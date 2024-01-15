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7 ayda 15 ameliyat! İş kazasında vücudunun yüzde 80'i yanmıştı! Liseli Beyzanur'un son görüntüsü yürek burktu - Son Dakika
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7 ayda 15 ameliyat! İş kazasında vücudunun yüzde 80'i yanmıştı! Liseli Beyzanur'un son görüntüsü yürek burktu

Antalya'da kalfalık eğitimi sırasında meydana gelen iş kazasında vücudunun yüzde 80'i yanan lise öğrencisi Beyzanur Hatmorioğlu, 7 ayda 15 ameliyat geçirdi. Hatmorioğlu, yaşadığı acı olayın ardından hayatının değiştiğini ve artık eskisi gibi olmadığını söyledi.

7 ayda 15 ameliyat! İş kazasında vücudunun yüzde 80\'i yanmıştı! Liseli Beyzanur\'un son görüntüsü yürek burktu
15.01.2024 - 10:47,
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Antalya'da kalfalık eğitimi sırasında, aracın yakıt deposunun şamandırasını değiştirirken meydana gelen parlamada vücudunun yüzde 80'i yanan lise öğrencisi Beyzanur Hatmorioğlu (18), 7 ayda 15 ameliyat geçirdi. Hatmorioğlu, "Uzun süre yürüyemedim. Ellerimi doğru düzgün kullanamıyorum. Aynaya bakamıyorum. Eski ben değilim artık. Başkalarının yaptığı bir hata hayatıma mal oldu" dedi.

İŞ KAZASINDA YÜZÜ VE VÜCUDU CİDDİ DERECEDE YANDI

Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde elektromekanik alanında eğitim gören Beyzanur Hatmorioğlu, Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki bir araç servisinde, kalfalık eğitimini sürdürürken, iş kazası geçirdi. Hatmorioğlu ve ustası T.A., 20 Haziran'da servise gelen otomobilin arka koltuğu altındaki yakıt deposunun şamandırasını değiştirirken, parlama oldu. O sırada aracın içinde olan ve alevler arasında kalan Hatmorioğlu'nun yüzü ve vücudu ciddi derecede yandı. Hatmorioğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılırken, T.A. ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Uzun süre Akdeniz Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Beyzanur Hatmorioğlu, 15 ameliyat geçirdi.

7 ayda 15 ameliyat geçirdi! Vücudunun yüzde 80'i yanan liseli Beyzanur'un son görüntüsü yürek burktu

"ESKİ BEN DEĞİLİM"

Staj yaptığı yerde yaşadığı kazayı anlatan Hatmorioğlu, alevin, aracın arka koltuk tarafındaki yakıt deposundan parladığını anlattı. Hatmorioğlu, "Çok uzun yoğun bakım sürecim oldu. Uzun süre yürüyemedim. Ellerimi doğru düzgün kullanamıyorum. Aynaya bakamıyorum. Eski ben değilim artık. Başkalarının yaptığı bir hata hayatıma mal oldu. Eğitim hayatım bitti. Ben çok seviyordum okulumu. Şu an güneşe bile çıkamadığım için okula gidemiyorum. Hayalim usta olmaktı. Sanırım artık onu da yapamayacağım" dedi.

7 ayda 15 ameliyat geçirdi! Vücudunun yüzde 80'i yanan liseli Beyzanur'un son görüntüsü yürek burktu

VÜCUDUNDA KALICI HASAR OLUŞTU

Kaza nedeniyle vücudunun yüzde 80'inin ileri derecede yandığını aktaran Beyzanur Hatmorioğlu, çok fazla doku kaybı nedeniyle ellerini kollarını hareket ettirmekte zorlandığını anlattı. Kalıcı hasarın fizik tedavilerle düzelemeyeceğinin kesinleştiğini belirten Beyza Hatmorioğlu, ellerini oynatabilmesi ve kollarının açılabilmesi için önümüzdeki aylarda çeşitli ameliyatlar geçireceğini söyledi.

7 ayda 15 ameliyat geçirdi! Vücudunun yüzde 80'i yanan liseli Beyzanur'un son görüntüsü yürek burktu

"ORTADA BÜYÜK BİR SUÇ VAR"

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada alınan bilirkişi raporunda iş yerinin kusursuz olduğunun belirtilmesi üzerine iş yerine ilişkin takipsizlik kararı verildiğini söyleyen Hatmorioğlu, "Bilirkişinin tamamen yanlış bir rapor düzenlediğini düşünüyorum. Ortada büyük bir suç var. Ben onların öğrencisi olarak çalıyordum. Herkesin hak ettiği cezayı çekmesini istiyorum" diye konuştu.

7 ayda 15 ameliyat geçirdi! Vücudunun yüzde 80'i yanan liseli Beyzanur'un son görüntüsü yürek burktu

"TAKİPSİZLİK KARARINA İTİRAZ ETTİK"

Hatmorioğlu'nun avukatı Erdal Yiğit, olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen bilirkişi heyet raporunda, aracın elektronik devresinin teknik yönden incelemesinin yapıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Raporda, 'Yangın odağının elektronik kart ve yakın çevresi olduğu, arıza giderme işinin standart yönetmeliklere göre uygun yapılmadığı, bu nedenle yangın meydana geldiği görüş ve kanaatindeyiz. Araca müdahale eden uzman T.A. isimli çalışanın yangının meydana gelmesinde asli kusurlu olduğu, diğer kişilerin bir kusuru olmadığı görüşü ve kanaatindeyiz' denildi. Savcılık bilirkişi raporu sonrası iş yeriyle ilgili takipsizlik kararı verdi. Bilirkişi raporunu düzenleyen 2 kişiden 1'i elektrik mühendisi, diğeri makine mühendisi. Olay yeri inceleme raporları ve tanık beyanlarına göre, yangın aracın arka tarafındaki benzin pompasında aküyle elektrik verilmesinden kaynaklanıyor. Takipsizlik kararına itiraz ettik."

7 ayda 15 ameliyat geçirdi! Vücudunun yüzde 80'i yanan liseli Beyzanur'un son görüntüsü yürek burktu
7 ayda 15 ameliyat geçirdi! Vücudunun yüzde 80'i yanan liseli Beyzanur'un son görüntüsü yürek burktu
7 ayda 15 ameliyat geçirdi! Vücudunun yüzde 80'i yanan liseli Beyzanur'un son görüntüsü yürek burktu
Kaynak: DHA
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Akdeniz, Antalya, Kaza, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 7 ayda 15 ameliyat! İş kazasında vücudunun yüzde 80'i yanmıştı! Liseli Beyzanur'un son görüntüsü yürek burktu - Son Dakika


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