KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

19.10.2025 08:30
KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi başladı. Osman Zorba, Tufan Erhürman, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran, Mehmet Hasgüler, İbrahim Yazıcı, ve Ersin Tatar aday olduğu seçimde 50+1 oyu alan cumhurbaşkanı seçilecek. Hüseyin Gürlek seçime saatler kala Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi başladı.

KOMŞU 9'UNCU KEZ SANDIĞA GİTTİ

KKTC'de vatandaşlar cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez sandığa gitti. Seçimin ilk turu için 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başlayan KKTC vatandaşları, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta 18.00'e kadar oy verebilecek.

50+1 OY ALAN SEÇİLECEK

218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak. İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.

OY PUSULASINDAKİ SIRALAMA

5'i bağımsız 7 adayın yarıştığı seçimin ilk turundaki oy pusulasında sıralama şöyle:

"Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8."

Soldan sağa sırasıyla: Osman Zorba, Tufan Erhürman, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran, Mehmet Hasgüler, İbrahim Yazıcı, ve Ersin Tatar.

Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek, seçimden bir gün önce Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı. Böylelikle cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak aday sayısı 7'ye düştü.

BİR ADAY SAATLER KALA TATAR LEHİNE ÇEKİLDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday Hüseyin Gürlek, seçimlere 1 gün kala, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar lehine adaylığını geri çektiğini açıkladı.

"ÖNCE VATAN, ÖNCE DEVLET ÖNCE KKTC"

KKTC'de yarın yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 8 adaydan biri seçimden çekilme kararı aldı. KKTC Cumhurbaşkanı adaylarından Hüseyin Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu kritik seçimde, KKTC, Türkiye ve tüm Doğu Akdeniz'in çıkarları iki devletli bir çözümden yanadır. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bu süreçte bize destek veren, bizimle yol yürüyen tüm arkadaşlarımızın da ortak hassasiyeti bu yöndedir ve bu konuda gereken farkındalığı ziyadesi ile sağlayarak, halkımıza, vatanımıza ve milletimize hizmet adına kritik bir görev yürüttük. Bu bitmeyen vatan görevi gereği yaptığımız değerlendirmelerde konjonktürün ve seçim atmosferinin gereği olarak adaylıktan, milletim, devletim ve Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar lehine çekildiğimi tüm kamuoyu ile paylaşır, tüm halkımızı ve arkadaşlarımı yarın sandık başında görevlerini yerine getirmek üzere davet ederim. Önce vatan, önce devlet, önce KKTC" ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN'DAN PAYLAŞIM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında paylaşım yaptı.

Dışişleri Bakanı Fidan yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Kıbrıs Türk halkı ve tüm Ada için hayırlı olmasını diliyorum. Seçimlerin KKTC'deki devlet geleneğini ve demokrasi kültürünü bir kez daha ortaya koyacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladığı paylaşımında, "Ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının haklı davasının savunucusu olmaya ve Kıbrıs meselesinde tek gerçekçi çözümün Ada'da iki ayrı devletin varlığının kabulünden geçtiğini her platformda en güçlü şekilde vurgulamaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • subutay baybars:
    bu nasıl başlık komşuda oyveröe işlemi başladı orası türk milletinin toprağı deilmi sanki seçim yunanıstanda yapılıyor komşuda nerden çıktı 16 0 Yanıtla
  • Uğur BOZKURT:
    Darısı bizim ülkenin emekli düşmanından kurtuluşu için seçimleri bir an evvel gelmesi. (EMEKLİ) 7 9 Yanıtla
    Elisa21:
    25 YILDIR ALIŞTINIZ ARTIK YEMEDEN DURAMIYORSUNUZ YENİ GELİN GİBİ ÇOK HEYECANLI SIN 0 0
  • N1a1z1i1:
    sizin atacağınız başlığın ben taaaaa....... nedemek komşu ulan 6 0 Yanıtla
