MANİSA SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|3.833
|Toplam Seçmen
|:
|1.113.141
|Açılan Sandık
|:
|3.552
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,67
|Kullanılan Oy
|:
|868.771
|Geçerli Oy
|:
|821.886
|Katılım Oranı
|:
|% 84,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FERDİ ZEYREK
|% 57,23
|470.352
|MHP
|CENGİZ ERGÜN
|% 29,43
|241.875
|İYİ PARTİ
|GÜRHAN ÖZCAN
|% 4,79
|39.349
|YENİDEN REFAH
|HATİCE NUR GERMİR
|% 3,39
|27.820
|DİĞER
|% 0,96
|7.930
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN PARLAK
|% 0,95
|7.800
|DP
|AHMET GÖKMEN
|% 0,61
|4.983
|GELECEK PARTİSİ
|SELÇUK ÖZDAĞ
|% 0,43
|3.546
|MİLLET
|KAZIM TOPAL
|% 0,33
|2.700
|AB PARTİ
|BAHTİYAR AKSOY
|% 0,27
|2.257
|YTP
|SAKİ YAĞARCIK
|% 0,25
|2.065
|HÜDA PAR
|YAHYA SAMİHSAN
|% 0,23
|1.885
|MEMLEKET
|GÜLNUR EFE
|% 0,22
|1.843
|HAK-PAR
|ABDURRAHİM AYDIN
|% 0,19
|1.586
|BTP
|AYHAN BAŞ
|% 0,15
|1.238
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA DABAN
|% 0,15
|1.233
|EMEP
|İBRAHİM DAĞDELEN
|% 0,14
|1.149
|DSP
|TURGAY AKBABA
|% 0,12
|984
|TKP
|BARAN ETİK
|% 0,12
|967
|TKH
|ÇAYAN DEMİR
|% 0,04
|324
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FUAT MİNTAŞ
|% 43,53
|5.066
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH AKTUNA
|% 29,28
|3.408
|AK PARTİ
|AHMET ALHAN
|% 25,13
|2.924
|YENİDEN REFAH
|YALÇIN ÇAPANİK
|% 0,96
|112
|DİĞER
|% 0,29
|34
|ZAFER PARTİSİ
|BURAK CANKURT
|% 0,26
|30
|SAADET
|YAHYA YILMAZ
|% 0,2
|23
|HÜDA PAR
|ZÜLFÜ BAYAR
|% 0,17
|20
|BTP
|İSMAİL KURT
|% 0,14
|16
|VATAN PARTİSİ
|MUSTAFA PALATIR
|% 0,04
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 86,15
|Katılım Oranı
|:
|% 83,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BESİM DUTLULU
|% 60,2
|58.398
|AK PARTİ
|ÖMER İŞCİ
|% 34,01
|32.992
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN ALİ DOĞAN
|% 1,46
|1.421
|ZAFER PARTİSİ
|ALİCAN LOPOĞLU
|% 1,25
|1.212
|DEM PARTİ
|TEKİN KIZILTAŞ
|% 1,22
|1.184
|SAADET
|HÜSEYİN ÇELİK
|% 0,73
|706
|DİĞER
|% 0,31
|297
|BTP
|ARİF ÖNER
|% 0,26
|249
|HÜDA PAR
|RAMAZAN ŞANİ
|% 0,18
|173
|HKP
|CÜNEYT ULUGÜN
|% 0,15
|145
|AB PARTİ
|MURAT ERDİNÇLİ
|% 0,14
|133
|MİLLET
|BAYRAM BINARCI
|% 0,09
|87
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,79
|Katılım Oranı
|:
|% 87,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ÖKÜZCÜOĞLU
|% 53,59
|34.036
|MHP
|NECDET TÜRK
|% 40,45
|25.689
|YENİDEN REFAH
|HARUN UÇAR
|% 1,73
|1.099
|İYİ PARTİ
|ÜMİT AKDAĞ
|% 1,16
|738
|DP
|AZİM KÖKTEN
|% 0,57
|361
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ZAKİR GÖKSEVER
|% 0,49
|312
|SAADET
|ADNAN YÜKALAN
|% 0,47
|295
|YTP
|KUTBEDDİN YEŞİLIŞIK
|% 0,38
|240
|HÜDA PAR
|CİHAN BARMAN
|% 0,25
|161
|DİĞER
|% 0,21
|132
|ANAP
|ERDAL CEYLAN
|% 0,2
|128
|MİLLET
|RESUL ÇOŞKUN
|% 0,2
|126
|BAĞIMSIZ
|SÜLEYMAN SOLMAZ
|% 0,17
|110
|BTP
|MEHMET ALİ ZEYBEK
|% 0,13
|84
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,80
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ERKAN KARA
|% 54,99
|13.321
|YENİDEN REFAH
|İHSAN TEMEL
|% 23,84
|5.774
|CHP
|ŞERİF AKMEŞE
|% 14,93
|3.618
|SAADET
|ZEKAYİ YILMAZ
|% 1,95
|472
|DİĞER
|% 1,46
|353
|İYİ PARTİ
|AHMET YÜKSEL
|% 1,18
|285
|BAĞIMSIZ
|SELAMİ SELÇUK
|% 0,7
|171
|BTP
|ZEHRA ASLAN
|% 0,37
|89
|DEVA PARTİSİ
|KENAN DOĞRU
|% 0,34
|82
|HÜDA PAR
|ALİ POLAT
|% 0,2
|49
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA ELALMIŞ
|% 0,04
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 82,22
|Katılım Oranı
|:
|% 90,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CEM AYKAN
|% 56,66
|4.548
|AK PARTİ
|KAMİL ÖZ
|% 37,27
|2.992
|DEM PARTİ
|ABDURRAHMAN TARI
|% 4,48
|360
|SAADET
|HACİ ÖZMEN
|% 0,67
|54
|İYİ PARTİ
|EMEL SERTEL
|% 0,35
|28
|BTP
|TUBA NUR ÖNER
|% 0,24
|19
|BAĞIMSIZ
|MUĞDAT YEĞİN
|% 0,19
|15
|HÜDA PAR
|AHMET YAMAN
|% 0,1
|8
|DİĞER
|% 0,04
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,66
|Katılım Oranı
|:
|% 86,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|İBRAHİM BÜKE
|% 46,8
|7.413
|AK PARTİ
|MUHAMMET AKYOL
|% 35,61
|5.640
|YENİDEN REFAH
|İLHAN TÜRE
|% 14,97
|2.371
|İYİ PARTİ
|SABRİ ÇETİNKAYA
|% 1,14
|181
|SAADET
|MUHAMMED NUMAN CAN
|% 0,88
|140
|BTP
|HALİM ÇAVDARCI
|% 0,22
|34
|HÜDA PAR
|ABDULBARİ MUĞUÇ
|% 0,13
|21
|DİĞER
|% 0,13
|21
|BAĞIMSIZ
|YAKUP AKÇAMAN
|% 0,12
|19
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 85,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÜSTÜN DÖNMEZ
|% 41,38
|9.841
|AK PARTİ
|FEVZİ OK
|% 34,27
|8.149
|DP
|İSMAİL PALA
|% 17,38
|4.133
|BÜYÜK BİRLİK
|AYNUR AKKOYUN
|% 2,52
|600
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN KARA
|% 1,59
|377
|İYİ PARTİ
|LEVENT KOMŞU
|% 1,35
|321
|SAADET
|SEMİH MERGEN
|% 0,38
|91
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN MERT METE
|% 0,28
|67
|HÜDA PAR
|EŞREF ÖZTIRAK
|% 0,23
|55
|BTP
|MURAT ÇAĞLAYAN
|% 0,2
|48
|DEM PARTİ
|RAGIP ÖZCAN
|% 0,19
|46
|HKP
|SEBAHATTİN AYDIN
|% 0,11
|25
|MİLLET
|MEHMET ÖZER
|% 0,07
|16
|MİLLİ YOL
|HARUN YILMAZ
|% 0,05
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 77,42
|Katılım Oranı
|:
|% 90,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FATİH TAŞLI
|% 60,01
|3.348
|AK PARTİ
|REGAİP TOPUZ
|% 36,26
|2.023
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL AKSOY
|% 1,65
|92
|İYİ PARTİ
|EROL ŞEN
|% 1,18
|66
|SAADET
|ZİNNOR ÖNAL
|% 0,36
|20
|HKP
|İRFAN KAYA
|% 0,29
|16
|BTP
|YÜKSEL ACAR
|% 0,2
|11
|HÜDA PAR
|MUHSİN GÜÇ
|% 0,05
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84,72
|Katılım Oranı
|:
|% 94,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|HİKMET DÖNMEZ
|% 45,58
|12.384
|MHP
|HÜSEYİN TOSUN
|% 38,32
|10.411
|DİĞER
|% 13,57
|3.686
|İYİ PARTİ
|BİROL HANCI
|% 0,75
|204
|YENİDEN REFAH
|CELAL GURUR
|% 0,38
|104
|BÜYÜK BİRLİK
|CENGİZ APAYDIN
|% 0,31
|85
|ZAFER PARTİSİ
|TÜMEN AYDIN
|% 0,23
|63
|DP
|SAVAŞ AYTİMUR
|% 0,18
|49
|SAADET
|MUSTAFA AKCİN
|% 0,17
|47
|BAĞIMSIZ
|AYŞE ÇINAR
|% 0,15
|41
|BTP
|MUHARREM CAN ÜNLÜ
|% 0,12
|31
|HÜDA PAR
|NECMETTİN ERDOĞAN
|% 0,1
|26
|MİLLET
|SAİT ERMİŞ
|% 0,07
|20
|HKP
|ANILCEM KARAGEDİK
|% 0,07
|18
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 90,65
|Katılım Oranı
|:
|% 83,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MAZLUM NURLU
|% 58,38
|54.042
|MHP
|ZEKİ KAYDA
|% 32,29
|29.891
|DEM PARTİ
|CEVDET YILDIZ
|% 2,29
|2.120
|İYİ PARTİ
|MEHMET TOBİN
|% 1,81
|1.680
|YENİDEN REFAH
|AYDIN DALKIRAN
|% 1,46
|1.355
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET ANIL KORKMAZ
|% 1,39
|1.289
|GELECEK PARTİSİ
|ŞERİFE ÖZ
|% 0,61
|563
|DEVA PARTİSİ
|METİN SEPETÇİ
|% 0,32
|298
|DP
|İRFAN AKKOYUN
|% 0,31
|290
|HÜDA PAR
|MUHAMMED BAYAR
|% 0,27
|248
|TKP
|MURAT YEŞİL
|% 0,23
|212
|BÜYÜK BİRLİK
|UYSAL CURACI
|% 0,21
|197
|MİLLET
|OSMAN CAN
|% 0,12
|113
|BTP
|HÜMEYRA ER
|% 0,11
|98
|VATAN PARTİSİ
|ONUR ÖZCAN
|% 0,11
|97
|BAĞIMSIZ
|NAHİT OĞAN
|% 0,04
|38
|BAĞIMSIZ
|HAMZA ŞAHİN
|% 0,03
|27
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL ASİLTÜRK
|% 0,02
|17
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 91,84
|Katılım Oranı
|:
|% 91,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TAHSİN AKDENİZ
|% 56,33
|12.614
|MHP
|NECATİ SELÇUK
|% 40,61
|9.094
|YENİDEN REFAH
|RIDVAN KOCATÜRK
|% 1,3
|290
|MİLLET
|MUAMMER İSMAİL DOĞANAY
|% 0,6
|135
|SAADET
|NURETTİN KİLİT
|% 0,42
|94
|HÜDA PAR
|SEYFETTİN BASATEMÜR
|% 0,3
|66
|VATAN PARTİSİ
|YILMAZ TIKIROĞLU
|% 0,24
|54
|BTP
|EROL YAVAŞ
|% 0,2
|45
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,05
|Katılım Oranı
|:
|% 83,57
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EKREM CILLI
|% 44,74
|15.639
|SAADET
|MUSTAFA ARGUZ
|% 38,76
|13.548
|DEM PARTİ
|MUSTAFA YANAR
|% 5,18
|1.811
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN ABACI
|% 4,81
|1.681
|ZAFER PARTİSİ
|ALPEREN TERZİOĞLU
|% 2,36
|825
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA ARI
|% 2,08
|727
|DEVA PARTİSİ
|CÜNEYT TAYLAN
|% 1,06
|372
|DSP
|ORHAN SEMAHİ AKYILDIZ
|% 0,33
|114
|BTP
|UFUK YURT
|% 0,16
|54
|HÜDA PAR
|KENAN GÖKBORU
|% 0,14
|48
|DİĞER
|% 0,13
|46
|VATAN PARTİSİ
|NEDİM YİĞİT
|% 0,1
|35
|MİLLET
|EMİN ÇOŞKUN
|% 0,08
|29
|MİLLİ YOL
|AHMET BORAZAN
|% 0,07
|26
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,62
|Katılım Oranı
|:
|% 92,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MURAT DABAN
|% 42,06
|5.498
|MHP
|NURULLAH SAVAŞ
|% 37,72
|4.931
|CHP
|CEMİL KURT
|% 17,07
|2.232
|İYİ PARTİ
|HASAN KARADAŞ
|% 1,38
|180
|SAADET
|DURSUN ÖZÇETİN
|% 0,88
|115
|BTP
|ALİ KAYHAN
|% 0,32
|42
|DİĞER
|% 0,31
|41
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN ESEN
|% 0,26
|34
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,30
|Katılım Oranı
|:
|% 84,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SERCAN OKUR
|% 58,05
|38.759
|AK PARTİ
|EGEMEN BÜLENT TÜRKMEN
|% 24,52
|16.372
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP KAYA
|% 7,81
|5.216
|İYİ PARTİ
|ÜNSAL UZUNYILMAZ
|% 3,61
|2.407
|YENİDEN REFAH
|ALİYE ÖZER
|% 3,05
|2.034
|SAADET
|VEYSEL KARANİ YULA
|% 1,08
|720
|BTP
|MELİH ÜNLÜ
|% 0,54
|364
|ZAFER PARTİSİ
|TANSEL GÜNEŞ
|% 0,46
|307
|BAĞIMSIZ
|ASLAN ÇİFTÇİ
|% 0,22
|148
|HÜDA PAR
|MEHMET KIZILBOĞA
|% 0,15
|98
|BAĞIMSIZ
|CEMAL YAZAR
|% 0,15
|98
|MİLLET
|SÜLEYMAN TUĞRUL
|% 0,14
|96
|TKP
|MEHMET HOROZ
|% 0,12
|77
|HKP
|ÖZGÜR YÜREKLİ
|% 0,1
|67
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,03
|Katılım Oranı
|:
|% 82,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|GÜLŞAH DURBAY
|% 38,45
|34.780
|AK PARTİ
|YAVUZ KURT
|% 28,44
|25.728
|İYİ PARTİ
|AHMET KARADAĞ
|% 26,76
|24.206
|YENİDEN REFAH
|RAMAZAN AKAR
|% 2,35
|2.123
|ZAFER PARTİSİ
|GÖRKEM PARLAK
|% 0,93
|839
|DİĞER
|% 0,91
|819
|DP
|MURAT YÖRÜK
|% 0,87
|785
|GELECEK PARTİSİ
|RAMAZAN DUMAN
|% 0,26
|239
|HÜDA PAR
|ZELİHA POLAT
|% 0,26
|238
|DEVA PARTİSİ
|EVREN TURHAN
|% 0,17
|154
|TİP
|DENİZ KONDİL
|% 0,15
|136
|DSP
|OSMAN ALP PEYK
|% 0,1
|94
|BTP
|GONCA GÜRSABANCI
|% 0,09
|83
|BAĞIMSIZ
|ŞENER BAYDAR
|% 0,08
|74
|MİLLET
|YAHYA KAHRAMAN
|% 0,07
|63
|HKP
|ONUR DALICI
|% 0,06
|51
|VATAN PARTİSİ
|ZAHİDE SÖNMEZ
|% 0,05
|41
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,32
|Katılım Oranı
|:
|% 80,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÇETİN AKIN
|% 37,59
|35.763
|MHP
|YUNUS OĞAN
|% 33,87
|32.217
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA SERHAT ORHAN
|% 18
|17.122
|DEM PARTİ
|MAHMUT PALA
|% 3,75
|3.568
|İYİ PARTİ
|AHMET ORHAN
|% 1,29
|1.232
|DİĞER
|% 1,24
|1.176
|SAADET
|MEVLÜT BULUT
|% 1,08
|1.030
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET DEMİRLEK
|% 1
|950
|BÜYÜK BİRLİK
|ALAATTİN ORAL
|% 0,52
|493
|HÜDA PAR
|MEHMET BASATEMÜR
|% 0,35
|330
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET CAN
|% 0,32
|303
|BTP
|HATİCE CENGİZ
|% 0,21
|197
|DP
|ADNAN MENDERES İĞDİL
|% 0,19
|180
|MEMLEKET
|SELAHATTİN TAŞ
|% 0,16
|155
|BAĞIMSIZ
|FARUK KESKİN
|% 0,16
|153
|MİLLET
|HASAN BÜLBÜL
|% 0,15
|142
|ANAP
|CÜNEYT DEMİRCİ
|% 0,12
|114
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 95,82
|Katılım Oranı
|:
|% 81,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSA SEMİH BALABAN
|% 46,27
|66.297
|AK PARTİ
|MEHMET ÇERÇİ
|% 31,76
|45.508
|İYİ PARTİ
|TUFAN AKAN
|% 18
|25.788
|ZAFER PARTİSİ
|OSMAN KILIÇ
|% 1,53
|2.193
|SAADET
|FATMA ÖZDEMİR
|% 0,62
|886
|BTP
|HAYRETTİN ACAR
|% 0,42
|596
|DEVA PARTİSİ
|OKTAY GÖKKAYA
|% 0,32
|459
|DP
|MUSA ÇETİNKAYA
|% 0,29
|423
|HÜDA PAR
|BURHAN AYDIN
|% 0,24
|341
|DİĞER
|% 0,23
|328
|DSP
|TANIK CEVHER
|% 0,13
|189
|VATAN PARTİSİ
|SEYFİ SÖNMEZ
|% 0,11
|158
|HKP
|KADİR ÖZAYDIN
|% 0,08
|110
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den yerel seçimi yorumu geldi. Ünlü, CHP'nin büyük başarı sağladığı ve birçok ili aldığı yerel seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu seçimi FETÖ'nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim." dedi.
Tokat Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Yazıcıoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar tarafından kutlandı. Konuşmasında, Tokatlılara teşekkür eden Yazıcıoğlu, bütün Tokatlıların başkanı olacağını ve birlikte güzel hizmetler yapacaklarını belirtti.
AK Parti'li Halit Doğan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandığını açıkladı. Doğan, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi ve hizmet zamanının başladığını belirtti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ise teşkilatlara teşekkür ederek, seçimin Türkiye'nin kazandığı bir seçim olduğunu vurguladı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbullular için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışacaklarını ve milletin verdiği mesajları değerlendireceklerini söyledi. Ayrıca, seçim sürecinde destek verenlere teşekkür etti ve eksikleri gidermek için sahada olacaklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik etti. Dağ, seçim sürecinde kavga etmediklerini ve hemşehrilerinin takdirini kazandıklarını belirtti. Ayrıca Dağ, İzmir'e hizmete devam edeceklerini ve İzmir'in menfaatini siyasete konu etmeyeceklerini vurguladı.
AK Parti Karabük Belediye Başkanı Adayı Özkan Çetinkaya, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre belediye başkanı oldu. Çetinkaya, vatandaşlara teşekkür ederek saha ve eser belediyeciliği kente kazandıracaklarını belirtti.
Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
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