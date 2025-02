MSB: Teğmenler, TSK\'nın itibarını zedeledikleri için cezalandırıldı

Güncel

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, teğmenlere, 'Silahlı Kuvvetler'den ayırma' cezası verilmesine ilişkin, "Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar. Teğmenlerin, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir" açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kars'ta gerçekleştirilen Kış Tatbikatı-2025 sırasında bakanlığın son bir haftalık faaliyetlerine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, devam eden terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla 43'ü geçtiğimiz hafta içerisinde olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 321 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yine, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist daha Silopi'deki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Ayrıca, terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, hudutların Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunduğunu belirterek, "Son bir hafta içerisinde 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 59 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 474 olmuştur. Son bir haftada engellenen 435 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 6 bin 382'ye ulaşmıştır" dedi.

'KARARIN METİNLE VE İÇERİKLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR'

Tuğamiral Zeki Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlık kaynakları gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynaklarınca, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'ndeki kılıçlı yemin sonrası 'Silahlı Kuvvetler'den ayırma' cezası verilen teğmenlerle ilgili, "Başlatılan idari ve disiplin soruşturmaları ile Yüksek Disiplin Kurulu süreci büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuki mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir. Üstüne basarak bir kez daha vurgulamakta fayda var; alınan kararın okunan metinle ve içerikle hiçbir ilgisi yoktur. Bu olay, toplumda gerçekler üzerinden değil, bağlamından koparılarak algılar üzerinden tartışılmakta. Bu gençler söyledikleri sözlerden değil, önceden planlı, toplu ve organize bir disiplinsizlik yaptıkları, mutlak itaati bozdukları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarını zedeledikleri için cezalandırıldılar. Teğmenlerin, 'Mustafa Kemal'in askeriyiz' dedikleri için cezalandırıldıkları söylemi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne atılabilecek en büyük iftiralardan biridir, hakarettir. Üstün disiplin anlayışı ile tüm dünyada temayüz eden ordumuzun; başarı çıtasını gün geçtikte daha üst noktalara taşıdığı bir dönemde yıpratılmaması konusunda herkesin daha duyarlı ve dikkatli olması gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

'SURİYE ORDUSUNUN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞILACAKTIR'

Bakanlık kaynakları, Türkiye'nin Suriye'ye 2 yeni askeri üs kuracağına dair iddialar üzerine, "Türkiye olarak önceliğimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafaza edilmesi, Suriye'de istikrarın sağlanması ve terörist unsurların, özellikle PYD/ YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki faaliyetlerinin engellenmesidir. Yeni Suriye hükümetinin, Suriye'nin tamamını kapsayacak şekilde istikrarı sağlama ve normalleşme çabalarını destekliyoruz. Bakanlığımızın fonksiyon alanına giren konularda kendilerine elimizden gelen her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu bildirdik. Bu kapsamda; geçtiğimiz hafta bakanlığımızdan görevlendirilen bir heyet marifetiyle ilk temas toplantısı gerçekleştirilmiştir. Her iki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğü, istikrarı ve terör tehdidinden temizlenmesi üzerinde görüş birliğindedir. Basında çıkan bu tür haberlere ihtiyatlı yaklaşmak ve içeriğini iyi okuyup anlamak gerekir. Bu tür konuları konuşmak için şu an çok erken. Yeni Suriye hükümetinin talepleri doğrultusunda Suriye ordusunun kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla müşterek bir yol haritası oluşturularak somut adımlar atılmasına yönelik çalışılacaktır" denildi.

'BİZİM TALEBİMİZ, UÇAKLARIN YENİ ÜRETİM OLMASIDIR'

Bakanlık kaynakları, İspanyol basınında yer alan, Türkiye'nin alacağı 40 Eurofighter uçağının ilk 20 tanesinin ikinci el, diğer 20'sinin de yeni olacağı haberine ilişkin, "Hava Kuvvetlerimizin, harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon uçağının tedarik edilmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Biz değişik konfigrasyonlarda 40 uçaklık alımı gerçekleştirmek istiyoruz. Bu kombinasyonlar değişebilir, şu anda kesin bir şey yok. Görüşmeler sonucunda hazırlanan ihtiyaç tanımı dokümanı, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini açıklamıştık. Onlardan gelecek fiyat teklifini bekliyoruz. Bizim talebimiz, alınacak ilk uçakların yeni üretim olmasıdır. Ama bunun nasıl olacağı bize gelecek teklifle belirlenecek" dedi.

Türkiye'ye ait bir korvetin, Girit Adası'nın 7 mil kuzeyinde deniz altına kablo döşeme çalışmalarına müdahale ettiğine yönelik basında çıkan haberler ile ilgili de "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin hak ve menfaatlerini ihlal etmeye yönelik hiçbir girişime izin vermeyeceğini bugüne dek defalarca ortaya koymuştur. Hak ve menfaatlerimizin bulunduğu alanlarda Yunanistan'ın oldubitti şeklinde icra etmeye çalıştığı faaliyetlere geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerekli müdahaleyi yaparız. Bu kapsamda bu tür çalışmalar icra eden Yunanistan'a ait gemiler telsizle ikaz edilmektedir. Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıklarda barışçıl çözümü hedefleyen yapıcı bir yaklaşımın benimsenmesi herkesin faydasına olacaktır" ifadeleri kullanıldı.