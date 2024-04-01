MALATYA SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.009
|Toplam Seçmen
|:
|542.177
|Açılan Sandık
|:
|2.009
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|404.343
|Geçerli Oy
|:
|388.369
|Katılım Oranı
|:
|% 74,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAMİ ER
|% 48,97
|190.165
|CHP
|VELİ AĞBABA
|% 37,28
|144.775
|YENİDEN REFAH
|BİLAL YILDIRIM
|% 9,37
|36.403
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM GEZER
|% 1,32
|5.138
|DEM PARTİ
|ABDULVAHAP EKİM
|% 0,54
|2.096
|İYİ PARTİ
|ŞEYHMUS GÖÇMEZ
|% 0,51
|1.986
|ZAFER PARTİSİ
|SIDDIK AKTAŞ
|% 0,4
|1.534
|HÜDA PAR
|MEHMET İLKER DÖNMEZER
|% 0,34
|1.314
|BTP
|HAKAN ŞİRECİ
|% 0,17
|661
|YTP
|YUSUF YILMAZ
|% 0,15
|584
|TİP
|BURCU ASLAN
|% 0,14
|534
|ANAP
|MUTTALİP ÇAPKAN
|% 0,12
|450
|EMEP
|BAYRAM ADİL AKTAŞ
|% 0,1
|376
|SOL PARTİ
|ALİ OSMAN İZCİ
|% 0,08
|311
|BAĞIMSIZ
|BENGÜL UĞURLU
|% 0,06
|233
|MEMLEKET
|AVNİ TALHA UCUZCU
|% 0,06
|222
|BAĞIMSIZ
|MUZAFFER TUNÇ
|% 0,05
|208
|TKP
|HÜSNE YAŞAR
|% 0,05
|202
|VATAN PARTİSİ
|ABUZER ŞEREFOĞLU
|% 0,05
|195
|BAĞIMSIZ
|NAZİR GÜNEY
|% 0,04
|160
|DP
|MEHMET CAHİT KARAKUŞ
|% 0,04
|147
|HKP
|SEMİH KEKLİK
|% 0,04
|142
|HAK-PAR
|ALİ REŞAT ÖZTÜRK
|% 0,03
|134
|ABP
|YÜKSEL AKMERCAN
|% 0,03
|131
|MİLLET
|MUHAMMET BEKİR İNCEARIK
|% 0,02
|93
|OCAK
|MEHMET COŞKUN
|% 0,02
|66
|TKH
|SUAT ERDEM
|% 0,01
|58
|BAĞIMSIZ
|DENİZHAN GÜRBÜZ
|% 0,01
|51
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN ULUTAŞ
|% 33,13
|6.656
|CHP
|VAHAP ŞAHİN
|% 29,08
|5.842
|YENİDEN REFAH
|ALİ KAZGAN
|% 25,15
|5.054
|BÜYÜK BİRLİK
|TURGAY GÜNEŞ
|% 10,7
|2.149
|SAADET
|ALİ EMRE
|% 0,92
|186
|HÜDA PAR
|HAMDİ ŞAHİN
|% 0,45
|90
|BTP
|MURAT KARA
|% 0,41
|82
|ABP
|ADEM ÇIBUK
|% 0,16
|32
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HALUK CÖMERTOĞLU
|% 48,8
|3.318
|AK PARTİ
|ÇETİN ÖZDEMİR
|% 45,15
|3.070
|YENİDEN REFAH
|ARZU TAŞTAN
|% 4,07
|277
|BTP
|İBRAHİM YURTSEVER
|% 1,47
|100
|HÜDA PAR
|FURKAN AKÇA
|% 0,3
|20
|BAĞIMSIZ
|MEHMET ALİ AĞCA
|% 0,21
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERSOY EREN
|% 40,94
|2.254
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KIZILDAŞ
|% 27,38
|1.507
|AK PARTİ
|BURAK ATEŞ
|% 26,49
|1.458
|BTP
|MURAT ORUÇ
|% 1,96
|108
|DEM PARTİ
|SUNA GEDİK
|% 1,54
|85
|SAADET
|MEHMET YİĞİTER
|% 0,51
|28
|TKP
|GAMZE KULAK
|% 0,35
|19
|YENİDEN REFAH
|MÜCAHİT ERBAKAN
|% 0,25
|14
|İYİ PARTİ
|SEFA KARAKÜTÜK
|% 0,16
|9
|DEVA PARTİSİ
|ERDAL EKİCİ
|% 0,16
|9
|HÜDA PAR
|ŞEHİD BURKAY ARSLAN
|% 0,13
|7
|ZAFER PARTİSİ
|ASLI KESMEN
|% 0,11
|6
|MİLLET
|MEHMET ALİ SİVASLIOĞLU
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 70,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BAYRAM TAŞKIN
|% 55,87
|71.120
|YENİDEN REFAH
|AYETULLAH GEÇEN
|% 19,52
|24.854
|CHP
|ALİ KARAKUŞ
|% 19,25
|24.498
|SAADET
|MİKAİL POLAT
|% 1,04
|1.329
|İYİ PARTİ
|EMİRCAN EREN
|% 1,02
|1.303
|ZAFER PARTİSİ
|BEKİR SITKI SARIBEYOĞLU
|% 0,92
|1.166
|DEM PARTİ
|AYŞE ŞAHİN
|% 0,87
|1.110
|HÜDA PAR
|HALİL YILDIRIM
|% 0,54
|692
|BAĞIMSIZ
|ARZU ÇAKMAK
|% 0,22
|284
|BTP
|AHMET TURAN SOLGUN
|% 0,22
|280
|DEVA PARTİSİ
|RESUL DERİN
|% 0,18
|230
|TİP
|MURAT KARA
|% 0,14
|172
|EMEP
|TÜLAY KINIK
|% 0,07
|91
|HKP
|MEHMET ÜNVER
|% 0,05
|68
|MİLLET
|MAHMUT EMRULLAH
|% 0,05
|56
|OCAK
|MEHRİBE ÖZKAN
|% 0,04
|47
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİCAN BOZKURT
|% 55,02
|8.709
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN ESER
|% 37,06
|5.866
|SAADET
|MUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR
|% 2,91
|461
|BTP
|DERYA NEZİR
|% 2,39
|378
|İYİ PARTİ
|HASAN TEKİN
|% 1,34
|212
|BAĞIMSIZ
|VELİ BULUT
|% 0,96
|151
|HÜDA PAR
|MUHAMMED ENES ŞİMŞEK
|% 0,32
|51
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEMET BAYRAM
|% 50,95
|11.339
|AK PARTİ
|ZEKERİYA ÇELEBİ
|% 42,24
|9.400
|YENİDEN REFAH
|ÖMER ÇAKMAK
|% 1,67
|372
|İYİ PARTİ
|HASAN İLİŞ
|% 1,63
|363
|BÜYÜK BİRLİK
|YALÇIN ARICAK
|% 1,25
|279
|DEM PARTİ
|METİN BİRİŞİK
|% 1,16
|258
|SAADET
|HAMZA ADAK
|% 0,3
|66
|EMEP
|HAYRİ YILDIRIM
|% 0,29
|64
|BTP
|ABUZER AVŞAR
|% 0,19
|42
|HÜDA PAR
|MUSTAFA KARAKAŞ
|% 0,18
|41
|BAĞIMSIZ
|MURAT DOĞAN
|% 0,08
|19
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL HALUK GÜRAN
|% 0,06
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HAKAN BAY
|% 54,23
|1.428
|YENİDEN REFAH
|TUHAN TUHAN
|% 39,35
|1.036
|SAADET
|GÜNDÜZ CENGİZ
|% 5,36
|141
|HÜDA PAR
|HASAN HÜSEYİN AYTAN
|% 0,68
|18
|BTP
|MAHMUT KARABULUT
|% 0,38
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET ŞERİF YILDIRIM
|% 46,61
|6.250
|MHP
|MEMET TABAROĞULLARI
|% 32,49
|4.357
|YENİDEN REFAH
|KEMAL OKTAY
|% 18,21
|2.442
|İYİ PARTİ
|MELDA PEKTAŞ AKGÜL
|% 1,42
|190
|SAADET
|YUSUF GEDİKTAŞ
|% 0,84
|113
|BTP
|ZEKERİYA BOZKURTOĞLU
|% 0,22
|29
|HÜDA PAR
|YUNUS BAYTOK
|% 0,21
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,12
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN ÖZBAY
|% 60,33
|2.482
|YENİDEN REFAH
|CEMAL AKDEMİR
|% 29,05
|1.195
|CHP
|SALİH ÇİÇEK
|% 8,46
|348
|İYİ PARTİ
|BÜLENT KAYA
|% 0,88
|36
|SAADET
|YUSUF KARABEYESER
|% 0,58
|24
|BTP
|MAHMUT KARA
|% 0,34
|14
|HÜDA PAR
|MEHMET ATILMIŞ
|% 0,22
|9
|DEVA PARTİSİ
|NİHAT ŞENER
|% 0,12
|5
|MİLLET
|İBRAHİM ARSOY
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,63
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|ERHAN CENGİZ
|% 37
|2.100
|CHP
|ASEF ZENGİN
|% 32,24
|1.830
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BOYRAZ
|% 28,21
|1.601
|SAADET
|ERCAN AVCI
|% 1,78
|101
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA EMRAH GÖRGÜN
|% 0,49
|28
|BTP
|HÜLYA CENK
|% 0,21
|12
|HÜDA PAR
|İRFAN AKÇA
|% 0,07
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 77,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MİKAİL SÜLÜK
|% 53,16
|4.792
|YENİDEN REFAH
|AYDIN ÖZTÜRK
|% 42,11
|3.796
|DEM PARTİ
|ELİF ASLAN
|% 1,71
|154
|SAADET
|SERHAT KULCU
|% 1,13
|102
|İYİ PARTİ
|HASAN UÇAR
|% 0,93
|84
|BTP
|HÜSEYİN ALYÜZ
|% 0,72
|65
|HÜDA PAR
|YUNUS ÖZBEY
|% 0,24
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULVAHAP GÖÇER
|% 43,28
|4.384
|AK PARTİ
|NEVZAT ÖZTÜRK
|% 42,07
|4.261
|YENİDEN REFAH
|İHSAN AKIN
|% 7,91
|801
|DEM PARTİ
|İBRAHİM İNCESU
|% 2,87
|291
|HÜDA PAR
|FEHMİ YILMAZ
|% 0,94
|95
|BAĞIMSIZ
|YAŞAR KARAKUŞ
|% 0,88
|89
|İYİ PARTİ
|ALİ TOPCU
|% 0,84
|85
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET BEZCİ
|% 0,42
|43
|SAADET
|SEYFULLAH ÖNER
|% 0,33
|34
|BTP
|CAHİDE KARABAŞ
|% 0,24
|24
|ZAFER PARTİSİ
|İSMAİL SARIBAŞ
|% 0,22
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 71,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İLHAN GEÇİT
|% 49,37
|69.296
|CHP
|ALPER GÜRSOY
|% 31,67
|44.444
|YENİDEN REFAH
|MURAT ASLAN
|% 12,31
|17.278
|İYİ PARTİ
|ALİ HELVACI
|% 1,23
|1.731
|ZAFER PARTİSİ
|TURGUT ŞAHİN
|% 1,03
|1.442
|BÜYÜK BİRLİK
|SEDAT ALATAŞ
|% 0,9
|1.260
|SAADET
|CUMALİ AKÇA
|% 0,73
|1.031
|DEM PARTİ
|HASAN LEKESİZ
|% 0,69
|964
|HÜDA PAR
|ŞAHİN ARSLAN
|% 0,48
|670
|BTP
|İSMET TORUN
|% 0,33
|462
|MİLLİ YOL
|EKREM CEYHAN
|% 0,18
|251
|TİP
|OKTAY ÖZDEMİR
|% 0,16
|223
|DEVA PARTİSİ
|NİYAZİ TAN
|% 0,14
|203
|MEMLEKET
|YASİN PALALI
|% 0,12
|172
|ANAP
|YUNUS YILMAZ
|% 0,11
|154
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM TÜRKMEN
|% 0,11
|149
|BAĞIMSIZ
|SEVDA KÖK
|% 0,1
|140
|ABP
|BERK CAN KUZU
|% 0,09
|131
|EMEP
|ROJDA GÜLTEKİN
|% 0,09
|128
|DP
|HÜSEYİN DUYMUŞ
|% 0,06
|88
|HKP
|FATİH BULUT
|% 0,04
|53
|OCAK
|SEBAHAT DEMİR
|% 0,04
|51
|MİLLET
|MEHMET AKİF ERTÜRK
|% 0,02
|35
Son Dakika › Güncel › MALATYA SON - Son Dakika
TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü, İŞKUR üzerinden yapılan kura ile 32 daimi işçi alımı gerçekleştirdi. Toplamda 109 işçi alımı yapılan müdürlük, yeni işçilerle birlikte büyümeye ve istihdama katkı sağlamaya devam ediyor.
Çorum'da bir kişi, yolda yürürken husumetlisinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis ekipleri tarafından suç aleti tüfekle yakalanarak gözaltına alındı.
Çin'de hidrojen hibrit güç kaynağı sistemine uyumlu hale getirilen endüstriyel sınıf bir insansız hava aracı (İHA), başarılı test uçuşları gerçekleştirdi. Dalian kentinde geliştirilen bu İHA, yüksek verimlilik, güvenilirlik ve uzun batarya ömrü sunmaktadır. Uzmanlar, bu güç kaynağı sisteminin İHA'ların dayanıklılığını iki saate kadar çıkarabileceğini belirtmektedir.
Osmaniye'de yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi Baran Birkaç, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı olarak girdiği seçimde 237 kişinin oyunu aldı.
İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nden çekildiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, kuşatma sırasında 21 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in saldırıları sonucu hastanede geniş çaplı hasar oluştuğu, tıbbi cihazların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Kastamonu'nun Daday ilçesi, Belçika'nın Damme şehrinde düzenlenen Uluslararası Cittaslow Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'den Cittaslow ağına katılan yirmi 24'üncü şehir olarak ilan edildi. Daday'ın Sakin Şehirler Ağına katılımı, turizmin teşvik edilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla önemli bir fırsat sunuyor.
Afyonkarahisar'da yapılan seçimlerde CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köksal, kentin tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.
Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'ten iki bisikletçi, "Skopje to Mekkah 2024" adını verdikleri yolculuklarıyla hacca gitmek için yola çıktı. 57 yaşındaki Qamuran Hirda ve 60 yaşındaki Adem Aljic, 4 bin kilometrelik rotalarında Balkanları, Türkiye'yi ve Ürdün'ü ziyaret edecekler. Yolculukları 2 ay sürecek ve çevre bilincine dikkat çekmeyi hedefliyorlar.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, hırsızlık şüphelisi apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü ve hayatını kaybetti. Şüphelinin yanında ziynet eşyası bulunduğu ve hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirtildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?