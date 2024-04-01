81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ISPARTA SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

ISPARTA SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 02:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERKEZ

Toplam Sandık : 517
Toplam Seçmen : 172.935
Açılan Sandık : 508
Açılan Sandık Oranı : % 98,26
Kullanılan Oy : 132.670
Geçerli Oy : 127.464
Katılım Oranı : % 78,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN% 41,853.285
CHPATAKAN YAZGAN% 21,1726.987
İYİ PARTİAHMET TURAL% 17,5922.426
MHPYUSUF ZİYA GÜNAYDIN% 10,1312.908
ZAFER PARTİSİGÖKMEN HAKKI GÖKMENOĞLU% 3,354.269
YENİDEN REFAHMUSTAFA AYDEMİR% 1,992.530
DİĞER% 1,832.328
SAADETAYDIN APAYDIN% 0,821.041
DEM PARTİMERAL KARAKUŞ% 0,38485
DEVA PARTİSİTUNA TOKUÇ% 0,22278
HÜDA PARHASAN KOÇ% 0,14179
BTPABDURRAHMAN ŞİMŞEK% 0,12154
BAĞIMSIZMUSTAFA DOKUR% 0,08106
TKPÖZKAN BARAN OKTAY% 0,0787
YTPRAMAZAN AYTEKİN% 0,0671
DSPEFE BEDİRHAN ÖZBİLGE% 0,0457
MİLLETMEHMET ZEKİ ÖZEN% 0,0453
MİLLİ YOLİSMAİL YUSUF ATASAGUN% 0,0447
HKPHAMZA PEHLİVAN% 0,0341
HAK-PARYILDIZ TİMUR% 0,0333
ABPSERHAT KOLBAŞI% 0,0231
BAĞIMSIZSERKAN AĞARLI% 0,0229
TKHTAHSİN ERBAŞ% 0,0224
BAĞIMSIZÇETİN SAKAOĞLU% 0,0115
AKSU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVELİ KAHRAMAN% 42,82516
CHPMEHMET ÇETİN% 42,74515
MHPAKSOY KARADUMAN% 11,37137
İYİ PARTİMEHMET DEMİRCİ% 2,2427
ZAFER PARTİSİBERAT DOĞAN% 0,334
HÜDA PARHAMDULLAH TUNÇ% 0,334
BTPHADİ ŞİMŞEK% 0,091
SAADETALİ SOYÇİÇEK% 0,081
ATABEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,24

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERDAR PEHLİVAN% 34,721.151
MHPAZİZ ERASLAN% 33,941.125
CHPMEHMET ATICI% 12,76423
YENİDEN REFAHEBU BEKİR TAŞKIRAN% 7,6252
DİĞER% 7,12236
İYİ PARTİBARIŞ ŞEVKET AYKUT% 2,686
SAADETUĞUR TURAN% 0,4816
ZAFER PARTİSİHAYRİYE YILDIZ% 0,3913
HÜDA PARİSMAİL TEKNAL% 0,124
HKPÖNER ÖZYENGİNER% 0,093
BTPFATMA YOLCU% 0,093
BAĞIMSIZHAVVA AKYOL% 0,093
EĞİRDİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA ÖZER% 32,063.205
MHPMEHMET DEMİREL% 25,542.554
DPÖMER ŞENGÖL% 24,422.442
CHPNECATİ SAVAŞ% 14,521.452
ZAFER PARTİSİERCAN YILMAZ% 1,51151
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF NALBAT% 0,6262
SAADETHASAN KAYA% 0,5959
DEM PARTİHATİCE UÇAR% 0,3737
BTPCAVİT ERTAP% 0,2222
HÜDA PARİSLAM ÇAKAR% 0,088
HKPYAŞAR ALİ AVCU% 0,066
DİĞER% 0,011
GELENDOST

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMUSTAFA ÖZMEN% 56,981.902
AK PARTİMEHMET SEZGİN% 34,661.157
MHPHAKAN DEMİRTAŞ% 4,97166
SAADETALİ DEMİRBAĞ% 2,1672
HÜDA PARMURAT ŞAHİN% 0,620
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN YALÇIN% 0,3612
HKPDENİZ ÖZAYDIN% 0,186
BTPEMİNE YILDIZ% 0,093
GÖNEN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPOSMAN KESMEN% 46,291.073
AK PARTİMUSTAFA KAYA% 34,17792
MHPMETE ELCİM% 16,44381
İYİ PARTİİBRAHİM ETEM EREM% 1,9846
DİĞER% 0,348
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN YENER% 0,266
BTPOSMAN ONUR ÜLGEN% 0,225
DEVA PARTİSİMEHMET AKÇAY% 0,174
SAADETDAVUT MOL% 0,092
HÜDA PARMEHMET ŞERİF ŞİMŞEK% 0,041
KEÇİBORLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF MURAT PARLAK% 48,872.207
CHPMEHMET YILDIZ% 25,221.139
İYİ PARTİOSMAN AKOĞLAN% 13,67617
MHPİBRAHİM GÜNDÜZ% 8,08365
DİĞER% 2,95133
ZAFER PARTİSİSALİM ÖZMEN% 0,6429
SAADETFARUK YAVUZ% 0,3315
HKPOSMAN BOZBALAK% 0,115
BTPZEYNEPGÜL BURDUR% 0,115
HÜDA PARZAFER TEKMAN% 0,021
SENİRKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHÜSEYİN BAYKAL% 44,671.341
AK PARTİKADİR HEYBELİ% 42,641.280
İYİ PARTİAHMET AYYILDIZ% 11,63349
ZAFER PARTİSİGÖKHAN ERİNKARLI% 0,5316
SAADETENES VEFA YÜRÜMEZ% 0,278
BTPÖZCAN TÜRKMEN% 0,237
HÜDA PARCEMİL TUNÇ% 0,031
SÜTÇÜLER

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSMAİL YURDABAK% 53,46781
MHPKASIM KUTLU% 40,86597
CHPZEYNEP KESİKTAŞ% 4,5967
SAADETOSMAN POYRAZ% 0,416
ZAFER PARTİSİMUHTEREM ARSLAN% 0,345
HÜDA PARHAFİZ KARADAŞ% 0,274
BTPŞEMSİ CELALETTİN YOLCU% 0,071
ŞARKİKARAAĞAÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ GÖÇER% 29,961.789
İYİ PARTİCEMİL ÇELİK% 22,161.323
MHPMEVLÜT KARATAŞ% 19,291.152
CHPKAMİL KAPCI% 18,441.101
YENİDEN REFAHRAMAZAN BAYRAM KABALAK% 7,77464
SAADETNAZMİYE GÜNDÜZ% 1,0261
ZAFER PARTİSİTAMER YALÇIN% 0,9657
HKPAHMET ENGİN GENÇER% 0,1710
HÜDA PARİSLAM DURMAZ% 0,138
BTPEMİRKAN ERÖZEN% 0,16
ULUBORLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET OĞUZ BAKIR% 41,321.235
İYİ PARTİMEHMET AZİZ TUNA% 32,02957
CHPHÜSEYİN PEHLİVAN% 16,49493
MHPGÜLER KÜÇÜKEROĞLU% 8,2245
YENİDEN REFAHRIZA DÖNEL% 1,4443
BTPŞÜKRÜ KAPLAN% 0,26
SAADETYAKUP NAZMİ KİMER% 0,26
HÜDA PARHAYREDDİN ÖZÇELİK% 0,134
YALVAÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,36

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMUSTAFA KODAL% 36,174.401
AK PARTİSÜRMELİ YAĞCI% 32,023.896
MHPHALİL HİLMİ TÜTÜNCÜ% 15,291.861
BAĞIMSIZTEKİN BAYRAM% 8,41.022
CHPHAKİ ALLAR% 3,57434
BTPAYŞENUR BİLGİ% 1,4171
YENİDEN REFAHİSMAİL KIVRAK% 1,39169
GELECEK PARTİSİALİ OSMAN METİN% 1,01123
ZAFER PARTİSİSÜLEYMAN YALVAÇ% 0,5972
HÜDA PARMEHMET MEMİŞ% 0,067
HKPSELÇUK EFE TAN% 0,056
DİĞER% 0,056
YENİŞARBADEMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÖZATA% 56,91877
CHPSELAMİ ÖZTAŞ% 41,08633
MHPMEVLÜT BAYSAL% 1,2319
İYİ PARTİHASAN BİROL GÜREL% 0,457
BTPAHMET OĞUZHAN AYDIN% 0,264
HÜDA PARİLYAS GÜNDÜZ% 0,071

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ISPARTA SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cübbeli Ahmet Hoca: Yerel seçim sonucu FETÖ'nün tarikatlara girmesinin bir tezahürüdür
    03:00 Cübbeli Ahmet Hoca: Yerel seçim sonucu FETÖ'nün tarikatlara girmesinin bir tezahürüdür

    Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.

  • MHP Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanlığını Kazandı
    02:59 MHP Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanlığını Kazandı

    Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.

  • AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı
    02:57 AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

    AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.

  • Murat Kurum: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz
    02:53 Murat Kurum: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.

  • Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti
    02:51 Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.

  • AK Partili Çetinkaya: 'Saha ve eser belediyeciliği kazandıracağız'
    02:51 AK Partili Çetinkaya: 'Saha ve eser belediyeciliği kazandıracağız'

    AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.

  • Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde
    02:50 Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde

    Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.

  • Gebze'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
    02:48 Gebze'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu:
    02:48 Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu: "Bir Kişinin Vesayet Dönemi, Bugün İtibariyle Bitmiştir"

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı
    02:47 MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.

  • Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde
    02:47 Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.


01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 90’ından fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
02:23 Eski Liberal Demokrat Parti lideri Cem Toker, Haberler.com’da yerel seçim sonuçlarını yorumladı Eski Liberal Demokrat Parti lideri Cem Toker, Haberler.com'da yerel seçim sonuçlarını yorumladı
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 03:04:02. #1.13#
SON DAKİKA: ISPARTA SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement