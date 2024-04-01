KASTAMONU SON

MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|270
|Toplam Seçmen
|:
|88.110
|Açılan Sandık
|:
|270
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|68.146
|Geçerli Oy
|:
|64.694
|Katılım Oranı
|:
|% 77,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HASAN BALTACI
|% 48,99
|31.695
|AK PARTİ
|TAHSİN BABAŞ
|% 36,15
|23.390
|MHP
|YÜKSEL AYDIN
|% 6,9
|4.464
|YENİDEN REFAH
|METİN TOPALOĞLU
|% 3,08
|1.991
|BAĞIMSIZ
|BORA ÇAPRAZ
|% 1,24
|800
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA BOSTANCI
|% 1,1
|709
|İYİ PARTİ
|KADİR YALÇIN
|% 0,81
|526
|SAADET
|HULUSİ ÖZBEK
|% 0,45
|291
|BTP
|MURAT GÜLEN
|% 0,41
|265
|DSP
|SELAHATTİN BULANIKOĞLU
|% 0,15
|96
|MEMLEKET
|AYTEN URGANİOĞLU
|% 0,13
|87
|HÜDA PAR
|ZAHİR KELEŞ
|% 0,13
|85
|DEM PARTİ
|YAKUP AKYOL
|% 0,1
|65
|AP
|MUAMMER KÖKSAL
|% 0,09
|59
|HKP
|SELİM YÜCEL
|% 0,07
|42
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA DUMAN
|% 0,04
|29
|HAK-PAR
|HASAN ŞEŞEOĞULLARI
|% 0,04
|25
|MİLLET
|YUSUF ZAİM
|% 0,04
|24
|TKH
|MUHAMMED CEMİL BALTA
|% 0,03
|21
|BAĞIMSIZ
|ERKAN GÜVENCİ
|% 0,03
|17
|BAĞIMSIZ
|MEFTUN KUTLU
|% 0,02
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SEDA OYAR
|% 38,05
|898
|MHP
|HASAN ÖZLÜ
|% 30,76
|726
|CHP
|ERFAİN TEKİN
|% 30,47
|719
|SAADET
|MUSTAFA DÖNMEZ
|% 0,3
|7
|BTP
|MUSTAFA EZER
|% 0,21
|5
|YENİDEN REFAH
|ERDEM ÖZMEN
|% 0,13
|3
|ZAFER PARTİSİ
|SERDAR CAN TÜRKMEN
|% 0,08
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BÜLENT ERGİN
|% 55,51
|973
|MHP
|ŞAHİN ÇOLAK
|% 40,79
|715
|CHP
|NERMİN GÜNEY
|% 2,4
|42
|ZAFER PARTİSİ
|MERT KAĞAN ÇAM
|% 0,51
|9
|YENİDEN REFAH
|ERAY SEZER
|% 0,34
|6
|SAADET
|HASİP YAZICIOĞLU
|% 0,34
|6
|BTP
|AHMET SÜRÜCÜ
|% 0,11
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN YAZKAN
|% 49,99
|1.880
|CHP
|SATILMIŞ SARIKAYA
|% 43,93
|1.652
|YENİDEN REFAH
|AZİZ MADEN
|% 2,02
|76
|MHP
|MUSTAFA YAZAN
|% 1,94
|73
|BTP
|NİHAT KARAGÖZ
|% 1,09
|41
|SAADET
|İRFAN BARLAS
|% 0,45
|17
|ZAFER PARTİSİ
|MURAT KORKMAZ
|% 0,32
|12
|HKP
|ELİF CEREN ÇINĞI OLKUN
|% 0,21
|8
|BAĞIMSIZ
|NEJLA ARICA
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|CEVAT TAŞKAN
|% 55,56
|1.094
|AK PARTİ
|OSMAN NURİ CİVELEK
|% 27,98
|551
|CHP
|MURAT KARABURUK
|% 15,03
|296
|DSP
|FATİH YILMAZ
|% 0,41
|8
|YENİDEN REFAH
|HAKKI ERASLAN
|% 0,41
|8
|SAADET
|MEHMET KAŞ
|% 0,41
|8
|BTP
|NİHAT GÜLER
|% 0,2
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|MUAMMER YANIK
|% 42,75
|1.456
|MHP
|ABDULLAH BOZKURT EKEŞ
|% 31,59
|1.076
|AK PARTİ
|EKREM ACAR
|% 19,99
|681
|İYİ PARTİ
|ERSEL GÜNAYDIN
|% 2,5
|85
|BAĞIMSIZ
|NEDİM BAŞARAN
|% 2,32
|79
|BTP
|MEHMET HAYDAR GÜLEN
|% 0,59
|20
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ÖNEY
|% 0,26
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|NEJDET DEMİR
|% 46,74
|3.215
|CHP
|MEHMET EŞREF MUTLU
|% 30,57
|2.103
|AK PARTİ
|SADULLAH SERDAR KETENCİ
|% 18,34
|1.262
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA ÇETİNKAYA
|% 2,69
|185
|YENİDEN REFAH
|AYŞE AKBIYIK
|% 0,45
|31
|ZAFER PARTİSİ
|ERHAN BAĞLAN
|% 0,35
|24
|BTP
|MUSA COŞGUN
|% 0,35
|24
|SAADET
|HASAN SOYUBELLİ
|% 0,32
|22
|MEMLEKET
|SELAHATTİN BAYGIN
|% 0,19
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|AHMET DEMİR
|% 40,44
|751
|AK PARTİ
|MUSA İHSAN UĞUZ
|% 33,82
|628
|CHP
|FURKAN KILIÇ
|% 24,82
|461
|BTP
|HAKAN KAYACAN
|% 0,27
|5
|SAADET
|AKİF YALÇIN
|% 0,27
|5
|YENİDEN REFAH
|EFE BARAN YÜKSEK
|% 0,22
|4
|ZAFER PARTİSİ
|DERYA KARAKUŞ
|% 0,16
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SELAHATTİN YANIK
|% 43,43
|747
|AK PARTİ
|MEHMET APAYDIN
|% 39,71
|683
|MHP
|NECMETTİN PİRCİ
|% 15,06
|259
|YENİDEN REFAH
|ERCAN DEMİR
|% 0,52
|9
|HKP
|UMUT DEVRİM GÜLDEMİR
|% 0,35
|6
|BTP
|EDA ELİF SÜRÜCÜ
|% 0,35
|6
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KEMAL YAPAN
|% 0,29
|5
|SAADET
|MUSTAFA MERT YILDIZ
|% 0,29
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ENGİN ALTIKULAÇ
|% 48,9
|1.623
|MHP
|KENAN ÖZ
|% 44,35
|1.472
|YENİDEN REFAH
|MESUT AÇAR
|% 3,32
|110
|CHP
|ARİFE TÜRKMEN
|% 2,56
|85
|BTP
|PERİHAN KIRIŞTIOĞLU
|% 0,45
|15
|SAADET
|YAKUP TOKAN
|% 0,33
|11
|HKP
|HİDAYET ARSLAN
|% 0,09
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET KAYA
|% 37,43
|277
|BÜYÜK BİRLİK
|EMRAH KAYIRAN
|% 21,89
|162
|YENİDEN REFAH
|BEYAZIT SARUL
|% 20,41
|151
|CHP
|YAKUP ŞENTÜRK
|% 13,78
|102
|MHP
|ŞERAFETTİN ORTAÇ
|% 5,68
|42
|BTP
|EMİN ZORALİOĞLU
|% 0,54
|4
|SAADET
|DURMUŞ ERDİL
|% 0,27
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|METİN YAMALI
|% 37,56
|533
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN ÇOBAN
|% 30,73
|436
|AK PARTİ
|SERKAN UÇAR
|% 20,01
|284
|CHP
|ALİ ÖZKAN
|% 5,57
|79
|DP
|ŞÜKRÜ ÖZÜN
|% 4,37
|62
|SAADET
|RAHMİ YAZICIOĞLU
|% 1,13
|16
|İYİ PARTİ
|ERKAN ARIKAN
|% 0,35
|5
|BTP
|İSMAİL YIĞ
|% 0,28
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|HAYATİ SAĞLIK
|% 39,68
|725
|BAĞIMSIZ
|ZÜHTÜ DANACI
|% 26,82
|490
|AK PARTİ
|UFUK AYVACI
|% 21,02
|384
|CHP
|EROL SAĞLIK
|% 6,08
|111
|BAĞIMSIZ
|NECMİ ALADAĞ
|% 3,83
|70
|BTP
|MERYEM YAMANCAN
|% 0,88
|16
|YENİDEN REFAH
|EVREN ÜLKER
|% 0,82
|15
|SAADET
|HASAN BAKAR
|% 0,6
|11
|ZAFER PARTİSİ
|SALİM AKDELİOĞLU
|% 0,22
|4
|HKP
|HÜSEYİN KASAP
|% 0,05
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ENGİN UZUNER
|% 43,58
|2.602
|AK PARTİ
|MUSTAFA HUNER ÖZAY
|% 41,71
|2.490
|CHP
|CEMAL İLYASOĞLU
|% 10,96
|654
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET ZEYBEK
|% 2,51
|150
|ZAFER PARTİSİ
|SERVET ESE
|% 0,39
|23
|YENİDEN REFAH
|BURHAN KARAMADEN
|% 0,32
|19
|SAADET
|NİZAM KUVVET
|% 0,28
|17
|BTP
|YASİN KUMRU
|% 0,18
|11
|DSP
|HİKMET ERSOY
|% 0,07
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SALİH TURAN
|% 33,12
|517
|MHP
|MUSTAFA CANBAZ
|% 31,58
|493
|CHP
|ŞİLA BİHTER TOLGA ÇELEBİ
|% 27,61
|431
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ÇAĞIR
|% 7,05
|110
|SAADET
|SAİM ÖZ
|% 0,39
|6
|ZAFER PARTİSİ
|ÜNSAL BIYIKLI
|% 0,19
|3
|BTP
|TAYYİBE KÜÇÜKHASAN
|% 0,06
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERKAN ARI
|% 34,32
|509
|BAĞIMSIZ
|ŞENOL YAŞAR
|% 29,94
|444
|MHP
|LÜTFÜ İPEK
|% 29,54
|438
|CHP
|KUBİLAY ÇETİNKAYA
|% 2,29
|34
|BTP
|FERİDE NAMLIER
|% 1,89
|28
|SAADET
|RAMAZAN ALAMEHMET
|% 1,08
|16
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET YILMAZ
|% 0,54
|8
|DSP
|CEMAL ÇALIŞKAN
|% 0,2
|3
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA DÖNMEZ
|% 0,2
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEHMET ERDOĞAN
|% 63,76
|1.376
|AK PARTİ
|VURAL ARSLAN
|% 31,61
|682
|CHP
|FATMA GÜNEY
|% 3,52
|76
|SAADET
|YÜKSEL CANPULAT
|% 0,42
|9
|YENİDEN REFAH
|KENAN DEMİR
|% 0,37
|8
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN SİMSAR
|% 0,23
|5
|BTP
|MUSA ÇOBAN
|% 0,09
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CEM ÇINAR
|% 37,01
|429
|BAĞIMSIZ
|SEBAHATTİN BAĞ
|% 32,7
|379
|MHP
|SUAT SAYGIN
|% 16,83
|195
|CHP
|HATİCE AYDOĞAN
|% 6,13
|71
|BTP
|KENAN BEKTAŞ
|% 2,93
|34
|İYİ PARTİ
|AYHAN IŞIK
|% 2,07
|24
|SAADET
|FAHRİ GÜLENÇ
|% 1,47
|17
|YENİDEN REFAH
|BARIŞ SARUL
|% 0,86
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN ARSLAN
|% 47,64
|4.611
|MHP
|YILDIRAN YÜKSEL
|% 37,26
|3.606
|CHP
|UFUK CAR
|% 9,46
|916
|İYİ PARTİ
|VEDAT GÜNER
|% 2,39
|231
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ALİ TOPCU
|% 1,79
|173
|ZAFER PARTİSİ
|OSMAN OĞUZHAN ARSLANOĞLU
|% 0,6
|58
|BÜYÜK BİRLİK
|ESAT DEMİR
|% 0,54
|52
|BTP
|GÜLER ÖZDEMİR
|% 0,17
|17
|GELECEK PARTİSİ
|HARUN ACAR
|% 0,15
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|VOLKAN KAVAKLIGİL
|% 43,55
|7.830
|AK PARTİ
|KAZIM ŞAHİN
|% 34,94
|6.281
|YENİDEN REFAH
|İBRAHİM DEMİR
|% 12,06
|2.168
|CHP
|TUĞÇE KEFELİ
|% 7,54
|1.355
|SAADET
|MUZAFFER KARAKOÇ
|% 1,12
|201
|ZAFER PARTİSİ
|HİLAL AĞA
|% 0,61
|110
|BTP
|İLKER AYDIN
|% 0,18
|33
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