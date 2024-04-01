BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.626
|Toplam Seçmen
|:
|814.986
|Açılan Sandık
|:
|2.466
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,91
|Kullanılan Oy
|:
|622.493
|Geçerli Oy
|:
|596.793
|Katılım Oranı
|:
|% 81,34
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET ARAS
|% 54,8
|327.029
|AK PARTİ
|AYDIN AĞAN AYAYDIN
|% 32,8
|195.757
|İYİ PARTİ
|METİN ERGUN
|% 5,81
|34.689
|ZAFER PARTİSİ
|ÜNAL YİĞİT
|% 1,77
|10.543
|DEM PARTİ
|YUSUF ULUDAĞ
|% 1,67
|9.949
|YENİDEN REFAH
|MEHMET MELİH TATLICI
|% 1,13
|6.767
|SAADET
|CEBRAİL TÜMENCİ
|% 0,3
|1.819
|DEVA PARTİSİ
|MUHSİN ERDEM
|% 0,25
|1.508
|TKP
|İSMAİL BOZKAYA
|% 0,25
|1.464
|BTP
|ÖZNUR ATAYETER
|% 0,22
|1.282
|YTP
|İSMAİL FENER
|% 0,18
|1.080
|EMEP
|DÖNDÜ TAKA ÇINAR
|% 0,17
|991
|VATAN PARTİSİ
|EMRE AYKIN
|% 0,14
|819
|DSP
|SEVİNÇ ERENCAN
|% 0,1
|614
|MİLLET
|HÜSEYİN KARA
|% 0,08
|500
|HÜDA PAR
|KAMURAN CENGİZ
|% 0,06
|374
|DİĞER
|% 0,06
|350
|TKH
|CİHAN TAN
|% 0,06
|336
|HAK-PAR
|SEMRA ARCAN GÖKÇEN
|% 0,05
|297
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL USLU
|% 0,05
|288
|BAĞIMSIZ
|ÖZKAN KILIÇ
|% 0,03
|192
|BAĞIMSIZ
|MÜŞTEBA KARAMANOĞLU
|% 0,02
|145
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 78,83
|Katılım Oranı
|:
|% 73,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TAMER MANDALİNCİ
|% 58,22
|49.947
|AK PARTİ
|MEHMET TOSUN
|% 31,66
|27.166
|DEM PARTİ
|MEHMET POLAT
|% 3,82
|3.276
|İYİ PARTİ
|RAŞİT EMİR SÜER
|% 1,56
|1.335
|ZAFER PARTİSİ
|NİHAL ESİN GÜRSOY
|% 1,35
|1.155
|TİP
|ÖZGÜL TUZCU
|% 0,81
|697
|BAĞIMSIZ
|VOLKAN İLGÜZ
|% 0,69
|593
|HÜDA PAR
|MEHMET NESİM KAR
|% 0,39
|337
|BTP
|MAHMUT AĞSU
|% 0,3
|258
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR
|% 0,27
|234
|TKP
|AHMET AKSÜT
|% 0,23
|196
|DİĞER
|% 0,21
|180
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET BİLLORER
|% 0,13
|108
|SAADET
|MUHAMMED ARİF KARACA
|% 0,09
|76
|MİLLİ YOL
|CENGİZHAN SANCAR
|% 0,08
|69
|VATAN PARTİSİ
|ŞEREF BOZKURT
|% 0,07
|57
|DSP
|GÜLŞEN ONURSAL
|% 0,05
|47
|HKP
|HEDİYE EZGİ ALPOĞUZ
|% 0,04
|39
|MİLLET
|HAVANE YÜKSEL
|% 0,03
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|SEZER DURMUŞ
|% 57,49
|16.836
|AK PARTİ
|MUHAMMET KARAKUŞ
|% 27,39
|8.020
|ZAFER PARTİSİ
|BAHADIR BAKIRCI
|% 5,96
|1.746
|İYİ PARTİ
|AYHAN GÜNAY
|% 5,39
|1.580
|YENİDEN REFAH
|FİLİZ KUBİLAY
|% 1,76
|515
|DEM PARTİ
|HALİT ORUÇ
|% 0,73
|213
|BAĞIMSIZ
|FİKRET NAZMİ KENTEL
|% 0,29
|85
|SAADET
|ESAT KONUR
|% 0,27
|78
|BTP
|ZEHRA MISIR
|% 0,23
|66
|DEVA PARTİSİ
|BİLAL BAYKAN
|% 0,2
|58
|VATAN PARTİSİ
|EVRİM MURAT KARAGÖZ
|% 0,13
|39
|HÜDA PAR
|ENİS CENGİZ
|% 0,11
|33
|MİLLET
|FATMA USLU
|% 0,05
|16
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,46
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AYTAÇ KURT
|% 45,62
|7.325
|MHP
|FEYZULLAH GÜLADA
|% 38,72
|6.218
|BAĞIMSIZ
|MUHAMMET MESUT YAR
|% 7,65
|1.229
|DEM PARTİ
|FATMA ÇETİNKAYA
|% 2,37
|380
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM GÜNAY DEMİR
|% 1,52
|244
|TİP
|BÜŞRA ALEMDAR DEVECİ
|% 1,26
|202
|İYİ PARTİ
|ÖMER SERKAN İĞCİ
|% 0,92
|147
|BTP
|MESUD RAHMAN SÖZER
|% 0,69
|111
|ZAFER PARTİSİ
|AYDIN FIÇICIOĞLU
|% 0,48
|77
|YENİDEN REFAH
|MUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU
|% 0,22
|36
|VATAN PARTİSİ
|ASLAN ATİLLA YORULMAZ
|% 0,22
|35
|MİLLET
|İZZET ÇAYLI
|% 0,14
|23
|SAADET
|ATAKAN ÇEĞİL
|% 0,11
|17
|HÜDA PAR
|AYHAN CENGİZ
|% 0,08
|13
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,48
|Katılım Oranı
|:
|% 80,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİM KARACA
|% 45,44
|44.918
|MHP
|MUHAMMET KÖKTEN
|% 26,67
|26.364
|İYİ PARTİ
|BEHÇET SAATCI
|% 24,07
|23.799
|YENİDEN REFAH
|ENGİN DAĞ
|% 0,71
|705
|ZAFER PARTİSİ
|MÜJGAN DİKMEN
|% 0,68
|673
|DEM PARTİ
|HASAN YILDIRIM
|% 0,41
|410
|MİLLİ YOL
|ALAATTİN ARSLAN
|% 0,33
|322
|SAADET
|ÖMER FARUK KILINÇ
|% 0,32
|316
|DEVA PARTİSİ
|SANİYE KULAÇ
|% 0,29
|284
|TKP
|ALTAN TÜREL
|% 0,24
|233
|BAĞIMSIZ
|EMİN KONUK
|% 0,19
|190
|HÜDA PAR
|İLYAS CENGİZ
|% 0,13
|128
|DSP
|EDA ALBAYRAK
|% 0,11
|106
|MİLLET
|ABDİL ÖLEMEZ
|% 0,11
|104
|VATAN PARTİSİ
|SELÇUK SELVİ
|% 0,1
|104
|BTP
|FADİME AMAÇ
|% 0,1
|100
|YTP
|YASİN CANYURT
|% 0,1
|100
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 92,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET DEMİR
|% 57,24
|4.292
|CHP
|SAFFET KARABIYIK
|% 38,71
|2.903
|İYİ PARTİ
|LEVENT AKKALI
|% 1,68
|126
|YENİDEN REFAH
|SERDAR OĞUZ ÇELİKEL
|% 0,76
|57
|ZAFER PARTİSİ
|SERAP KAYA
|% 0,47
|35
|SAADET
|AHMET ERGİN
|% 0,46
|34
|BTP
|EMİR TORAMAN
|% 0,17
|13
|DEM PARTİ
|ADALET AYDIN SÖZKESEN
|% 0,15
|11
|MİLLET
|CUMA SEVMEZ
|% 0,13
|10
|HÜDA PAR
|SELAHATTİN GÖZÜNGÜL
|% 0,09
|7
|HKP
|HÜSEYİN KAYA
|% 0,05
|4
|VATAN PARTİSİ
|CEM ÖZBEN
|% 0,05
|4
|TİP
|GÜLCAN GÜZEL
|% 0,04
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALİ ERDOĞAN
|% 60,1
|15.643
|AK PARTİ
|KAMİL CEYLAN
|% 33,53
|8.727
|İYİ PARTİ
|PELİN EKER KARAMAN
|% 3,74
|974
|YENİDEN REFAH
|FARUK ÖĞE
|% 0,85
|222
|ZAFER PARTİSİ
|ERKAN BOZ
|% 0,54
|140
|DEM PARTİ
|AHMET UKAŞ
|% 0,35
|91
|BTP
|YUSUF YENİ
|% 0,23
|60
|SAADET
|MEMDUH KARAKUZU
|% 0,18
|47
|HÜDA PAR
|RAHMİ ÇELİK
|% 0,15
|38
|VATAN PARTİSİ
|YAĞIZ COŞKUN
|% 0,12
|30
|DSP
|GÖKHAN İLENDEMLİ
|% 0,08
|22
|BAĞIMSIZ
|BAYRAM DİLMAÇ
|% 0,07
|18
|MİLLET
|RECEP AKŞİT
|% 0,06
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,56
|Katılım Oranı
|:
|% 76,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ACAR ÜNLÜ
|% 44,8
|24.323
|AK PARTİ
|SERKAN YAZICI
|% 41,07
|22.301
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET ALİ ACAR
|% 9,86
|5.356
|DEM PARTİ
|AYŞE İNANMA
|% 1,53
|833
|ZAFER PARTİSİ
|DENİZ ÇELİK
|% 1
|540
|TİP
|TANLA SÖYLEMEZ
|% 0,74
|404
|YENİDEN REFAH
|ALİ SÜMENOĞLU
|% 0,31
|170
|BTP
|ABDULLAH PEKER
|% 0,15
|82
|BAĞIMSIZ
|METİN GÜLDÜZ
|% 0,1
|55
|HÜDA PAR
|ZEYNEP CENGİZ
|% 0,09
|46
|HKP
|AYÇA ORAL
|% 0,08
|41
|SAADET
|BİRKAN SERTCAN
|% 0,07
|39
|DEVA PARTİSİ
|NAZIM ÇELİK
|% 0,06
|34
|DSP
|HATİCE ÖBEKLİ
|% 0,06
|32
|VATAN PARTİSİ
|İLYAS YILMAZ
|% 0,06
|30
|MİLLET
|AYSEL KARTAL
|% 0,02
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,60
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|GONCA KÖKSAL
|% 53,32
|37.864
|AK PARTİ
|ŞADİ BALLI
|% 32,89
|23.355
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN NİZAMOĞLU
|% 7,92
|5.622
|ZAFER PARTİSİ
|TAN BİLGİNER
|% 2,21
|1.569
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN SU
|% 0,93
|660
|DEM PARTİ
|AYLA ERKUT
|% 0,74
|527
|TİP
|NAZMİYE KULAÇ
|% 0,68
|480
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET SERKAN ÖZÇELİK
|% 0,31
|221
|SAADET
|SALİH ÇİFÇİ
|% 0,3
|211
|DP
|YUSUF YILDIZ
|% 0,2
|141
|BTP
|ASYA FATMA KAYA
|% 0,19
|138
|HÜDA PAR
|İBRAHİM KARATAY
|% 0,1
|75
|VATAN PARTİSİ
|GÜZİN BAŞ
|% 0,09
|64
|HKP
|EBRU GÖKSAL
|% 0,07
|52
|MİLLET
|İZZET USLU
|% 0,05
|34
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,50
|Katılım Oranı
|:
|% 82,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|FEVZİ TOPUZ
|% 50,12
|46.083
|AK PARTİ
|RÜŞTÜ YİĞİTKAYA
|% 35,36
|32.518
|İYİ PARTİ
|MEHMET ÇAYIRLI
|% 6,63
|6.093
|DEM PARTİ
|CUMALİ ÇELİK
|% 2,57
|2.360
|ZAFER PARTİSİ
|SUAT YAŞAR
|% 1,5
|1.383
|TİP
|BADE DUDU TAKIM
|% 1,09
|1.003
|YENİDEN REFAH
|ERSİN TOPTAŞ
|% 0,85
|778
|BAĞIMSIZ
|DURMUŞ ÖZDEMİR
|% 0,38
|346
|SAADET
|MURAT TEKİN
|% 0,31
|286
|BTP
|ÇETİN ÇUKUR
|% 0,29
|266
|AP
|SALİH ÖNEL
|% 0,25
|232
|HÜDA PAR
|ADEM ÖZEL
|% 0,17
|157
|DEVA PARTİSİ
|MUHAMMET ÇİÇEK
|% 0,15
|142
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET KAYA
|% 0,14
|131
|DSP
|TÜRKAN FULYA ÜSKÜDARLI
|% 0,12
|112
|MİLLET
|KADİR GÜVEN
|% 0,07
|62
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,03
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|EVREN TEZCAN
|% 46,98
|16.175
|MHP
|ALİM UZUNDEMİR
|% 35,36
|12.174
|İYİ PARTİ
|RECEP GÜNEŞ
|% 12,52
|4.311
|DEM PARTİ
|HÜSNİYE KAYA
|% 1,4
|481
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET ÇÖMEN
|% 0,82
|281
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH YAMAÇ
|% 0,72
|249
|TİP
|NEZAKET ÜNAL
|% 0,41
|143
|TKP
|FATMA ASLAN
|% 0,35
|122
|SAADET
|MURAT İKİZ
|% 0,25
|85
|MİLLET
|MUSTAFA ÖLEMEZ
|% 0,22
|77
|BAĞIMSIZ
|CEMİL DURMUŞ
|% 0,21
|73
|VATAN PARTİSİ
|SELAHATTİN KOZAK
|% 0,21
|71
|BTP
|AYKUP EGE AVŞAROĞLU
|% 0,18
|63
|DEVA PARTİSİ
|ÇETİN TATLI
|% 0,15
|53
|HÜDA PAR
|ERCAN CENGİZ
|% 0,12
|40
|HKP
|İBRAHİM TAŞAR
|% 0,1
|33
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,67
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ
|% 61,17
|25.773
|CHP
|ÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN
|% 23,09
|9.727
|İYİ PARTİ
|AYFER İLHAN ÖÇER
|% 8,23
|3.466
|DEVA PARTİSİ
|ORHAN USTAOĞLU
|% 2,07
|870
|YENİDEN REFAH
|RABİA TİLKİCİ
|% 1,62
|684
|SAADET
|SALİHA GÜZEL
|% 1,42
|600
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULKADİR YILDIZ
|% 0,77
|326
|DİĞER
|% 0,42
|177
|BTP
|RESUL ÖZDİL
|% 0,33
|139
|DEM PARTİ
|MİKAİL AKBALIK
|% 0,31
|132
|TİP
|SOLMAZ TOKAY
|% 0,24
|102
|HÜDA PAR
|HAKAN YAĞCI
|% 0,13
|56
|MİLLET
|OSMAN SİVRİ
|% 0,1
|43
|VATAN PARTİSİ
|ŞABAN CAN GİRGİN
|% 0,1
|41
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MEHMET CANER
|% 57,62
|10.625
|AK PARTİ
|ÖZAY TÜRKLER
|% 34,93
|6.440
|İYİ PARTİ
|ŞÜKRAN ÇİÇEK
|% 2,28
|420
|BAĞIMSIZ
|YUNUSEMRE ARAPOĞLU
|% 1,79
|329
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER SEBEN
|% 1
|185
|YENİDEN REFAH
|DURSUN ÇELEBİ
|% 0,84
|155
|DEM PARTİ
|RIDVAN YAŞAR
|% 0,68
|126
|BTP
|İHSAN BULUT
|% 0,32
|59
|HÜDA PAR
|ELİF CENGİZ
|% 0,17
|32
|DEVA PARTİSİ
|İSMAİL HAZIR
|% 0,13
|24
|MİLLET
|ŞÜKRAN ÖZLER
|% 0,11
|21
|SAADET
|ALİ OSMAN TOK
|% 0,07
|13
|VATAN PARTİSİ
|POLAT SOYTÜRK
|% 0,06
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 54,55
|Katılım Oranı
|:
|% 89,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MESUT GÜNAY
|% 52,2
|8.952
|AK PARTİ
|MUSTAFA TOKSÖZ
|% 37,97
|6.511
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU
|% 7,04
|1.207
|YENİDEN REFAH
|İSMAİL DURMUŞ
|% 1,17
|200
|ZAFER PARTİSİ
|HAKAN ALTUNKUM
|% 0,61
|105
|DEM PARTİ
|ALİ CAVİT NACAR
|% 0,27
|47
|BTP
|ESRA ÜSTÜN
|% 0,2
|35
|SAADET
|TAYFUN KARTAL
|% 0,14
|24
|HÜDA PAR
|HASAN DURAN
|% 0,12
|20
|HKP
|ŞENOL KAYA
|% 0,11
|18
|VATAN PARTİSİ
|DOĞUKAN AKINCI
|% 0,07
|12
|MİLLET
|NEDAİ ÖLMEZ
|% 0,06
|11
|DİĞER
|% 0,04
|6
Son Dakika › Güncel › MUĞLA SON - Son Dakika
Osmaniye'de resmi olmayan sonuçlara göre Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yaptı. Coşkulu kalabalığa hitap eden İbrahim Çenet 'Genel başkanımız üçüncü nesil Çenet olarak, yeni Türkiye Yüzyılına damga vuracak işler yapacaksın demişti, şimdi inanın o heyecanı yaşıyorum' dedi.
Cumhur İttifakı adayı Mehmet Öntürk, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandıktan sonra yaptığı konuşmada, 15 ilçenin tamamını adil bir şekilde yöneteceğini ve şehrin kardeşliğini birleştireceğini belirtti. Öntürk, hizmetlerini adaletten şaşmadan gerçekleştireceklerini ve milletin hizmetkarı olduklarını vurguladı.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçimin sonucunu bekleyeceklerini ve peşini bırakmayacaklarını söyledi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Lütfü Savaş, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Hatay halkının iradesini kimseye teslim etmeyeceklerini belirtti. Savaş, oy pusulalarının taşınması süreciyle ilgili iddialarda bulunarak, itirazlarını yapacaklarını ve Hatay halkının hakkını alacaklarını ifade etti. Ayrıca, geçersiz sayılan oyları normal bulmadığını ve sandıkların belirsizlik içinde olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, il başkanlığı binasında toplanan partililere seslenerek, seçimlerde başarı elde ettiklerini ve Hatay'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını söyledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası Saraçhane'de vatandaşlarla buluşarak konuşma yaptı. İmamoğlu, İstanbul'un çeşitliliğine ve insanlarına teşekkür etti.
Osmaniye'de yapılan Belediye Başkanlığı seçimini Cumhur İttifakı Adayı İbrahim Çenet kazandı. Çenet, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu kalabalığa hitap ederek seçim zaferini kutladı.
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangında aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangın sonucunda apartman sakinleri binayı tahliye etti ve olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürülürken, 90 yaşındaki Hakkı Zeki Koçeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında dumandan etkilenen diğer aile üyeleri ise hastanelere kaldırıldı.
Burdur'da yapılan yerel seçimlerde 4 ilçede belediye başkanları değişti. Merkezde Ali Orkun Ercengiz güven tazeledi, Bucak ilçesinde Hülya Gümüş Burdur'un ilk kadın belediye başkanı oldu. Çavdır ilçesinde Ali Okan Yücel, Altınyayla ilçesinde Selen Kınalı, Tefenni, Gölhisar, Ağlasun ve Karamanlı ilçelerinde ise mevcut başkanlar devam etti.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatay İl Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek, seçim sonuçlarını takip edeceklerini söyledi.
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