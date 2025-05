Kocaeli'de Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde Kocaeli merkezli geniş çaplı bir deprem tatbikatı gerçekleştirildi. 13 destek ilden gelen ekiplerin katılımıyla yapılan tatbikatta, senaryo gereği Kocaeli'nin Darıca ilçesi açıklarında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depreme müdahale edildi. Tatbikatta 2 bin 500 personel ile 250 araç görev aldı.

TAMP çerçevesinde Kocaeli bölge düzeyi deprem tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD koordinesinde 13 destek ilin katılımıyla 2 bin 500 personel ve 250 aracın katılımıyla yapılan tatbikatta; senaryo gereği Kocaeli'nin Darıca ilçesi açıklarında 7.2 büyüklüğünde meydana gelen depreme, ekipler müdahalede bulundu. Tatbikat kapsamında 12 ilçede 109 ayrı lokasyonda görevliler çalışma gerçekleştirdi. Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Kampüsü içerisinde bulunan tatbikat alanında, senaryo gereği yıkılan 5 katlı binada ekipler kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Bölgeye gelen Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, görevliler ve yöneticiler burada bilgi alarak çalışmaları takip etti.

'BÖLGESEL BİR TATBİKAT YAPIYORUZ'

Kurtarma çalışması sonrası açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, TAMP planını anlatarak, "Bugün de ilimizde afet müdahale planımızın uygulanmasıyla ilgili bir gözden geçirme anlamında tatbikat gerçekleştiriyoruz. Sabah 09.30 itibarıyla Darıca açıklarında, üssü Darıca ilçemiz olmak üzere 7.2 şiddetinde bir deprem senaryosu üzerinde çalışma yapıyoruz. Tüm kamu kurum, kuruluşlarımızla beraber, AFAD Başkanlığımızın koordinesinde bölgesel bir tatbikat yapıyoruz. Sakarya ve Yalova illerimiz de işin içerisinde olmak üzere Muş'tan Malatya'ya, Ankara'ya 13 ilden de ekiplerimiz ilimizde destek ekipleri olarak burada bulunmakta. 109 lokasyonda aktiviteler devam etmekte. Burada enkazla ilgili bir çalışma yapılmakta. KBRN'nin çalışma yapıldığı, barınma alanlarının kurulduğu yerler var. Bu şekilde 109 noktada da arkadaşlarımız, dışarıdan gelen destek ekipleriyle beraber tatbikatlarını devam ettiriyor" dedi.

'AMACIMIZ VARSA EKSİKLİKLERİ GÖRMEK'

Vali Aktaş, "Buradaki amaç yaptığımız planların uygulanabilirliğini görmek, planda sorumlu ve görevli olan kamu kurum, kuruluşlarının varsa eksikliklerini görmek. Her zaman Allah uzak etsin diyoruz; bir afet yaşamamız, bir deprem yaşamamız durumunda da can ve mal kaybını en aza indirmek için neler yapabiliriz; nasıl hızlı müdahale edebiliriz; onları gözden geçirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmalar, bu tür hazırlıklar bu şekilde kendimizi dinç tutmamız, çok önemli. Ülkemiz, bölgemiz, deprem bölgesi. Maalesef son zamanlarda sık sık irili ufaklı depremlerle karşılaşıyoruz Olası bir depremde, bölgemizde meydana gelebilecek bir depreme hazırlıklı olmak durumundayız. Kamu kurum, kuruluşları olarak bunlar bizim vatandaşa karşı hem kamusal bir görevimiz hem de vicdani bir görevimiz" diye konuştu.

'TOPLAM 74 TATBİKAT PLANLANDI'

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, her yıl belli sayıda tatbikat düzenlediklerini, bu yıl 59'u yerel, 14'ü bölgesel, 1'i de ulusal olmak üzere toplam 74 tatbikat planladığını söyleyerek, Kocaeli merkezli tatbikata değindi. Pehlivan, "Bu tatbikata yaklaşık 2 bin 500 personel, yaklaşık 300 araç dahil oldu ve toplamda bütün çevre illeri ve Kocaeli'mizin 12 ilçesini kapsayacak şekilde 491 olay sürümü üzerinden bu tatbikatı gerçekleştiriyoruz. Burada amaç, deprem ve diğer afet türlerine karşı tatbikatlarda bu reflekslerimizi ölçmek. Türlü çeşit hazırlıklar yapılıyor; planlar yapılıyor ki Türkiye Afet Risk Azaltma Planları yerelde de İl Risk Azaltma Planları dahilinde hazırlık çalışmaları, TAMP kapsamında müdahale ve Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planları kapsamında da afet sonrası iyileştirme çalışmaları, hepsi planlanıyor" dedi.

'ÜLKEMİZ BİR AFET ÜLKESİ'

Pehlivan, "Bu planlarla ilgili ne kadar tatbikat yaparsak ve bu tatbikatlarla ne kadar başarılı olursa afetler karşısındaki tedirginliğimiz de o kadar azalır. Bu vesileyle bütün TAMP kapsamındaki paydaşlarımız, çalışma gruplarımız, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum teşkilatları, arama-kurtarma ekipleri, hepsini bu senaryo dahilinde bu tatbikata dahil ediyoruz ve ilk andan itibaren her aşamasında yapılan çalışmaları, varsa eksiklikleri tespit ediyoruz ve sonrasında da bir sonraki çalışmaya bunlar ışık tutuyor. Afetler, dünyanın bir gerçeği. Ülkemiz de bir afet ülkesi. Deprem başta olmak üzere sel, taşkın, yangın gibi birçok afet türünü yaşıyoruz. Afet Başkanlığı olarak bizim amacımız bütün paydaşlarla birlikte bu hazırlık süreçlerini en iyi şekilde değerlendirme" diye konuştu.

'MARMARA, AFETLERE DUYARLI BİR BÖLGEMİZ'

Ekiplerin çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyleyen Pehlivan, "Katılan bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum; başarılar diliyorum. Elbette AFAD Başkanlığımız başta olmak üzere bütün sorumlu kurumlarımız afetler konusunda, afetlere hazırlık konusunda duyarlı olacak ama bununla birlikte bütün vatandaşlarımızla bu hassasiyeti birleştirirsek ve aynı hassasiyetle yaklaşırsak inanıyoruz ki afetlere karşı çok daha dirençli şehirler, çok daha dirençli toplum oluştururuz. Bütün maksadımız budur. Elbette ki hepimizin ortak dileği, duası, afetlerin yaşamaması ama bir gerçeklik olarak karşımızda durduğunu da hepimiz biliyoruz. O yüzden de her saniyemizi, her dakikamızı, her günümüzü, her haftamızı, her ayımızı, her yılımızı bu hazırlıklarla ilgili ve tedbirli olmakla ilgili çalışmalara ağırlık vererek geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Marmara Bölgemiz de malumunuz başta deprem riski olmak üzere afetlere duyarlı, hassasiyeti yüksek bir bölgemiz ve buradaki çalışmalarımız bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi devam edecek" dedi.

