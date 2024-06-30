İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde yangın! Alevlere müdahale günün ağarmasıyla yeniden başladı - Son Dakika
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İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde yangın! Alevlere müdahale günün ağarmasıyla yeniden başladı

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İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde dün başlayan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "Selçuk'taki ve Menderes'teki yangınlara müdahaleler devam ediyor ama arkadaşlar her geçen an daha da kolaylıyor. Tehdit altında olan herhangi bir yerleşim merkezi, birimi ya da tesis söz konusu değil" dedi.

30.06.2024 07:42
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İzmir'de dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınları, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER GÖREV ALDI

Selçuk- Kuşadası kara yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin müdahalesi karadan devam etti. Dün akşam havanın kararmasıyla ara verilen havadan müdahale, günün ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklarla yeniden başladı. Yangını söndürmek için gece boyunca 3 gece görüşlü helikopter söndürme çalışmalarında görev aldı.

İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde yangın! Ekiplerin mücadelesi sürüyor

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Menderes ilçesinde Karacadağ mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına da sabah havanın aydınlanmasıyla havadan müdahale yeniden başlatıldı.

İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde yangın! Ekiplerin mücadelesi sürüyor

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Selçuk ilçesindeki yangın kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Haziran'da 7 ilde 11 farklı büyüklükte yüksek riskte yangın olduğunu, bunlardan 6'sının kontrol altına alındığını belirtti.

İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde yangın! Ekiplerin mücadelesi sürüyor

"ÇEŞME VE TORBALI'DAKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA"

Çeşme ve Torbalı'daki yangınların da kontrol altına alındığı bilgisini paylaşan Yumaklı, "Halihazırda Balıkesir Susurluk, şu anda içinde bulunduğumuz İzmir Selçuk ve Menderes'te müdahaleler devam ediyor. Susurluk'takinin enerjisi nispeten ciddi bir şekilde düşürülmüş vaziyette. Selçuk'taki ve Menderes'teki yangınlara müdahaleler devam ediyor ama onlarda da arkadaşlar her geçen an daha da kolaylıyor. Tehdit altında olan herhangi bir yerleşim merkezi, birimi ya da tesis söz konusu değil." diye konuştu. Selçuk-Kuşadası kara yolunun tedbiren kapalı olduğunu hatırlatan Yumaklı, yanan herhangi bir ev ya da başka bir tesisin söz konusu olmadığını, dumandan etkilenenler olsa da sağlık tehlikesi olan kimsenin bulunmadığını dile getirdi.

İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde yangın! Ekiplerin mücadelesi sürüyor

SOSYAL MEDYADAKİ DEZENFORMASYONA TEPKİ GÖSTERDİ

Geçen bu süre içinde sosyal medyadaki dezenformasyonla da mücadele etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Yumaklı, şöyle konuştu; "Kötülük, her yerde kötülük. Burada arkadaşlarımız cansiperane mücadele verirken hiçbir şekilde anlam veremediğimiz Kuşadası'yla alakalı hiç olmayan hususların konuşulması ya da Selçuk'la alakalı… Bunları gözlemliyoruz. Bizim verdiğimiz bilginin dışındaki hiçbir şey doğru değil. Türkiye'de aynı anda 44 yangın çıktığı ve bunun bir zafiyet oluşturduğu yönünde bazı iddiaları duyduk. Bunu başka nasıl anlatalım bilmiyorum ama gün içerisinde farklı zamanlarda farklı şehirlerde çıkan yangınlardan bahsediyoruz.

İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde yangın! Ekiplerin mücadelesi sürüyor

Bunların orman içi, orman dışı alanlarda çıktığından bahsediyoruz. Son derece şeffaf bir şekilde vermiş olduğumuz bilginin bu şekilde çarpıtılmasını da anlayabilmiş değiliz, yani ne amaçlanıyor? Devletin bütün kurumlarıyla koordinasyon son derece üst seviyede devam ediyor, belediyelerin hakeza diğer kamu kurumlarının, hatta gerekiyorsa özel kurumların. Burada böyle tasvip edemeyeceğimiz ya da anlamlandıramayacağımız bir husus üzerinden yani bir zafiyet görüntüsü oluşturmayı anlayabilmiş değilim. Doğru değil. Kesinlikle yanlış. Yalan demeyi hani ben yediremiyorum kendime."

İzmir\'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde yangın! Alevlere müdahale günün ağarmasıyla yeniden başladı

Tarım ve Orman Bakanı, Menderes, Selçuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde yangın! Alevlere müdahale günün ağarmasıyla yeniden başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'in Selçuk ve Menderes ilçelerinde yangın! Alevlere müdahale günün ağarmasıyla yeniden başladı - Son Dakika
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