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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 04:47
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.626
Toplam Seçmen : 814.986
Açılan Sandık : 2.466
Açılan Sandık Oranı : % 93,91
Kullanılan Oy : 622.493
Geçerli Oy : 596.793
Katılım Oranı : % 81,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ARAS% 54,8327.029
AK PARTİAYDIN AĞAN AYAYDIN% 32,8195.757
İYİ PARTİMETİN ERGUN% 5,8134.689
ZAFER PARTİSİÜNAL YİĞİT% 1,7710.543
DEM PARTİYUSUF ULUDAĞ% 1,679.949
YENİDEN REFAHMEHMET MELİH TATLICI% 1,136.767
SAADETCEBRAİL TÜMENCİ% 0,31.819
DEVA PARTİSİMUHSİN ERDEM% 0,251.508
TKPİSMAİL BOZKAYA% 0,251.464
BTPÖZNUR ATAYETER% 0,221.282
YTPİSMAİL FENER% 0,181.080
EMEPDÖNDÜ TAKA ÇINAR% 0,17991
VATAN PARTİSİEMRE AYKIN% 0,14819
DSPSEVİNÇ ERENCAN% 0,1614
MİLLETHÜSEYİN KARA% 0,08500
HÜDA PARKAMURAN CENGİZ% 0,06374
DİĞER% 0,06350
TKHCİHAN TAN% 0,06336
HAK-PARSEMRA ARCAN GÖKÇEN% 0,05297
BAĞIMSIZİSMAİL USLU% 0,05288
BAĞIMSIZÖZKAN KILIÇ% 0,03192
BAĞIMSIZMÜŞTEBA KARAMANOĞLU% 0,02145
BODRUM

Açılan Sandık Oranı : % 78,83
Katılım Oranı : % 73,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTAMER MANDALİNCİ% 58,2249.947
AK PARTİMEHMET TOSUN% 31,6627.166
DEM PARTİMEHMET POLAT% 3,823.276
İYİ PARTİRAŞİT EMİR SÜER% 1,561.335
ZAFER PARTİSİNİHAL ESİN GÜRSOY% 1,351.155
TİPÖZGÜL TUZCU% 0,81697
BAĞIMSIZVOLKAN İLGÜZ% 0,69593
HÜDA PARMEHMET NESİM KAR% 0,39337
BTPMAHMUT AĞSU% 0,3258
YENİDEN REFAHMUHAMMET ABDULLAH ALPDÜNDAR% 0,27234
TKPAHMET AKSÜT% 0,23196
DİĞER% 0,21180
DEVA PARTİSİMEHMET BİLLORER% 0,13108
SAADETMUHAMMED ARİF KARACA% 0,0976
MİLLİ YOLCENGİZHAN SANCAR% 0,0869
VATAN PARTİSİŞEREF BOZKURT% 0,0757
DSPGÜLŞEN ONURSAL% 0,0547
HKPHEDİYE EZGİ ALPOĞUZ% 0,0439
MİLLETHAVANE YÜKSEL% 0,0323
DALAMAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPSEZER DURMUŞ% 57,4916.836
AK PARTİMUHAMMET KARAKUŞ% 27,398.020
ZAFER PARTİSİBAHADIR BAKIRCI% 5,961.746
İYİ PARTİAYHAN GÜNAY% 5,391.580
YENİDEN REFAHFİLİZ KUBİLAY% 1,76515
DEM PARTİHALİT ORUÇ% 0,73213
BAĞIMSIZFİKRET NAZMİ KENTEL% 0,2985
SAADETESAT KONUR% 0,2778
BTPZEHRA MISIR% 0,2366
DEVA PARTİSİBİLAL BAYKAN% 0,258
VATAN PARTİSİEVRİM MURAT KARAGÖZ% 0,1339
HÜDA PARENİS CENGİZ% 0,1133
MİLLETFATMA USLU% 0,0516
DATÇA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,46

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYTAÇ KURT% 45,627.325
MHPFEYZULLAH GÜLADA% 38,726.218
BAĞIMSIZMUHAMMET MESUT YAR% 7,651.229
DEM PARTİFATMA ÇETİNKAYA% 2,37380
BAĞIMSIZİBRAHİM GÜNAY DEMİR% 1,52244
TİPBÜŞRA ALEMDAR DEVECİ% 1,26202
İYİ PARTİÖMER SERKAN İĞCİ% 0,92147
BTPMESUD RAHMAN SÖZER% 0,69111
ZAFER PARTİSİAYDIN FIÇICIOĞLU% 0,4877
YENİDEN REFAHMUAMMER CEVAHİREFENDİOĞLU% 0,2236
VATAN PARTİSİASLAN ATİLLA YORULMAZ% 0,2235
MİLLETİZZET ÇAYLI% 0,1423
SAADETATAKAN ÇEĞİL% 0,1117
HÜDA PARAYHAN CENGİZ% 0,0813
FETHİYE

Açılan Sandık Oranı : % 98,48
Katılım Oranı : % 80,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİM KARACA% 45,4444.918
MHPMUHAMMET KÖKTEN% 26,6726.364
İYİ PARTİBEHÇET SAATCI% 24,0723.799
YENİDEN REFAHENGİN DAĞ% 0,71705
ZAFER PARTİSİMÜJGAN DİKMEN% 0,68673
DEM PARTİHASAN YILDIRIM% 0,41410
MİLLİ YOLALAATTİN ARSLAN% 0,33322
SAADETÖMER FARUK KILINÇ% 0,32316
DEVA PARTİSİSANİYE KULAÇ% 0,29284
TKPALTAN TÜREL% 0,24233
BAĞIMSIZEMİN KONUK% 0,19190
HÜDA PARİLYAS CENGİZ% 0,13128
DSPEDA ALBAYRAK% 0,11106
MİLLETABDİL ÖLEMEZ% 0,11104
VATAN PARTİSİSELÇUK SELVİ% 0,1104
BTPFADİME AMAÇ% 0,1100
YTPYASİN CANYURT% 0,1100
KAVAKLIDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 92,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET DEMİR% 57,244.292
CHPSAFFET KARABIYIK% 38,712.903
İYİ PARTİLEVENT AKKALI% 1,68126
YENİDEN REFAHSERDAR OĞUZ ÇELİKEL% 0,7657
ZAFER PARTİSİSERAP KAYA% 0,4735
SAADETAHMET ERGİN% 0,4634
BTPEMİR TORAMAN% 0,1713
DEM PARTİADALET AYDIN SÖZKESEN% 0,1511
MİLLETCUMA SEVMEZ% 0,1310
HÜDA PARSELAHATTİN GÖZÜNGÜL% 0,097
HKPHÜSEYİN KAYA% 0,054
VATAN PARTİSİCEM ÖZBEN% 0,054
TİPGÜLCAN GÜZEL% 0,043
KÖYCEĞİZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALİ ERDOĞAN% 60,115.643
AK PARTİKAMİL CEYLAN% 33,538.727
İYİ PARTİPELİN EKER KARAMAN% 3,74974
YENİDEN REFAHFARUK ÖĞE% 0,85222
ZAFER PARTİSİERKAN BOZ% 0,54140
DEM PARTİAHMET UKAŞ% 0,3591
BTPYUSUF YENİ% 0,2360
SAADETMEMDUH KARAKUZU% 0,1847
HÜDA PARRAHMİ ÇELİK% 0,1538
VATAN PARTİSİYAĞIZ COŞKUN% 0,1230
DSPGÖKHAN İLENDEMLİ% 0,0822
BAĞIMSIZBAYRAM DİLMAÇ% 0,0718
MİLLETRECEP AKŞİT% 0,0615
MARMARİS

Açılan Sandık Oranı : % 99,56
Katılım Oranı : % 76,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPACAR ÜNLÜ% 44,824.323
AK PARTİSERKAN YAZICI% 41,0722.301
İYİ PARTİMUHAMMET ALİ ACAR% 9,865.356
DEM PARTİAYŞE İNANMA% 1,53833
ZAFER PARTİSİDENİZ ÇELİK% 1540
TİPTANLA SÖYLEMEZ% 0,74404
YENİDEN REFAHALİ SÜMENOĞLU% 0,31170
BTPABDULLAH PEKER% 0,1582
BAĞIMSIZMETİN GÜLDÜZ% 0,155
HÜDA PARZEYNEP CENGİZ% 0,0946
HKPAYÇA ORAL% 0,0841
SAADETBİRKAN SERTCAN% 0,0739
DEVA PARTİSİNAZIM ÇELİK% 0,0634
DSPHATİCE ÖBEKLİ% 0,0632
VATAN PARTİSİİLYAS YILMAZ% 0,0630
MİLLETAYSEL KARTAL% 0,0211
MENTEŞE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGONCA KÖKSAL% 53,3237.864
AK PARTİŞADİ BALLI% 32,8923.355
İYİ PARTİHÜSEYİN NİZAMOĞLU% 7,925.622
ZAFER PARTİSİTAN BİLGİNER% 2,211.569
YENİDEN REFAHHÜSEYİN SU% 0,93660
DEM PARTİAYLA ERKUT% 0,74527
TİPNAZMİYE KULAÇ% 0,68480
DEVA PARTİSİMEHMET SERKAN ÖZÇELİK% 0,31221
SAADETSALİH ÇİFÇİ% 0,3211
DPYUSUF YILDIZ% 0,2141
BTPASYA FATMA KAYA% 0,19138
HÜDA PARİBRAHİM KARATAY% 0,175
VATAN PARTİSİGÜZİN BAŞ% 0,0964
HKPEBRU GÖKSAL% 0,0752
MİLLETİZZET USLU% 0,0534
MİLAS

Açılan Sandık Oranı : % 99,50
Katılım Oranı : % 82,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPFEVZİ TOPUZ% 50,1246.083
AK PARTİRÜŞTÜ YİĞİTKAYA% 35,3632.518
İYİ PARTİMEHMET ÇAYIRLI% 6,636.093
DEM PARTİCUMALİ ÇELİK% 2,572.360
ZAFER PARTİSİSUAT YAŞAR% 1,51.383
TİPBADE DUDU TAKIM% 1,091.003
YENİDEN REFAHERSİN TOPTAŞ% 0,85778
BAĞIMSIZDURMUŞ ÖZDEMİR% 0,38346
SAADETMURAT TEKİN% 0,31286
BTPÇETİN ÇUKUR% 0,29266
APSALİH ÖNEL% 0,25232
HÜDA PARADEM ÖZEL% 0,17157
DEVA PARTİSİMUHAMMET ÇİÇEK% 0,15142
VATAN PARTİSİMEHMET KAYA% 0,14131
DSPTÜRKAN FULYA ÜSKÜDARLI% 0,12112
MİLLETKADİR GÜVEN% 0,0762
ORTACA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPEVREN TEZCAN% 46,9816.175
MHPALİM UZUNDEMİR% 35,3612.174
İYİ PARTİRECEP GÜNEŞ% 12,524.311
DEM PARTİHÜSNİYE KAYA% 1,4481
ZAFER PARTİSİAHMET ÇÖMEN% 0,82281
YENİDEN REFAHABDULLAH YAMAÇ% 0,72249
TİPNEZAKET ÜNAL% 0,41143
TKPFATMA ASLAN% 0,35122
SAADETMURAT İKİZ% 0,2585
MİLLETMUSTAFA ÖLEMEZ% 0,2277
BAĞIMSIZCEMİL DURMUŞ% 0,2173
VATAN PARTİSİSELAHATTİN KOZAK% 0,2171
BTPAYKUP EGE AVŞAROĞLU% 0,1863
DEVA PARTİSİÇETİN TATLI% 0,1553
HÜDA PARERCAN CENGİZ% 0,1240
HKPİBRAHİM TAŞAR% 0,133
SEYDİKEMER

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ% 61,1725.773
CHPÖZGÜR CAN BÜYÜKÇOBAN% 23,099.727
İYİ PARTİAYFER İLHAN ÖÇER% 8,233.466
DEVA PARTİSİORHAN USTAOĞLU% 2,07870
YENİDEN REFAHRABİA TİLKİCİ% 1,62684
SAADETSALİHA GÜZEL% 1,42600
ZAFER PARTİSİABDULKADİR YILDIZ% 0,77326
DİĞER% 0,42177
BTPRESUL ÖZDİL% 0,33139
DEM PARTİMİKAİL AKBALIK% 0,31132
TİPSOLMAZ TOKAY% 0,24102
HÜDA PARHAKAN YAĞCI% 0,1356
MİLLETOSMAN SİVRİ% 0,143
VATAN PARTİSİŞABAN CAN GİRGİN% 0,141
ULA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET CANER% 57,6210.625
AK PARTİÖZAY TÜRKLER% 34,936.440
İYİ PARTİŞÜKRAN ÇİÇEK% 2,28420
BAĞIMSIZYUNUSEMRE ARAPOĞLU% 1,79329
ZAFER PARTİSİALPER SEBEN% 1185
YENİDEN REFAHDURSUN ÇELEBİ% 0,84155
DEM PARTİRIDVAN YAŞAR% 0,68126
BTPİHSAN BULUT% 0,3259
HÜDA PARELİF CENGİZ% 0,1732
DEVA PARTİSİİSMAİL HAZIR% 0,1324
MİLLETŞÜKRAN ÖZLER% 0,1121
SAADETALİ OSMAN TOK% 0,0713
VATAN PARTİSİPOLAT SOYTÜRK% 0,0611
YATAĞAN

Açılan Sandık Oranı : % 54,55
Katılım Oranı : % 89,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT GÜNAY% 52,28.952
AK PARTİMUSTAFA TOKSÖZ% 37,976.511
İYİ PARTİHÜSEYİN ÇÖLLÜOĞLU% 7,041.207
YENİDEN REFAHİSMAİL DURMUŞ% 1,17200
ZAFER PARTİSİHAKAN ALTUNKUM% 0,61105
DEM PARTİALİ CAVİT NACAR% 0,2747
BTPESRA ÜSTÜN% 0,235
SAADETTAYFUN KARTAL% 0,1424
HÜDA PARHASAN DURAN% 0,1220
HKPŞENOL KAYA% 0,1118
VATAN PARTİSİDOĞUKAN AKINCI% 0,0712
MİLLETNEDAİ ÖLMEZ% 0,0611
DİĞER% 0,046

Kaynak: AA

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