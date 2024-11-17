İstanbul'da Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı

İstanbul\'da Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı

İstanbul'da gasp ve yaralama suçlarından 22 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Fatih Ç., özel harekat polislerinin katıldığı operasyonla yakalandı. Operasyon sırasında şüphelinin üzerinde ruhsatsız iki tabanca bulundu. Son 5 gün içinde yapılan operasyonda 1.923 kişi gözaltına alındı.

17.11.2024 11:21  Güncelleme: 11:24
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İSTANBUL'da gasp, yaralama gibi suçlardan 22 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli Fatih Ç., Özel harekat polislerinin katıldığı operasyonla gözaltına alındı. Kaçmaya çalışırken yakalanan şüphelinin üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi Şüphelinin yakalandığı anlar polis kamerası tarafından görüntülendi. Diğer yandan son 5 günde aranan şüphelileri yakalamak için yapılan operasyonlarda bin 923 kişi yakalandı.

ÖZEL HAREKATLA OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından bir süredir hakkındaki kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan firari hükümlü Fatih Ç.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri şüphelinin saklandığı yeri belirlerken, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararıyla operasyon başlatıldı.13 Kasım Çarşamba günü Arnavutköy, Tayakadın mahallesindeki adrese Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla baskın yapıldı. Polislere direnen ve kaçmaya çalışan hükümlü Fatih Ç. gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde hayalet silah olarak bilinen 9 mm tabanca, markası ve seri numarası silinmiş 9 mm başka bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Aranan Şahıslar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

5 GÜNDE BİN 923 KİŞİ YAKALANDI

Diğer yandan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri koordinesinde 11-16 Kasım tarihleri arasında yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 461 hükümlünün yakalandığı öğrenildi. Ayrıca haklarında zorla getirilme ve yakalama kararı bulunan bin 462 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. 5 gün içinde toplam bin 923 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Son 5 gün içinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan hükümlüler ve cezaları,

Mevlüt A. - Hırsızlık suçundan 39 Yıl 7 ay hapis cezalı,

Sezgin U. - Dolandırıcılık suçundan 32 yıl hapis cezalı,

Kadir A. - Hırsızlık suçundan 29 Yıl 11 ay hapis cezalı,

Serkan U. - Uyuşturucu madde ticareti 24 Yıl 3 ay hapis cezalı,

Nuri D. - Dolandırıcılık suçundan 23 Yıl 2 ay hapis cezalı,

Fatih Ç. - Nitelikli yağma suçundan 22 Yıl 4 ay hapis cezalı,

Eyüp A. - Kasten öldürme suçundan 20 Yıl 7 Ay hapis cezalı,

İnal A. - Hırsızlık suçundan 19 Yıl 9 ay hapis cezalı,

Selçuk B. - Kasten öldürme suçundan 18 Yıl 9 ay hapis cezalı,

Faik K. - Dolandırıcılık suçundan 16 Yıl 9 ay hapis cezalı,

Bülent Y. - Dolandırıcılık suçundan 16 Yıl 5 ay hapis cezalı,

Sinan H. - Dolandırıcılık suçundan 14 Yıl 4 ay hapis cezalı,

Mehmet H. K. - Uyuşturucu madde ticareti 12 yıl 6 Ay hapis cezalı,

Ramazan S. - Uyuşturucu madde ticareti 12 yıl 6 Ay hapis cezalı,

Mustafa Z. - Yağma suçundan 12 yıl hapis cezalı

Kaynak: DHA

Operasyon, Politika, Güvenlik, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Hapis Cezasıyla Aranan Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı - Son Dakika

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