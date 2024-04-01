YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
ORDU SON - Son Dakika
Üye Girişi
TEsttttt
Güncel

ORDU SON

BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 14:08  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.229
Toplam Seçmen : 604.851
Açılan Sandık : 2.229
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 486.737
Geçerli Oy : 456.077
Katılım Oranı : % 80,47

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET HİLMİ GÜLER% 40,07182.733
İYİ PARTİENVER YILMAZ% 36,53166.595
CHPZEKAİ SANA% 16,5875.615
YENİDEN REFAHADEM AĞCA% 3,817.350
ZAFER PARTİSİSEVİNÇ BAŞARAN% 0,763.457
SAADETHALİT DUYAR% 0,662.993
DSPADEM BAŞ% 0,2920
BTPMUAMMER BELEN% 0,18800
DPSERHAT ÇELEBİOĞLU% 0,16726
TİPSEMİH YILDIZ% 0,16713
HÜDA PARBÜLENT DİNÇ% 0,12542
DEVA PARTİSİSEZER YETGİN% 0,11515
VATAN PARTİSİSEDAT KUTLU% 0,11489
DEM PARTİNECMETTİN DURMUŞ% 0,1476
YTPENGİN AKDAL% 0,09423
BAĞIMSIZSEYFİ DİZEK% 0,08367
TKPDAMLA BAYTEKİN% 0,07342
HKPNECATİ KALENDER% 0,07341
HAK-PARSEVDA KOKUM% 0,07301
MİLLETRIFAT YILMAZ% 0,05233
TKHALEV DOĞAN% 0,03146
AKKUŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSA DEMİRCİ% 50,416.822
İYİ PARTİALPAY KOCAGÖZ% 35,474.800
CHPBAYRAM GÖRÜR% 8,361.131
YENİDEN REFAHCAFER BARIŞ SATILMIŞ% 3,07415
BÜYÜK BİRLİKALİ VARLI% 1,02138
SAADETİDRİS İMRAN ÖZKAYA% 0,5473
DSPİSLAM TÜREDİ% 0,4662
BTPVAHİT BEKTAŞOĞLU% 0,3548
HKPEMİNE NUR AKDOĞAN% 0,3244
ALTINORDU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPULAŞ TEPE% 49,6961.582
AK PARTİAŞKIN TÖREN% 37,8346.881
İYİ PARTİÇAĞATAY DENİZ% 8,3110.298
YENİDEN REFAHORHAN GÜNDOĞDU% 1,722.137
ZAFER PARTİSİYENER TURAN% 0,91.121
SAADETHALUK ŞENSOY% 0,49606
DPERTUĞRUL KOÇ% 0,35439
BTPMUSTAFA CAN% 0,23287
DEVA PARTİSİAYHAN ANGIN% 0,13158
DEM PARTİAYDIN ER% 0,09115
OCAKŞEREF TÜRKMEN% 0,0893
VATAN PARTİSİATIF GÜRSOY% 0,0790
HKPYAKUP EFE% 0,0780
MİLLETMAHMUT EROL% 0,0453
AYBASTI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİZZET GÜNDOĞAR% 54,236.458
İYİ PARTİYÜKSEL AHMET TOKAT% 17,492.083
YENİDEN REFAHMUSTAFA KÜPÇÜK% 14,311.704
CHPTEYFİK GÜLEY% 10,851.292
BTPMUHARREM İLHAN% 1,22145
SAADETOSMAN SESLİ% 1,03123
BÜYÜK BİRLİKENGİN SUNMA% 0,5768
HKPNAZAN ATAV% 0,335
ÇAMAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPLEYLA ÇITIR% 34,792.449
YENİDEN REFAHMUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ% 25,291.780
MHPMAHMUT AYPARÇASI% 16,731.178
BAĞIMSIZALAHİTDİN GİDEN% 11,49809
İYİ PARTİSEZER UÇAMAZ% 5,36377
SAADETMUSA ÖZTÜRK% 2,39168
DEVA PARTİSİBERAT AY% 1,3897
GELECEK PARTİSİAHMET ÖZCAN% 0,9768
BTPTURGUT ÇAMAŞ% 0,7956
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KARTAL% 0,6546
DSPYUNUS ÖZTÜRK% 0,1611
ÇATALPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET ÖZAY% 48,844.442
İYİ PARTİAHMET ALİ İBAÇ% 46,144.196
YENİDEN REFAHÜMİT ÖZDEN% 2,33212
SAADETKEMAL GÖNÜL% 1,12102
CHPEMİN EKİN% 1,11101
BÜYÜK BİRLİKDAVUT KAYADA% 0,1917
BTPNURİTTİN AKBAŞLI% 0,1312
ZAFER PARTİSİÖZGÜR ŞENYURT% 0,098
DSPADEM ABAK% 0,055
ÇAYBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHMESUT KARAYİĞİT% 51,234.275
AK PARTİİSMET YANIK% 45,553.801
CHPİSA YURT% 2,14179
SAADETMUSA AŞCI% 0,758
BTPOSMAN AKBAŞ% 0,3832
FATSA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 76,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ETEM KİBAR% 51,5835.573
CHPAHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU% 31,721.858
İYİ PARTİBURAK EROĞLU% 9,116.286
YENİDEN REFAHFERHAT AKSU% 3,272.253
ZAFER PARTİSİCEM ASLANTAŞ% 0,94646
SAADETİSMAİL KOÇAN% 0,86594
BAĞIMSIZONUR GÜNGÖR% 0,63435
BTPAYHAN ÇAVUŞOĞLU% 0,52360
SOL PARTİRASUL ŞAHİN% 0,36249
BÜYÜK BİRLİKHALİT DEMİR% 0,28196
BAĞIMSIZMURAT KARAÇUHA% 0,26177
DSPMEHMET BAŞTÜRK% 0,17117
DEM PARTİKENAN KIRKAYA% 0,1280
HKPHAKAN ARSLAN% 0,1175
MİLLETRIDVAN ÇETİN% 0,0964
GÖLKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFİKRİ ULUDAĞ% 47,077.900
İYİ PARTİYAŞAR YILMAZ% 32,075.382
CHPMUSTAFA KARAAHMETOĞLU% 18,383.084
YENİDEN REFAHCEMİL ŞAHİN% 1,12188
BTPKENAN EKİM% 0,4271
HKPABBAS ULUCAN% 0,3457
SAADETAHMET TEPE% 0,3152
BÜYÜK BİRLİKAHMET SIDDIK ZOR% 0,2948
GÜLYALI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPMEDET SİPAHİ% 53,533.501
CHPUĞUR CÖRÜT% 36,482.386
İYİ PARTİHASAN ÖZTÜRK% 6,41419
SAADETHALİL CEBECİ% 0,9361
GELECEK PARTİSİADEM ALBAYRAK% 0,5737
VATAN PARTİSİOSMAN ERDAŞ% 0,5335
ZAFER PARTİSİLEVENT ŞABAN BAŞKAYA% 0,4932
DİĞER% 0,426
BÜYÜK BİRLİKZEKAYİ BEKCİ% 0,3422
DSPADİLE ASLAN% 0,213
BTPYEKDA ÖZTÜRK% 0,128
GÜRGENTEPE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 90,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCEMİL ÇOŞKUN% 51,445.634
AK PARTİYENER YALÇINKAYA% 41,494.544
İYİ PARTİEKREM YILMAZ% 4,21461
YENİDEN REFAHOKTAY KAYA% 2,19240
SAADETBEKİR KAYA% 0,2729
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ZOR% 0,2224
BTPHÜSEYİN PALAVAR% 0,1820
İKİZCE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPOSMAN KAYGI% 40,873.781
BÜYÜK BİRLİKBAHRİ SÖĞÜT% 31,722.934
CHPHASAN ÇALIK% 17,891.655
YENİDEN REFAHERDAL KALYONCU% 4,1379
DPTANER SARI% 2,28211
SAADETEROL KIŞLA% 1,74161
BTPSEZGİN ŞAHİNKAYA% 1,0799
DSPNÜTFULLAH GÜL% 0,3331
KABADÜZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 88,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYENER KAYA% 43,492.289
İYİ PARTİMUSTAFA KEMAL BAŞ% 34,71.826
CHPMUSTAFA OKUTAN% 15,71827
YENİDEN REFAHMUSTAFA DEMİREL% 2,93154
DPYASEMİN ŞAHİN% 1,3772
SAADETETHEM EYİGÜN% 0,8947
ZAFER PARTİSİOLGUN POYRAZ% 0,4222
BÜYÜK BİRLİKMUZAFFER ALTINEL% 0,2111
BTPEMRAH KARAKOÇ% 0,158
DSPFAZIL UZUN% 0,137
KABATAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 86,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBÜLENT GÜNEY% 36,352.655
İYİ PARTİCEMALETTİN TÜRK% 30,992.264
AK PARTİYAKUP YILMAZ% 29,582.161
YENİDEN REFAHYAKUP ZİL% 2,12155
BÜYÜK BİRLİKAHMET KIŞLA% 0,322
BTPYUSUF KORKMAZ% 0,322
SAADETRÜMEYSA KOÇAN% 0,2518
HKPDİLEK ÖZDEMİR BOYRAZ% 0,118
KORGAN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,30

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
İYİ PARTİSAİT KORGAN% 37,366.097
AK PARTİTUNCAY KİRAZ% 36,655.981
YENİDEN REFAHSELAHATTİN KÖKLÜ% 22,413.656
CHPHAKAN BAYIR% 1,39227
SAADETHASAN SUBAŞI% 0,83136
BÜYÜK BİRLİKSAMET BAYRAK% 0,73119
BTPHÜSEYİN YILMAZLI% 0,2642
MEMLEKETCENGİZ BÖLEK% 0,1931
HKPMAHMUT EREN OKUR% 0,1829
KUMRU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF YALÇUVA% 73,8812.924
CHPŞENOL ÖZDEN% 13,532.367
YENİDEN REFAHMEVLÜT ERŞARU% 6,721.176
SAADETEKREM ÖNEŞ% 2,92510
BÜYÜK BİRLİKEROL ÖZKAN% 1,43250
BTPBARIŞ AV% 1,06185
HKPBEKİR KÖSEOĞLU% 0,4681
MESUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCENGİZ KOÇYİĞİT% 44,884.134
CHPOLGAY ÜNALAN% 29,992.762
YENİDEN REFAHAHMET YILMAZ% 13,721.264
İYİ PARTİSALİH YAMAN% 8,08744
SAADETVELİ BAL% 1,56144
BÜYÜK BİRLİKBENGİSU ŞAHİN% 192
BAĞIMSIZMEHMET AKİF AYDOĞAN% 0,4239
BTPORHAN KOÇ% 0,3532
PERŞEMBE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 83,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCİHAT ALBAYRAK% 39,638.087
CHPFARUK PİROĞLU% 38,327.819
İYİ PARTİEROL BATUK% 18,433.761
YENİDEN REFAHFAHRİ GÜMÜŞ% 1,38281
ZAFER PARTİSİBAHAR YILMAZ% 0,69140
BTPTAYLAN İSKENDER% 0,4387
SAADETÜMİT AKDENİZ% 0,4285
BAĞIMSIZTÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU% 0,2143
BÜYÜK BİRLİKÜMİT ARSLANTÜRK% 0,1837
DSPBAYRAM BAŞTÜRK% 0,1735
HKPDEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI% 0,1429
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİSA TÜRKCAN% 35,235.573
CHPBÜLENT AKSOY% 33,565.309
İYİ PARTİABDULLAH KILIÇ% 26,244.150
YENİDEN REFAHAHMET BAKİ% 2,56405
SAADETAHMET YILDIRIM% 1,16184
ZAFER PARTİSİMEHMET KAHRAMAN% 0,4977
BÜYÜK BİRLİKSONER DANACI% 0,3250
BTPREYHAN AY% 0,2743
HKPALİ YILMAZ% 0,1727
ÜNYE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 78,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN TAVLI% 40,4430.485
İYİ PARTİAHMET ARPACIOĞLU% 37,3828.184
YENİDEN REFAHHAYATİ BALCI% 10,417.845
CHPCUMHUR ÖZTÜRK% 8,36.259
SAADETMUHAMMED SAMED LACİVERT% 1,29971
BÜYÜK BİRLİKZEKİ FİDAN% 0,7525
ZAFER PARTİSİAVŞİN KAŞIK% 0,57430
GELECEK PARTİSİTEVRAT KORKMAZ% 0,23173
BAĞIMSIZİBRAHİM İŞÇİ% 0,18140
HKPEROL KISABACAK% 0,1185
BTPFAHRİ ÖZGEN% 0,1182
DEM PARTİREŞİT GÜNEÇ% 0,1181
DSPAYNUR ÇAKMAK% 0,0966
MİLLETABDÜLVAHAP ÇINAR% 0,0861

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ORDU SON - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çorum'da Husumetli Tarafından Silahlı Saldırı
    15:17 Çorum'da Husumetli Tarafından Silahlı Saldırı

    Çorum'da bir kişi, yolda yürürken husumetlisinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

  • Çin'de Hidrojen Hibrit Güç Kaynağı Sistemine Uyumlu İHA Test Uçuşları Gerçekleştirildi
    15:16 Çin'de Hidrojen Hibrit Güç Kaynağı Sistemine Uyumlu İHA Test Uçuşları Gerçekleştirildi

    Çin'de hidrojen hibrit güç kaynağı sistemine uyumlu hale getirilen endüstriyel sınıf bir insansız hava aracı (İHA), başarılı test uçuşları gerçekleştirdi. Dalian kentinde geliştirilen bu İHA, yüksek verimlilik, güvenilirlik ve uzun batarya ömrü sunmaktadır. Uzmanlar, bu güç kaynağı sisteminin İHA'ların dayanıklılığını iki saate kadar çıkarabileceğini belirtmektedir.

  • İsrail Şifa Hastanesi'nden çekildi, DSÖ: 21 hasta öldü
    15:14 İsrail Şifa Hastanesi'nden çekildi, DSÖ: 21 hasta öldü

    İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nden çekildiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, kuşatma sırasında 21 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in saldırıları sonucu hastanede geniş çaplı hasar oluştuğu, tıbbi cihazların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

  • Daday, Cittaslow ağına katılan 24. şehir oldu
    15:13 Daday, Cittaslow ağına katılan 24. şehir oldu

    Kastamonu'nun Daday ilçesi, Belçika'nın Damme şehrinde düzenlenen Uluslararası Cittaslow Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'den Cittaslow ağına katılan yirmi 24'üncü şehir olarak ilan edildi. Daday'ın Sakin Şehirler Ağına katılımı, turizmin teşvik edilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla önemli bir fırsat sunuyor.

  • Afyonkarahisar'da Cumhuriyet tarihinin ilk kadın belediye başkanı seçildi
    15:13 Afyonkarahisar'da Cumhuriyet tarihinin ilk kadın belediye başkanı seçildi

    Afyonkarahisar'da yapılan seçimlerde CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köksal, kentin tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.

  • Üsküp'ten Mekke'ye bisikletle hac yolculuğu
    15:12 Üsküp'ten Mekke'ye bisikletle hac yolculuğu

    Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'ten iki bisikletçi, "Skopje to Mekkah 2024" adını verdikleri yolculuklarıyla hacca gitmek için yola çıktı. 57 yaşındaki Qamuran Hirda ve 60 yaşındaki Adem Aljic, 4 bin kilometrelik rotalarında Balkanları, Türkiye'yi ve Ürdün'ü ziyaret edecekler. Yolculukları 2 ay sürecek ve çevre bilincine dikkat çekmeyi hedefliyorlar.

  • Hırsızlık Şüphelisi Çarşaf İle İnmeye Çalışırken Öldü
    15:11 Hırsızlık Şüphelisi Çarşaf İle İnmeye Çalışırken Öldü

    Adana'nın Çukurova ilçesinde, hırsızlık şüphelisi apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü ve hayatını kaybetti. Şüphelinin yanında ziynet eşyası bulunduğu ve hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirtildi.

  • Halo Geliştiricisi Certain Affinity İşten Çıkarma Yaptı
    15:10 Halo Geliştiricisi Certain Affinity İşten Çıkarma Yaptı

    Certain Affinity, Halo ve Call of Duty gibi popüler serilerde çalışmalarıyla tanınan bir oyun stüdyosu, yaklaşık yüzde 10'luk bir işten çıkarma gerçekleştirdi. Şirket, 17 yıl sonra ilk kez böyle bir adım attı. CEO Max Hoberman, oyun endüstrisinin ekonomik zorluklarından bahsederek bu kararı açıkladı. Geliştirici ekiplerin güvende olduğu belirtilirken, Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer'ın da benzer bir durumu desteklediği ifade edildi.

  • realme, C65 adlı yeni bütçe dostu akıllı telefonunu piyasaya sürecek
    15:10 realme, C65 adlı yeni bütçe dostu akıllı telefonunu piyasaya sürecek

    realme, önümüzdeki ay küresel pazarlarda C65 adlı yeni bir bütçe dostu akıllı telefonu piyasaya süreceğini duyurdu. C65'in Siyah, Mor ve Altın renk seçenekleriyle geleceği ve Samsung Galaxy S22 serisine benzeyen bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor. Telefon, 90Hz yenileme hızına ve 625 nit yüksek parlaklığa sahip 6,67 inç LCD ekran, MediaTek Helio G85 yonga seti, 4GB'a kadar RAM, 50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel selfie kamera, 5000mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olacak.

  • Elon Musk: Yapay zeka, yüzde 20 ihtimalle insanlığı tehdit ediyor
    15:10 Elon Musk: Yapay zeka, yüzde 20 ihtimalle insanlığı tehdit ediyor

    Elon Musk, yapay zekanın insanlığı tehdit etme ihtimalinin yüzde 20 olduğunu belirtirken, bir yapay zeka araştırmacısı olan Roman Yampolskiy ise bu riskin daha yüksek olduğunu savunuyor. Yampolskiy'e göre, süper zeki makinelerin kontrol edilemez hale gelmesi nedeniyle yapay zeka kaynaklı kıyamet olasılığı yüzde 100'e yakındır. Diğer uzmanlar da yapay zekanın insanlığa zarar verme potansiyeline dikkat çekiyor.


14:46 Meral Akşener’den seçim sonrası ilk yorum Meral Akşener'den seçim sonrası ilk yorum
14:01 Denizli’de başkan seçilen CHP’li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın Denizli'de başkan seçilen CHP'li Çavuşoğlu: Belediyenin evrakları dışarı çıkarılıyor, herkes ayağını denk alsın
13:28 Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı Bahçeli: MHP, milletin sandık mesajını değerlendirmek üzere kolları sıvadı
12:53 Hangi parti kaç belediye kazandı YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı Hangi parti kaç belediye kazandı? YSK Başkanı Yener, merak edilen rakamları paylaştı
11:37 Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı Cumhur İttifakı, ortak adayla kazanacağı 4 ili diğer partilere kaptırdı
14:04 AK Parti’nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu AK Parti'nin 20 puan fark yediği Afyonkarahisar adayının görüntüleri gündem oldu
13:49 Sevkler açıklandı Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır Sevkler açıklandı! Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kim kaç maç ceza alır?
12:56 Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası PFDK sevkleri açıklandı! Listede sarı-lacivertlilerden 3 isim var
12:15 Trabzon’u birbirine katan Osayi’den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj Trabzon'u birbirine katan Osayi'den tarihi kongre öncesi camiaya mesaj
12:09 “Murat Kurum tarihi farkla kazanacak“ demişti Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural’dan eleştirilere cevap "Murat Kurum tarihi farkla kazanacak" demişti! Seçim tahmini tutmayan Hakan Ural'dan eleştirilere cevap
11:47 Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli Çeşme’nin yeni Belediye Başkanı oldu Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'nin yeni Belediye Başkanı oldu
11:46 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten seçim sonrası ilk mesaj Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası ilk mesaj
11:17 “Seçimi kaybettim“ diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu "Seçimi kaybettim" diyen İbrahim Tatlıses evleneceğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2024 15:17:46. #1.12#
SON DAKİKA: ORDU SON - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement