABAK
|% 53,46
|781
|MHP
|KASIM KUTLU
|% 40,86
|597
|CHP
|ZEYNEP KESİKTAŞ
|% 4,59
|67
|SAADET
|OSMAN POYRAZ
|% 0,41
|6
|ZAFER PARTİSİ
|MUHTEREM ARSLAN
|% 0,34
|5
|HÜDA PAR
|HAFİZ KARADAŞ
|% 0,27
|4
|BTP
|ŞEMSİ CELALETTİN YOLCU
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ GÖÇER
|% 29,96
|1.789
|İYİ PARTİ
|CEMİL ÇELİK
|% 22,16
|1.323
|MHP
|MEVLÜT KARATAŞ
|% 19,29
|1.152
|CHP
|KAMİL KAPCI
|% 18,44
|1.101
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN BAYRAM KABALAK
|% 7,77
|464
|SAADET
|NAZMİYE GÜNDÜZ
|% 1,02
|61
|ZAFER PARTİSİ
|TAMER YALÇIN
|% 0,96
|57
|HKP
|AHMET ENGİN GENÇER
|% 0,17
|10
|HÜDA PAR
|İSLAM DURMAZ
|% 0,13
|8
|BTP
|EMİRKAN ERÖZEN
|% 0,1
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET OĞUZ BAKIR
|% 41,32
|1.235
|İYİ PARTİ
|MEHMET AZİZ TUNA
|% 32,02
|957
|CHP
|HÜSEYİN PEHLİVAN
|% 16,49
|493
|MHP
|GÜLER KÜÇÜKEROĞLU
|% 8,2
|245
|YENİDEN REFAH
|RIZA DÖNEL
|% 1,44
|43
|BTP
|ŞÜKRÜ KAPLAN
|% 0,2
|6
|SAADET
|YAKUP NAZMİ KİMER
|% 0,2
|6
|HÜDA PAR
|HAYREDDİN ÖZÇELİK
|% 0,13
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,36
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA KODAL
|% 36,17
|4.401
|AK PARTİ
|SÜRMELİ YAĞCI
|% 32,02
|3.896
|MHP
|HALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ
|% 15,29
|1.861
|BAĞIMSIZ
|TEKİN BAYRAM
|% 8,4
|1.022
|CHP
|HAKİ ALLAR
|% 3,57
|434
|BTP
|AYŞENUR BİLGİ
|% 1,4
|171
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL KIVRAK
|% 1,39
|169
|GELECEK PARTİSİ
|ALİ OSMAN METİN
|% 1,01
|123
|ZAFER PARTİSİ
|SÜLEYMAN YALVAÇ
|% 0,59
|72
|HÜDA PAR
|MEHMET MEMİŞ
|% 0,06
|7
|HKP
|SELÇUK EFE TAN
|% 0,05
|6
|DİĞER
|% 0,05
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ÖZATA
|% 56,91
|877
|CHP
|SELAMİ ÖZTAŞ
|% 41,08
|633
|MHP
|MEVLÜT BAYSAL
|% 1,23
|19
|İYİ PARTİ
|HASAN BİROL GÜREL
|% 0,45
|7
|BTP
|AHMET OĞUZHAN AYDIN
|% 0,26
|4
|HÜDA PAR
|İLYAS GÜNDÜZ
|% 0,07
|1
Son Dakika › Güncel › ISPARTA SON - Son Dakika
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
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