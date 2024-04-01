MANİSA SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 02:05  Güncelleme: 02:07
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.833
Toplam Seçmen : 1.113.141
Açılan Sandık : 3.483
Açılan Sandık Oranı : % 90,87
Kullanılan Oy : 849.873
Geçerli Oy : 805.493
Katılım Oranı : % 84,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFERDİ ZEYREK% 57,31461.642
MHPCENGİZ ERGÜN% 29,41236.916
İYİ PARTİGÜRHAN ÖZCAN% 4,7438.183
YENİDEN REFAHHATİCE NUR GERMİR% 3,2826.453
DİĞER% 1,189.474
ZAFER PARTİSİGÖKHAN PARLAK% 0,927.416
DPAHMET GÖKMEN% 0,594.759
GELECEK PARTİSİSELÇUK ÖZDAĞ% 0,413.336
MİLLETKAZIM TOPAL% 0,322.594
AB PARTİBAHTİYAR AKSOY% 0,272.135
YTPSAKİ YAĞARCIK% 0,251.994
HÜDA PARYAHYA SAMİHSAN% 0,221.779
MEMLEKETGÜLNUR EFE% 0,221.733
HAK-PARABDURRAHİM AYDIN% 0,181.485
BTPAYHAN BAŞ% 0,151.169
VATAN PARTİSİMUSTAFA DABAN% 0,141.167
EMEPİBRAHİM DAĞDELEN% 0,141.094
DSPTURGAY AKBABA% 0,12939
TKPBARAN ETİK% 0,11917
TKHÇAYAN DEMİR% 0,04308
AHMETLİ

Açılan Sandık Oranı : % 94,12
Katılım Oranı : % 88,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFUAT MİNTAŞ% 45,034.874
İYİ PARTİABDULLAH AKTUNA% 28,713.107
AK PARTİAHMET ALHAN% 24,252.625
YENİDEN REFAHYALÇIN ÇAPANİK% 0,95103
DİĞER% 0,3134
ZAFER PARTİSİBURAK CANKURT% 0,2628
SAADETYAHYA YILMAZ% 0,1920
BTPİSMAİL KURT% 0,1314
HÜDA PARZÜLFÜ BAYAR% 0,1314
VATAN PARTİSİMUSTAFA PALATIR% 0,044
AKHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 85,71
Katılım Oranı : % 83,16

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBESİM DUTLULU% 60,2758.134
AK PARTİÖMER İŞCİ% 33,9632.761
İYİ PARTİHÜSEYİN ALİ DOĞAN% 1,461.413
ZAFER PARTİSİALİCAN LOPOĞLU% 1,251.208
DEM PARTİTEKİN KIZILTAŞ% 1,221.177
SAADETHÜSEYİN ÇELİK% 0,72694
DİĞER% 0,31297
BTPARİF ÖNER% 0,25245
HÜDA PARRAMAZAN ŞANİ% 0,18170
HKPCÜNEYT ULUGÜN% 0,15141
AB PARTİMURAT ERDİNÇLİ% 0,14132
MİLLETBAYRAM BINARCI% 0,0987
ALAŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 95,71
Katılım Oranı : % 87,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ÖKÜZCÜOĞLU% 53,5933.621
MHPNECDET TÜRK% 40,525.409
YENİDEN REFAHHARUN UÇAR% 1,681.052
İYİ PARTİÜMİT AKDAĞ% 1,15720
DPAZİM KÖKTEN% 0,55343
ZAFER PARTİSİMEHMET ZAKİR GÖKSEVER% 0,47295
SAADETADNAN YÜKALAN% 0,45281
YTPKUTBEDDİN YEŞİLIŞIK% 0,37234
DİĞER% 0,32197
HÜDA PARCİHAN BARMAN% 0,24153
ANAPERDAL CEYLAN% 0,19120
MİLLETRESUL ÇOŞKUN% 0,19120
BAĞIMSIZSÜLEYMAN SOLMAZ% 0,17108
BTPMEHMET ALİ ZEYBEK% 0,1381
DEMİRCİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİERKAN KARA% 54,9113.321
YENİDEN REFAHİHSAN TEMEL% 23,85.774
CHPŞERİF AKMEŞE% 14,913.618
SAADETZEKAYİ YILMAZ% 1,93467
DİĞER% 1,66403
İYİ PARTİAHMET YÜKSEL% 1,17283
BAĞIMSIZSELAMİ SELÇUK% 0,7171
BTPZEHRA ASLAN% 0,3586
DEVA PARTİSİKENAN DOĞRU% 0,3381
HÜDA PARALİ POLAT% 0,248
BAĞIMSIZMUSTAFA ELALMIŞ% 0,049
GÖLMARMARA

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 89,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCEM AYKAN% 57,274.421
AK PARTİKAMİL ÖZ% 37,232.874
DEM PARTİABDURRAHMAN TARI% 4,09316
SAADETHACİ ÖZMEN% 0,6449
İYİ PARTİEMEL SERTEL% 0,323
BTPTUBA NUR ÖNER% 0,2116
BAĞIMSIZMUĞDAT YEĞİN% 0,1411
HÜDA PARAHMET YAMAN% 0,086
DİĞER% 0,043
GÖRDES

Açılan Sandık Oranı : % 86,60
Katılım Oranı : % 86,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİBRAHİM BÜKE% 46,997.325
AK PARTİMUHAMMET AKYOL% 35,525.537
YENİDEN REFAHİLHAN TÜRE% 14,912.324
İYİ PARTİSABRİ ÇETİNKAYA% 1,13177
SAADETMUHAMMED NUMAN CAN% 0,83130
BTPHALİM ÇAVDARCI% 0,2234
DİĞER% 0,1625
HÜDA PARABDULBARİ MUĞUÇ% 0,1219
BAĞIMSIZYAKUP AKÇAMAN% 0,1218
KIRKAĞAÇ

Açılan Sandık Oranı : % 99,08
Katılım Oranı : % 84,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÜSTÜN DÖNMEZ% 41,529.779
AK PARTİFEVZİ OK% 34,168.045
DPİSMAİL PALA% 17,484.118
BÜYÜK BİRLİKAYNUR AKKOYUN% 2,48583
YENİDEN REFAHHÜSEYİN KARA% 1,55366
İYİ PARTİLEVENT KOMŞU% 1,34316
SAADETSEMİH MERGEN% 0,3889
ZAFER PARTİSİHASAN MERT METE% 0,2866
HÜDA PAREŞREF ÖZTIRAK% 0,2253
DEM PARTİRAGIP ÖZCAN% 0,1945
BTPMURAT ÇAĞLAYAN% 0,1944
HKPSEBAHATTİN AYDIN% 0,0921
MİLLETMEHMET ÖZER% 0,0716
MİLLİ YOLHARUN YILMAZ% 0,0511
KÖPRÜBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 75,81
Katılım Oranı : % 90,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFATİH TAŞLI% 60,213.187
AK PARTİREGAİP TOPUZ% 36,161.914
YENİDEN REFAHİSMAİL AKSOY% 1,6286
İYİ PARTİEROL ŞEN% 1,158
SAADETZİNNOR ÖNAL% 0,3418
HKPİRFAN KAYA% 0,316
BTPYÜKSEL ACAR% 0,2111
HÜDA PARMUHSİN GÜÇ% 0,063
KULA

Açılan Sandık Oranı : % 84,72
Katılım Oranı : % 94,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPHİKMET DÖNMEZ% 45,3412.383
MHPHÜSEYİN TOSUN% 38,1310.413
DİĞER% 14,13.851
İYİ PARTİBİROL HANCI% 0,71195
YENİDEN REFAHCELAL GURUR% 0,37102
BÜYÜK BİRLİKCENGİZ APAYDIN% 0,382
ZAFER PARTİSİTÜMEN AYDIN% 0,2363
DPSAVAŞ AYTİMUR% 0,1848
SAADETMUSTAFA AKCİN% 0,1643
BAĞIMSIZAYŞE ÇINAR% 0,1541
BTPMUHARREM CAN ÜNLÜ% 0,1131
HÜDA PARNECMETTİN ERDOĞAN% 0,0925
MİLLETSAİT ERMİŞ% 0,0719
HKPANILCEM KARAGEDİK% 0,0617
SALİHLİ

Açılan Sandık Oranı : % 90,19
Katılım Oranı : % 82,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMAZLUM NURLU% 58,5353.720
MHPZEKİ KAYDA% 32,3129.651
DEM PARTİCEVDET YILDIZ% 2,242.057
İYİ PARTİMEHMET TOBİN% 1,781.632
YENİDEN REFAHAYDIN DALKIRAN% 1,441.324
ZAFER PARTİSİMEHMET ANIL KORKMAZ% 1,371.259
GELECEK PARTİSİŞERİFE ÖZ% 0,59545
DEVA PARTİSİMETİN SEPETÇİ% 0,32296
DPİRFAN AKKOYUN% 0,29270
HÜDA PARMUHAMMED BAYAR% 0,26242
TKPMURAT YEŞİL% 0,23207
BÜYÜK BİRLİKUYSAL CURACI% 0,22197
MİLLETOSMAN CAN% 0,12109
BTPHÜMEYRA ER% 0,1196
VATAN PARTİSİONUR ÖZCAN% 0,194
BAĞIMSIZNAHİT OĞAN% 0,0435
BAĞIMSIZHAMZA ŞAHİN% 0,0326
BAĞIMSIZİSMAİL ASİLTÜRK% 0,0216
SARIGÖL

Açılan Sandık Oranı : % 90,82
Katılım Oranı : % 91,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAHSİN AKDENİZ% 56,2512.493
MHPNECATİ SELÇUK% 419.107
YENİDEN REFAHRIDVAN KOCATÜRK% 1,3289
SAADETNURETTİN KİLİT% 0,4294
VATAN PARTİSİYILMAZ TIKIROĞLU% 0,3168
HÜDA PARSEYFETTİN BASATEMÜR% 0,2964
MİLLETMUAMMER İSMAİL DOĞANAY% 0,2351
BTPEROL YAVAŞ% 0,244
SARUHANLI

Açılan Sandık Oranı : % 98,05
Katılım Oranı : % 82,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİEKREM CILLI% 45,0715.640
SAADETMUSTAFA ARGUZ% 39,0513.549
DEM PARTİMUSTAFA YANAR% 4,871.689
İYİ PARTİHÜSEYİN ABACI% 4,661.617
ZAFER PARTİSİALPEREN TERZİOĞLU% 2,32805
YENİDEN REFAHMUSTAFA ARI% 2,02700
DEVA PARTİSİCÜNEYT TAYLAN% 1,04362
DSPORHAN SEMAHİ AKYILDIZ% 0,32112
BTPUFUK YURT% 0,1552
HÜDA PARKENAN GÖKBORU% 0,1448
DİĞER% 0,1346
VATAN PARTİSİNEDİM YİĞİT% 0,0932
MİLLETEMİN ÇOŞKUN% 0,0725
MİLLİ YOLAHMET BORAZAN% 0,0725
SELENDİ

Açılan Sandık Oranı : % 92,86
Katılım Oranı : % 91,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMURAT DABAN% 41,865.125
MHPNURULLAH SAVAŞ% 38,014.654
CHPCEMİL KURT% 17,012.082
İYİ PARTİHASAN KARADAŞ% 1,38169
SAADETDURSUN ÖZÇETİN% 0,83101
DİĞER% 0,3341
BTPALİ KAYHAN% 0,3340
HÜDA PARHÜSEYİN ESEN% 0,2531
SOMA

Açılan Sandık Oranı : % 98,30
Katılım Oranı : % 84,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSERCAN OKUR% 58,2538.959
AK PARTİEGEMEN BÜLENT TÜRKMEN% 24,4616.361
BÜYÜK BİRLİKRECEP KAYA% 7,745.176
İYİ PARTİÜNSAL UZUNYILMAZ% 3,612.416
YENİDEN REFAHALİYE ÖZER% 3,012.015
SAADETVEYSEL KARANİ YULA% 1,07715
BTPMELİH ÜNLÜ% 0,54360
ZAFER PARTİSİTANSEL GÜNEŞ% 0,45302
BAĞIMSIZASLAN ÇİFTÇİ% 0,22145
BAĞIMSIZCEMAL YAZAR% 0,1598
HÜDA PARMEHMET KIZILBOĞA% 0,1496
MİLLETSÜLEYMAN TUĞRUL% 0,1495
TKPMEHMET HOROZ% 0,1276
HKPÖZGÜR YÜREKLİ% 0,166
ŞEHZADELER

Açılan Sandık Oranı : % 88,57
Katılım Oranı : % 82,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGÜLŞAH DURBAY% 38,5232.837
AK PARTİYAVUZ KURT% 28,3424.160
İYİ PARTİAHMET KARADAĞ% 26,8322.869
YENİDEN REFAHRAMAZAN AKAR% 2,061.754
DİĞER% 1,511.291
ZAFER PARTİSİGÖRKEM PARLAK% 0,85722
DPMURAT YÖRÜK% 0,77653
GELECEK PARTİSİRAMAZAN DUMAN% 0,23194
HÜDA PARZELİHA POLAT% 0,23193
DEVA PARTİSİEVREN TURHAN% 0,15132
TİPDENİZ KONDİL% 0,12105
DSPOSMAN ALP PEYK% 0,0873
BTPGONCA GÜRSABANCI% 0,0866
BAĞIMSIZŞENER BAYDAR% 0,0865
MİLLETYAHYA KAHRAMAN% 0,0653
HKPONUR DALICI% 0,0541
VATAN PARTİSİZAHİDE SÖNMEZ% 0,0436
TURGUTLU

Açılan Sandık Oranı : % 91,85
Katılım Oranı : % 79,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÇETİN AKIN% 37,7534.860
MHPYUNUS OĞAN% 33,8931.298
YENİDEN REFAHMUSTAFA SERHAT ORHAN% 17,8816.512
DEM PARTİMAHMUT PALA% 3,743.453
DİĞER% 1,521.402
İYİ PARTİAHMET ORHAN% 1,261.163
SAADETMEVLÜT BULUT% 1,02941
ZAFER PARTİSİMEHMET DEMİRLEK% 0,93862
BÜYÜK BİRLİKALAATTİN ORAL% 0,47433
HÜDA PARMEHMET BASATEMÜR% 0,34315
DEVA PARTİSİMEHMET CAN% 0,3271
BTPHATİCE CENGİZ% 0,19178
DPADNAN MENDERES İĞDİL% 0,17160
MEMLEKETSELAHATTİN TAŞ% 0,15139
BAĞIMSIZFARUK KESKİN% 0,15138
MİLLETHASAN BÜLBÜL% 0,13121
ANAPCÜNEYT DEMİRCİ% 0,11104
YUNUSEMRE

Açılan Sandık Oranı : % 94,98
Katılım Oranı : % 81,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSA SEMİH BALABAN% 46,2665.665
AK PARTİMEHMET ÇERÇİ% 31,8245.170
İYİ PARTİTUFAN AKAN% 18,0425.611
ZAFER PARTİSİOSMAN KILIÇ% 1,522.161
SAADETFATMA ÖZDEMİR% 0,62877
BTPHAYRETTİN ACAR% 0,32455
DEVA PARTİSİOKTAY GÖKKAYA% 0,31448
DPMUSA ÇETİNKAYA% 0,3421
DİĞER% 0,26377
HÜDA PARBURHAN AYDIN% 0,22320
DSPTANIK CEVHER% 0,14193
VATAN PARTİSİSEYFİ SÖNMEZ% 0,11152
HKPKADİR ÖZAYDIN% 0,08110

Kaynak: AA

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