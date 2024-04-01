MERSİN SON

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01.04.2024 00:59  Güncelleme: 01:00
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 4.441
Toplam Seçmen : 1.392.176
Açılan Sandık : 3.652
Açılan Sandık Oranı : % 82,23
Kullanılan Oy : 898.860
Geçerli Oy : 867.879
Katılım Oranı : % 78,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP SEÇER% 59,16513.471
MHPSERDAR SOYDAN% 30,42264.052
İYİ PARTİMAHMUT BÜLENT ÖZKAN% 3,328.678
DİĞER% 1,9216.691
YENİDEN REFAHİZZEDDİN ALKAN% 1,049.026
ZAFER PARTİSİEMİRCAN ÇATIKKAŞ% 0,978.427
MEMLEKETCELALETTİN DENLİ% 0,585.004
HÜDA PARTAHİR UYSAL% 0,514.406
SAADETSONER ÇONTAR% 0,393.398
DEVA PARTİSİGÜRAN DİNÇER% 0,282.391
DPBÜNYAMİN ÇELİK% 0,171.517
YTPCEMALETTİN TONĞA% 0,171.463
TKPDERYA DEMİR% 0,151.310
MİLLİ YOLMELİH ARSLAN% 0,151.296
AB PARTİFEYYAZ AKTAŞ% 0,151.288
BTPGARİP CAN COŞKUN% 0,151.259
HAK-PARERDAL ÖZTÜRK% 0,1853
DSPEMRAH KÜÇÜKKAPDAN% 0,1851
MİLLETHASAN TAHSİN UYSAL% 0,1833
VATAN PARTİSİYALÇIN ÖKTEM% 0,09775
TKHBERKAY ÇELEN% 0,05433
BAĞIMSIZİBRAHİM DOĞRU% 0,03269
BAĞIMSIZMAHMUT GÜLENAY% 0,02188
AKDENİZ

Açılan Sandık Oranı : % 75,72
Katılım Oranı : % 81,57

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHOŞYAR SARIYILDIZ% 32,1433.981
AK PARTİMUSTAFA MUHAMMET GÜLTAK% 28,5330.168
CHPNESİBE TEKER HAZİM% 22,5323.824
DİĞER% 9,049.552
İYİ PARTİONUR KÖSEL% 1,431.508
ZAFER PARTİSİMEHMET ÖZKANER% 1,31.377
YENİDEN REFAHMUSTAFA TEKBAŞ% 1,241.315
HÜDA PARZÜBEYİR AKBAŞ% 0,8848
DEVA PARTİSİEMRAH ŞİMŞEK% 0,47491
MEMLEKETCEMİL EVİS% 0,44468
BTPCEMİL KARA% 0,4424
SAADETMEHMET FARUK SÜZEN% 0,37395
BAĞIMSIZMEHMET DİNDAR% 0,33348
DPGÖKHAN BENER% 0,29308
TKPHAMİT SAKAR% 0,21225
DSPMÜRSEL ÇİFTÇİ% 0,16167
MİLLETALİ NEŞET YAZAR% 0,0993
VATAN PARTİSİFIRAT ARKALI% 0,0886
HKPAYHAN GEZMİŞOĞLU% 0,0878
BAĞIMSIZRAMAZAN ÇALOĞLU% 0,0552
BAĞIMSIZİBRAHİM HALİL KARAYILAN% 0,0224
ANAMUR

Açılan Sandık Oranı : % 66,84
Katılım Oranı : % 86,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPDURMUŞ DENİZ% 57,9816.252
MHPHİDAYET KILINÇ% 36,2910.172
İYİ PARTİALİ RIZA ÖZDENİZ% 1,93542
BÜYÜK BİRLİKMUSTAFA KEMAL ASLAN% 0,94265
DİĞER% 0,78219
ZAFER PARTİSİÇAĞLAR KÖKSEL% 0,41114
SAADETALİ BAL% 0,2981
YENİDEN REFAHSEFA ÇAYLAR% 0,2878
DPALPAY KARAMAN% 0,2776
MİLLETÖMER FARUK DEDE% 0,2261
BTPHAKAN KUZİN% 0,255
HÜDA PARİSMAİL CENGİZ BOYRAZ% 0,1953
VATAN PARTİSİAYKUT BABACAN% 0,0924
MEMLEKETMUSTAFA BOZ% 0,0721
DSPAHMET CENGİZ KARA% 0,0616
AYDINCIK

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN KILIÇARPA% 62,934.948
AK PARTİFERAT AKTAN% 31,492.476
İYİ PARTİİRFAN ŞAHİN% 4,06319
YENİDEN REFAHEYÜP ÖZERK% 0,2923
BTPSÜLEYMAN SÜNBÜL% 0,2520
SAADETMEHMET FATİH ERCAN% 0,2318
BAĞIMSIZMEHMET SARI% 0,2217
ZAFER PARTİSİÖZGÜN ÖLEKLİ% 0,1310
DEVA PARTİSİYAREN YAVUZ TEL% 0,1310
MİLLETÖMER TEKİN% 0,097
DSPÖZKAN BAŞKAYA% 0,086
HÜDA PARİSMAİL EROĞLU% 0,065
VATAN PARTİSİHALİL BORA BOZKURT% 0,043
BOZYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 89,19
Katılım Oranı : % 84,25

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA ÇETİNKAYA% 37,655.766
İYİ PARTİMEHMET TÜRE% 31,354.802
CHPBAYKAL ARIDENİZ% 29,344.494
BAĞIMSIZDURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ% 0,4873
YENİDEN REFAHPINAR ALTINÖZ% 0,4467
BTPBESİM ATAŞ% 0,1827
TİPOĞUZHAN USTA% 0,1827
SAADETMEHMET LUTFİ UĞUZ% 0,1625
HÜDA PARMURAT SOLAK% 0,0813
DEVA PARTİSİMUSA HAN ÜNAL% 0,069
MİLLETSADIK EMEN% 0,058
DSPÇİĞDEM BİÇER% 0,034
ÇAMLIYAYLA

Açılan Sandık Oranı : % 93,10
Katılım Oranı : % 80,72

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMEHMET FATİH SOFU% 50,032.804
MHPALİ RIZA GENÇ% 46,142.586
CHPGÜLAY ŞİMŞEK% 3,69207
HÜDA PARLATİF AKPINAR% 0,074
SAADETİZVAN NERGİZ% 0,053
YENİDEN REFAHBÜLENT ŞAHİN% 0,021
ERDEMLİ

Açılan Sandık Oranı : % 84,18
Katılım Oranı : % 83,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMUSTAFA KARA% 42,0832.511
CHPMEHMET MAVİ% 36,9728.562
İYİ PARTİMEHMET DUTAR% 16,1912.506
DİĞER% 1,451.119
YENİDEN REFAHÖMER ŞAHİN% 1,14881
ZAFER PARTİSİDURMUŞ DOYDU% 0,71551
SAADETMEHMET YILDIZ% 0,46356
DEVA PARTİSİSİNEM YÜRÜ% 0,19145
HÜDA PARFERHAT PINAR% 0,16126
DPHAVVA TEKELİ% 0,16126
MİLLETSALİH AKARÇAY% 0,14105
BTPÖMER ŞEN% 0,1397
HKPCEMİL DEMİRCAN% 0,0758
VATAN PARTİSİZEKERİYA LEVENT ÖZDEMİR% 0,0751
DSPTANER ZEHİR% 0,0538
BAĞIMSIZMURAT TIRAŞ% 0,0320
GÜLNAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPFATİH ÖNGE% 35,456.330
İYİ PARTİYÜKSEL ÇELİK% 30,695.481
CHPBAYRAM ALİ DEDE% 30,045.365
YENİDEN REFAHÖMER ALİ BİLGİN% 2,87512
DİĞER% 0,2748
ZAFER PARTİSİTARIK BERÇEM% 0,1934
SAADETHÜSEYİN ARSLAN% 0,1323
MİLLETHATİCE AYKUN% 0,0713
HÜDA PARALİ HAYDAR UCAL% 0,0611
BTPÇETİN ŞAHİN% 0,0610
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ALİ YILDIZ% 0,059
VATAN PARTİSİCAN CENGİZ% 0,059
HKPNAZMİYE ALKANAT% 0,048
DSPMUSTAFA KEMAL TEKİN% 0,035
MEZİTLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SERKAN TUNCER% 64,4672.850
AK PARTİMEVLÜT EKMEKCİ% 24,0327.165
BAĞIMSIZNEŞET TARHAN% 5,185.858
ZAFER PARTİSİALİ ÖZGÜR KİBRİTCİOĞLU% 1,932.179
İYİ PARTİNÜSRET OLİGER% 1,081.226
YENİDEN REFAHRECEP GÜL% 0,82929
BTPOSMAN KÖKER% 0,46515
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIRATLI% 0,3337
SAADETBURAK CANLI% 0,28313
MEMLEKETYASEMİN GÜNGÖR% 0,27301
TKPFAHRETTİN SELÇUK ERSÖZ% 0,26295
DEVA PARTİSİNİHAT ÖZEN% 0,24271
HÜDA PARABDULSELAM CANTAY% 0,2226
VATAN PARTİSİABDULLAH ŞUVAK% 0,13152
DPCELAL KEREM KARASOLAK% 0,1117
DİĞER% 0,1109
DSPFİKRET İMAMOĞLU% 0,0774
MİLLETHASAN DEMİRCAN% 0,0673
MİLLİ YOLMUHİTTİN YILMAZ PALAMUT% 0,0331
MUT

Açılan Sandık Oranı : % 77,27
Katılım Oranı : % 87,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİMURAT ORHAN% 49,0315.325
MHPVOLKAN ŞEKER% 32,5610.177
CHPGÜLSÜM KEVSER MUT% 12,894.030
YENİDEN REFAHMEHMET DEMİR% 3,231.011
SAADETAHMET KARA% 0,46145
DEVA PARTİSİFATMA ÇELİK KOVAN% 0,41128
MEMLEKETFİKRET ÇAYIR% 0,35109
DİĞER% 0,2785
HÜDA PARÖMER BELEN% 0,2268
HKPKERİM BALKAN% 0,1445
MİLLETİBRAHİM AYHAN KOÇAK% 0,1443
BTPDURMUŞ KUMRU% 0,1339
VATAN PARTİSİREFAH TOPÇU% 0,1339
DSPSEYİT AHMET AĞAÇKESEN% 0,0412
SİLİFKE

Açılan Sandık Oranı : % 91,54
Katılım Oranı : % 83,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA TURGUT% 56,9541.753
MHPSADIK ALTUNOK% 37,3227.359
İYİ PARTİALİ ÖZGÜR% 1,34981
ZAFER PARTİSİZEYNEL DİNİZ% 1,21885
YENİDEN REFAHERSOY ŞAHİN% 0,76554
BTPÇETİN ŞENYURT% 0,42306
MİLLETDURMUŞ KALE% 0,32238
DİĞER% 0,23171
SAADETMEHMET ALİ GÖK% 0,21157
BAĞIMSIZBİLAL DÖLEK% 0,2150
HÜDA PARABDULLAH DUMAN% 0,2145
DPHASAN KILIÇ% 0,2143
BÜYÜK BİRLİKBAYRAM YANIÇ% 0,17125
DEVA PARTİSİKENAN DEMİR% 0,17125
MEMLEKETİBRAHİM KARABULUT% 0,1287
VATAN PARTİSİTÜLAY ETİLER% 0,175
DSPFATMA ALTUNOK% 0,0859
TARSUS

Açılan Sandık Oranı : % 75,90
Katılım Oranı : % 78,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ BOLTAÇ% 46,0565.808
MHPMAHMUT TAT% 35,7351.066
MEMLEKETOZAN MEHMET BOZDOĞAN% 6,048.632
İYİ PARTİMEHMET YUNUS SEVEN% 68.575
DİĞER% 0,991.416
HÜDA PARSERVET ASLAN% 0,951.362
YENİDEN REFAHALİ SARI% 0,921.308
ZAFER PARTİSİZİYA BATIN ŞENER% 0,831.188
SAADETENVER VARLI% 0,58836
DEVA PARTİSİRAMAZAN YILDIRIM% 0,42597
BÜYÜK BİRLİKALİ ATAY% 0,41589
BTPNEZİHA KARATAŞ% 0,27384
MİLLETFİKRET ADIGÜZEL% 0,27383
TKPUĞUR ÖZER% 0,13189
AB PARTİYAKUP CAN GÜNGÖR% 0,13187
VATAN PARTİSİMURAT ÜNSAL% 0,1150
DSPTOLGA ÇAKIR% 0,1137
BAĞIMSIZMEHMET BİLAL EROĞLU% 0,08111
TOROSLAR

Açılan Sandık Oranı : % 72,36
Katılım Oranı : % 74,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDURRAHMAN YILDIZ% 47,6455.961
MHPALİ ÖZ% 38,3345.034
İYİ PARTİNİHAT SOYSAL% 5,476.430
DİĞER% 2,172.550
YENİDEN REFAHSONER ÇELİK% 1,792.102
ZAFER PARTİSİZİYA ÖZMEN% 1,021.198
SAADETBİLAL OĞUZ% 0,75880
HÜDA PARABDURRAHMAN DOĞAN% 0,7825
DEVA PARTİSİSULTAN AYDOĞAN% 0,46544
DPTURGAY ÇELİK% 0,29341
BÜYÜK BİRLİKSABİT TURGAY KARADİKEN% 0,27318
BTPMEHMET ÖZGÜR% 0,23271
TKPYUSUF ÖZER% 0,22254
MİLLETSERAP UYSAL% 0,17200
DSPMEHMET KARACAOĞLU% 0,14164
EMEPİMDAT DAĞ% 0,13150
VATAN PARTİSİNURİYE TÜRKOĞLU% 0,09102
HKPERCAN BİLGEÇ% 0,0897
BAĞIMSIZBURCU TEMİZKAN% 0,0555
YENİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 83,93
Katılım Oranı : % 72,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH ÖZYİĞİT% 62,5973.698
AK PARTİKENAN PEKER% 16,7919.768
BAĞIMSIZAŞKIN TANGIZ% 6,517.662
BAĞIMSIZİBRAHİM GENÇ% 3,794.463
ZAFER PARTİSİBARIŞ EMENGEN% 2,052.411
İYİ PARTİAHMET ARICAN% 1,942.280
YENİDEN REFAHMAHMUT YAŞAR SEZGİN% 1,061.246
DEVA PARTİSİFAİK TOK% 0,881.042
TİPGENÇER BAYKUL% 0,81954
DİĞER% 0,73858
BTPALİ ÖZDEMİR% 0,63742
HÜDA PARABDULLAH EKİNCİ% 0,48563
SAADETMUSTAFA ÖZDEMİR% 0,4475
BÜYÜK BİRLİKFÜSUN BEKER% 0,31369
MEMLEKETSEHER DÜZGÜN% 0,25299
TKPZÜHAL KURT% 0,25296
DPHASAN TÜRKER ŞAMAN% 0,18213
VATAN PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILMAZ% 0,13148
DSPMURAT EMRE DOLGUN% 0,11129
MİLLETGÜLŞEN AYKUN% 0,0789
MİLLİ YOLTUFAN TUNCEL% 0,0442

Kaynak: AA

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