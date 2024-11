Lavrov: Diplomatik Çözüm Uzak

Güncel

MOSKOVA, 27 Kasım (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözümünün uzak bir ihtimal olduğunu söyledi.

Lavrov, Rusya devletine ait Rossiyskaya Gazeta'da salı günü yayımlanan röportajında, "Sahada olup bitenlere bakılırsa, krizin siyasi ve diplomatik çözümünden oldukça uzağız. Washington ve müttefikleri Rusya'yı stratejik bir yenilgiye uğratmaya odaklanmış durumdalar" ifadelerini kullandı.

Rus topraklarına yönelik son füze saldırılarını "gerilimi tırmandırıcı hamle" olarak nitelendiren Lavrov, Moskova'nın bu tür eylemlere orantılı karşılık verileceği yönündeki uyarılarının dikkate alınmadığını ifade etti.

Lavrov, "Düşman tarafının gerilimi artırıcı hiçbir hamlesi, bizi hedeflerimize ulaşmaktan alıkoyamaz. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de söylediği gibi, her türlü gelişmeye karşı hazırlıklıyız ancak her zaman anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmeyi tercih ediyoruz" dedi.