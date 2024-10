Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekmek İçin Başlatılan "Kırık Saçlı Kadınlar Özgürlüğe Yürüyor" Eyleminin 7'ncisi Çiğli'de Düzenlendi

Güncel

(İZMİR) - CHP İzmir İl Kadın Kolları'nın kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla başladığı "Kırık Saçlı Kadınlar Özgürlüğe yürüyor" eylemlerinin 7'ncisi Çiğli'de yapıldı. Eylemde konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Birlikte, daha adil ve eşit bir toplum için mücadeleye ve kadına yönelik şiddeti durdurmak için sesimizi daha güçlü çıkarmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Sözleşmesi'nin tekrar yürürlüğe girmesi, şiddete maruz kalan ve cinayete kurban giden kadın ve çocuklar için CHP İzmir İl Kadın Kolları'nın başlattığı "Kırık Saçlar Özgürlüğe Yürüyor" eylemlerinin 7'ncisi Çiğli'de gerçekleştirildi. Çiğli Deprem Anıtı'ndan başlayıp, Kasaplar Meydanı'nda sona eren yürüyüş bir sonraki adım olan Menemen örgütüne devredildi.

Eyleme Başkan Onur Emrah Yıldız'ın yanı sıra, CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Nazlıoğlu, CHP Çiğli Kadın Kolları Başkanı Songül Yılmaz, CHP Çiğli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Can Özdemir, Çiğli Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, parti örgütü ve çok sayıda Çiğlili katıldı.

Bayrak devir teslimi yapıldı

Yürüyüşten önce hareketini tamamlayan CHP Karşıyaka İlçe Kadın Kolları Başkanı Alev İldeniz Çiğli sınırında bayrağı CHP Çiğli İlçe Kadın Kolları Başkanı Songül Yılmaz'a teslim etti. Katılımcılar ellerinde "İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmeyeceğiz", "Asla Yalnız Değilsin", "Erkek Devlet Şiddetine Son", "Özgür Kadın Özgür Toplum", "Bir Kişi Daha Eksilmeyeceğiz", "Ölmek İstemiyoruz", "Kadınlar Barış İstiyor", "Şiddeti İzleme Müdahale Et", "Dünya Yerinden Oynar Kadınlar Özgür Olsa", "Kadın Yaşam Özgürlük", "Kadın Cinayetleri Politiktir", İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" yazılı dövizler taşıdı ve sloganlar attı. Yürüyüş sonunda havaya siyah baronlar salındı ve Kasaplar Meydanı'ndaki havuza hayatını kaybeden kadınların anısına karanfiller bırakıldı.

Yılmaz: "İstanbul Sözleşmesi geri gelene kadar sokakta olmaya devam edeceğiz"

CHP Çiğli İlçe Kadın Kolları Başkanı Songül Yılmaz, İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkılmasını eleştirerek, özgür bir hayat için yürüdüklerine dikkat çekti. Yılmaz, "Gece sokaklalar bizim olsun, kadına, çocuğa el uzanmasın diye yürüyoruz. Neler yaşadık, neler gördük, ne acılar çektik, uyuyamadık. Kızlarımız, kadınlarımız, bebeklerimiz, kedilerimiz, köpeklerimiz, ağacımız, kurdumuz, kuşumuz ne çok kötülük gördü. Biz iyiler kötülüğe ses verelim ki iyilik çoğalsın. Bizler şiddete karşı duran, eşitlik ve adalet için mücadele eden bireyler olarak kadına yönelik her türlü fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddeti kınıyoruz. Kadınların özgür ve güven içerisinde yaşama hakkı insan haklarının temel bir gereğidir. Hiçbir mazeret şiddeti haklı çıkaramaz, 21. Yüzyılda kadınlar sokakta kendimi nasıl korurum diye düşünmemeli. İstanbul Sözleşmesi geri gelene kadar hep beraber sokakta olmaya devam edeceğiz. Eninde sonunda İstanbul Sözleşmesi geri gelecek. Gün birlik olma günüdür, unutmayınız ki kadınlar susmuyor. Adalet, eşitlik ve özgürlük için yürümeye devam edeceğiz. Kadınlar eşit ve özgür bir dünyada yaşamayı hak ediyor. Kadına şiddete hayır" diye konuştu.

Yıldız: "Daha adil ve eşit bir toplum için mücadele etmeye devam edeceğiz"

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kadınların yanında olma sözünü yineleyerek şöyle konuştu;

"Yıl 2024 ve ne yazık ki kadın cinayetleri son bulsun diye yürüyoruz. Bu yürüyüş Türkiye demokrasisi için bir utanç yürüyüşüdür. Bundan utanmayanlara inat biz Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler kadınların her zaman, her alanda yanında olmayı asli görevimiz sayıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanlığımız 'Güç bizde, devrim kadının ayak izinde' diyerek anlamlı ve örnek bir yürüyüşe başladı. Ben kendilerine bunun için teşekkür ediyorum. Kadınlar evlerinde, sokakta ve her yerde özgür olabilsin, baskı, şiddete ve haksızlığa uğramasın diye yürüyorlar. Karanlığı yırtıp geçmek için, kendileri, çocukları ve tüm canlıların yaşam hakkı için yürüyorlar. İzmir'in bir ucundan diğer ucuna varmak için başladıkları bu yürüyüşte yolları Çiğli'ye dayandı. İlçemizden oldukça kuvvetli bir ses yükselttik, kadına yönelik şiddete karşı durmak ve özgürlüğe yürümek için bir araya geldik. Birlikte, daha adil ve eşit bir toplum için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddeti durdurmak için sesimizi daha güçlü çıkaracağız. Her kadın, güvenli ve saygılı bir yaşamı hak ediyor. Kadın cinayetleri bitene ve İstanbul Sözleşmesi geri gelene kadar susmayacağız, haykıracağız. Bizler var olduğumuz sürece kadının; sesinden, renginden, ideolojisinden, fikrinden rahatsız olan yobazlara inat kadınların her an yanında olarak bu zihniyet ile mücadele edeceğimize ve kadınları yalnız bırakmayacağımıza sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyorum."

Gamze Yıldız'dan Özge Polat'a ziyaret

Başkan Onur Emrah Yıldız'ın eşi Gamze Yıldız, yürüyüşün ardından, geçtiğimiz günlerde eski eşi tarafından Güzeltepe Mahallesi'nde hain bir saldırıya uğrayan ve vurulduktan sonra mucize eseri yaşama tutunan Özge Polat'ı hastanede ziyaret etti, Polat'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Gamze Yıldız, kadına yönelik şiddetin durması için her platformda mücadeleye ve ses yükseltmeye devam edeceklerini belirterek, "Kadına yönelik şiddetle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Vurulan kardeşim Özge'nin her zaman yanında olacağız. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını diliyoruz. Kadınlarla omuz omuza, elimizden geleni her an yapmaya hazırız" dedi.