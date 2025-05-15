MSB: Silahların teslimi için bölge ülkelerle ortak mekanizma kurulacak

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, bölücü terör örgütünün fesih sürecine ilişkin, "Silahların teslimi konusunda, devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır" açıklaması yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyon ve arama tarama faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Son bir haftada; Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Bu vesileyle, 14 Mayıs'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'a bir kez daha Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz" dedi.

'2 BİN 527 KİŞİ HUDUDU GEÇEMEDEN ENGELLENDİ'

Hudut güvenliği faaliyetlerine değinen Tuğamiral Zeki Aktürk, "7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 192 kişi yakalanmış, 2 bin 527 kişi engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 33, engellenen kişi sayısı da 32 bin 184 olmuştur. Ayrıca bu hafta içerisinde Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 22 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Suriye harekat alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen tünel imha faaliyetleri kapsamında, bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 99, Menbiç bölgesinde ise 112 kilometre uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ DURUMA HAZIRLIKLIYIZ'

Aktürk, bölücü terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararına ilişkin, "Alınan kararın vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiğini, sahada atılacak somut adımların yakından takip edileceğini, sürecin sabote edilmesine, bu süreçte yaşanabilecek sözlü ve eylemsel provokasyonlar dahil her türlü duruma karşı dikkatli ve hazırlıklı olunduğunu vurguluyoruz. Terörle mücadelede elde edilen başarıda ve terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülkemizin terörsüz bir geleceğe yürümesinde şüphesiz en büyük pay; vatan, millet ve bayrak uğruna canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz ile onların fedakar ve cefakar ailelerine aittir. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyor, kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ismi her ne olursa olsun ülkemize, milletimize, bölgemizin istikrarına ve insanlığa tehdit oluşturan terör örgütleri var olduğu müddetçe mücadelesini büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Bu kapsamda; bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edilecektir" dedi.

'TGC ANADOLU, BANDIRMA VAPURUNUN ROTASINI İZLEYECEK'

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerini anlatan Aktürk, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca 19 gemi ile 19 liman ziyareti gerçekleştirileceğini ve gemilerin halkın ziyaretine açılacağını duyurdu. Aktürk, " Düzce, Bingöl ve Diyarbakır'da muharip uçak geçişi, Muğla'da muharip uçak geçişi ve paraşüt atlayışı, Samsun'da Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşları icra edilecektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında ayrıca TCG Anadolu amfibi gemimiz; Kara, Deniz ve Hava Harp Okulu öğrencilerimiz ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın belirleyeceği 81 ilden 81 gencimizin katılımıyla 17 Mayıs'ta İstanbul'dan hareket edecek ve Bandırma vapurunun rotasını izleyerek 19 Mayıs'ta Samsun'da olacaktır" diye konuştu.

'PROVOKASYONLARA DİKKATLİ OLUNMASI GEREK'

Aktürk'ün sunumu sonrası bakanlık kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bölücü terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı aldığını anımsatan kaynaklar, "Süreç devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek, alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek. Silahların teslimi konusunda, devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır. Bölücü terör örgütü PKK'nın aldığı bu kararı desteklemeyen gerek terör örgütünü kullanan ülkeler gerekse bölücü terör örgütü içindekiler tarafından yapılacak provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtmekte yarar görüyoruz" açıklamasında bulundu.

'ÖZÜR DİLERİZ'

Bakanlık kaynakları, bir Türk generalin NATO'da iş birliği ile güvenlik direktörü görevine seçilmesine ilişkin, "Geçtiğimiz hafta icra ettiğimiz haftalık basın bilgilendirme toplantısında NATO'da iş birliği ile güvenlik direktörü görevine seçilen generalimizle ilgili, 'Uzun yıllardır, ilk defa' yerine sehven 'İlk defa' ifadesi kullanılmıştır. Yapılan bu maddi hata sebebiyle kamuoyundan ve geçmişte direktörlük görevini icra eden komutanlarımızdan özür dileriz" dedi.