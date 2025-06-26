Kazada Hayatını Kaybedenlerin Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kazada Hayatını Kaybedenlerin Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı

Kazada Hayatını Kaybedenlerin Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı
26.06.2025 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meryem Ana Kilisesi keşfinden dönen bilirkişi ekibi kaza geçirdi, 5 kişi hayatını kaybetti.

BATMAN'ın Sason ilçesinde davaya konu Meryem Ana Kilisesi'nin keşfinden dönen bilirkişi ekibini taşıyan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 5 kişinin, ölmeden yarım saat önceki fotoğrafı ortaya çıktı. Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yalçın Altunkaynak, "Serdar hocamızın keşif için gittiği yerde, olayın gerçekleşmesinden yaklaşık yarım saat önce çektiği son fotoğraf elimize ulaştı" dedi.

Kaza, 23 Haziran'da Sason ilçesi Mereto Dağı eteklerinde meydana geldi. Davaya konu olan Meryem Ana Kilisesi'nin keşfinden dönen, içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil, önde ilerleyen hakimlerin bulunduğu otomobile çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada Batman Müzesi Müdürü Mehmet Cabir Alper (45), Batman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aliye Yılmaz (45) ile Öğretim Görevlisi Mustafa Serdar Akgönül (45), Diyarbakır Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde Şube Müdürü Fesih Barut ve Sason Kaymakamlığı'nda görevli araç sürücüsü Mazlum Yılmaz, hayatını kaybetti.

15 YIL ÖNCE, AYNI DÖNEMDE GÖREVE BAŞLAMIŞLAR

Aliye Yılmaz, Elazığ'da 2 ay önce hayatını kaybeden annesinin yanında, evli ve 3 çocuk babası olan Mustafa Serdar Akgönül, Ankara'da toprağa verildi. Mazlum Yılmaz Sason'da, Fesih Barut Diyarbakır'da, Mehmet Cabir Alper de Batman'da son yolculuklarına uğurlandı. Hayatını kaybeden akademisyenlerin 15 yıl önce, aynı dönemde göreve başladıkları öğrenildi. Ayrıca keşif için gittikleri yerde akademisyen Serdar Akgönül'ün eşine atmak için kazadan yarım saat önce çektirdiği son fotoğraf da ortaya çıktı. Kazadan geriye keşif ekibinin de içinde olduğu o fotoğraf ile hayatını kaybeden akademisyenlerin üniversitede çeşitli dönemlerde etkinliklerde çekilmiş görüntüleri kaldı.

'HALA OLAYIN ETKİSİ ÜZERİMİZDE'

Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yalçın Altunkaynak, "İki değerli akademisyen hocamız 2010 yılında beraber hizmet vermeye başladılar ve yıllardır hem eğitime hem öğrencilerimize hem çevreye faydalı işler yaptılar. Sabah bilirkişi olarak Sason'a gittiler. Öğleden sonra bize bir kaza haberi geldi. Tabii olayın etkisi, derin üzüntüsü üzerimizde vardı. Sonra haber geldikçe bir şok etkisi oldu. Hala olayın etkisi üzerimizde. Hocalarımızın her ikisi de mütevazı, çalışkan, işlerini yapan, hiçbir işten kaçmayan, insanlarla iyi ilişkiler kuran hem öğrencileriyle hem çevreleriyle iyi ilişkileri kurmayı başarmış ve bunu sürdürebilen kişilerdi" dedi.

' ELİMİZDE, ÜZÜNTÜMÜZ BİR TÜRLÜ DİNMİYOR'

Yalçın Altunkaynak, "O anlamda örnek iki insandı. Örnek iki değerli akademisyendi. Kolay yetişmeyecek iki değerli insandı. Ne yazık ki kaybettik. Olayı duyduğumuzda ilk önce tabii inanamadık. Çünkü bir gün önce oturup sohbet ettiğiniz, çay içtiğiniz, okulla ilgili, eğitimle ilgili sohbet ettiğiniz arkadaşlarınızın bir anda ölüm haberi gelince insan bir anda şok etkisi oluyor. Serdar hocamızın keşif için gittiği yerde, olayın gerçekleşmesinden yaklaşık yarım saat önce çektiği son fotoğraf elimize ulaştı. Onu görünce gerçekten ciddi anlamda üzüldük. Canlı olarak son halini yansıtan en son fotoğrafı. O bizde derin etki uyandırdı. Şu an o fotoğraf elimizde ve baktıkça gerçekten üzüntümüz bir türlü dinmiyor" diye konuştu.

'İLK ETAPTA ALGILAYAMADIM'

Batman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü'nde görevli Dr. Öğretim Üyesi Reşit Uğran ise şunları söyledi: "Serdar hocamla 2 yıl aynı odada kaldık. Dürüst ve çalışkan olan insanlardı. Bilim adına ellerinden gelen her şeyi yapan insanlardı. Vefat haberini ben rastgele öğrendim. Arkadaşlar konuşurken kulak misafiri oldum, öğrendim, duydum. Zaten ilk etapta algılayamadım. Neye uğradığımı şaşırdım ve tabiricaizse şok oldum haberi duyunca. Herkes gibi ben de bir süre kendime gelemedim. Bu iki arkadaşımız da zaten bilimsel anlamda üniversitemiz için katkılar yapan çalışkan ve değerli insanlardı."

Kaynak: DHA

Batman Üniversitesi, Yerel Haberler, Meryem Ana, Otomobil, 3-sayfa, Batman, Eğitim, Güncel, Sason, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazada Hayatını Kaybedenlerin Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
İzmir’de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar “Hastalık saçıyor“ diyerek isyan etti İzmir'de sokaklar çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar "Hastalık saçıyor" diyerek isyan etti
Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara’ya Premier Lig’den sürpriz talip Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
Katliam gibi kaza: 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti
Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı Seyit Mehmet Özkan, Türk futbolunun kurtuluş reçetesini açıkladı
Plajda şıklık yarışı Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu Plajda şıklık yarışı! Melisa Döngel cesur elbisesiyle sahile damga vurdu
Okan Buruk’u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe’nin eski hocasını göreve getiriyor Okan Buruk'u alamayan Al Nassr, Fenerbahçe'nin eski hocasını göreve getiriyor
Süper Lig’e yeni yıldızlar geliyor Göztepe’den 3 transfer birden Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
Jeff Bezos’un düğünü için İtalya’ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Trump: Fordo tamamen yok edildi Trump: Fordo tamamen yok edildi

13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket
12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Gazze ve F-35 konularını görüştük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump ile Gazze ve F-35 konularını görüştük
12:46
İran’da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede
İran'da herkes aynı soruyu soruyor: Savaş bitti, Hamaney nerede?
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
18:56
Beşiktaş transferde gaza bastı 6 isme birden transfer teklifi
Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
18:33
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki zulme karşı tüm dünya sesini yükseltmeli
18:02
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti İşte nedeni
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni
17:55
Suudi Arabistan’dan En Nesyri için rekor teklif
Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif
17:43
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 13:22:08. #7.13#
SON DAKİKA: Kazada Hayatını Kaybedenlerin Son Fotoğrafı Ortaya Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.