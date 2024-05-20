MEB 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması İçin Başvuruları Almaya Başladı - Son Dakika
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MEB 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması İçin Başvuruları Almaya Başladı

MEB 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması İçin Başvuruları Almaya Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuruların elektronik ortamda alınacağını duyurdu. Başvurular 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Başvuruların kabul edilmesi için adayların 2023 KPSS puanlarının belirli bir seviyede olması gerekiyor. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, belirlenen kontenjan sayısına göre sınav merkezlerinde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav sonuçları ise adayların e-Devlet hesapları üzerinden öğrenilebilecek.

20.05.2024 13:33
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvurular, bugünden itibaren 31 Mayıs'a kadar elektronik ortamda alınacak.

Sözlü sınava alınmaya hak kazanan adaylar ile bu adayların yerleştirildikleri sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

Adaylar, ön başvurularını, "ilkatama.meb.gov.tr" adresindeki elektronik başvuru formunu doldurarak yapacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar, sözlü sınavların tamamlanıp sonuçlarının ilanından sonra yapılacak.

Başvuracak adayların, 2023'te yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında, KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120'den 50 ve üzerinde puan alması gerekecek.

Sözlü sınava girmek için başvurusu onaylananlardan belirlenen puan türlerinin sonuçlarına göre, her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınav giriş belgeleri, 1 Haziran'da Bakanlığın internet sitesinden yayımlanacak ve adaylar fotoğraflı sözlü sınav giriş belgelerini bu adresten e-Devlet şifreleriyle alabilecek.

Sınav giriş belgesinde ve Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu'nda yer alacak başvuru numarası adayın başvurusu esnasında sistem tarafından oluşturulacak.

Adaylar eğitim bilimleri ve genel kültür alanıyla ilgili, konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek.

Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yürütülecek. Sözlü sınav komisyonu bir başkan, iki üyeden olmak üzere üç kişiden oluşacak. Komisyon üyeleri hangi komisyonda görevli olduklarını sınav günü öğrenecek.

Sözlü sınav esnasında kamera kaydı alınacak

Adayların sözlü olarak verdikleri cevaplar Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu ile puanlanacak ve sınav esnasında kamera kaydı alınacak.

Adaylar, elektronik kura ile belirlenen sorulara verdikleri cevapları ayrıca soru-cevap kağıdına el yazısı ile yazarak imzalayacak.

Soru-cevap kağıdına cevapların aday tarafından yazılmaması, yazılıp imzalanmaması veya soru-cevap kağıdının usulüne uygun olarak aday tarafından komisyona teslim edilmemesi halinde bu durum komisyon tarafından tutanak altına alınacak.

Adaylar, sözlü sınava fotoğraflı sözlü sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgeleri ile alınacak. Bunun dışındaki sürücü belgesi, kurum kimlik kartı gibi belgeler geçerli sayılmayacak. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınav yapılan binaya alınmayacak.

Geçerli kimlik belgesi sadece sınav binasına alınma aşamasında kullanılacak olup sınav binasına gerekli kontrollerle alınan adayın kimlik bilgisi komisyon üyeleri de dahil olmak üzere hiç kimseyle paylaşılmayacak.

Sözlü sınava katılanların sınav puanları, bir sonraki aday sınav salonuna girmeden önce komisyon üyelerince Sözlü Sınav Sonuç Ekranı'na girilecek ve değerlendirme işlemi tamamlanacak.

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak ve adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak. Sözlü sınavlar, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mersin, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MEB 20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması İçin Başvuruları Almaya Başladı - Son Dakika

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