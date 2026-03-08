Kadınlardan Başarı Öyküleri: Anneliğin ve İşin Zorlukları - Son Dakika
Kadınlardan Başarı Öyküleri: Anneliğin ve İşin Zorlukları

Kadınlardan Başarı Öyküleri: Anneliğin ve İşin Zorlukları
08.03.2026 12:38
Kadınlar, hem annelik hem de profesyonel hayatlarında başarılı örnekler sergiliyor.

Hayatın her alanında başarılarını kanıtlayan kadınlar, bir yandan annelik görevini, diğer yandan da çalışma hayatında mesleklerini fedakarca yerine getiriyor.

AA ekibi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hatice Özdemir, Atatürk Toprak, Su, Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ülviye Çebi, hakim Senem Birdal, savcı Asiye Konyar, UMKE sorumlusu Selin Telo, İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubay Dila Karamanlı, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Hediye Gül Saygılı ve Merve Tekin ile gazeteci Seda Örçer'in mesaisini görüntüledi.

Kadınlar tüm zorluklara rağmen ev hayatında olduğu gibi iş hayatındaki başarılarıyla da göz dolduruyor.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, yaklaşık bir yıldır rektör olarak görev yapıyor.

Ak, AA muhabirine, uzun yıllar akademisyen olarak görev yaptığını söyledi.

Bir kadın olarak iş hayatında bulunmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Ak, bir kadın ve yönetici olarak sorumluluklarını çok iyi bildiğini vurguladı.

Kadınların tüm zorlukların üstesinden gelebilecek güçte olduğunu vurgulayan Ak, şöyle devam etti:

"Ben kadının iş hayatındaki rolünü yardımcı bir unsur olarak değil de ekonominin ve toplumsal kalkınmanın ana taşıyıcısı olarak görüyorum. Kadın iş hayatına emeğinin yanı sıra kriz anlarındaki pratik zekasını, detaycı bakış açısını ve birleştirici yönetim dilini katar. Elbette bu yolculuk her zaman pürüzsüz değil. Kadınların iş hayatında karşılaştığı en büyük zorluk maalesef halen varlığını koruyan cam tavanlar ve toplumsal önyargılardır."

Bir kadın olarak akademide var olmayı değil, yön vermeyi hedeflediğini dile getiren Ak, başarının cinsiyetten ziyade liyakat, emek ve vizyon meselesi olduğunu aktardı.

Ak, üniversitede 927 personelin 527'sinin kadınlardan oluştuğunu sözlerine ekledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hatice Özdemir

Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hatice Özdemir de kadın yönetici olarak görevini sürdürüyor.

2007 yılında jeoloji mühendisi olarak göreve başlayan Özdemir, 2024 yılında Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü olarak atandı.

Özdemir, bir kadın yönetici olarak görev yapmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Kadınların her alanda var olduklarını dile getiren Özdemir, her kadının bir hedefi olması gerektiğini vurguladı.

Kadın olmanın birçok zorluğunun olduğunu dile getiren Özdemir, "Bizler detaycı oluyoruz. Daha analitik düşünebiliyoruz, olay ve problemleri çözmede ekip işine inanıyoruz. Ekiple beraber bu çözümleri kolaylaştıracağımıza inanıyoruz. Kadınlar güçlüyse toplumlar da her zaman güçlüdür." dedi.

Atatürk Toprak, Su, Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Ülviye Çebi

Kırklareli Atatürk Toprak, Su, Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Ülviye Çebi de bir yandan annelik, diğer yandan da yöneticilik görevini sürdüren kadınlar arasında yer alıyor.

Çebi de kadınların iş hayatı ve annelik gibi önemli sorumluluklarının olduğunu belirtti.

Kadınların çok güçlü varlıklar olduğunu vurgulayan Çebi, kadınların toplumdaki sorumluluklarının da ağır olduğunu dile getirdi.

Hakim Senem Birdal

Kırklareli Adliyesinde görevli hakim Senem Birdal da yaklaşık 8 yıldır görev yaptığını belirtti.

İki çocuk annesi olarak hem evde hem iş hayatında sorumluluklarının olduğunu dile getiren Birdal, görevini severek yaptığını söyledi.

Zor bir mesleği olduğunu anlatan Birdal, "Hem kadın hem anne hem de bir hakim olarak görev yapmak gerçekten zor. Ama biz kadınlar tüm zorlukların üstesinden gelebilecek güçteyiz. Kadınlar olarak hayatın her alanında var olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Savcı Asiye Konyar

Kırklareli Adliyesinde görevli savcı Asiye Konyar ise 8 yıldır görevini severek yaptığını belirtti.

Kadın olmak kadar mesleğinin de zor olduğunu vurgulayan Konyar, her şeye rağmen mesleğini titizlikle yerine getirdiğini kaydetti.

Mesleğinin zor olduğu kadar zevkli yönlerinin de olduğunu aktaran Konyar, kadınların yaşamın her alanında var olduklarını gördükçe mutlu olduğunu ifade etti.

UMKE görevlisi Selin Telo

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) sorumlusu Selin Telo ise annesinin hayali olan hemşirelik mesleğini 14 yıldır severek yaptığını söyledi.

İki çocuk annesi olduğunu belirten Telo, bir kadın olarak çalışmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Kadınların kriz yönetimlerinin daha iyi olduğunu anlatan Telo, "Anne olmanın vermiş olduğu bir güç var. O yüzden ekip koordinasyonunu sağlamak için bu anneliğin avantajlarını yaşıyorum." dedi.

Uluslararası birçok göreve katıldığını anlatan Telo, bu süreçte ailesinden uzak kalmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Gazeteci Seda Nur Örçer

Gazeteci Seda Nur Örçer ise kentte yerel bir gazeteye bağlı dijital haber ve reklam ajansında kadın yönetici olarak görevini sürdürüyor.

Yaklaşık 4 yıl önce medya sektöründe işe başlayan Örçer, sektördeki başarılarıyla kısa sürede çalıştığı ajansta genel yayın yönetmenliği görevine getirildi.

Örçer, medya sektöründe kadın olmanın dezavantajdan ziyade avantaj olduğuna inandığını belirtti.

Detaycılığı ve iletişim becerileriyle kadınları meslekte daha güçlü kıldığını ifade eden Örçer, basında kadın olmayı bir eksiklik değil, değer olarak gördüğünü söyledi.

Kadınların iş hayatı dışında da önemli görev ve sorumluluklarının olduğunu dile getiren Örçer, "Kadınlar sadece iş hayatında değil, aslında basından ve işten konuya girdik ama aynı zamanda evde eş, anne, çocuk, evlat yani birçok görevi bir arada yürütmeye çalışıyoruz." dedi.

İl Jandarma Komutanlığında görevli astsubay Dila Karamanlı ile İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Hediye Gül Saygılı ve Merve Tekin de çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Medya

