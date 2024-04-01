MALATYA SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 14:09
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.009
Toplam Seçmen : 542.177
Açılan Sandık : 2.009
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 404.343
Geçerli Oy : 388.369
Katılım Oranı : % 74,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAMİ ER% 48,97190.165
CHPVELİ AĞBABA% 37,28144.775
YENİDEN REFAHBİLAL YILDIRIM% 9,3736.403
BAĞIMSIZİBRAHİM GEZER% 1,325.138
DEM PARTİABDULVAHAP EKİM% 0,542.096
İYİ PARTİŞEYHMUS GÖÇMEZ% 0,511.986
ZAFER PARTİSİSIDDIK AKTAŞ% 0,41.534
HÜDA PARMEHMET İLKER DÖNMEZER% 0,341.314
BTPHAKAN ŞİRECİ% 0,17661
YTPYUSUF YILMAZ% 0,15584
TİPBURCU ASLAN% 0,14534
ANAPMUTTALİP ÇAPKAN% 0,12450
EMEPBAYRAM ADİL AKTAŞ% 0,1376
SOL PARTİALİ OSMAN İZCİ% 0,08311
BAĞIMSIZBENGÜL UĞURLU% 0,06233
MEMLEKETAVNİ TALHA UCUZCU% 0,06222
BAĞIMSIZMUZAFFER TUNÇ% 0,05208
TKPHÜSNE YAŞAR% 0,05202
VATAN PARTİSİABUZER ŞEREFOĞLU% 0,05195
BAĞIMSIZNAZİR GÜNEY% 0,04160
DPMEHMET CAHİT KARAKUŞ% 0,04147
HKPSEMİH KEKLİK% 0,04142
HAK-PARALİ REŞAT ÖZTÜRK% 0,03134
ABPYÜKSEL AKMERCAN% 0,03131
MİLLETMUHAMMET BEKİR İNCEARIK% 0,0293
OCAKMEHMET COŞKUN% 0,0266
TKHSUAT ERDEM% 0,0158
BAĞIMSIZDENİZHAN GÜRBÜZ% 0,0151
AKÇADAĞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN ULUTAŞ% 33,136.656
CHPVAHAP ŞAHİN% 29,085.842
YENİDEN REFAHALİ KAZGAN% 25,155.054
BÜYÜK BİRLİKTURGAY GÜNEŞ% 10,72.149
SAADETALİ EMRE% 0,92186
HÜDA PARHAMDİ ŞAHİN% 0,4590
BTPMURAT KARA% 0,4182
ABPADEM ÇIBUK% 0,1632
ARAPGİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHALUK CÖMERTOĞLU% 48,83.318
AK PARTİÇETİN ÖZDEMİR% 45,153.070
YENİDEN REFAHARZU TAŞTAN% 4,07277
BTPİBRAHİM YURTSEVER% 1,47100
HÜDA PARFURKAN AKÇA% 0,320
BAĞIMSIZMEHMET ALİ AĞCA% 0,2114
ARGUVAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERSOY EREN% 40,942.254
BAĞIMSIZMEHMET KIZILDAŞ% 27,381.507
AK PARTİBURAK ATEŞ% 26,491.458
BTPMURAT ORUÇ% 1,96108
DEM PARTİSUNA GEDİK% 1,5485
SAADETMEHMET YİĞİTER% 0,5128
TKPGAMZE KULAK% 0,3519
YENİDEN REFAHMÜCAHİT ERBAKAN% 0,2514
İYİ PARTİSEFA KARAKÜTÜK% 0,169
DEVA PARTİSİERDAL EKİCİ% 0,169
HÜDA PARŞEHİD BURKAY ARSLAN% 0,137
ZAFER PARTİSİASLI KESMEN% 0,116
MİLLETMEHMET ALİ SİVASLIOĞLU% 0,021
BATTALGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 70,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM TAŞKIN% 55,8771.120
YENİDEN REFAHAYETULLAH GEÇEN% 19,5224.854
CHPALİ KARAKUŞ% 19,2524.498
SAADETMİKAİL POLAT% 1,041.329
İYİ PARTİEMİRCAN EREN% 1,021.303
ZAFER PARTİSİBEKİR SITKI SARIBEYOĞLU% 0,921.166
DEM PARTİAYŞE ŞAHİN% 0,871.110
HÜDA PARHALİL YILDIRIM% 0,54692
BAĞIMSIZARZU ÇAKMAK% 0,22284
BTPAHMET TURAN SOLGUN% 0,22280
DEVA PARTİSİRESUL DERİN% 0,18230
TİPMURAT KARA% 0,14172
EMEPTÜLAY KINIK% 0,0791
HKPMEHMET ÜNVER% 0,0568
MİLLETMAHMUT EMRULLAH% 0,0556
OCAKMEHRİBE ÖZKAN% 0,0447
DARENDE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİCAN BOZKURT% 55,028.709
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN ESER% 37,065.866
SAADETMUHAMMET ÇELEBİ KEYHIDIR% 2,91461
BTPDERYA NEZİR% 2,39378
İYİ PARTİHASAN TEKİN% 1,34212
BAĞIMSIZVELİ BULUT% 0,96151
HÜDA PARMUHAMMED ENES ŞİMŞEK% 0,3251
DOĞANŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEMET BAYRAM% 50,9511.339
AK PARTİZEKERİYA ÇELEBİ% 42,249.400
YENİDEN REFAHÖMER ÇAKMAK% 1,67372
İYİ PARTİHASAN İLİŞ% 1,63363
BÜYÜK BİRLİKYALÇIN ARICAK% 1,25279
DEM PARTİMETİN BİRİŞİK% 1,16258
SAADETHAMZA ADAK% 0,366
EMEPHAYRİ YILDIRIM% 0,2964
BTPABUZER AVŞAR% 0,1942
HÜDA PARMUSTAFA KARAKAŞ% 0,1841
BAĞIMSIZMURAT DOĞAN% 0,0819
DEVA PARTİSİİSMAİL HALUK GÜRAN% 0,0613
DOĞANYOL

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHAKAN BAY% 54,231.428
YENİDEN REFAHTUHAN TUHAN% 39,351.036
SAADETGÜNDÜZ CENGİZ% 5,36141
HÜDA PARHASAN HÜSEYİN AYTAN% 0,6818
BTPMAHMUT KARABULUT% 0,3810
HEKİMHAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET ŞERİF YILDIRIM% 46,616.250
MHPMEMET TABAROĞULLARI% 32,494.357
YENİDEN REFAHKEMAL OKTAY% 18,212.442
İYİ PARTİMELDA PEKTAŞ AKGÜL% 1,42190
SAADETYUSUF GEDİKTAŞ% 0,84113
BTPZEKERİYA BOZKURTOĞLU% 0,2229
HÜDA PARYUNUS BAYTOK% 0,2129
KALE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,12

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN ÖZBAY% 60,332.482
YENİDEN REFAHCEMAL AKDEMİR% 29,051.195
CHPSALİH ÇİÇEK% 8,46348
İYİ PARTİBÜLENT KAYA% 0,8836
SAADETYUSUF KARABEYESER% 0,5824
BTPMAHMUT KARA% 0,3414
HÜDA PARMEHMET ATILMIŞ% 0,229
DEVA PARTİSİNİHAT ŞENER% 0,125
MİLLETİBRAHİM ARSOY% 0,021
KULUNCAK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERHAN CENGİZ% 372.100
CHPASEF ZENGİN% 32,241.830
YENİDEN REFAHMEHMET BOYRAZ% 28,211.601
SAADETERCAN AVCI% 1,78101
İYİ PARTİMUSTAFA EMRAH GÖRGÜN% 0,4928
BTPHÜLYA CENK% 0,2112
HÜDA PARİRFAN AKÇA% 0,074
PÜTÜRGE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMİKAİL SÜLÜK% 53,164.792
YENİDEN REFAHAYDIN ÖZTÜRK% 42,113.796
DEM PARTİELİF ASLAN% 1,71154
SAADETSERHAT KULCU% 1,13102
İYİ PARTİHASAN UÇAR% 0,9384
BTPHÜSEYİN ALYÜZ% 0,7265
HÜDA PARYUNUS ÖZBEY% 0,2422
YAZIHAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULVAHAP GÖÇER% 43,284.384
AK PARTİNEVZAT ÖZTÜRK% 42,074.261
YENİDEN REFAHİHSAN AKIN% 7,91801
DEM PARTİİBRAHİM İNCESU% 2,87291
HÜDA PARFEHMİ YILMAZ% 0,9495
BAĞIMSIZYAŞAR KARAKUŞ% 0,8889
İYİ PARTİALİ TOPCU% 0,8485
BÜYÜK BİRLİKMEHMET BEZCİ% 0,4243
SAADETSEYFULLAH ÖNER% 0,3334
BTPCAHİDE KARABAŞ% 0,2424
ZAFER PARTİSİİSMAİL SARIBAŞ% 0,2222
YEŞİLYURT

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 71,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİLHAN GEÇİT% 49,3769.296
CHPALPER GÜRSOY% 31,6744.444
YENİDEN REFAHMURAT ASLAN% 12,3117.278
İYİ PARTİALİ HELVACI% 1,231.731
ZAFER PARTİSİTURGUT ŞAHİN% 1,031.442
BÜYÜK BİRLİKSEDAT ALATAŞ% 0,91.260
SAADETCUMALİ AKÇA% 0,731.031
DEM PARTİHASAN LEKESİZ% 0,69964
HÜDA PARŞAHİN ARSLAN% 0,48670
BTPİSMET TORUN% 0,33462
MİLLİ YOLEKREM CEYHAN% 0,18251
TİPOKTAY ÖZDEMİR% 0,16223
DEVA PARTİSİNİYAZİ TAN% 0,14203
MEMLEKETYASİN PALALI% 0,12172
ANAPYUNUS YILMAZ% 0,11154
BAĞIMSIZİBRAHİM TÜRKMEN% 0,11149
BAĞIMSIZSEVDA KÖK% 0,1140
ABPBERK CAN KUZU% 0,09131
EMEPROJDA GÜLTEKİN% 0,09128
DPHÜSEYİN DUYMUŞ% 0,0688
HKPFATİH BULUT% 0,0453
OCAKSEBAHAT DEMİR% 0,0451
MİLLETMEHMET AKİF ERTÜRK% 0,0235

Kaynak: AA

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