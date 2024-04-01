BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.229
|Toplam Seçmen
|:
|604.851
|Açılan Sandık
|:
|2.229
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Kullanılan Oy
|:
|486.737
|Geçerli Oy
|:
|456.077
|Katılım Oranı
|:
|% 80,47
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET HİLMİ GÜLER
|% 40,07
|182.733
|İYİ PARTİ
|ENVER YILMAZ
|% 36,53
|166.595
|CHP
|ZEKAİ SANA
|% 16,58
|75.615
|YENİDEN REFAH
|ADEM AĞCA
|% 3,8
|17.350
|ZAFER PARTİSİ
|SEVİNÇ BAŞARAN
|% 0,76
|3.457
|SAADET
|HALİT DUYAR
|% 0,66
|2.993
|DSP
|ADEM BAŞ
|% 0,2
|920
|BTP
|MUAMMER BELEN
|% 0,18
|800
|DP
|SERHAT ÇELEBİOĞLU
|% 0,16
|726
|TİP
|SEMİH YILDIZ
|% 0,16
|713
|HÜDA PAR
|BÜLENT DİNÇ
|% 0,12
|542
|DEVA PARTİSİ
|SEZER YETGİN
|% 0,11
|515
|VATAN PARTİSİ
|SEDAT KUTLU
|% 0,11
|489
|DEM PARTİ
|NECMETTİN DURMUŞ
|% 0,1
|476
|YTP
|ENGİN AKDAL
|% 0,09
|423
|BAĞIMSIZ
|SEYFİ DİZEK
|% 0,08
|367
|TKP
|DAMLA BAYTEKİN
|% 0,07
|342
|HKP
|NECATİ KALENDER
|% 0,07
|341
|HAK-PAR
|SEVDA KOKUM
|% 0,07
|301
|MİLLET
|RIFAT YILMAZ
|% 0,05
|233
|TKH
|ALEV DOĞAN
|% 0,03
|146
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,74
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSA DEMİRCİ
|% 50,41
|6.822
|İYİ PARTİ
|ALPAY KOCAGÖZ
|% 35,47
|4.800
|CHP
|BAYRAM GÖRÜR
|% 8,36
|1.131
|YENİDEN REFAH
|CAFER BARIŞ SATILMIŞ
|% 3,07
|415
|BÜYÜK BİRLİK
|ALİ VARLI
|% 1,02
|138
|SAADET
|İDRİS İMRAN ÖZKAYA
|% 0,54
|73
|DSP
|İSLAM TÜREDİ
|% 0,46
|62
|BTP
|VAHİT BEKTAŞOĞLU
|% 0,35
|48
|HKP
|EMİNE NUR AKDOĞAN
|% 0,32
|44
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ULAŞ TEPE
|% 49,69
|61.582
|AK PARTİ
|AŞKIN TÖREN
|% 37,83
|46.881
|İYİ PARTİ
|ÇAĞATAY DENİZ
|% 8,31
|10.298
|YENİDEN REFAH
|ORHAN GÜNDOĞDU
|% 1,72
|2.137
|ZAFER PARTİSİ
|YENER TURAN
|% 0,9
|1.121
|SAADET
|HALUK ŞENSOY
|% 0,49
|606
|DP
|ERTUĞRUL KOÇ
|% 0,35
|439
|BTP
|MUSTAFA CAN
|% 0,23
|287
|DEVA PARTİSİ
|AYHAN ANGIN
|% 0,13
|158
|DEM PARTİ
|AYDIN ER
|% 0,09
|115
|OCAK
|ŞEREF TÜRKMEN
|% 0,08
|93
|VATAN PARTİSİ
|ATIF GÜRSOY
|% 0,07
|90
|HKP
|YAKUP EFE
|% 0,07
|80
|MİLLET
|MAHMUT EROL
|% 0,04
|53
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,19
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İZZET GÜNDOĞAR
|% 54,23
|6.458
|İYİ PARTİ
|YÜKSEL AHMET TOKAT
|% 17,49
|2.083
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA KÜPÇÜK
|% 14,31
|1.704
|CHP
|TEYFİK GÜLEY
|% 10,85
|1.292
|BTP
|MUHARREM İLHAN
|% 1,22
|145
|SAADET
|OSMAN SESLİ
|% 1,03
|123
|BÜYÜK BİRLİK
|ENGİN SUNMA
|% 0,57
|68
|HKP
|NAZAN ATAV
|% 0,3
|35
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|LEYLA ÇITIR
|% 34,79
|2.449
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET KÜÇÜKÖKSÜZ
|% 25,29
|1.780
|MHP
|MAHMUT AYPARÇASI
|% 16,73
|1.178
|BAĞIMSIZ
|ALAHİTDİN GİDEN
|% 11,49
|809
|İYİ PARTİ
|SEZER UÇAMAZ
|% 5,36
|377
|SAADET
|MUSA ÖZTÜRK
|% 2,39
|168
|DEVA PARTİSİ
|BERAT AY
|% 1,38
|97
|GELECEK PARTİSİ
|AHMET ÖZCAN
|% 0,97
|68
|BTP
|TURGUT ÇAMAŞ
|% 0,79
|56
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET KARTAL
|% 0,65
|46
|DSP
|YUNUS ÖZTÜRK
|% 0,16
|11
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AHMET ÖZAY
|% 48,84
|4.442
|İYİ PARTİ
|AHMET ALİ İBAÇ
|% 46,14
|4.196
|YENİDEN REFAH
|ÜMİT ÖZDEN
|% 2,33
|212
|SAADET
|KEMAL GÖNÜL
|% 1,12
|102
|CHP
|EMİN EKİN
|% 1,11
|101
|BÜYÜK BİRLİK
|DAVUT KAYADA
|% 0,19
|17
|BTP
|NURİTTİN AKBAŞLI
|% 0,13
|12
|ZAFER PARTİSİ
|ÖZGÜR ŞENYURT
|% 0,09
|8
|DSP
|ADEM ABAK
|% 0,05
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|MESUT KARAYİĞİT
|% 51,23
|4.275
|AK PARTİ
|İSMET YANIK
|% 45,55
|3.801
|CHP
|İSA YURT
|% 2,14
|179
|SAADET
|MUSA AŞCI
|% 0,7
|58
|BTP
|OSMAN AKBAŞ
|% 0,38
|32
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 76,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ETEM KİBAR
|% 51,58
|35.573
|CHP
|AHMET CEMAL KARAOĞLANOĞLU
|% 31,7
|21.858
|İYİ PARTİ
|BURAK EROĞLU
|% 9,11
|6.286
|YENİDEN REFAH
|FERHAT AKSU
|% 3,27
|2.253
|ZAFER PARTİSİ
|CEM ASLANTAŞ
|% 0,94
|646
|SAADET
|İSMAİL KOÇAN
|% 0,86
|594
|BAĞIMSIZ
|ONUR GÜNGÖR
|% 0,63
|435
|BTP
|AYHAN ÇAVUŞOĞLU
|% 0,52
|360
|SOL PARTİ
|RASUL ŞAHİN
|% 0,36
|249
|BÜYÜK BİRLİK
|HALİT DEMİR
|% 0,28
|196
|BAĞIMSIZ
|MURAT KARAÇUHA
|% 0,26
|177
|DSP
|MEHMET BAŞTÜRK
|% 0,17
|117
|DEM PARTİ
|KENAN KIRKAYA
|% 0,12
|80
|HKP
|HAKAN ARSLAN
|% 0,11
|75
|MİLLET
|RIDVAN ÇETİN
|% 0,09
|64
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 80,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|FİKRİ ULUDAĞ
|% 47,07
|7.900
|İYİ PARTİ
|YAŞAR YILMAZ
|% 32,07
|5.382
|CHP
|MUSTAFA KARAAHMETOĞLU
|% 18,38
|3.084
|YENİDEN REFAH
|CEMİL ŞAHİN
|% 1,12
|188
|BTP
|KENAN EKİM
|% 0,42
|71
|HKP
|ABBAS ULUCAN
|% 0,34
|57
|SAADET
|AHMET TEPE
|% 0,31
|52
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET SIDDIK ZOR
|% 0,29
|48
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,31
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|MEDET SİPAHİ
|% 53,53
|3.501
|CHP
|UĞUR CÖRÜT
|% 36,48
|2.386
|İYİ PARTİ
|HASAN ÖZTÜRK
|% 6,41
|419
|SAADET
|HALİL CEBECİ
|% 0,93
|61
|GELECEK PARTİSİ
|ADEM ALBAYRAK
|% 0,57
|37
|VATAN PARTİSİ
|OSMAN ERDAŞ
|% 0,53
|35
|ZAFER PARTİSİ
|LEVENT ŞABAN BAŞKAYA
|% 0,49
|32
|DİĞER
|% 0,4
|26
|BÜYÜK BİRLİK
|ZEKAYİ BEKCİ
|% 0,34
|22
|DSP
|ADİLE ASLAN
|% 0,2
|13
|BTP
|YEKDA ÖZTÜRK
|% 0,12
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 90,09
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CEMİL ÇOŞKUN
|% 51,44
|5.634
|AK PARTİ
|YENER YALÇINKAYA
|% 41,49
|4.544
|İYİ PARTİ
|EKREM YILMAZ
|% 4,21
|461
|YENİDEN REFAH
|OKTAY KAYA
|% 2,19
|240
|SAADET
|BEKİR KAYA
|% 0,27
|29
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ZOR
|% 0,22
|24
|BTP
|HÜSEYİN PALAVAR
|% 0,18
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|OSMAN KAYGI
|% 40,87
|3.781
|BÜYÜK BİRLİK
|BAHRİ SÖĞÜT
|% 31,72
|2.934
|CHP
|HASAN ÇALIK
|% 17,89
|1.655
|YENİDEN REFAH
|ERDAL KALYONCU
|% 4,1
|379
|DP
|TANER SARI
|% 2,28
|211
|SAADET
|EROL KIŞLA
|% 1,74
|161
|BTP
|SEZGİN ŞAHİNKAYA
|% 1,07
|99
|DSP
|NÜTFULLAH GÜL
|% 0,33
|31
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 88,51
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YENER KAYA
|% 43,49
|2.289
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA KEMAL BAŞ
|% 34,7
|1.826
|CHP
|MUSTAFA OKUTAN
|% 15,71
|827
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA DEMİREL
|% 2,93
|154
|DP
|YASEMİN ŞAHİN
|% 1,37
|72
|SAADET
|ETHEM EYİGÜN
|% 0,89
|47
|ZAFER PARTİSİ
|OLGUN POYRAZ
|% 0,42
|22
|BÜYÜK BİRLİK
|MUZAFFER ALTINEL
|% 0,21
|11
|BTP
|EMRAH KARAKOÇ
|% 0,15
|8
|DSP
|FAZIL UZUN
|% 0,13
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 86,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|BÜLENT GÜNEY
|% 36,35
|2.655
|İYİ PARTİ
|CEMALETTİN TÜRK
|% 30,99
|2.264
|AK PARTİ
|YAKUP YILMAZ
|% 29,58
|2.161
|YENİDEN REFAH
|YAKUP ZİL
|% 2,12
|155
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET KIŞLA
|% 0,3
|22
|BTP
|YUSUF KORKMAZ
|% 0,3
|22
|SAADET
|RÜMEYSA KOÇAN
|% 0,25
|18
|HKP
|DİLEK ÖZDEMİR BOYRAZ
|% 0,11
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,30
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|İYİ PARTİ
|SAİT KORGAN
|% 37,36
|6.097
|AK PARTİ
|TUNCAY KİRAZ
|% 36,65
|5.981
|YENİDEN REFAH
|SELAHATTİN KÖKLÜ
|% 22,41
|3.656
|CHP
|HAKAN BAYIR
|% 1,39
|227
|SAADET
|HASAN SUBAŞI
|% 0,83
|136
|BÜYÜK BİRLİK
|SAMET BAYRAK
|% 0,73
|119
|BTP
|HÜSEYİN YILMAZLI
|% 0,26
|42
|MEMLEKET
|CENGİZ BÖLEK
|% 0,19
|31
|HKP
|MAHMUT EREN OKUR
|% 0,18
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YUSUF YALÇUVA
|% 73,88
|12.924
|CHP
|ŞENOL ÖZDEN
|% 13,53
|2.367
|YENİDEN REFAH
|MEVLÜT ERŞARU
|% 6,72
|1.176
|SAADET
|EKREM ÖNEŞ
|% 2,92
|510
|BÜYÜK BİRLİK
|EROL ÖZKAN
|% 1,43
|250
|BTP
|BARIŞ AV
|% 1,06
|185
|HKP
|BEKİR KÖSEOĞLU
|% 0,46
|81
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 72,27
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CENGİZ KOÇYİĞİT
|% 44,88
|4.134
|CHP
|OLGAY ÜNALAN
|% 29,99
|2.762
|YENİDEN REFAH
|AHMET YILMAZ
|% 13,72
|1.264
|İYİ PARTİ
|SALİH YAMAN
|% 8,08
|744
|SAADET
|VELİ BAL
|% 1,56
|144
|BÜYÜK BİRLİK
|BENGİSU ŞAHİN
|% 1
|92
|BAĞIMSIZ
|MEHMET AKİF AYDOĞAN
|% 0,42
|39
|BTP
|ORHAN KOÇ
|% 0,35
|32
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 83,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|CİHAT ALBAYRAK
|% 39,63
|8.087
|CHP
|FARUK PİROĞLU
|% 38,32
|7.819
|İYİ PARTİ
|EROL BATUK
|% 18,43
|3.761
|YENİDEN REFAH
|FAHRİ GÜMÜŞ
|% 1,38
|281
|ZAFER PARTİSİ
|BAHAR YILMAZ
|% 0,69
|140
|BTP
|TAYLAN İSKENDER
|% 0,43
|87
|SAADET
|ÜMİT AKDENİZ
|% 0,42
|85
|BAĞIMSIZ
|TÜLAY YAREN HAZNEDAROĞLU
|% 0,21
|43
|BÜYÜK BİRLİK
|ÜMİT ARSLANTÜRK
|% 0,18
|37
|DSP
|BAYRAM BAŞTÜRK
|% 0,17
|35
|HKP
|DEVRİM ARDA CAN DELİBAŞI
|% 0,14
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 89,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İSA TÜRKCAN
|% 35,23
|5.573
|CHP
|BÜLENT AKSOY
|% 33,56
|5.309
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH KILIÇ
|% 26,24
|4.150
|YENİDEN REFAH
|AHMET BAKİ
|% 2,56
|405
|SAADET
|AHMET YILDIRIM
|% 1,16
|184
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET KAHRAMAN
|% 0,49
|77
|BÜYÜK BİRLİK
|SONER DANACI
|% 0,32
|50
|BTP
|REYHAN AY
|% 0,27
|43
|HKP
|ALİ YILMAZ
|% 0,17
|27
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 78,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN TAVLI
|% 40,44
|30.485
|İYİ PARTİ
|AHMET ARPACIOĞLU
|% 37,38
|28.184
|YENİDEN REFAH
|HAYATİ BALCI
|% 10,41
|7.845
|CHP
|CUMHUR ÖZTÜRK
|% 8,3
|6.259
|SAADET
|MUHAMMED SAMED LACİVERT
|% 1,29
|971
|BÜYÜK BİRLİK
|ZEKİ FİDAN
|% 0,7
|525
|ZAFER PARTİSİ
|AVŞİN KAŞIK
|% 0,57
|430
|GELECEK PARTİSİ
|TEVRAT KORKMAZ
|% 0,23
|173
|BAĞIMSIZ
|İBRAHİM İŞÇİ
|% 0,18
|140
|HKP
|EROL KISABACAK
|% 0,11
|85
|BTP
|FAHRİ ÖZGEN
|% 0,11
|82
|DEM PARTİ
|REŞİT GÜNEÇ
|% 0,11
|81
|DSP
|AYNUR ÇAKMAK
|% 0,09
|66
|MİLLET
|ABDÜLVAHAP ÇINAR
|% 0,08
|61
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Çorum'da bir kişi, yolda yürürken husumetlisinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Saldırıyı gerçekleştiren şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Çin'de hidrojen hibrit güç kaynağı sistemine uyumlu hale getirilen endüstriyel sınıf bir insansız hava aracı (İHA), başarılı test uçuşları gerçekleştirdi. Dalian kentinde geliştirilen bu İHA, yüksek verimlilik, güvenilirlik ve uzun batarya ömrü sunmaktadır. Uzmanlar, bu güç kaynağı sisteminin İHA'ların dayanıklılığını iki saate kadar çıkarabileceğini belirtmektedir.
İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nden çekildiğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü, kuşatma sırasında 21 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in saldırıları sonucu hastanede geniş çaplı hasar oluştuğu, tıbbi cihazların kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.
Kastamonu'nun Daday ilçesi, Belçika'nın Damme şehrinde düzenlenen Uluslararası Cittaslow Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'den Cittaslow ağına katılan yirmi 24'üncü şehir olarak ilan edildi. Daday'ın Sakin Şehirler Ağına katılımı, turizmin teşvik edilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla önemli bir fırsat sunuyor.
Afyonkarahisar'da yapılan seçimlerde CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köksal, kentin tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.
Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'ten iki bisikletçi, "Skopje to Mekkah 2024" adını verdikleri yolculuklarıyla hacca gitmek için yola çıktı. 57 yaşındaki Qamuran Hirda ve 60 yaşındaki Adem Aljic, 4 bin kilometrelik rotalarında Balkanları, Türkiye'yi ve Ürdün'ü ziyaret edecekler. Yolculukları 2 ay sürecek ve çevre bilincine dikkat çekmeyi hedefliyorlar.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, hırsızlık şüphelisi apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü ve hayatını kaybetti. Şüphelinin yanında ziynet eşyası bulunduğu ve hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirtildi.
Certain Affinity, Halo ve Call of Duty gibi popüler serilerde çalışmalarıyla tanınan bir oyun stüdyosu, yaklaşık yüzde 10'luk bir işten çıkarma gerçekleştirdi. Şirket, 17 yıl sonra ilk kez böyle bir adım attı. CEO Max Hoberman, oyun endüstrisinin ekonomik zorluklarından bahsederek bu kararı açıkladı. Geliştirici ekiplerin güvende olduğu belirtilirken, Microsoft Gaming CEO'su Phil Spencer'ın da benzer bir durumu desteklediği ifade edildi.
realme, önümüzdeki ay küresel pazarlarda C65 adlı yeni bir bütçe dostu akıllı telefonu piyasaya süreceğini duyurdu. C65'in Siyah, Mor ve Altın renk seçenekleriyle geleceği ve Samsung Galaxy S22 serisine benzeyen bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor. Telefon, 90Hz yenileme hızına ve 625 nit yüksek parlaklığa sahip 6,67 inç LCD ekran, MediaTek Helio G85 yonga seti, 4GB'a kadar RAM, 50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel selfie kamera, 5000mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olacak.
Elon Musk, yapay zekanın insanlığı tehdit etme ihtimalinin yüzde 20 olduğunu belirtirken, bir yapay zeka araştırmacısı olan Roman Yampolskiy ise bu riskin daha yüksek olduğunu savunuyor. Yampolskiy'e göre, süper zeki makinelerin kontrol edilemez hale gelmesi nedeniyle yapay zeka kaynaklı kıyamet olasılığı yüzde 100'e yakındır. Diğer uzmanlar da yapay zekanın insanlığa zarar verme potansiyeline dikkat çekiyor.
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