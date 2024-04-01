KASTAMONU SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|270
|Toplam Seçmen
|:
|88.110
|Açılan Sandık
|:
|256
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,81
|Kullanılan Oy
|:
|64.716
|Geçerli Oy
|:
|61.333
|Katılım Oranı
|:
|% 77,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HASAN BALTACI
|% 48,8
|29.932
|AK PARTİ
|TAHSİN BABAŞ
|% 36,35
|22.294
|MHP
|YÜKSEL AYDIN
|% 7,14
|4.382
|YENİDEN REFAH
|METİN TOPALOĞLU
|% 3
|1.838
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA BOSTANCI
|% 1,08
|660
|İYİ PARTİ
|KADİR YALÇIN
|% 0,82
|504
|BAĞIMSIZ
|BORA ÇAPRAZ
|% 0,75
|459
|DİĞER
|% 0,66
|403
|SAADET
|HULUSİ ÖZBEK
|% 0,43
|262
|BTP
|MURAT GÜLEN
|% 0,21
|132
|MEMLEKET
|AYTEN URGANİOĞLU
|% 0,13
|82
|DSP
|SELAHATTİN BULANIKOĞLU
|% 0,13
|77
|HÜDA PAR
|ZAHİR KELEŞ
|% 0,11
|70
|DEM PARTİ
|YAKUP AKYOL
|% 0,11
|65
|AP
|MUAMMER KÖKSAL
|% 0,07
|45
|HKP
|SELİM YÜCEL
|% 0,05
|30
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA DUMAN
|% 0,04
|23
|TKH
|MUHAMMED CEMİL BALTA
|% 0,03
|20
|HAK-PAR
|HASAN ŞEŞEOĞULLARI
|% 0,03
|19
|MİLLET
|YUSUF ZAİM
|% 0,03
|18
|BAĞIMSIZ
|ERKAN GÜVENCİ
|% 0,02
|12
|BAĞIMSIZ
|MEFTUN KUTLU
|% 0,01
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SEDA OYAR
|% 38,02
|898
|MHP
|HASAN ÖZLÜ
|% 30,73
|726
|CHP
|ERFAİN TEKİN
|% 30,44
|719
|SAADET
|MUSTAFA DÖNMEZ
|% 0,34
|8
|BTP
|MUSTAFA EZER
|% 0,21
|5
|YENİDEN REFAH
|ERDEM ÖZMEN
|% 0,13
|3
|ZAFER PARTİSİ
|SERDAR CAN TÜRKMEN
|% 0,13
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BÜLENT ERGİN
|% 55,51
|973
|MHP
|ŞAHİN ÇOLAK
|% 40,79
|715
|CHP
|NERMİN GÜNEY
|% 2,4
|42
|ZAFER PARTİSİ
|MERT KAĞAN ÇAM
|% 0,51
|9
|YENİDEN REFAH
|ERAY SEZER
|% 0,34
|6
|SAADET
|HASİP YAZICIOĞLU
|% 0,34
|6
|BTP
|AHMET SÜRÜCÜ
|% 0,11
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN YAZKAN
|% 49,99
|1.880
|CHP
|SATILMIŞ SARIKAYA
|% 43,93
|1.652
|YENİDEN REFAH
|AZİZ MADEN
|% 2,02
|76
|MHP
|MUSTAFA YAZAN
|% 1,94
|73
|BTP
|NİHAT KARAGÖZ
|% 1,09
|41
|SAADET
|İRFAN BARLAS
|% 0,45
|17
|ZAFER PARTİSİ
|MURAT KORKMAZ
|% 0,32
|12
|HKP
|ELİF CEREN ÇINĞI OLKUN
|% 0,21
|8
|BAĞIMSIZ
|NEJLA ARICA
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|CEVAT TAŞKAN
|% 55,56
|1.094
|AK PARTİ
|OSMAN NURİ CİVELEK
|% 27,98
|551
|CHP
|MURAT KARABURUK
|% 15,03
|296
|DSP
|FATİH YILMAZ
|% 0,41
|8
|YENİDEN REFAH
|HAKKI ERASLAN
|% 0,41
|8
|SAADET
|MEHMET KAŞ
|% 0,41
|8
|BTP
|NİHAT GÜLER
|% 0,2
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|MUAMMER YANIK
|% 42,75
|1.456
|MHP
|ABDULLAH BOZKURT EKEŞ
|% 31,59
|1.076
|AK PARTİ
|EKREM ACAR
|% 19,99
|681
|İYİ PARTİ
|ERSEL GÜNAYDIN
|% 2,5
|85
|BAĞIMSIZ
|NEDİM BAŞARAN
|% 2,32
|79
|BTP
|MEHMET HAYDAR GÜLEN
|% 0,59
|20
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ÖNEY
|% 0,26
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NEJDET DEMİR
|% 46,89
|3.201
|CHP
|MEHMET EŞREF MUTLU
|% 30,75
|2.099
|AK PARTİ
|SADULLAH SERDAR KETENCİ
|% 18,54
|1.266
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|% 2,71
|185
|YENİDEN REFAH
|AYŞE AKBIYIK
|% 0,29
|20
|ZAFER PARTİSİ
|ERHAN BAĞLAN
|% 0,26
|18
|SAADET
|HASAN SOYUBELLİ
|% 0,24
|16
|BTP
|MUSA COŞGUN
|% 0,16
|11
|MEMLEKET
|SELAHATTİN BAYGIN
|% 0,09
|6
|DİĞER
|% 0,07
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET DEMİR
|% 40,44
|751
|AK PARTİ
|MUSA İHSAN UĞUZ
|% 33,82
|628
|CHP
|FURKAN KILIÇ
|% 24,82
|461
|BTP
|HAKAN KAYACAN
|% 0,27
|5
|SAADET
|AKİF YALÇIN
|% 0,27
|5
|YENİDEN REFAH
|EFE BARAN YÜKSEK
|% 0,22
|4
|ZAFER PARTİSİ
|DERYA KARAKUŞ
|% 0,16
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 91,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SELAHATTİN YANIK
|% 36,65
|700
|AK PARTİ
|MEHMET APAYDIN
|% 33,19
|634
|DİĞER
|% 16,02
|306
|MHP
|NECMETTİN PİRCİ
|% 12,78
|244
|YENİDEN REFAH
|ERCAN DEMİR
|% 0,47
|9
|BTP
|EDA ELİF SÜRÜCÜ
|% 0,37
|7
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL YAPAN
|% 0,31
|6
|HKP
|UMUT DEVRİM GÜLDEMİR
|% 0,11
|2
|SAADET
|MUSTAFA MERT YILDIZ
|% 0,1
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ENGİN ALTIKULAÇ
|% 48,9
|1.623
|MHP
|KENAN ÖZ
|% 44,35
|1.472
|YENİDEN REFAH
|MESUT AÇAR
|% 3,32
|110
|CHP
|ARİFE TÜRKMEN
|% 2,56
|85
|BTP
|PERİHAN KIRIŞTIOĞLU
|% 0,45
|15
|SAADET
|YAKUP TOKAN
|% 0,33
|11
|HKP
|HİDAYET ARSLAN
|% 0,09
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET KAYA
|% 37,43
|277
|BÜYÜK BİRLİK
|EMRAH KAYIRAN
|% 21,89
|162
|YENİDEN REFAH
|BEYAZIT SARUL
|% 20,41
|151
|CHP
|YAKUP ŞENTÜRK
|% 13,78
|102
|MHP
|ŞERAFETTİN ORTAÇ
|% 5,68
|42
|BTP
|EMİN ZORALİOĞLU
|% 0,54
|4
|SAADET
|DURMUŞ ERDİL
|% 0,27
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|METİN YAMALI
|% 37,56
|533
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN ÇOBAN
|% 30,73
|436
|AK PARTİ
|SERKAN UÇAR
|% 20,01
|284
|CHP
|ALİ ÖZKAN
|% 5,57
|79
|DP
|ŞÜKRÜ ÖZÜN
|% 4,37
|62
|SAADET
|RAHMİ YAZICIOĞLU
|% 1,13
|16
|İYİ PARTİ
|ERKAN ARIKAN
|% 0,35
|5
|BTP
|İSMAİL YIĞ
|% 0,28
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HAYATİ SAĞLIK
|% 40,55
|725
|BAĞIMSIZ
|ZÜHTÜ DANACI
|% 26,56
|475
|AK PARTİ
|UFUK AYVACI
|% 21,48
|384
|CHP
|EROL SAĞLIK
|% 6,1
|109
|BAĞIMSIZ
|NECMİ ALADAĞ
|% 3,63
|65
|BTP
|MERYEM YAMANCAN
|% 0,56
|10
|SAADET
|HASAN BAKAR
|% 0,5
|9
|DİĞER
|% 0,45
|8
|YENİDEN REFAH
|EVREN ÜLKER
|% 0,17
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ENGİN UZUNER
|% 43,58
|2.602
|AK PARTİ
|MUSTAFA HUNER ÖZAY
|% 41,71
|2.490
|CHP
|CEMAL İLYASOĞLU
|% 10,96
|654
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ZEYBEK
|% 2,51
|150
|ZAFER PARTİSİ
|SERVET ESE
|% 0,39
|23
|YENİDEN REFAH
|BURHAN KARAMADEN
|% 0,32
|19
|SAADET
|NİZAM KUVVET
|% 0,28
|17
|BTP
|YASİN KUMRU
|% 0,18
|11
|DSP
|HİKMET ERSOY
|% 0,07
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SALİH TURAN
|% 33,12
|517
|MHP
|MUSTAFA CANBAZ
|% 31,58
|493
|CHP
|ŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ
|% 27,61
|431
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ÇAĞIR
|% 7,05
|110
|SAADET
|SAİM ÖZ
|% 0,39
|6
|ZAFER PARTİSİ
|ÜNSAL BIYIKLI
|% 0,19
|3
|BTP
|TAYYİBE KÜÇÜKHASAN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERKAN ARI
|% 34,32
|509
|BAĞIMSIZ
|ŞENOL YAŞAR
|% 29,94
|444
|MHP
|LÜTFÜ İPEK
|% 29,54
|438
|CHP
|KUBİLAY ÇETİNKAYA
|% 2,29
|34
|BTP
|FERİDE NAMLIER
|% 1,89
|28
|SAADET
|RAMAZAN ALAMEHMET
|% 1,08
|16
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET YILMAZ
|% 0,54
|8
|DSP
|CEMAL ÇALIŞKAN
|% 0,2
|3
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA DÖNMEZ
|% 0,2
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET ERDOĞAN
|% 63,76
|1.376
|AK PARTİ
|VURAL ARSLAN
|% 31,61
|682
|CHP
|FATMA GÜNEY
|% 3,52
|76
|SAADET
|YÜKSEL CANPULAT
|% 0,42
|9
|YENİDEN REFAH
|KENAN DEMİR
|% 0,37
|8
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN SİMSAR
|% 0,23
|5
|BTP
|MUSA ÇOBAN
|% 0,09
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CEM ÇINAR
|% 37,01
|429
|BAĞIMSIZ
|SEBAHATTİN BAĞ
|% 32,7
|379
|MHP
|SUAT SAYGIN
|% 16,83
|195
|CHP
|HATİCE AYDOĞAN
|% 6,13
|71
|BTP
|KENAN BEKTAŞ
|% 2,93
|34
|İYİ PARTİ
|AYHAN IŞIK
|% 2,07
|24
|SAADET
|FAHRİ GÜLENÇ
|% 1,47
|17
|YENİDEN REFAH
|BARIŞ SARUL
|% 0,86
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN ARSLAN
|% 47,67
|4.611
|MHP
|YILDIRAN YÜKSEL
|% 37,28
|3.606
|CHP
|UFUK CAR
|% 9,47
|916
|İYİ PARTİ
|VEDAT GÜNER
|% 2,39
|231
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ALİ TOPCU
|% 1,79
|173
|BÜYÜK BİRLİK
|ESAT DEMİR
|% 0,54
|52
|ZAFER PARTİSİ
|OSMAN OĞUZHAN ARSLANOĞLU
|% 0,53
|51
|BTP
|GÜLER ÖZDEMİR
|% 0,18
|17
|GELECEK PARTİSİ
|HARUN ACAR
|% 0,15
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|VOLKAN KAVAKLIGİL
|% 43,44
|7.839
|AK PARTİ
|KAZIM ŞAHİN
|% 35,07
|6.330
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM DEMİR
|% 11,9
|2.148
|CHP
|TUĞÇE KEFELİ
|% 7,64
|1.379
|SAADET
|MUZAFFER KARAKOÇ
|% 1,16
|209
|ZAFER PARTİSİ
|HİLAL AĞA
|% 0,57
|103
|BTP
|İLKER AYDIN
|% 0,16
|29
|DİĞER
|% 0,06
|10
Son Dakika › Güncel › KASTAMONU SON - Son Dakika
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
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