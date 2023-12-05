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Kasım ayında en çok satan otomobil markası Fiat oldu - Son Dakika
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Kasım ayında en çok satan otomobil markası Fiat oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında kasımda en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen oldu.

05.12.2023 - 11:09,  Güncelleme: 13:06
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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, kasım ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın kasım ayına göre yüzde 39,8 artarak 115 bin 40 oldu. Otomobil satışları söz konusu dönemde yüzde 54,4 artışla 91 bin 424, hafif ticari araç satışları da yüzde 2,3 yükselişle 23 bin 616 seviyesinde gerçekleşti. Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 16 bin 5 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Fiat'ı, 12 bin 970 adetle Renault, 7 bin 862 satışla da Volkswagen takip etti. Ford, 7 bin 433 satışla dördüncü ve Toyota 7 bin 265 satışla beşinci sırada yer aldı.

OTOMOBİL SATIŞLARI

Otomobil satışları ele alındığında kasım ayında en fazla satış gerçekleştiren marka 11 bin 471 ile Renault oldu. Ardından 8 bin 581 satışla Fiat ve 6 bin 699 satışla Volkswagen izledi. Hyundai, 5 bin 373 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota, 5 bin 71 satışla beşinci sırada yer aldı.

Kasımda en çok satılan otomobil markaları belli oldu! Zirve Fiat'ın

TOGG'UN KASIM TESLİMATLARI 4 BİN 401 OLDU

Toplam 51 markanın yer aldığı ODMD'de listesinde geçen ay Seres ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Togg'un teslimatları kasım ayı için 4 bin 401 adet olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları ise 900 adette kaldı.

Lüks otomobil grubunda kasımda 66 Porsche, 52 Lexus, 16 Maserati, 15 Jaguar, 3 adet Lamborghini, 2 Ferrari, 1 Bentley ve 1 adet de Aston Martin satışı gerçekleştirildi.

Türkiye pazarına yeni giriş yapan Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin tek modeli Atto 3 ile satışları 552 ve Çinli lüks otomobil markası HONGQI'nin ise 3 adet olarak kayıtlara geçti.

Kasımda en çok satılan otomobil markaları belli oldu! Zirve Fiat'ın

HAFİF TİCARİNİN İLK 5'İ

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, geçen ay 7 bin 424 satışla Fiat listenin ilk sırasında yer aldı. Fiat'ı, 3 bin 973 satışla Ford ve 2 bin 194 satışla Toyota izledi. Peugeot, 2 bin 108 satışla dördüncü ve Renault 1499 satışla beşinci oldu.

Kasım ayında markaların satış adetleri şöyle gerçekleşti;

MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO
124124

00124124
ASTON MARTIN
11

0011
AUDI
1,7211,721

001,7211,721
BENTLEY
11

0011
BMW
2,1292,129

002,1292,129
BYD
552552

00552552
CHERY
4,2914,291

004,2914,291
CITROEN
4,2564,256
1,3871,38705,6435,643
CUPRA
872872

00872872
DACIA
2,3582,358

002,3582,358
DS
100100

00100100
FERRARI
22

0022
FIAT8,546358,5815,4431,9817,42413,9892,01616,005
FORD13,4593,4603,7652083,9733,7663,6677,433
HONDA
2,1082,108

002,1082,108
HONGQI
33

0033
HYUNDAI3,8921,4815,373
4224223,8921,9035,795
ISUZU

0514293514293
IVECO

0
3183180318318
JAGUAR
1515

001515
JEEP
531531

00531531
KARSAN

010
1010010
KIA
1,5621,562
42542501,9871,987
LAMBORGHINI
33

0033
LAND ROVER
260260
55550315315
LEAPMOTOR
4545

004545
LEXUS
5252

005252
MASERATI
1616

001616
MAXUS

0
787807878
MAZDA

0

0000
MERCEDES-BENZ
2,7622,762
1,0231,02303,7853,785
MG
2,0072,007

002,0072,007
MINI
303303

00303303
MITSUBISHI
22
00022
NISSAN
3,3883,388
0003,3883,388
OPEL
4,8904,890
1,3831,38306,2736,273
PEUGEOT
4,2524,252
2,1082,10806,3606,360
PORSCHE
6666

006666
RENAULT9,4751,99611,471
1,4991,4999,4753,49512,970
SEAT
1,1801,180

001,1801,180
SERES
00

0000
SKODA
3,1513,151

003,1513,151
SKYWELL
500500

00500500
SMART

0

0000
SSANGYONG
229229
61610290290
SUBARU
8585

008585
SUZUKI
470470

00470470
TESLA
900900

00900900
TOGG4,401
4,401

04,40104,401
TOYOTA3,7741,2975,071
2,1942,1943,7743,4917,265
VOLKSWAGEN
6,6996,699
1,1631,16307,8627,862
VOLVO
1,1811,181

001,1811,181

TOPLAM: 30,08961,33591,4249,26914,34723,61639,35875,682115,040
Kaynak: AA
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Türkiye, Renault, Fiat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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