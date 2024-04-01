MANİSA SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.833
|Toplam Seçmen
|:
|1.113.141
|Açılan Sandık
|:
|3.483
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,87
|Kullanılan Oy
|:
|849.873
|Geçerli Oy
|:
|805.493
|Katılım Oranı
|:
|% 84,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FERDİ ZEYREK
|% 57,31
|461.642
|MHP
|CENGİZ ERGÜN
|% 29,41
|236.916
|İYİ PARTİ
|GÜRHAN ÖZCAN
|% 4,74
|38.183
|YENİDEN REFAH
|HATİCE NUR GERMİR
|% 3,28
|26.453
|DİĞER
|% 1,18
|9.474
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN PARLAK
|% 0,92
|7.416
|DP
|AHMET GÖKMEN
|% 0,59
|4.759
|GELECEK PARTİSİ
|SELÇUK ÖZDAĞ
|% 0,41
|3.336
|MİLLET
|KAZIM TOPAL
|% 0,32
|2.594
|AB PARTİ
|BAHTİYAR AKSOY
|% 0,27
|2.135
|YTP
|SAKİ YAĞARCIK
|% 0,25
|1.994
|HÜDA PAR
|YAHYA SAMİHSAN
|% 0,22
|1.779
|MEMLEKET
|GÜLNUR EFE
|% 0,22
|1.733
|HAK-PAR
|ABDURRAHİM AYDIN
|% 0,18
|1.485
|BTP
|AYHAN BAŞ
|% 0,15
|1.169
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA DABAN
|% 0,14
|1.167
|EMEP
|İBRAHİM DAĞDELEN
|% 0,14
|1.094
|DSP
|TURGAY AKBABA
|% 0,12
|939
|TKP
|BARAN ETİK
|% 0,11
|917
|TKH
|ÇAYAN DEMİR
|% 0,04
|308
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,12
|Katılım Oranı
|:
|% 88,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FUAT MİNTAŞ
|% 45,03
|4.874
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH AKTUNA
|% 28,71
|3.107
|AK PARTİ
|AHMET ALHAN
|% 24,25
|2.625
|YENİDEN REFAH
|YALÇIN ÇAPANİK
|% 0,95
|103
|DİĞER
|% 0,31
|34
|ZAFER PARTİSİ
|BURAK CANKURT
|% 0,26
|28
|SAADET
|YAHYA YILMAZ
|% 0,19
|20
|BTP
|İSMAİL KURT
|% 0,13
|14
|HÜDA PAR
|ZÜLFÜ BAYAR
|% 0,13
|14
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA PALATIR
|% 0,04
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 85,71
|Katılım Oranı
|:
|% 83,16
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BESİM DUTLULU
|% 60,27
|58.134
|AK PARTİ
|ÖMER İŞCİ
|% 33,96
|32.761
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN ALİ DOĞAN
|% 1,46
|1.413
|ZAFER PARTİSİ
|ALİCAN LOPOĞLU
|% 1,25
|1.208
|DEM PARTİ
|TEKİN KIZILTAŞ
|% 1,22
|1.177
|SAADET
|HÜSEYİN ÇELİK
|% 0,72
|694
|DİĞER
|% 0,31
|297
|BTP
|ARİF ÖNER
|% 0,25
|245
|HÜDA PAR
|RAMAZAN ŞANİ
|% 0,18
|170
|HKP
|CÜNEYT ULUGÜN
|% 0,15
|141
|AB PARTİ
|MURAT ERDİNÇLİ
|% 0,14
|132
|MİLLET
|BAYRAM BINARCI
|% 0,09
|87
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,71
|Katılım Oranı
|:
|% 87,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ÖKÜZCÜOĞLU
|% 53,59
|33.621
|MHP
|NECDET TÜRK
|% 40,5
|25.409
|YENİDEN REFAH
|HARUN UÇAR
|% 1,68
|1.052
|İYİ PARTİ
|ÜMİT AKDAĞ
|% 1,15
|720
|DP
|AZİM KÖKTEN
|% 0,55
|343
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ZAKİR GÖKSEVER
|% 0,47
|295
|SAADET
|ADNAN YÜKALAN
|% 0,45
|281
|YTP
|KUTBEDDİN YEŞİLIŞIK
|% 0,37
|234
|DİĞER
|% 0,32
|197
|HÜDA PAR
|CİHAN BARMAN
|% 0,24
|153
|ANAP
|ERDAL CEYLAN
|% 0,19
|120
|MİLLET
|RESUL ÇOŞKUN
|% 0,19
|120
|BAĞIMSIZ
|SÜLEYMAN SOLMAZ
|% 0,17
|108
|BTP
|MEHMET ALİ ZEYBEK
|% 0,13
|81
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,76
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERKAN KARA
|% 54,91
|13.321
|YENİDEN REFAH
|İHSAN TEMEL
|% 23,8
|5.774
|CHP
|ŞERİF AKMEŞE
|% 14,91
|3.618
|SAADET
|ZEKAYİ YILMAZ
|% 1,93
|467
|DİĞER
|% 1,66
|403
|İYİ PARTİ
|AHMET YÜKSEL
|% 1,17
|283
|BAĞIMSIZ
|SELAMİ SELÇUK
|% 0,7
|171
|BTP
|ZEHRA ASLAN
|% 0,35
|86
|DEVA PARTİSİ
|KENAN DOĞRU
|% 0,33
|81
|HÜDA PAR
|ALİ POLAT
|% 0,2
|48
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA ELALMIŞ
|% 0,04
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80
|Katılım Oranı
|:
|% 89,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CEM AYKAN
|% 57,27
|4.421
|AK PARTİ
|KAMİL ÖZ
|% 37,23
|2.874
|DEM PARTİ
|ABDURRAHMAN TARI
|% 4,09
|316
|SAADET
|HACİ ÖZMEN
|% 0,64
|49
|İYİ PARTİ
|EMEL SERTEL
|% 0,3
|23
|BTP
|TUBA NUR ÖNER
|% 0,21
|16
|BAĞIMSIZ
|MUĞDAT YEĞİN
|% 0,14
|11
|HÜDA PAR
|AHMET YAMAN
|% 0,08
|6
|DİĞER
|% 0,04
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86,60
|Katılım Oranı
|:
|% 86,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İBRAHİM BÜKE
|% 46,99
|7.325
|AK PARTİ
|MUHAMMET AKYOL
|% 35,52
|5.537
|YENİDEN REFAH
|İLHAN TÜRE
|% 14,91
|2.324
|İYİ PARTİ
|SABRİ ÇETİNKAYA
|% 1,13
|177
|SAADET
|MUHAMMED NUMAN CAN
|% 0,83
|130
|BTP
|HALİM ÇAVDARCI
|% 0,22
|34
|DİĞER
|% 0,16
|25
|HÜDA PAR
|ABDULBARİ MUĞUÇ
|% 0,12
|19
|BAĞIMSIZ
|YAKUP AKÇAMAN
|% 0,12
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,08
|Katılım Oranı
|:
|% 84,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÜSTÜN DÖNMEZ
|% 41,52
|9.779
|AK PARTİ
|FEVZİ OK
|% 34,16
|8.045
|DP
|İSMAİL PALA
|% 17,48
|4.118
|BÜYÜK BİRLİK
|AYNUR AKKOYUN
|% 2,48
|583
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN KARA
|% 1,55
|366
|İYİ PARTİ
|LEVENT KOMŞU
|% 1,34
|316
|SAADET
|SEMİH MERGEN
|% 0,38
|89
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN MERT METE
|% 0,28
|66
|HÜDA PAR
|EŞREF ÖZTIRAK
|% 0,22
|53
|DEM PARTİ
|RAGIP ÖZCAN
|% 0,19
|45
|BTP
|MURAT ÇAĞLAYAN
|% 0,19
|44
|HKP
|SEBAHATTİN AYDIN
|% 0,09
|21
|MİLLET
|MEHMET ÖZER
|% 0,07
|16
|MİLLİ YOL
|HARUN YILMAZ
|% 0,05
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75,81
|Katılım Oranı
|:
|% 90,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FATİH TAŞLI
|% 60,21
|3.187
|AK PARTİ
|REGAİP TOPUZ
|% 36,16
|1.914
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL AKSOY
|% 1,62
|86
|İYİ PARTİ
|EROL ŞEN
|% 1,1
|58
|SAADET
|ZİNNOR ÖNAL
|% 0,34
|18
|HKP
|İRFAN KAYA
|% 0,3
|16
|BTP
|YÜKSEL ACAR
|% 0,21
|11
|HÜDA PAR
|MUHSİN GÜÇ
|% 0,06
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84,72
|Katılım Oranı
|:
|% 94,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HİKMET DÖNMEZ
|% 45,34
|12.383
|MHP
|HÜSEYİN TOSUN
|% 38,13
|10.413
|DİĞER
|% 14,1
|3.851
|İYİ PARTİ
|BİROL HANCI
|% 0,71
|195
|YENİDEN REFAH
|CELAL GURUR
|% 0,37
|102
|BÜYÜK BİRLİK
|CENGİZ APAYDIN
|% 0,3
|82
|ZAFER PARTİSİ
|TÜMEN AYDIN
|% 0,23
|63
|DP
|SAVAŞ AYTİMUR
|% 0,18
|48
|SAADET
|MUSTAFA AKCİN
|% 0,16
|43
|BAĞIMSIZ
|AYŞE ÇINAR
|% 0,15
|41
|BTP
|MUHARREM CAN ÜNLÜ
|% 0,11
|31
|HÜDA PAR
|NECMETTİN ERDOĞAN
|% 0,09
|25
|MİLLET
|SAİT ERMİŞ
|% 0,07
|19
|HKP
|ANILCEM KARAGEDİK
|% 0,06
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,19
|Katılım Oranı
|:
|% 82,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MAZLUM NURLU
|% 58,53
|53.720
|MHP
|ZEKİ KAYDA
|% 32,31
|29.651
|DEM PARTİ
|CEVDET YILDIZ
|% 2,24
|2.057
|İYİ PARTİ
|MEHMET TOBİN
|% 1,78
|1.632
|YENİDEN REFAH
|AYDIN DALKIRAN
|% 1,44
|1.324
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ANIL KORKMAZ
|% 1,37
|1.259
|GELECEK PARTİSİ
|ŞERİFE ÖZ
|% 0,59
|545
|DEVA PARTİSİ
|METİN SEPETÇİ
|% 0,32
|296
|DP
|İRFAN AKKOYUN
|% 0,29
|270
|HÜDA PAR
|MUHAMMED BAYAR
|% 0,26
|242
|TKP
|MURAT YEŞİL
|% 0,23
|207
|BÜYÜK BİRLİK
|UYSAL CURACI
|% 0,22
|197
|MİLLET
|OSMAN CAN
|% 0,12
|109
|BTP
|HÜMEYRA ER
|% 0,11
|96
|VATAN PARTİSİ
|ONUR ÖZCAN
|% 0,1
|94
|BAĞIMSIZ
|NAHİT OĞAN
|% 0,04
|35
|BAĞIMSIZ
|HAMZA ŞAHİN
|% 0,03
|26
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL ASİLTÜRK
|% 0,02
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,82
|Katılım Oranı
|:
|% 91,26
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TAHSİN AKDENİZ
|% 56,25
|12.493
|MHP
|NECATİ SELÇUK
|% 41
|9.107
|YENİDEN REFAH
|RIDVAN KOCATÜRK
|% 1,3
|289
|SAADET
|NURETTİN KİLİT
|% 0,42
|94
|VATAN PARTİSİ
|YILMAZ TIKIROĞLU
|% 0,31
|68
|HÜDA PAR
|SEYFETTİN BASATEMÜR
|% 0,29
|64
|MİLLET
|MUAMMER İSMAİL DOĞANAY
|% 0,23
|51
|BTP
|EROL YAVAŞ
|% 0,2
|44
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,05
|Katılım Oranı
|:
|% 82,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EKREM CILLI
|% 45,07
|15.640
|SAADET
|MUSTAFA ARGUZ
|% 39,05
|13.549
|DEM PARTİ
|MUSTAFA YANAR
|% 4,87
|1.689
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN ABACI
|% 4,66
|1.617
|ZAFER PARTİSİ
|ALPEREN TERZİOĞLU
|% 2,32
|805
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ARI
|% 2,02
|700
|DEVA PARTİSİ
|CÜNEYT TAYLAN
|% 1,04
|362
|DSP
|ORHAN SEMAHİ AKYILDIZ
|% 0,32
|112
|BTP
|UFUK YURT
|% 0,15
|52
|HÜDA PAR
|KENAN GÖKBORU
|% 0,14
|48
|DİĞER
|% 0,13
|46
|VATAN PARTİSİ
|NEDİM YİĞİT
|% 0,09
|32
|MİLLET
|EMİN ÇOŞKUN
|% 0,07
|25
|MİLLİ YOL
|AHMET BORAZAN
|% 0,07
|25
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,86
|Katılım Oranı
|:
|% 91,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MURAT DABAN
|% 41,86
|5.125
|MHP
|NURULLAH SAVAŞ
|% 38,01
|4.654
|CHP
|CEMİL KURT
|% 17,01
|2.082
|İYİ PARTİ
|HASAN KARADAŞ
|% 1,38
|169
|SAADET
|DURSUN ÖZÇETİN
|% 0,83
|101
|DİĞER
|% 0,33
|41
|BTP
|ALİ KAYHAN
|% 0,33
|40
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN ESEN
|% 0,25
|31
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,30
|Katılım Oranı
|:
|% 84,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SERCAN OKUR
|% 58,25
|38.959
|AK PARTİ
|EGEMEN BÜLENT TÜRKMEN
|% 24,46
|16.361
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP KAYA
|% 7,74
|5.176
|İYİ PARTİ
|ÜNSAL UZUNYILMAZ
|% 3,61
|2.416
|YENİDEN REFAH
|ALİYE ÖZER
|% 3,01
|2.015
|SAADET
|VEYSEL KARANİ YULA
|% 1,07
|715
|BTP
|MELİH ÜNLÜ
|% 0,54
|360
|ZAFER PARTİSİ
|TANSEL GÜNEŞ
|% 0,45
|302
|BAĞIMSIZ
|ASLAN ÇİFTÇİ
|% 0,22
|145
|BAĞIMSIZ
|CEMAL YAZAR
|% 0,15
|98
|HÜDA PAR
|MEHMET KIZILBOĞA
|% 0,14
|96
|MİLLET
|SÜLEYMAN TUĞRUL
|% 0,14
|95
|TKP
|MEHMET HOROZ
|% 0,12
|76
|HKP
|ÖZGÜR YÜREKLİ
|% 0,1
|66
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,57
|Katılım Oranı
|:
|% 82,25
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|GÜLŞAH DURBAY
|% 38,52
|32.837
|AK PARTİ
|YAVUZ KURT
|% 28,34
|24.160
|İYİ PARTİ
|AHMET KARADAĞ
|% 26,83
|22.869
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN AKAR
|% 2,06
|1.754
|DİĞER
|% 1,51
|1.291
|ZAFER PARTİSİ
|GÖRKEM PARLAK
|% 0,85
|722
|DP
|MURAT YÖRÜK
|% 0,77
|653
|GELECEK PARTİSİ
|RAMAZAN DUMAN
|% 0,23
|194
|HÜDA PAR
|ZELİHA POLAT
|% 0,23
|193
|DEVA PARTİSİ
|EVREN TURHAN
|% 0,15
|132
|TİP
|DENİZ KONDİL
|% 0,12
|105
|DSP
|OSMAN ALP PEYK
|% 0,08
|73
|BTP
|GONCA GÜRSABANCI
|% 0,08
|66
|BAĞIMSIZ
|ŞENER BAYDAR
|% 0,08
|65
|MİLLET
|YAHYA KAHRAMAN
|% 0,06
|53
|HKP
|ONUR DALICI
|% 0,05
|41
|VATAN PARTİSİ
|ZAHİDE SÖNMEZ
|% 0,04
|36
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,85
|Katılım Oranı
|:
|% 79,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÇETİN AKIN
|% 37,75
|34.860
|MHP
|YUNUS OĞAN
|% 33,89
|31.298
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA SERHAT ORHAN
|% 17,88
|16.512
|DEM PARTİ
|MAHMUT PALA
|% 3,74
|3.453
|DİĞER
|% 1,52
|1.402
|İYİ PARTİ
|AHMET ORHAN
|% 1,26
|1.163
|SAADET
|MEVLÜT BULUT
|% 1,02
|941
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET DEMİRLEK
|% 0,93
|862
|BÜYÜK BİRLİK
|ALAATTİN ORAL
|% 0,47
|433
|HÜDA PAR
|MEHMET BASATEMÜR
|% 0,34
|315
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET CAN
|% 0,3
|271
|BTP
|HATİCE CENGİZ
|% 0,19
|178
|DP
|ADNAN MENDERES İĞDİL
|% 0,17
|160
|MEMLEKET
|SELAHATTİN TAŞ
|% 0,15
|139
|BAĞIMSIZ
|FARUK KESKİN
|% 0,15
|138
|MİLLET
|HASAN BÜLBÜL
|% 0,13
|121
|ANAP
|CÜNEYT DEMİRCİ
|% 0,11
|104
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,98
|Katılım Oranı
|:
|% 81,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSA SEMİH BALABAN
|% 46,26
|65.665
|AK PARTİ
|MEHMET ÇERÇİ
|% 31,82
|45.170
|İYİ PARTİ
|TUFAN AKAN
|% 18,04
|25.611
|ZAFER PARTİSİ
|OSMAN KILIÇ
|% 1,52
|2.161
|SAADET
|FATMA ÖZDEMİR
|% 0,62
|877
|BTP
|HAYRETTİN ACAR
|% 0,32
|455
|DEVA PARTİSİ
|OKTAY GÖKKAYA
|% 0,31
|448
|DP
|MUSA ÇETİNKAYA
|% 0,3
|421
|DİĞER
|% 0,26
|377
|HÜDA PAR
|BURHAN AYDIN
|% 0,22
|320
|DSP
|TANIK CEVHER
|% 0,14
|193
|VATAN PARTİSİ
|SEYFİ SÖNMEZ
|% 0,11
|152
|HKP
|KADİR ÖZAYDIN
|% 0,08
|110
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Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya, seçim zaferini kutlamak için toplanan vatandaşlara hitap etti. Yalçınkaya, Bartın'ı ötekileştirmeden, ayrıştırmadan ve ortak akılla yöneteceklerini vurgulayarak destekçilerinden kendisini yalnız bırakmamalarını istedi.
CHP'li Ali Orkun Ercengiz, Burdur Belediye Başkanlığı seçimini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, seçimin kazananının bütün kent olduğunu vurguladı. Ercengiz, seçimi kaybedenlere de destek mesajı vererek, hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "İnsanlarımızın tamamı İBB başta olmak üzere bütün kurumlarıyla hak ve hukuk çerçevesinde her türlü talepte bulunabilecekler ve her türlü işlemde paydaş olduklarını, eşit hissedar olduklarını hissedecekler.
AK Parti'nin adayı Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı. Alemdar, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, şehri daha ileriye götürmek ve insanların daha iyi şartlarda yaşaması için hizmetkarlığa devam edeceklerini belirtti. AK Parti Sakarya Milletvekilleri de seçim sonuçlarını değerlendirerek, elde edilen kazanımlarla yola devam edeceklerini ifade etti.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, 31 Mart Mahalli İdare Seçimleriyle ilgili konuşmasında, ikinci dönemde Mersin'in gelişeceğini ve huzurun devam edeceğini söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, seçimin bittiğini ve demokrasinin tecelli ettiğini, halkın tercihini yaptığını söyledi. Aktaş, Bursa olarak oy kaybı yaşadıklarını ancak geride tertemiz bir belediye bıraktığını ifade etti. Ayrıca, Bursa'ya yaptıkları katkılardan bahseden Aktaş, eksiklerinin olduğunu ancak bilerek ve isteyerek yanlış yapmadıklarını belirtti. AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise seçim sonuçlarının açıklanmadan yapılan yalan ve iftira siyasetinin kimseye yakışmadığını dile getirdi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Mustafa Bozbey, seçim zaferini kutlayarak, çocukları güldürmek ve Bursa'nın sorunlarını çözmek için hemen işe koyulacaklarını söyledi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “31 Mart seçimleri son 22 yılda girdiğimiz 18. sandık imtihanımız oldu. Hep başardık. Başararak geldik. Bundan sonra da yola revan olacağız. 14-28 Mayıs seçimlerindeki zaferimizden 9 ay sonra maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadık... Biz de son 2 aylık dönemde, şahsım 52 farklı şehrimizi ziyaret ettim. Oralarda mitingler yaptım, halkımla bütünleştim, kucaklaştım. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır” dedi.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Seçimler oldukça çekişmeli geçti ve yaklaşık 500 bin oy kullanıldı. Güler, oyların yüzde 40'ını alarak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
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