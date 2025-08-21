MSB\'den Ukrayna Açıklaması

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, 'Ukrayna'ya barış gücü gönderilecek' iddialarına ilişkin, "Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının; dinamik ve proaktif güvenlik stratejisi çerçevesinde devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için gerçekleştirdiği çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü belirtti. Aktürk, "Bu kapsamda sınırlarımızda ve ötesinde geride bıraktığımız hafta içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından, Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye harekat alanlarında Tel Rıfat (212 kilometre) ve Menbic (336 kilometre) dahil imha edilen tünel uzunluğu 548 kilometreye ulaşmıştır" dedi.

'5'İ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU, 268 KİŞİ YAKALANDI'

Tuğamiral Zeki Aktürk, hudut güvenliğini sağlama çalışmalarına ilişkin, "Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve etkili tedbirlerinin alındığı hudutlarımızda güvenlik, teknoloji destekli sistemlerle çok katmanlı şekilde sağlanmakta, yasa dışı geçişler, kaçakçılık ve diğer tüm tehditlere karşı etkin bir mücadele sürdürülmektedir. Bu çerçevede hudutlarımızda son bir hafta içerisinde, 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 268 kişi yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla sınırlarımızı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 113, son bir haftada engellenen 944 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 46 bin 881 olmuştur" ifadelerini kullandı.

'GAZZE'DE ATEŞKES BİR AN ÖNCE İLAN EDİLMELİ'

Gazze'de yaşanan insani felaketin, her geçen gün daha da derinleştiğini aktaran Aktürk, "Açlık, yokluk ve temel ihtiyaçlara erişim eksikliği nedeniyle Filistin halkı, son derece ağır koşullarda yaşam mücadelesi vermektedir. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bu dönemde, Gazze'de ateşkesin bir an evvel ilan edilmesi ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması gerekmektedir. Filistin halkının haklı mücadelesine verdiğimiz desteği sürdüreceğimizi, bölgede kalıcı istikrar ve barışın iki devletli çözüm ile mümkün olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

'İŞ BİRLİĞİ KAPSAMI GENİŞLETİLECEK'

Aktürk'ün sunumu sonrası bakanlık kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, 13 Ağustos 2025'te imzalanan 'Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası' ile Suriye'nin savunma kapasitesinin artırılması ve askeri alanda somut iş birliğinin hedeflendiğini belirterek, "Mutabakat kapsamında, Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılandırılması süreci hız kazanmış; eğitim, danışmanlık, teknik destek ve karşılıklı ziyaretler başlatılmıştır. Bu faaliyetler, Suriye Savunma Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda Suriye Savunma Bakanlığı Eğitim Daire Başkanı ve beraberindeki heyetin Milli Savunma Üniversitesi'ni ziyareti ve Suriye Savunma Bakanlığı'nın talebi çerçevesinde başlatılan eğitim faaliyetleri devam etmektedir. Diğer yandan, Suriye'nin savunma kapasitesinin artırılması için ihtiyaçların yerinde gözlemlenmesi ve müşterek bir yol haritasının oluşturulması amacıyla bakanlığımızdan müteşekkil heyetler vasıtasıyla teknik ziyaretlerin gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Türkiye, Suriye'nin istikrarını bölge barışı açısından kritik görmekte ve 'Tek devlet, tek ordu' ilkesini desteklemeye devam etmektedir. İlerleyen dönemde, karşılıklı heyet ziyaretleri ve eğitim faaliyetlerinin artması, iş birliği kapsamının genişletilmesi öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi ile ilgili basında yer alan iddialara yönelik şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar üreten ve bu yöndeki tüm inisiyatiflere katkı sunmaya çalışan bir ülkedir. Ancak Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir. Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak ise sağlıklı ve doğru olmayacaktır."

'JAPONYA İLE SAVUNMA ALANINDA İŞ BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEKTİR'

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Japonya Savunma Bakanı ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "İkili iş birliğinin ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı, verimli bir görüşme gerçekleştirilmiştir. İki ülke arasındaki savunma iş birliğinin artırılması, küresel ve bölgesel istikrarın sağlanması, savunma sanayi alanındaki mevcut ve potansiyel iş birliklerinin geliştirilmesi konularında fikir alışverişinde bulunulmuştur" açıklamasında bulundu.