İstanbul'da Deprem Sonrası Belediyelerden Destek

İstanbul'daki depremin ardından ilçe belediye başkanları, vatandaşlara destek olmak amacıyla sahaya çıktı, geceyi dışarıda geçirenler için belediyelere ait mekanlar 24 saat boyunca hizmet verdi.

İlçe belediyeleri, Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında harekete geçerek dayanışma ruhunu sahaya taşıdı.

Adalar Belediyesi, ilgili birimlerini teyakkuza geçirirken Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat da dayanışma mesajı paylaştı.

Arnavutköy Belediyesi, ilçe sakinlerinin barınma, ısınma, yiyecek-içecek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacakları tesisleri hizmete sundu. Tesislerde, okullarda ve tüm alanlarda temizlik çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, vatandaşlara hijyenik ortam sağladı.

Depremin ardından ilçe sakinleriyle bir araya gelen Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, mahalle mahalle gezerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Belediye başkanları, ilçe sakinleriyle bir araya geldi

Ataşehir Belediyesi, deprem sonrasında vatandaşların yanında olmak için harekete geçti.

Zeynel Özdemir 80. Yıl Cumhuriyet Parkı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı ve İnönü Mahallesi Muhtarlığı çevresinde çorba ikramında bulunuldu. Ferhatpaşa Mahalle Evi ve 30 Ağustos Yaşam Evi, vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için açık tutuldu.

Belediye, geceyi evinde geçirmek istemeyenler için afet barınma alanlarında konaklama çağrısında bulunarak, sıcak çorba, çay, su ve yiyecek ikram etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, deprem sonrası Bağcılar Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilgili ekiplerle son gelişmeleri değerlendirdi.

Gece boyunca ilçe sakinlerine hizmet veren Bağcılar Belediyesi, tesislerde ve belirledikleri barınma noktalarında konaklayanlar için çorba ikramını da sürdürüyor.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, camide, okulda ve parklarda geceyi geçiren vatandaşları ziyaret etti. Ekipler, gece boyunca sıcak çorba ikramında bulundu.

Bakırköy'de geceyi dışarıda geçirenler için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürdü. İlçedeki 11 binada riskli yapı incelemesi gerçekleştirilirken 4 bina tahliye edildi. Depremden etkilenen 4 kişiye sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, geceyi dışarıda geçirenleri ziyaret etti.

Bayrampaşa'da belediyenin aşevi, ilçenin pek çok noktasında depremden etkilenenlere ikramda bulundu. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, gece sahaya inen belediye başkanları arasında yer aldı. Mutlu, vatandaşları ziyaret ederek moral verdi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçenin dört bir yanındaki tesislerin sabaha kadar vatandaşların hizmetinde olacağını duyurdu. Kartoğlu, sabahladıkları alanda ziyarette bulunduğu vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşların talepleri dinlendi

Beşiktaş'ta da geceyi dışarıda geçirenlere toplanma alanlarında sıcak çorba, meyve suyu ve kek dağıtıldı. Parklardaki Beltaş kafelerde ücretsiz çay sunuldu. Beşiktaş Belediye Başkanvekili Rasim Şişman, ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Gece boyunca Beykoz Belediyesi de çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Belirli noktalarda vatandaşlara çorba ikramında bulunulan ilçede Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, çalışmalarını sahada sürdürdü.

Beylikdüzü Belediyesi, Yaşam Vadisi, Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı, Yakuplu Kent Ormanı ve 10 mahalle muhtarlığında kurulan mobil noktalarda vatandaşlara çorba ve sıcak yemek ikramında bulundu. Bu noktalarda ekipler gelen talepleri dinledi. Belediye Başkanvekili Önder Serkan Çebi, deprem toplanma alanlarını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Beyoğlu Belediyesi de ilçe sakinleri için belirlenen toplanma alanlarında gece boyu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetlerini sürdürdü. Belediye Başkanı İnan Güney, geceyi vatandaşlarla geçirdi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, ilçedeki tesislerin ve belediye kriz merkezinin ilçe sakinlerinin emrinde olduğunu bildirdi. Bölgeyi de gezen Akgün, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Çatalca'da Belediye Başkanı Erhan Güzel, sabahın erken saatlerinde geceyi geçici barınma noktalarında geçiren ilçe sakinlerini ziyaret etti. İlçede gece boyunca mobil ikram araçları ve belediye personeli vatandaşların yanında olarak ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarını sürdürdü.

Çekmeköy Belediyesi de deprem sonrası Aydınlar ve Çatalmeşe mahallelerinde vatandaşları evlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edip Ömerli Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi'nde ağırladı. İlçedeki tüm sosyal tesisler vatandaşların hizmetine sunuldu.

Belediye Başkanı Orhan Çerkez, vatandaşlara dayanışma çağrısında bulundu.

Esenler Belediyesi, geceyi evinde geçirmek istemeyen vatandaşlar için ilçedeki tüm tesisleri hizmete açarken belediye ekipleri de ilçe sakinlerine yardımcı olmak ve acil ihtiyaçlarını karşılamak için sahaya çıktı.

Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 15 Temmuz Millet Bahçesi başta olmak üzere, acil durum toplanma alanlarında vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaçlarını sordu.

Mobil ikram araçları sahada yer aldı

Esenyurt Belediyesi, depremin ardından hızla harekete geçerek sahada hasar tespit çalışması yaptı. Belediyeye bağlı aşevleri ve mobil ikram noktaları, gece boyunca aralıksız hizmet vererek 50 bin kişilik sıcak çorba ve çeşitli ikramlıklar hazırladı.

Esenyurt Belediye Başkanvekili Can Aksoy, deprem sonrası belediyenin Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilçedeki son durumu takip etti. Deprem toplanma alanları ve belediyeye bağlı aşevlerini ziyaret ederek vatandaşlarla görüşen Aksoy, depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını dinledi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, park, bahçe gibi açık havada, güvenli alanlarda toplanan ilçe sakinlerini ziyaret ederek zor anlarda dayanışma içinde olmanın önemine dikkati çekti.

Fatih Belediyesi, ilçe sınırlarındaki tesislerini gece boyu kullanıma açtı. Tesislerde geceyi evlerinde geçirmek istemeyen Fatihlilere sıcak çay ve çorba ikramında bulunuldu.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, geceyi tesislerde geçiren vatandaşları ziyaret etti.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, ilçedeki deprem toplanma alanlarını gezerek dışarıdaki vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Bahçetepe, hem çorba ikram etti hem de gece boyunca yanlarında olarak moral verdi.

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, deprem sonrasında ilçedeki tüm koordinasyonu sağlamak için çalışmalarını başlattı. Vatandaşlara gece boyu ikramın sürdüğü ilçede Bünyamin Demir de vatandaşları ziyaret ederek moral verdi.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da gece boyunca sahada mesai yaptı. Deprem korkusuyla evlerine dönmek istemeyenler, Kadıköy'de geceyi başta Müze Gazhane olmak üzere Yoğurtçu Parkı, Özgürlük Parkı ve Moda Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nda geçirdi.

Belediye ekipleri, ikram araçlarıyla gece boyunca vatandaşlara destek olurken Yeldeğirmeni Muhtarlığı da kapılarını sabaha kadar halka açtı, belediyenin ikram araçları hizmet verdi.

Kağıthane'de spor tesisleri ile sosyal tesisler kullanıma sunuldu

Kağıthane Belediyesi, spor ve sosyal tesislerini vatandaşların kullanımına açtı. Tesislerde kurulan mobil büfelerde ilçe sakinlerine çorba ikramında bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD binasındaki toplantısının ardından Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri'nde vakit geçiren vatandaşlara ziyarette bulundu. Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Kartal Belediyesi de mobil ikram araçlarıyla ilçe sakinlerinin yanında yer aldı. Aşevinde hazırlanan sıcak çorba ve çay ikramları vatandaşların hizmetine sunuldu.

Küçükçekmece Belediyesi, tüm hizmet binalarını vatandaşların kullanımına açtı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de hizmet binalarında vakit geçirenleri ziyaret ederek ihtiyaçlarını sordu.

Maltepe Belediyesi, deprem sonrası belirli bir süre evine girmeyen ve toplanma alanlarında kalanlara çay, çorba ve su ikramında bulundu. Belediye Başkanı Esin Köymen de bazı toplanma alanlarını ziyaret ederek dayanışma çağrısı yaptı.

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, toplanma alanlarında ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarını dinledi. Üniversite kampüslerinde kalan gençleri de yalnız bırakmayan belediye ekipleri, sıcak çorba, pide, çay ve ayran ikramlarıyla gün boyu hizmet verdi.

Depremin merkez üssü Silivri'de Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, geceyi Gölet Kafe'de geçiren ilçe sakinlerini ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Vatandaşların taleplerini dinleyen Balcıoğlu, ihtiyaçları da yerinde gözlemledi.

Belediye ekipleri, geçici barınma alanları ve afet toplanma alanlarında vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Pendik'te ilçe sakinlerine çorba ikramı

Tüm ekipleriyle sahada yer alan Pendik Belediyesi, toplanma alanlarına gelen ilçe sakinlerine sıcak çorba ikram etti. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, gelişmeleri yakından takip ederek birlik mesajı verdi.

Sancaktepe Belediyesi, Mustafa Öncel Spor Kompleksi, Sarıgazi Stadyumu, Rıdvan Dilmen Spor Tesisi, Dere Spor Tesisi, Rıza Çalımbay Spor Tesisi ve Samandıra Mahallesi Evi'ni gece boyunca ilçe sakinlerinin hizmetine sundu. Belediye Başkanı Alper Yeğin, vatandaşlara "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, tüm ekipleriyle sahada yerini aldı. İlçedeki korular ve acil toplanma alanlarında vatandaşlarla bir araya gelen Tombaş, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Sultangazi Belediyesi, tüm hizmet tesislerini ve kültür merkezlerini gece boyunca vatandaşların kullanımına sundu. İlçedeki mobil noktalarda belediye ekiplerince vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulunuldu.

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, parklar ve toplanma alanlarında bekleyen vatandaşlara ziyarette bulunarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Şile Belediyesi, geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşlar için afet toplanma alanları belirledi. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, dayanışma mesajı paylaşarak, tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Şişli Belediyesi, deprem sonrasında ilçede barınma ve yiyecek gibi temel ihtiyaçları olanların taleplerini karşıladı.

Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Cevdet Ertürkmen, depremden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Tuzla Belediyesi, depremin ardından sosyal tesisleri gece boyunca vatandaşların hizmetine açtı. Toplanma alanları ve parklarda sıcak çorba, çay ve su ikramında bulunuldu.

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Tuzla Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi'ni ve geceyi dışarıda geçiren ilçe sakinlerini ziyaret etti.

Bingöl, ayrıca deprem sonrası Orhanlı İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen teknik incelemeler kapsamında eğitim kurumlarının yapısal güvenliğini Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'le değerlendirdi.

Ümraniye Belediyesi, birçok alanı vatandaşların kullanımına açtı

Ümraniye Belediyesi, Ümraniye Millet Bahçesi, Nabi Avcı Spor Salonu ve Haldun Alagaş Spor Salonu'nda vatandaşlara çay ve çorba ikramında bulundu.

Ayrıca ilçedeki tüm okullar, camiler, İnkılap Mahallesi Halide Edip Kız Teknik Meslek Lisesi, İstiklal Mahallesi 75. Yıl Meslek Lisesi, Cemil Meriç Mahallesi Askeri Çoban İlkokulu Kapalı Spor Salonu ve Site Mahallesi Erkut Soyak Lisesi Kapalı Spor Salonu gece boyunca vatandaşların kullanımına sunuldu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da deprem sonrasında dışarıda vakit geçiren vatandaşları ziyaret etti.

Üsküdar'daki spor tesisleri, gece boyunca evlerine giremeyen ilçe sakinleri için açıldı ve bu noktalarda yiyecek-içecek ikramları yapıldı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediyenin ilgili tüm birimleriyle koordineli çalışarak "Komşularımızın yanındayız." mesajı verdi.

Zeytinburnu Belediyesi, ilçedeki millet bahçesini dolduran vatandaşları yalnız bırakmadı. İlçedeki birçok tesis vatandaşın hizmetine açılırken Atatürk Kız Öğrenci Yurdu da unutulmadı ve mobil ikram aracında sıcak çorba dağıtımı yapıldı.

Belediye Başkanı Ömer Arısoy, parklarda, millet bahçesinde ve tesislerde konaklayan ilçe sakinlerine destek oldu.