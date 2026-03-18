Kayseri ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi\'nin 111. yıl dönümü kutlandı

18.03.2026 14:06
Kayseri, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'ta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri Garnizonu ve Hava Şehitliği'nde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Ali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin büyük bir varoluş destanı olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Vali Gökmen Çiçek, şehitlik defterini imzaladı.

Askerlerin saygı atışı sonrası Çiçek ve protokol üyeleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Törene, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, Bayar Özsoy, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Törenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Çiçek, bu yıl şehitliğe sadece şehit yakınlarının değil, vatandaşların ve öğrencilerin de geldiğini görmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Şehitlikte ziyaretçi yoğunluğu olduğuna dikkati çeken Çiçek, "Dünyanın her yerinde kan ve gözyaşı var. Bu kadar savaşın içinde bir tek bizim ülkemizde, huzurlu bir şekilde bombalar patlamadan yaşıyoruz. Ancak bu huzurun, birlikteliğin uzun süre devam etmesi için milletçe birbirimize kenetlenmemiz, birbirimize olan sevdamızı devam ettirmemiz, şehitlerimize, gazilerimize vefamızı her zaman göstermemiz gerekiyor. Beni mutlu eden şey, bugün bu şehitlikte vefa göstermek için buraya erkenden gelen gençlerdi." diye konuştu.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Ahmet Önal ve şehit dernekleri temsilcilerinin Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu, Teğmen Serkan Kahraman tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Kırıkkale Şehitliği'ndeki törende ise saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve saygı atışı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesi sonrası Vali Sarıibrahim, şehitlik defterini imzaladı. Sarıibrahim ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Törenlere, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Nevşehir

Nevşehir Şehitlik Parkı'ndaki törende, Vali Ali Fidan, Belediye Başkan Vekili Murat Pastutmaz, Garnizon Komutanlığı adına Albay Nedim Bildik ile şehit ve gazi derneklerinin temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Protokol üyeleri, törenin ardından Kaldırım Mezarlığı'ndaki şehitler Halil Kaynar ve Kamil Değerlier'in kabirlerini ziyaret edip çiçek bırakarak dua etti.

Kırşehir

Kırşehir Şehit Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde düzenlenen törende, çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Saygı atışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu ve Vali Murat Sefa Demiryürek, şehitlik defterini imzaladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Vali Demiryürek ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesi'nde devam eden programda, öğrenciler şiirler okuyup kahramanlık türküleri seslendirdi. Video gösteriminin ardından katılımcılar, fotoğraf ve resim sergisini gezdi.

Törene, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Niğde

Niğde Şehitliği'ndeki törende, Vali Nedim Akmeşe, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Bor Garnizon Komutanı Albay Özcan Yetiş ile Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Akmeşe'nin şehitlik defterini imzalamasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve saygı atışı yapıldı.

Daha sonra Akmeşe ve beraberindekiler, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Törene, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Sivas

Sivas'ta Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliği'ndeki tören, çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Vali Yılmaz Şimşek ve beraberindekiler, kabirlere çiçek bıraktı.

Tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Şehitler Müzesi ziyaretiyle son buldu.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde devam eden programda ise öğrenciler tarafından şiirler okundu, tiyatro oyunu sahnelendi.

Öte yandan, şehit yakınları ve gaziler tarafından yapılan "Rölyef Tablo ve Vitray Sergisi" de Vali Şimşek tarafından açıldı.

Yozgat

Yozgat Şehitliği'ndeki tören, çelenk sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Nihat Kök tarafından dua edildi.

Şehitlik defterini imzalayan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, daha sonra protokolle şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Jandarma tarafından yapılan saygı atışının ardından konuşan Vali Özkan, tüm şehitlere rahmet dileyerek devlet ve millet birliğinin daim olmasını temenni etti.

Program, Yozgat Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programla sona erdi.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 14:54:47. #7.12#
