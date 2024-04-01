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01.04.2024 01:06  Güncelleme: 01:09
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 5.374
Toplam Seçmen : 1.649.557
Açılan Sandık : 4.927
Açılan Sandık Oranı : % 91,68
Kullanılan Oy : 1.138.957
Geçerli Oy : 1.083.284
Katılım Oranı : % 75,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİUĞUR İBRAHİM ALTAY% 49,55536.733
YENİDEN REFAHMEHMET KÖSEOĞLU% 23,32252.624
CHPİSMAİL SONKAYA% 12,6136.504
ZAFER PARTİSİAYHAN MİLCİ% 3,4937.822
SAADETABDULKADİR KARADUMAN% 3,3436.164
İYİ PARTİABDULLAH YILDIRIM% 2,9532.003
DEM PARTİBÜLENT KILIÇ% 1,7518.930
DEVA PARTİSİSEYİT KARACA% 0,515.558
DPMUSTAFA NAZMİ BAŞ% 0,434.700
HÜDA PARÇETİN ACU% 0,33.231
DİĞER% 0,282.992
BTPHASAN ÖZTÜRK% 0,252.740
DSPALİYE CANSU% 0,141.573
ANAPERKAN ESKİLER% 0,141.526
TİPBİLAL ORTAKALAYCI% 0,121.302
TKPDAMLA NUR ÇARMIZOL% 0,121.266
MİLLETMEHMET ÇANKAYA% 0,111.187
VATAN PARTİSİMEHMET ALİ ÖZTÜRK% 0,11.127
MİLLİ YOLADNAN BAŞKÖSE% 0,09954
AB PARTİHALİS ÇEÇEN% 0,08838
HKPNURGÜL KUŞÇU% 0,07774
HAK-PAROSMAN SARITAŞ% 0,06673
APHASAN İGEÖZ% 0,06605
BAĞIMSIZYAKUP YAŞAR% 0,05508
BAĞIMSIZSELAHATTİN CİZRELİOĞLU% 0,05490
TKHMUHAMMED ALİ COPLAN% 0,04460
AHIRLI

Açılan Sandık Oranı : % 71,43
Katılım Oranı : % 88,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİALİ ÜZLÜK% 50,9959
AK PARTİİSA AKGÜL% 43,31816
YENİDEN REFAHYAVUZ SELİM DEMİREL% 3,566
DEVA PARTİSİHÜSEYİN GEÇER% 0,815
SAADETHALİL AKYÜZ% 0,489
HÜDA PARMEHMET RIZA ÖZCAN% 0,428
ZAFER PARTİSİERDAL KIRLI% 0,214
BTPABDULKADİR ÇİLOĞLU% 0,163
DPŞEVKİ YILDIRIR% 0,112
MİLLETMEHMET ÜNAL% 0,112
AKÖREN

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 84,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSMAİL ARSLAN% 35,9978
YENİDEN REFAHRAMAZAN SOYCAK% 34,54941
BÜYÜK BİRLİKEKREM TULUKCU% 24,12657
İYİ PARTİALİYE ÇAMLI% 3,0583
ZAFER PARTİSİMUSTAFA AKIN% 1,4740
SAADETHASAN KESER% 0,5515
BTPİBRAHİM ÜNVEREN% 0,113
MİLLETMETİN ŞAHAP% 0,113
DEVA PARTİSİÖMER FARUK YILDIRIM% 0,072
GELECEK PARTİSİMUHAMMET ERCENGİZ% 0,041
HÜDA PARMUSTAFA ÖZELÇİ% 0,041
AKŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 99,58
Katılım Oranı : % 78,14

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET NURİ KÖKSAL% 42,6222.598
AK PARTİYUSUF KAHRAMAN% 31,6316.767
İYİ PARTİİSMAİL AFŞAR% 18,239.665
YENİDEN REFAHCANER ÖZDEMİR% 5,132.718
SAADETMUHAMMED CANDAN% 0,43229
ZAFER PARTİSİNURCAN TAŞCI% 0,42221
DİĞER% 0,37199
BÜYÜK BİRLİKSÜLEYMAN MUTLU% 0,25134
YTPİMRAN LASTİK% 0,21109
DEM PARTİOSMAN ERDAL% 0,1476
DPEFE YENER YÜKSEL% 0,153
GELECEK PARTİSİFATİH KÖLE% 0,0948
DEVA PARTİSİLEVENT CANCA% 0,0946
BTPNURİ KARADENİZ% 0,0843
HÜDA PARMETİN ÖZARAS% 0,0841
HKPÖZKAN KILIÇASLAN% 0,0527
TKPÇAĞDAŞ ÜBEYİT BÜYÜKDALDA% 0,0423
MİLLETKEMAL KALE% 0,0420
ALTINEKİN

Açılan Sandık Oranı : % 89,80
Katılım Oranı : % 94,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAĞAH YILMAZ% 52,144.404
YENİDEN REFAHFATİH ORHAN% 43,293.656
SAADETAHMET DEVELİ% 1,61136
GELECEK PARTİSİİRFAN NORAS% 0,7765
ZAFER PARTİSİHAKAN OĞUZ% 0,651
İYİ PARTİATİLLA SAYIN% 0,4639
CHPMEHMET MUTLU% 0,4336
BÜYÜK BİRLİKYUSUF SADE% 0,3227
DEVA PARTİSİDURSUN YEŞİLKAŞ% 0,1714
HÜDA PARDAVUT ÖDEMİŞ% 0,119
BTPNECİP TAHA KESKİN% 0,065
DPMAHMUT HORASAN% 0,033
MİLLETMUHİTTİN ESER% 0,011
BEYŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 93,66
Katılım Oranı : % 80,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADİL BAYINDIR% 43,7718.352
YENİDEN REFAHHÜSEYİN MUŞMAL% 40,416.940
CHPRIDVAN ŞENYURT% 8,233.452
İYİ PARTİİZZET TAŞCI% 3,461.452
SAADETMUHAMMED ALİ CAN% 1,97826
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KARAKAYA% 1,08454
DEVA PARTİSİALİ İHSAN KARATAŞ% 0,32134
BTPMERTCAN GÜÇLÜ% 0,2290
HÜDA PARMEHMET NURİ YILMAZ% 0,1460
BAĞIMSIZKEMAL KİRİŞ% 0,1457
DPADEM DİNLAZ% 0,1250
HKPBİROL ALP% 0,0627
MİLLETORHAN POLAT% 0,0521
DİĞER% 0,0416
BOZKIR

Açılan Sandık Oranı : % 92,22
Katılım Oranı : % 84,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKNAZİF KARABULUT% 45,376.191
AK PARTİSADETTİN SAYGI% 35,034.780
YENİDEN REFAHYAVUZ DEMİRÖRS% 10,761.468
SAADETALİ TOKAT% 4,44606
İYİ PARTİABDÜLKADİR KISSAL% 1,23168
ZAFER PARTİSİABDULLAH AY% 1,23168
BTPMUHAMMET EMİN YALAZ% 0,7399
DEVA PARTİSİEMRE ÖZDİNÇ% 0,4257
HKPHÜSEYİN YILMAZ% 0,2433
DPYUSUF KÖSE% 0,2128
HÜDA PARAHMET TUNÇ% 0,1723
MİLLETŞAKİR TONBALAK% 0,114
BAĞIMSIZDİLEK KÜMÜK% 0,0710
CİHANBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 89,78
Katılım Oranı : % 72,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFIRAT KIZILKAYA% 47,4411.089
AK PARTİMEHMET KALE% 38,178.922
DEM PARTİEYLÜL YAYLACI% 11,582.706
ZAFER PARTİSİTEVFİK ERDOĞAN% 1,21284
DEVA PARTİSİMULLA SARI% 0,91212
BTPFATİH YETGİN% 0,2968
HÜDA PARADNAN ÖZARAS% 0,2455
HKPDURAN KIRKGÖZ% 0,1229
MİLLETFAHRETTİN KAPÇI% 0,0410
ÇELTİK

Açılan Sandık Oranı : % 89,29
Katılım Oranı : % 89,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ MEŞE% 49,043.000
YENİDEN REFAHAHMET HULİSİ ALTUNKALEM% 48,512.968
İYİ PARTİALİ AY% 0,8854
SAADETMUSTAFA ÖZESKİCİ% 0,8854
ZAFER PARTİSİÜVEYS CAN CAN% 0,2817
DEVA PARTİSİSONER DURMAZ% 0,2314
DİĞER% 0,085
BTPCELALEDDİN ÖZTÜRK% 0,042
HÜDA PARAHMET ÇOLAK% 0,032
MİLLETMUSTAFA KOYUNCU% 0,032
ÇUMRA

Açılan Sandık Oranı : % 91,67
Katılım Oranı : % 85,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET AYDIN% 43,1715.759
MHPFATİH DEMİRCİ% 39,6114.460
BÜYÜK BİRLİKFATİH ÖKSÜZ% 9,163.344
SAADETSERVET ŞAHİN% 4,371.596
BAĞIMSIZMEHMET YETİŞ% 0,94343
ZAFER PARTİSİAYSEN BEKDİK% 0,83303
BTPYAKUP KUZAY% 0,46168
DEVA PARTİSİEBUBEKİR DEMİÇ% 0,32118
DEM PARTİİSMAİL ALTUN% 0,2798
MİLLETHİLMİ MUŞTU% 0,2589
DİĞER% 0,1866
DPALİ SÜTCÜ% 0,1763
HKPLEVENT CEYLAN% 0,1658
HÜDA PARRIFAT YILMAZ% 0,1141
DERBENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AYTEN% 59,841.718
CHPHÜSEYİN KARAÇAM% 24,14693
YENİDEN REFAHYILMAZ TAŞLIBEL% 7,63219
BAĞIMSIZHAMDİ ACAR% 7,14205
DİĞER% 1,0530
SAADETYASER CEYHAN% 0,13
ZAFER PARTİSİFATİH ERDEMİR% 0,072
DEVA PARTİSİİBRAHİM ÖNDER ÖZLÜK% 0,031
DEREBUCAK

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 80,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZTALİP TURGUT% 51,89589
AK PARTİAHMET KISA% 36,83418
YENİDEN REFAHMEHMET AKİF ÖZÇELİK% 5,4662
DİĞER% 3,7943
BTPÖMER FARUK AKSU% 1,1513
SAADETENES BÜYÜKİSKİLİP% 0,8810
DOĞANHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 95,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHALİ ÖZTOKLU% 43,133.801
MHPSAVAŞ ÖZDEMİR% 34,433.034
DİĞER% 19,411.710
SAADETCELAL DEMİR% 0,9180
İYİ PARTİALİ HAKAN YORGANCILAR% 0,8373
DEVA PARTİSİHASAN AKSOY% 0,5750
ZAFER PARTİSİMEHMET EYMEN ERDOĞAN% 0,2320
DPİBRAHİM UÇAR% 0,1211
HÜDA PARAHMET KAYA% 0,19
GELECEK PARTİSİSERDAR SELÇUK% 0,087
HKPRAMAZAN BAĞCI% 0,076
MİLLETFURKAN YAKIN% 0,076
BTPHÜSEYİN BEKTAŞ% 0,033
BAĞIMSIZŞABAN MUT% 0,022
EMİRGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 52
Katılım Oranı : % 94,23

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMESUT MERTCAN% 50,511.185
MHPNURİŞEN KOÇAK% 44,371.041
CHPÇAĞDAŞ ÖZGÜR YAKAR% 1,7140
SAADETUBEYDE AKTULUM% 1,740
İYİ PARTİAHMET EMİR CİNGÖZ% 0,7718
DPFETTAH KARAKUŞ% 0,266
ZAFER PARTİSİALPTİGİN TÜRKEŞ ALTUNIŞIK% 0,215
DEVA PARTİSİUĞUR KARTAL% 0,215
HÜDA PARMUSTAFA DEMİREL% 0,133
BTPNAİM CAN% 0,092
MİLLETMUSTAFA KORKMAZ% 0,041
EREĞLİ

Açılan Sandık Oranı : % 75,34
Katılım Oranı : % 79,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÜMİT AKPINAR% 42,6526.397
MHPHÜSEYİN OPRUKÇU% 33,3420.635
YENİDEN REFAHÖZKAN ÖZGÜVEN% 13,988.649
İYİ PARTİUFUK DEMİRBAŞ% 3,231.998
ZAFER PARTİSİÖMER ÖZDEMİR% 1,58978
SAADETASIM DURMUŞ% 1,22756
BAĞIMSIZZEKİ DUMLU% 0,7434
DEM PARTİEROL GÜL% 0,56348
MİLLETHAMDİ ERDEM% 0,47289
HÜDA PARYAKUP AKBAY% 0,43264
DPABDULLAH AKYÜZ% 0,29178
BTPSEBAHATTİN AYTAÇ% 0,28176
MEMLEKETMAHMUT ELİHAYRAT% 0,27164
DİĞER% 0,25157
DEVA PARTİSİFATİH KIYMET% 0,25155
DSPİLKER MEHMET AYDOĞAN% 0,17102
BAĞIMSIZHASAN ŞABAN SERT% 0,1488
HKPEBRU KEÇECİ% 0,1273
TKPCENK SAMET ER% 0,0746
GÜNEYSINIR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DEMİR% 35,792.128
YENİDEN REFAHALİ YILMAZ% 34,262.037
BÜYÜK BİRLİKABDULLAH KAYA% 27,671.645
SAADETMEHMET KARAOĞLU% 1,0864
İYİ PARTİHASAN FURKAN KÜÇÜKYAĞCI% 0,4225
DİĞER% 0,3521
ZAFER PARTİSİÜMİT CAN DEMİRCİ% 0,2213
BTPHASAN BÜYÜKGÜLER% 0,138
HÜDA PARHANZEL ZEREY% 0,053
MİLLETMUSTAFA TOYDEMİR% 0,032
HADİM

Açılan Sandık Oranı : % 97,87
Katılım Oranı : % 89,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ÇETİNER% 46,383.577
CHPMÜRSEL AYRANCI% 43,13.324
GELECEK PARTİSİMEHMET ÖZDEMİR% 6,61510
YENİDEN REFAHSİNAN DİNLER% 2,33180
BÜYÜK BİRLİKNECİP TAHA BAL% 0,5341
ZAFER PARTİSİAHMET ONUR TEKİN% 0,4232
DEVA PARTİSİAYNUR TOKGÖZ KAYMAZ% 0,2519
HÜDA PARBAYRAM CANDAN% 0,1612
BTPHALİME KESKİN% 0,129
MİLLETDURSUN IŞIK% 0,065
DPAHMET KARAKUŞ% 0,043
HALKAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 95
Katılım Oranı : % 90,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKMEHMET VARDAR% 54,271.443
MHPMEHMET BAKKAL% 36,07959
YENİDEN REFAHRAMAZAN KOÇAK% 5,04134
SAADETEMİN DEMİR% 1,6243
BAĞIMSIZCAFER AKÇETİN% 1,0929
BTPEMİN YENTÜRK% 0,7921
ZAFER PARTİSİHASAN BAŞLAMİŞLİ% 0,4111
MİLLETRAMAZAN SEVİNDİK% 0,38
DEVA PARTİSİSEMA YEŞİLER% 0,38
HÜDA PARADEM ARTAĞAN% 0,113
HÜYÜK

Açılan Sandık Oranı : % 72,92
Katılım Oranı : % 80,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZSADIK SEFER% 53,853.834
AK PARTİMEHMET ÇİĞDEM% 37,792.690
ZAFER PARTİSİMUSTAFA YILDIZ% 3,9278
SAADETAHMET ŞAMİL UYAR% 1,43102
YENİDEN REFAHMEHMET SARICAN% 1,3596
BTPRUKİYE KÜÇÜKASLAN% 0,9366
BÜYÜK BİRLİKOSMAN YILMAZ% 0,4129
HÜDA PARRAMAZAN CİHAN% 0,139
DPMUHSİN EKMEKCİ% 0,118
MİLLETRAHİM AKTAŞ% 0,17
ILGIN

Açılan Sandık Oranı : % 79,05
Katılım Oranı : % 82,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER APİL% 35,429.246
YENİDEN REFAHMEHMET İLBAY% 24,386.366
CHPMERVE BEKTAŞ% 20,195.270
İYİ PARTİHASAN HÜSEYİN AKINCI% 10,952.858
SAADETHALİL İBRAHİM ORAL% 5,721.493
DEVA PARTİSİSEYİT ALİ NADAROĞLU% 1,32344
BÜYÜK BİRLİKİLYAS KILINÇ% 0,63165
ZAFER PARTİSİSAVAŞ TURAN% 0,51134
MİLLİ YOLYUSUF SAĞLAM% 0,47124
BTPYUNUS YAZGI% 0,1128
HÜDA PAREMRULLAH ÖZCAN% 0,0923
DPMUHİTTİN CERİT% 0,0820
HKPRAMAZAN KÖK% 0,0718
MİLLETMUHARREM YAKIN% 0,0617
KADINHANI

Açılan Sandık Oranı : % 97,06
Katılım Oranı : % 88,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİRFAN KARACA% 39,427.351
İYİ PARTİHULUSİ ÇÖKGEL% 27,535.134
YENİDEN REFAHSALİH SUNAY% 15,412.874
GELECEK PARTİSİYAHYA AKBAŞ% 7,841.462
MİLLİ YOLSUAT ASLAN% 3,98743
SAADETREFİK CANCAN% 3,76701
ZAFER PARTİSİMEHMET DEMİREL% 1,1205
MİLLETSALİH KARA% 0,2954
DEVA PARTİSİSEDA İBRAHİMOĞLU% 0,2852
BTPGAZİ TAYFUR% 0,2241
HÜDA PARERŞAN ERMAN% 0,0917
DPUĞUR AYVAZ% 0,0814
KARAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 93,75
Katılım Oranı : % 86,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ÖNAL% 43,9512.479
CHPGÖNÜL KARABACAK% 42,712.124
YENİDEN REFAHMUHAMMET TOY% 8,842.511
İYİ PARTİVEYSEL SARIÇİÇEK% 1,51428
SAADETKEMAL KOR% 0,89254
ZAFER PARTİSİSÖZGE ÖZBEK% 0,7200
MEMLEKETİBRAHİM ŞİMŞEKER% 0,3496
BÜYÜK BİRLİKABDULHAMİT KUTALMIŞ ÖZCAN% 0,2981
GELECEK PARTİSİMEHMET ÖĞÜT% 0,2467
DİĞER% 0,1338
DEVA PARTİSİKEMAL BESTİL% 0,1132
HÜDA PARÖMER YAYCI% 0,129
HKPMEHMET SÜTİÇEN% 0,0926
BTPHALİM CAN% 0,0926
MİLLETMİRAY ÇAĞLAR% 0,026
KARATAY

Açılan Sandık Oranı : % 95,91
Katılım Oranı : % 71,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN KILCA% 54,3488.982
YENİDEN REFAHİSA GÖKHAN DUYSAK% 24,8740.716
CHPMUSTAFA ÜSTÜNDAĞ% 5,759.417
SAADETMUHAMMED CİHAD GÜZEL% 3,435.614
ZAFER PARTİSİMUHSİN CİVCİK% 3,375.511
BÜYÜK BİRLİKİBRAHİM MENEKŞE% 2,223.628
DEM PARTİMEHMET SALİH DAMAR% 1,843.012
İYİ PARTİSÜLEYMAN ÖZDEMİR% 1,42.297
HÜDA PARABDURRAHMAN DAL% 0,681.112
DİĞER% 0,43711
DEVA PARTİSİMEHMET ÖMER İBRAHİMOĞLU% 0,41677
MEMLEKETADEM DEMİR% 0,32522
BTPTUĞBA ATÇEKEN% 0,17282
DPALİ KEMAL HORASAN% 0,15243
DSPOĞUZHAN SARICA% 0,13208
TKPMEHMET DEMİRAYAK% 0,13206
TİPMETİN ÖRS% 0,08132
ANAPMUSTAFA ÇETİN% 0,07122
MİLLETAHMET ŞAHAP% 0,07121
APALİ AYBATTI% 0,07112
MİLLİ YOLMEHMET İĞDELİ% 0,0458
HKPMUSTAFA ŞAHBAZ% 0,0352
KULU

Açılan Sandık Oranı : % 95,45
Katılım Oranı : % 61,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDURRAHİM SERTDEMİR% 45,519.648
DEM PARTİBEKİR KARAKURT% 26,435.604
YENİDEN REFAHORHAN YÜKSEL% 16,673.535
CHPÖZLEM DEMİR% 4,69995
SAADETSEMİH SARAÇ% 2,63558
İYİ PARTİCEBRAİL UYGUR% 1,33281
DEVA PARTİSİSAMİ BİLİCİ% 0,99209
DİĞER% 0,53112
ZAFER PARTİSİŞAHİN GÜNKAYA% 0,52111
HÜDA PARERHAN SEVMİŞ% 0,3881
HKPMUSTAFA SUNUCU% 0,1429
BTPHACER DİDEM ERDOĞDU% 0,1429
MİLLETMEHMET UÇUCU% 0,048
MERAM

Açılan Sandık Oranı : % 93,28
Katılım Oranı : % 72,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA KAVUŞ% 49,8277.718
YENİDEN REFAHMUSTAFA ÖZERDEM% 26,3141.040
CHPBAHAR ALTAY ÇAÇIK% 8,2712.900
ZAFER PARTİSİEMİNE BİNNUR BULGAN% 4,336.750
SAADETMUSA BİZİM% 3,235.045
BÜYÜK BİRLİKKEVSER TOPAL% 3,074.795
İYİ PARTİİBRAHİM ADNAN UYARARSLAN% 1,782.784
DEM PARTİHIDIR GÜMÜŞ% 0,58905
DEVA PARTİSİCANAN CEYLAN TEZCAN% 0,5779
MEMLEKETHAMDİ AK% 0,39601
DİĞER% 0,34531
HÜDA PARFIRAT YÜZKAN% 0,29450
BTPTAHİR ARIÇ% 0,23359
DSPBARIŞ UĞUZ% 0,18274
DPZELİHA TENİKECİER% 0,14214
TKPLÜTFİ DİLEK% 0,12189
TİPZÜLEYHA TÜRKSEVER% 0,11168
MİLLETYAKUP ALTINTOP% 0,08132
ANAPMUSTAFA MALAS% 0,06101
HKPFADİME ÖZER% 0,0695
BAĞIMSIZMEHMET ERİKOĞLU% 0,0692
MİLLİ YOLTUĞBA TÜMENTÜMÜR% 0,0574
SARAYÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 55,84
Katılım Oranı : % 85,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİNAFİZ SOLAK% 36,063.273
BAĞIMSIZHASAN KOÇAŞ% 31,782.885
YENİDEN REFAHNECATİ KOÇ% 20,351.847
SAADETSALİH ÜLKER% 5,88534
DEVA PARTİSİMAHPEYKER FERYAL KARÇA% 2,67242
BTPNİYAZİ TAYFUR% 1,54140
ZAFER PARTİSİGÜLLALE KÖZ% 0,9384
DEM PARTİSÜLEYMAN ÇORUM% 0,3128
HÜDA PARSALİH CİHAN% 0,218
DPALİ AYVAZ% 0,1514
MİLLETBAYRAM TUTAR% 0,1312
SELÇUKLU

Açılan Sandık Oranı : % 97,96
Katılım Oranı : % 70,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET PEKYATIRMACI% 45,36143.103
YENİDEN REFAHALİ KEMAL KARA% 26,784.230
CHPAHMET ZİYA GÜNEŞ% 9,8531.062
ZAFER PARTİSİAHMET DİKİCİ% 5,7618.169
SAADETMUSTAFA İSEN% 3,4610.931
İYİ PARTİMEHMET UĞUR% 2,628.263
BÜYÜK BİRLİKHAKAN ER% 2,146.750
DEM PARTİAHMET NERGİZ% 1,564.936
DEVA PARTİSİMEHMET SUMAK% 0,631.988
MEMLEKETMEHMET KOÇER% 0,461.460
HÜDA PARHASAN YILMAZ% 0,28874
BTPSÜRREYYA BAŞARAN% 0,26825
TİPADEN BABİR% 0,18577
TKPREFİKA POLAT% 0,16502
ANAPHULİSİ GÜNGÖR% 0,15460
DPTUNCER YILDIRIM% 0,14436
MİLLETMUSTAFA İNCE% 0,11347
DİĞER% 0,06199
HKPGÖKHAN KUŞÇU% 0,06181
MİLLİ YOLAHMET MİTAT SİPER% 0,06179
SEYDİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 94,97
Katılım Oranı : % 84,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHASAN USTAOĞLU% 34,6813.273
AK PARTİABDULMUTTALİP DEMİREL% 30,5811.701
DPABDULKADİR ÇAT% 25,789.866
YENİDEN REFAHMEVLÜT ÇENESİZ% 3,811.457
DİĞER% 1,67639
SAADETHARUN ERKAN% 1,5575
İYİ PARTİMEHMET YILMAZ DÖNDERİCİ% 0,71273
ZAFER PARTİSİGONCA AKGÜNGÖR% 0,34129
MİLLETHÜSEYİN ABDULLAHOĞLU% 0,1871
DEM PARTİFATMA GÜRLEK% 0,1868
BTPZERRİN KARADEMİR% 0,1764
DEVA PARTİSİALİ GEÇER% 0,1660
HÜDA PARAYHAN KILIÇ% 0,1558
TKPZEHRA FİLİZ DEMİRAYAK% 0,0933
TAŞKENT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ACAR% 52,362.229
BÜYÜK BİRLİKHASAN HÜSEYİN GÖKTAŞ% 36,011.533
GELECEK PARTİSİEMİN TEZCAN% 8,57365
YENİDEN REFAHFATİH KARABAY% 1,668
ZAFER PARTİSİHÜRKAN BAYRAM% 0,417
DİĞER% 0,2812
DEVA PARTİSİDİLEK BESTİL% 0,2611
BAĞIMSIZMEHMET KOÇAK% 0,2410
BTPNUREDDİN ÜNVEREN% 0,146
HÜDA PARÖZCAN SAYAN% 0,073
MİLLETMUSTAFA YILDIZ% 0,073
TUZLUKÇU

Açılan Sandık Oranı : % 95,65
Katılım Oranı : % 88,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNURETTİN AKBUĞA% 53,592.203
AK PARTİNEVZAT KOLAŞ% 43,621.793
YENİDEN REFAHÜMİT DEMİR% 1,770
SAADETTAHA YASİN YAZICI% 0,4418
ZAFER PARTİSİFURKAN DURAN% 0,229
BTPÖMER KÜÇÜKİBİŞ% 0,198
HÜDA PARBİLAL ŞİMŞEK% 0,125
MİLLETİLKER YALÇIN% 0,125
YALIHÜYÜK

Açılan Sandık Oranı : % 57,14
Katılım Oranı : % 84,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMEHMET ALİ YILMAZ% 58,08320
AK PARTİHASAN KOÇER% 37,75208
İYİ PARTİŞİNASİ BERKAY OLGUN% 1,458
SAADETSERKAN KARAGÖZ% 1,277
ZAFER PARTİSİFURKAN TEMİZ% 0,553
HÜDA PARBİLAL TUNÇ% 0,543
DEVA PARTİSİAHMET KARAASLAN% 0,362
YUNAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 74,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSUBHAN GÜNALTAY% 38,844.541
BÜYÜK BİRLİKABDULLAH EMRE DEMİRHAN% 34,073.983
YENİDEN REFAHALİ SEVER% 14,681.716
CHPŞEVKET TUROĞLU% 8,11948
MİLLİ YOLABDULLAH ÇAMLICA% 1,93226
DEM PARTİMEHMET NECATİ DURSUN% 0,6273
SAADETTALHA APA% 0,4451
DEVA PARTİSİMUSTAFA YAYLA% 0,3238
ZAFER PARTİSİALİ OSMAN BULGUR% 0,3237
MEMLEKETALİ ÖZKARA% 0,2732
BTPTURAN UZUN% 0,1922
MİLLETMUSTAFA YAKIN% 0,1315
HÜDA PARMUHAMMED ÖZELÇİ% 0,089

Kaynak: AA

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