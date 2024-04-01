81 İL 973 İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
KASTAMONU SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

KASTAMONU SON

MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 02:22  Güncelleme: 02:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERKEZ

Toplam Sandık : 270
Toplam Seçmen : 88.110
Açılan Sandık : 256
Açılan Sandık Oranı : % 94,81
Kullanılan Oy : 64.716
Geçerli Oy : 61.333
Katılım Oranı : % 77,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHASAN BALTACI% 48,829.932
AK PARTİTAHSİN BABAŞ% 36,3522.294
MHPYÜKSEL AYDIN% 7,144.382
YENİDEN REFAHMETİN TOPALOĞLU% 31.838
ZAFER PARTİSİMUSTAFA BOSTANCI% 1,08660
İYİ PARTİKADİR YALÇIN% 0,82504
BAĞIMSIZBORA ÇAPRAZ% 0,75459
DİĞER% 0,66403
SAADETHULUSİ ÖZBEK% 0,43262
BTPMURAT GÜLEN% 0,21132
MEMLEKETAYTEN URGANİOĞLU% 0,1382
DSPSELAHATTİN BULANIKOĞLU% 0,1377
HÜDA PARZAHİR KELEŞ% 0,1170
DEM PARTİYAKUP AKYOL% 0,1165
APMUAMMER KÖKSAL% 0,0745
HKPSELİM YÜCEL% 0,0530
BAĞIMSIZMUSTAFA DUMAN% 0,0423
TKHMUHAMMED CEMİL BALTA% 0,0320
HAK-PARHASAN ŞEŞEOĞULLARI% 0,0319
MİLLETYUSUF ZAİM% 0,0318
BAĞIMSIZERKAN GÜVENCİ% 0,0212
BAĞIMSIZMEFTUN KUTLU% 0,016
ABANA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSEDA OYAR% 38,02898
MHPHASAN ÖZLÜ% 30,73726
CHPERFAİN TEKİN% 30,44719
SAADETMUSTAFA DÖNMEZ% 0,348
BTPMUSTAFA EZER% 0,215
YENİDEN REFAHERDEM ÖZMEN% 0,133
ZAFER PARTİSİSERDAR CAN TÜRKMEN% 0,133
AĞLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBÜLENT ERGİN% 55,51973
MHPŞAHİN ÇOLAK% 40,79715
CHPNERMİN GÜNEY% 2,442
ZAFER PARTİSİMERT KAĞAN ÇAM% 0,519
YENİDEN REFAHERAY SEZER% 0,346
SAADETHASİP YAZICIOĞLU% 0,346
BTPAHMET SÜRÜCÜ% 0,112
ARAÇ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSÜLEYMAN YAZKAN% 49,991.880
CHPSATILMIŞ SARIKAYA% 43,931.652
YENİDEN REFAHAZİZ MADEN% 2,0276
MHPMUSTAFA YAZAN% 1,9473
BTPNİHAT KARAGÖZ% 1,0941
SAADETİRFAN BARLAS% 0,4517
ZAFER PARTİSİMURAT KORKMAZ% 0,3212
HKPELİF CEREN ÇINĞI OLKUN% 0,218
BAĞIMSIZNEJLA ARICA% 0,052
AZDAVAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPCEVAT TAŞKAN% 55,561.094
AK PARTİOSMAN NURİ CİVELEK% 27,98551
CHPMURAT KARABURUK% 15,03296
DSPFATİH YILMAZ% 0,418
YENİDEN REFAHHAKKI ERASLAN% 0,418
SAADETMEHMET KAŞ% 0,418
BTPNİHAT GÜLER% 0,24
BOZKURT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZMUAMMER YANIK% 42,751.456
MHPABDULLAH BOZKURT EKEŞ% 31,591.076
AK PARTİEKREM ACAR% 19,99681
İYİ PARTİERSEL GÜNAYDIN% 2,585
BAĞIMSIZNEDİM BAŞARAN% 2,3279
BTPMEHMET HAYDAR GÜLEN% 0,5920
YENİDEN REFAHMUSTAFA ÖNEY% 0,269
CİDE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPNEJDET DEMİR% 46,893.201
CHPMEHMET EŞREF MUTLU% 30,752.099
AK PARTİSADULLAH SERDAR KETENCİ% 18,541.266
İYİ PARTİMUSTAFA ÇETİNKAYA% 2,71185
YENİDEN REFAHAYŞE AKBIYIK% 0,2920
ZAFER PARTİSİERHAN BAĞLAN% 0,2618
SAADETHASAN SOYUBELLİ% 0,2416
BTPMUSA COŞGUN% 0,1611
MEMLEKETSELAHATTİN BAYGIN% 0,096
DİĞER% 0,075
ÇATALZEYTİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPAHMET DEMİR% 40,44751
AK PARTİMUSA İHSAN UĞUZ% 33,82628
CHPFURKAN KILIÇ% 24,82461
BTPHAKAN KAYACAN% 0,275
SAADETAKİF YALÇIN% 0,275
YENİDEN REFAHEFE BARAN YÜKSEK% 0,224
ZAFER PARTİSİDERYA KARAKUŞ% 0,163
DADAY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 91,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSELAHATTİN YANIK% 36,65700
AK PARTİMEHMET APAYDIN% 33,19634
DİĞER% 16,02306
MHPNECMETTİN PİRCİ% 12,78244
YENİDEN REFAHERCAN DEMİR% 0,479
BTPEDA ELİF SÜRÜCÜ% 0,377
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KEMAL YAPAN% 0,316
HKPUMUT DEVRİM GÜLDEMİR% 0,112
SAADETMUSTAFA MERT YILDIZ% 0,12
DEVREKANİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİENGİN ALTIKULAÇ% 48,91.623
MHPKENAN ÖZ% 44,351.472
YENİDEN REFAHMESUT AÇAR% 3,32110
CHPARİFE TÜRKMEN% 2,5685
BTPPERİHAN KIRIŞTIOĞLU% 0,4515
SAADETYAKUP TOKAN% 0,3311
HKPHİDAYET ARSLAN% 0,093
DOĞANYURT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET KAYA% 37,43277
BÜYÜK BİRLİKEMRAH KAYIRAN% 21,89162
YENİDEN REFAHBEYAZIT SARUL% 20,41151
CHPYAKUP ŞENTÜRK% 13,78102
MHPŞERAFETTİN ORTAÇ% 5,6842
BTPEMİN ZORALİOĞLU% 0,544
SAADETDURMUŞ ERDİL% 0,272
HANÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMETİN YAMALI% 37,56533
YENİDEN REFAHHÜSEYİN ÇOBAN% 30,73436
AK PARTİSERKAN UÇAR% 20,01284
CHPALİ ÖZKAN% 5,5779
DPŞÜKRÜ ÖZÜN% 4,3762
SAADETRAHMİ YAZICIOĞLU% 1,1316
İYİ PARTİERKAN ARIKAN% 0,355
BTPİSMAİL YIĞ% 0,284
İHSANGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHAYATİ SAĞLIK% 40,55725
BAĞIMSIZZÜHTÜ DANACI% 26,56475
AK PARTİUFUK AYVACI% 21,48384
CHPEROL SAĞLIK% 6,1109
BAĞIMSIZNECMİ ALADAĞ% 3,6365
BTPMERYEM YAMANCAN% 0,5610
SAADETHASAN BAKAR% 0,59
DİĞER% 0,458
YENİDEN REFAHEVREN ÜLKER% 0,173
İNEBOLU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPENGİN UZUNER% 43,582.602
AK PARTİMUSTAFA HUNER ÖZAY% 41,712.490
CHPCEMAL İLYASOĞLU% 10,96654
DEVA PARTİSİMEHMET ZEYBEK% 2,51150
ZAFER PARTİSİSERVET ESE% 0,3923
YENİDEN REFAHBURHAN KARAMADEN% 0,3219
SAADETNİZAM KUVVET% 0,2817
BTPYASİN KUMRU% 0,1811
DSPHİKMET ERSOY% 0,074
KÜRE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSALİH TURAN% 33,12517
MHPMUSTAFA CANBAZ% 31,58493
CHPŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ% 27,61431
YENİDEN REFAHMUSTAFA ÇAĞIR% 7,05110
SAADETSAİM ÖZ% 0,396
ZAFER PARTİSİÜNSAL BIYIKLI% 0,193
BTPTAYYİBE KÜÇÜKHASAN% 0,061
PINARBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERKAN ARI% 34,32509
BAĞIMSIZŞENOL YAŞAR% 29,94444
MHPLÜTFÜ İPEK% 29,54438
CHPKUBİLAY ÇETİNKAYA% 2,2934
BTPFERİDE NAMLIER% 1,8928
SAADETRAMAZAN ALAMEHMET% 1,0816
ZAFER PARTİSİMEHMET YILMAZ% 0,548
DSPCEMAL ÇALIŞKAN% 0,23
YENİDEN REFAHMUSTAFA DÖNMEZ% 0,23
SEYDİLER

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEHMET ERDOĞAN% 63,761.376
AK PARTİVURAL ARSLAN% 31,61682
CHPFATMA GÜNEY% 3,5276
SAADETYÜKSEL CANPULAT% 0,429
YENİDEN REFAHKENAN DEMİR% 0,378
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN SİMSAR% 0,235
BTPMUSA ÇOBAN% 0,092
ŞENPAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCEM ÇINAR% 37,01429
BAĞIMSIZSEBAHATTİN BAĞ% 32,7379
MHPSUAT SAYGIN% 16,83195
CHPHATİCE AYDOĞAN% 6,1371
BTPKENAN BEKTAŞ% 2,9334
İYİ PARTİAYHAN IŞIK% 2,0724
SAADETFAHRİ GÜLENÇ% 1,4717
YENİDEN REFAHBARIŞ SARUL% 0,8610
TAŞKÖPRÜ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN ARSLAN% 47,674.611
MHPYILDIRAN YÜKSEL% 37,283.606
CHPUFUK CAR% 9,47916
İYİ PARTİVEDAT GÜNER% 2,39231
YENİDEN REFAHMEHMET ALİ TOPCU% 1,79173
BÜYÜK BİRLİKESAT DEMİR% 0,5452
ZAFER PARTİSİOSMAN OĞUZHAN ARSLANOĞLU% 0,5351
BTPGÜLER ÖZDEMİR% 0,1817
GELECEK PARTİSİHARUN ACAR% 0,1515
TOSYA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPVOLKAN KAVAKLIGİL% 43,447.839
AK PARTİKAZIM ŞAHİN% 35,076.330
YENİDEN REFAHİBRAHİM DEMİR% 11,92.148
CHPTUĞÇE KEFELİ% 7,641.379
SAADETMUZAFFER KARAKOÇ% 1,16209
ZAFER PARTİSİHİLAL AĞA% 0,57103
BTPİLKER AYDIN% 0,1629
DİĞER% 0,0610

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KASTAMONU SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cübbeli Ahmet Hoca: Yerel seçim sonucu FETÖ'nün tarikatlara girmesinin bir tezahürüdür
    03:00 Cübbeli Ahmet Hoca: Yerel seçim sonucu FETÖ'nün tarikatlara girmesinin bir tezahürüdür

    Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.

  • MHP Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanlığını Kazandı
    02:59 MHP Adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Belediye Başkanlığını Kazandı

    Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.

  • AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı
    02:57 AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

    AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.

  • Murat Kurum: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz
    02:53 Murat Kurum: İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.

  • Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti
    02:51 Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ı tebrik etti

    Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.

  • AK Partili Çetinkaya: 'Saha ve eser belediyeciliği kazandıracağız'
    02:51 AK Partili Çetinkaya: 'Saha ve eser belediyeciliği kazandıracağız'

    AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.

  • Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde
    02:50 Eskişehir'de CHP Adayı Ayşe Ünlüce önde

    Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.

  • Gebze'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
    02:48 Gebze'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu:
    02:48 Saraçhane'de Konuşan İmamoğlu: "Bir Kişinin Vesayet Dönemi, Bugün İtibariyle Bitmiştir"

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.

  • MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı
    02:47 MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: CHP'li görevliler mühürsüz oy torbalarını işleme sokmaya çalıştı

    MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.

  • Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde
    02:47 Manisa'da yerel seçimlerde CHP adayı Ferdi Zeyrek önde

    ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.


01:07 Murat Kurum’dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum Murat Kurum'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk yorum
00:39 Ekrem İmamoğlu’ndan Saraçhane’de zafer konuşması On binlerce kişiye seslendi Ekrem İmamoğlu'ndan Saraçhane'de zafer konuşması! On binlerce kişiye seslendi
00:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti mesajını vermiştir
18:18 Sandıkların yüzde 90’ından fazlası açıldı İşte Türkiye genelinde son durum Sandıkların yüzde 90'ından fazlası açıldı! İşte Türkiye genelinde son durum
02:23 Eski Liberal Demokrat Parti lideri Cem Toker, Haberler.com’da yerel seçim sonuçlarını yorumladı Eski Liberal Demokrat Parti lideri Cem Toker, Haberler.com'da yerel seçim sonuçlarını yorumladı
00:26 Komünist başkan Kadıköy’de ne kadar oy aldı Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı Komünist başkan Kadıköy'de ne kadar oy aldı? Sonuçlar sonrası ilk açıklamayı yaptı
23:45 Meral Danış Beştaş: İmamoğlu’nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar bizim seçmenlerimizin
23:16 AK Parti’nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP’ye geçti AK Parti'nin 20 yıldır elinde tuttuğu Adıyaman CHP'ye geçti
22:47 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin seçim sonuçlarını değerlendirdi
22:29 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kurultay kararı aldı
22:25 Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok’u yuhalattı Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı
22:14 Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk Ünlü anketçi İhsan Aktaş da şaşkın! Haberler.com canlı yayınında kızaran haritayı sorduk
21:51 CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı CHP lideri Özgür Özel sonuçları değerlendirirken gözyaşlarını tutamadı
21:40 Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı Haritanın kızardığını gören Kılıçdaroğlu daha fazla sessiz kalamadı
18:02 Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu İşte İstanbul seçimlerinde son durum Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte İstanbul seçimlerinde son durum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 03:04:22. #1.12#
SON DAKİKA: KASTAMONU SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement