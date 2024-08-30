İzmir Enternasyonal Fuarı Teknoloji Temasıyla Açıldı

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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – Cumhuriyet tarihinin ilk uluslararası fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı, 93. Kez kapılarını açtı. "Teknoloji" temasıyla düzenlenen fuarın açılışında yapay zekanın en üst ürünü olan Sophia sürprizi yapıldı.

Bu yıl "teknoloji" temasıyla 30 Ağustos- 9 Eylül günleri arasında gerçekleştirilecek fuarın açılışı, yoğun katılımla yapıldı.

Açılış törenine, ev sahibi sıfatıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP'li milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları, sendika ve meslek odaları temsilcileri katıldı.

Açılışa ayrıca, bir sokak röportajında Instagram'ın kapatılmasına ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve dün gece saatlerinde tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu da Özel ile birlikte katıldı.

Fuarda Sophia sürprizi

Fuarın açılışında ise yapay zekanın en gelişmiş ürünü olan insansı robot Sophia sürprizi yapıldı. Açılışa katılan Sophia'ya İzmir'e ve fuara ilişkin sorular sorularak yanıt alındı. Soru cevap bölümünün ardından yapay zeka Sophia İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile tanıştı.

Sahneye çıkan Tugay, şunları söyledi:

"Açıkçası heyecan ve şaşkınlıkla izledik kendisini. Bir robot tarafından ilk kez 30 Ağustos Zafer bayramımız kutlandı. Hoş geldin Sophia. Seni görmek çok güzel."

Tugay'a yanıt veren Sophia ise şu ifadeleri kullandı:

"Her ne kadar size dair milyonlarca ağ verisine sahip olsam da bugün burada sizleri yakından tanımaktan çok memnun oldum. Bana bu fırsatı verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Umarım bu fuardan hepimiz çok güzel anılarla döneriz."

"İzmir, bir kez daha öncülüğünü göstermiştir"

Sophia ile tanışmasının ardında fuarın açılış konuşmasını yapan Başkan Tugay, fuarın, ülkenin ekonomi politikalarının temellerinden biri olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

"Dünyanın en eski genel ticaret fuarlarından, Türkiye'nin ise ilk fuarı olan İEF'nin teknoloji teması ve zamanın ötesine geçiyoruz temasıyla düzenliyoruz. İEF her zaman amanın ötesine geçmiş bir etkinliktir. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, zamanın ötesindeki öyküsü cumhuriyeti planlarken fuarımızın da temellerini atmıştır. Kuracağı cumhuriyetin ekonomi politikasını belirlemek için İzmir iktisat Kongresini düzenlemiştir. İzmir fuarının da Türkiye fuarcılığının da temelleri o sayede atıldı. İzmir, bir kez daha öncülüğünü göstermiştir. Bu şehir fuarcılığı da başlatarak ekonomi politikalarının da kurucu şehri olmuştur."

"Neşemizi, umudumuzu, sosyal hayatımızın canlılığını hatırlatacak"

Fuarın yangınların ertesinde açıldığını hatırlatan Tugay, umut aşılayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Fuar, tarihi boyunca pek çok ekonomik krize, savaşa şahit oldu. Ama hep devam etti. Öyle ki sadece Türkiye'de değil dünyada da insanların yaşama dört elle sarılmasının sebebi oldu. İkicinci Dünya Savaşı yılarında da fuar düzenlenmeye devam eti Hem savaş yıllarında hem de soğuk savaş döneminde karşı kutuplardaki ülkeleri bir araya getirdi. Yani İzmir Fuarı hep, hayatın tarafında oldu. Hep umut aşıladı, insanları neşelendirdi, yaratıcılığı teşvik etti ve ticaretin devamlılığını sağlayarak yeni geçim kaynakları yarattı. Fuarımız bugünlerde İzmir halkı olarak yaşadığımız üzücü olayların ardında bize de moral oluyor. İzmir'in pek çok yerinde üzücü yangınlar yaşadık. Bu yangınlarla mücadele ettik ve onları durdurabildik. Fuarı bu yangınların hemen sonrasında açıyoruz. İnanıyoruz ki yanan alanlarımız küllerinden yeniden doğacak. Tıpkı, şu an içinde bulunduğumuz Kültürpark'ın, Kurtuluş Savaşı'nın ardından çıkan Büyük İzmir Yangını sonrası, küllerinden yeniden doğması gibi. 93. İzmir Enternasyonal Fuarı bizi, yaşadığımız zamanın kötü olaylarının da ötesine taşıyacak. Neşemizi, umudumuzu, sosyal hayatımızın canlılığını hatırlatacak."

"İzmir'de yeni yapay zeka uygulamaları hayata geçireceğiz"

Fuarın içeriğine dair de bilgi veren Tugay, şöyle konuştu:

"İzmir Fuarı, getirdiği yeniliklerle de hep zamanın ötesine geçti. İcatlar, yeni teknolojiler, yeni ürün ve markalar, yıllar içinde hep dünyadan Türkiye'ye, İzmir Fuarı'nın açtığı kapıdan girdi. Bu yıl teknoloji temasını seçerken hedefimiz; İzmir'in geleceği hayal eden, hayallerini gerçeğe dönüştüren ve çağı yakalayan bir kent olmasıydı. Teknoloji temasıyla kentimizi geleceğe taşımayı hedeflediğimiz 93. İEF, uluslararası ve ulusal firmaların iş bağlantılarıyla ülke ekonomisine katkıda bulunacak. Teknoloji sektöründeki girişimciler ve start-uplar kendilerine ayrılmış özel alanlarda, yeni iş fikirlerini ve yaratıcı çözümlerini sergileyecekler. Genç girişimcileri destekleyebilmek amacıyla 50 start-up firmasına ücretsiz stant tahsis ettik. Teknolojiyi, hayatımızı daha da kolaylaştırması, hizmet alanlarımızı daha kaliteli hale getirmesi için kullanacağız. Biz de belediyemizin bu tema özelinde yürüttüğü tüm çalışmalarıyla fuarda yerimizi alacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ ile İzmir'de yeni yapay zeka uygulamaları hayata geçireceğiz. Teknoloji teması bizim, Türkiye'yi gelecek yıllara nasıl hazırlamak istediğimize dair vizyonumuzun da önemli bir göstergesi. Teknoloji teması altında düzenlediğimiz, her yaşa hitap eden, birbirinden renkli ve farklı onlarca etkinliğimiz var. Sanattan bilime, spora kadar her alanda teknolojinin nimetlerini deneyimleme, öğrenme şansı bulacağız."

"Çeşitli stantlarda görevli gençlerimizi gelecekte şehrimizin, ülkemizin hangi mevkilerinde göreceğiz"

Fuarın ekonomi ve kent hayatına büyük katkısı olduğunun altını çizen Başkan Tugay, şunları söyledi: "İzmir Fuarı, özellikle İzmirlilerin hayatında çok önemli bir yere sahiptir. Hepimizin büyüme hikayesinde yerini almıştır. Anne babalarımızın elinden tutarak geldiğimiz fuara daha sonra çocuklarımızı getirdik, kimimiz torunlarını getirdi. Yeni ürünlerle, yeni teknolojilerle olduğu kadar gazinolarla, tiyatroyla, sinemayla da buluştuğumuz yerdir burası. Tüm Türkiye'nin eğlence ve sanat dünyasına adını altın harflerle yazdırmış bir kültür mirasıdır, İzmir Fuarı. Kimimizin de iş hayatına atıldığı ilk yerdir. Fuar dönemi, İzmir'de istihdama önemli katkılar yapar, gençlerimizin ilk iş deneyimlerini yaşamasını sağlar. Kurumların pavyonlarında, stantlarda çalışan gençler, okul harçlıklarını çıkarır. Gençlerin sosyal çevre edinmesine, iş hayatıyla tanışmalarına aracılık eder. Kim bilir şu anda fuardaki çeşitli stantlarda görevli gençlerimizi gelecekte şehrimizin, ülkemizin hangi mevkilerinde göreceğiz. Bunu düşünmek de bana büyük bir mutluluk veriyor."

"Eski ihtişamlı, görkemli fuarları birlikte var edeceğiz"

Tugay, sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Her yıl fuar dönemi, fuarımızın kökleri itibarıyla cumhuriyete saygı duruşu niteliği taşır. Bu yıl fuarımızın kapılarını; Kurtuluş Savaşı'mızın son evresi Büyük Taarruz'u anmak üzere kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açıyoruz. Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızın cesaretiyle esaretten kurtuluşumuzu, zaferimizi, bağımsızlığımızı kutluyoruz. Kapanışı ise, Kurtuluş Savaşı'nın nihai zafere ulaştığı 9 Eylül'de, İzmir'in 102. kurtuluş yıl dönümünde yapacağız. İşte bütün tüm bu nedenlerden dolayı İzmir Fuarı, sadece İzmir değildir; Türkiye demektir, cumhuriyet demektir. Her yıl olduğu gibi yine fuar döneminde 11 gün boyunca ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi burası olacak.

'Bu şehirde fuarlar kurun, sergiler açın' diyen Ata'mızın mirasını, her yıl daha da geliştirerek koruyacağız. Eski fuar dönemi neşesini, canlılığını tekrar yakalayacağız. Belediye başkanı olarak en önemli ödevlerimden biri budur: İzmir Fuarı'nı eskisi kadar canlı, merakla beklenen, Türkiye'nin her yerinden insanların ziyaret etmek istediği o günlere geri döndürmeyi vadediyorum. ve 94. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın heyecanını şimdiden yaşıyorum. Eski ihtişamlı, görkemli fuarları birlikte var edeceğiz."