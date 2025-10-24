Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum
24.10.2025 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Taksim'de gittiği korku evinde darbedilen kadın dehşet anlatını anlattı. Melike Günay, "Boğazımdan, ensemden, ağzımdan kapatıp sürekli yere indirdi. Sırtıma elektroşok verdi. Bunu istemediğimi defalarca belirtmeme rağmen yaptı. Hayatımı mahvetti. Karanlıkta kalamıyorum. Hatırladığım zaman hala titriyorum" dedi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde 19 Ekim Pazar günü saat 23.30 sıralarında, 24 yaşındaki Melike Günay 6 arkadaşıyla beraber gittiği korku evinde dehşeti yaşadı. Burada Melike Günay ve arkadaş grubu çalışanlara, korku odalarında kendilerine temas edilmemesini istedi. Çalışanlar da iddiaya göre gelen gruba, kendilerine temas edilmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine 7 arkadaştan 6'sı korku odalarına girerek vakit geçirmeye başladı.

HASTANEYE GİDİP DARP RAPORU ALDI

Arkadaş grubundan Günay'ın odasına giren bir korku evi çalışanı, kadını saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Yerde de çenesini, boynunu ve ensesini sıkan çalışan daha sonra kadına iddiaya göre elindeki cihazla elektroşok uyguladı. Seansın ardından işletmeden çıkan Melike Günay, hastaneye giderek darp raporu aldı.

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kendisine temas edilmesini istemediği halde dokunularak darbedildiğini ve elektroşok uygulandığını ifade eden Melike Günay Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğinde işletmeden ve çalışandan şikayetçi oldu. Günay'ın ifadesi ve güvenlik kamera görüntüleri doğrultusunda harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri, korku evindeki çalışan Baran T.'yi (18) gözaltına aldı.

ÇALIŞAN SERBEST BIRAKILDI, İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Emniyetteki ifadesinde, işletmeye gelen müşterilere odaya girmeden önce temas yapılacağına dair bilgi verdiklerini söyleyen Baran T. hakkında 'Kasten yaralama' suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan Baran T., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Diğer yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı işletmeyi mühürledi.

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

"İSTEMEDİĞİMİ DEFALARCA BELİRTMEME RAĞMEN YAPTI"

Melike Günay, "7 arkadaş oraya gittik eğlenmek istiyorduk. Bize temas edilmemesi gerektiğini elektroşok istemediğimizi biz açıkça belirttik zaten. Oyun alanına girdikten sonra benim tek kalmamı istedi ve beni başka bir odaya gönderdi. Odaya gönderdikten sonra benim yanıma gelip beni sert bir şekilde yere indirip boğazımdan, ensemden, ağızımdan kapatıp sürekli yere indirme, yere yatırma, sırtıma elektroşok verdi. Ona, bana dokunmaması gerektiğini bunu istemediğimi defalarca belirtmeme rağmen bunu yaptı. Sırtım çok acıdı. Artık bir zamandan sonra boğuşmaktan çok fazla yoruldum. Ne olduğunu zaten hiç anlamadım" dedi.

"VİDEONUN BAZI KISIMLARI SİLİNMİŞ"

Günay, "Daha öncesinde korku evine gittiğimizde görevler verilir onları yerine getiririz diye düşünüyordum ama tam tersi sürekli bana bir temas ve sürekli yere indirme oldu. Ellerimi yuvarlak bir dairenin içine sokmamı istiyor ve oradan tekrar elektroşok veriyor ve ben artık çok yoruldum. Videonun bazı kısımları silinmiş onlar hiç yok" diye konuştu.

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

"KARANLIKTA KALAMIYORUM, HALA TİTRİYORUM"

Yaşadığı olaydan sonra karanlıkta kalamadığını ifade eden Günay, "Anlatırken bile hala kalbim çok hızlı atıyor. Ne yapacağımı ne tepki verebileceğimi asla bilemiyorum. Şu an hatırladığım zaman hala titriyorum. Karanlıkta kalamıyorum. Ne olduğunu neden bunları yaptığını hiç anlayamadım. Bir zamandan sonra sadece bitmesini bekledim. Onu ittirip bana zarar verme deyip boğuşmayı bırakıp bir süre bekledim. Sonrasında tekrar devam etti. Oyunun bitirilmesini ben istedim. Çünkü ona söyledim artık kalbim çok hızlı atıyor. Ona, 'kalp krizi geçireceğim yeter bırak beni artık' dedim. Oyunu bitirmesini üç defa söyledim sonrasında zaten oyunu bitirdi. Videonun son kısmında yine beni duvarın köşesine beni sıkıştırıp boğazımı sıkıp ensemden tutup 'yüzüme bak' diye defalarca söyledi. Orayı tamamen silmişler orası hiç yok. Olayın sonrasında yaşadığımız şey zaten tamamen yine dehşet. Tehditler, biz yapmadık demeleri videoları silmeye çalışmaları, bize vermemeye çalışmaları ve sonrasında yapılan şeyler. Kabusu yaşattılar bize" ifadelerini kullandı.

"SADECE BANA YAPILAN KASITLI BİR ŞEY"

Melike Günay, "Sonrasında biz aşağı indiğimizde benim oyunu bitirdiğimi arkadaşlarım bilmiyorlarmış. Ben onlara anlattım çünkü onlar beni hiç bir şekilde duymuyorlar. Arkadaşlarıma zarar verilmemiş onların yanına gidilmemiş. Sadece bana yapılan kasıtlı bir şey var gibi. Hatta bazı insanlar eski sevgilin olabilir mi gibi şeyler söylediler. Aşağı indik oyunu benim bitirdiğimi söyledim. Boğazımı sıktığını söyledim. Orada arkadaşlarım tepki gösterdi ve videoyu görmek istedik. İlk başta bize videonun sorunlu olduğunu söylediler. Bir arkadaşım, kız kardeşim videonun silindiğini görüyor zaten. Sonrasında gittiler tabi orada bir karmaşa oldu. Biri bir süre sonda geldi. Videoyu bize verdi. Bize temas istediniz gibi bir şey söylediler dedi. Biz temas istemediğinizi söyledik ufak temas orta temas ama bunun orta temas olmadığı çok belliydi zaten. Videoyu izledikten sonra 'evet haklısınız özür dileriz bu orta temas değil' gibi şeyler söylediler. Biz polis çağırmak istedik çünkü çözemedik o ara durumu. Tabi hararetli de bir ortam oldu polis gelmemesi için bize yalvardılar. Özür dilediler esnaflar girdi araya çok fazla insan geldi hepimizle ayrı ayrı konuştular. Ona rağmen biz polis çağırdık konuştuk anlattık derdimizi. Sonra karşı tarafın ailesinden bazı insanlar bize saldırmaya çalıştılar. Çalışanın kız kardeşi, 'boğazını sıkmış ağzından tutmuş ne var bunda' gibi alaycı bir tavırla konuştu. Biz bunların hepsini belirttik şikayetimizi söyledik zaten. Şikayetimizi oluşturup çıktık" şeklinde konuştu.

Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum

"O SIRA ÖLMEKTEN KORKTUM, HAYATIMI MAHVETTİ"

Günay, "Darp raporu da aldık biz yapmamız gereken her şeyi yaptık. Çok zorladılar. Hiç değilse ailesi özür dileyebilirdi ama ailesi tam tersi saldırgan bir tavırla geldi. Bunu yapan şahsın kesinlikle bu davranışları sadistçe yaptığına eminim. Muhtemelen dışarda çok fazla ciddiye alınmayan bir kişi o yüzden orada sürekli benim borum öter gibi bir tavırla geldi bana. Çok fazla zorladı beni. İlk temasta çıksaydı daha fazla devam etmeseydi ben uyardıktan sonra bu durum buraya gelmezdi ama ben ona defalarca kez söyledim. Ben o sıra gerçekten ölmekten korktum. Bir zaman sonra dedim ki herhalde bu bir gerçek ben bir gerçeği yaşıyorum. O yüzden bu durum buraya geldi ve ilk girdiğimizde bana olan bakışları zaten hoşuma gitmedi arkadaşımı uyarmıştım bana olan bakışları hoşuma gitmedi diye. Bilmiyorum videonun tamamını izlediğimizde göreceğiz. Aslında hissetmiştim sanki bir şeyleri ama bu kadar büyük şeyler olacağını bilmiyordum. Şu an her gece yattığımda orada biraz daha kalsam başıma ne gelecekti diye düşünüyorum. Karanlıkta duramıyorum ani hareketlerden korkuyorum. Benim hayatımı mahvetti gibi bir şey oldu aslında. Şahıs ilk başta ifadeye alındı ben çıktıktan 15 dakika sonra da o çıktı. İşletme kapandı mühürlendi ama sonrasında bir arkadaşım işletmeyi aradı ve işletme bize kalkıp 'biz zaten bu şekilde popüler oluyoruz 5 yıl öncesinde yine böyle bir olay yaşadık bu bize daha çok popülerlik kazandırdı daha çok gelenimiz gidenimiz oldu' gibi söylemlerde bulundu. Bu daha çok zaten bizi şoka soktu. 'Biz bir süre sonra zaten açılırız bizim için sorun olmaz biz on yıllık işletmeyiz çok uzun da kapalı kalmayız' gibi söylemlerde bulundular. Hatta sürekli yazdılar 'biz size haber vereceğiz açıldığımız zaman' gibi konuşuldu" diye konuştu.

"CAYDIRICI CEZA ALMASINI İSTİYORUM"

Melike Günay, "Ben caydırıcı bir cezanın olmasını istiyorum. Bunun kararını tabi ki de ben veremem yargı verecek ama hiç değilse caydırıcı. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası ilerde belki başka birinin canını çok fena yakacaktı. Çünkü orada kameralar önünde bunu yapan biri ilerde kimsenin görmediği bir yerde bir insana neler yapabilirdi diye düşünüyorum. Ben zaten zarar gördüm evet psikolojim bozuldu orada darp edildim ama bir şekilde kurtuldum bir şekilde beni buldular ya da sonrasında yardım isteyebildim ama başka bir yerde bir insanın canı çok fena yanabilirdi ben bunu önlediğimi düşünüyorum. Belki de bir insanın canını kurtardım gibi geliyor bana açıkçası. O yüzden caydırıcı bir ceza alsın ben bunu istiyorum çok da fazla bir talebim yok" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İstanbul, Güncel, Taksim, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimize özgü ırk Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor Bir ilimize özgü ırk! Değeri yarım milyondan fazla, yurt dışından talep yağıyor
Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu Otobüs şoförünün hakaret edip darbetmeye çalıştığı şehit babası konuştu
Venezuela’da uçak kazası: 2 ölü Venezuela'da uçak kazası: 2 ölü
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5’e düşürdü Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü
Bir ilimiz sele teslim Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü Televizyonlar bin liraya satışa sunuldu, market savaş alanına döndü
Organik diye sattılar, içinden bakın ne çıktı Organik diye sattılar, içinden bakın ne çıktı
Fenerbahçe’ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde Fenerbahçe'ye Stuttgart maçı öncesi çifte müjde
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Abdullah Öcalan’a neden “kurucu önder“ dedi Bahçeli ilk kez açıklık getirdi Abdullah Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar Talihsiz kadını 2 çocuğuyla birlikte sokağa attılar
Arda Güler’in annesinin gözyaşları Arda Güler'in annesinin gözyaşları
Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı Ünlü hakem tutuklandı Evinden 250 bin euro ve külçe altın çıkmıştı! Ünlü hakem tutuklandı
Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek’in menajerinden yeni açıklama Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Türkiye’de genel af veya infaz indirimi gündemde değildir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Türkiye'de genel af veya infaz indirimi gündemde değildir
“Kiralara yeni vergi geldi“ iddialarına en yetkili kurumdan yanıt "Kiralara yeni vergi geldi" iddialarına en yetkili kurumdan yanıt
Nihat Kahveci’den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler
Trump: İsrail Batı Şeria’yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder
Gözler saat 15.30’a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor

11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
11:16
Türkiye’nin en kilolu ve en uzun bebeği “Ali Atilla“ dünyaya geldi
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği "Ali Atilla" dünyaya geldi
11:13
CHP’nin kurultay iptal davası reddedildi
CHP'nin kurultay iptal davası reddedildi
11:02
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
Eğlence mekanlarındaki yeni tuzak: İçenler tecavüze uğramış olarak uyanıyor
10:59
Fenerbahçe’ye sponsor olan Hamdi Ulukaya’dan yeni hamle
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
10:22
Milyonlarca öğrenciye sürpriz Sınav sistemi sil baştan değişiyor
Milyonlarca öğrenciye sürpriz! Sınav sistemi sil baştan değişiyor
10:17
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz
Stuttgart maçında tekme yiyen Fenerli yıldızın son hali inanılmaz
10:01
Ağzına geleni saydı Rıdvan Dilmen’den Stuttgart maçı hakemine olay sözler
Ağzına geleni saydı! Rıdvan Dilmen'den Stuttgart maçı hakemine olay sözler
09:41
Gözler saat 15.30’a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
09:35
Büyük gurur Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
Büyük gurur! Takımlarımız yine şov yaptı, ülke puanı uçtu
08:59
İmamoğlu’na casusluk soruşturmasında detaylar Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı
İmamoğlu'na casusluk soruşturmasında detaylar! Kritik isminden askeri mühimmat görüntüleri çıktı
08:59
Gözler CHP’nin mutlak butlan davasında İşte mahkemenin önündeki 4 seçenek
Gözler CHP'nin mutlak butlan davasında! İşte mahkemenin önündeki 4 seçenek
08:48
Başrolde Deniz Undav var İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
Başrolde Deniz Undav var! İşte maç sonu ortalığın karıştığı anlar
08:34
Motorine tarihi zam Bu gece yarısı pompaya yansıyacak
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak
08:30
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı kazanamazdık’’ diyor
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı kazanamazdık'' diyor
08:25
Sigara vergisinde değişiklik Yine zam göründü
Sigara vergisinde değişiklik! Yine zam göründü
07:50
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir
07:37
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ’a casusluk soruşturması
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması
07:25
’’Yolyemezler’’ suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
''Yolyemezler'' suç örgütüne yasadışı bahis soruşturması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 11:54:57. #7.11#
SON DAKİKA: Korku evinde darp edilen kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hala titriyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.