Özgür Özel, Numan Kurtulmuş ile Görüştü.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile ara seçim gündemli yaptığı görüşmenin ardından "Kaçmıyorsanız ara seçimden, elinizi açın. En geniş coğrafyaya varsanız, genel çağrı yapalım. Siz geniş coğrafyaya varsanız gelin ne ara seçimi, erken seçim yapalım. Biz hazırız. Ara seçimin sekiz vekille olanına da 30 vekille olanına da genişletilmiş bir ara seçime de varsa gücünüz, niyetiniz hemen bu haziranda erken seçime de varız. Milletin dediği olacak. Ben arkama milletin rüzgarını almışım. Anayasa'nın arkasına saklanıp Anayasa'yı çiğnemeye çalışmasın kimse" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyonun ardından yaptığı basın açıklamasında ara seçimi gündeme aldıklarını ve Meclis'te halihazırda boş olan sekiz sandalye için ara seçim yapılması gerektiğini belirtmişti. Bu gündemle sırasıyla DEM Parti, TİP, EMEP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi, Zafer Partisi, SOL Parti, Anahtar Parti ve Saadet Partisi ile görüşen Özel, siyasi parti turunu tamamlamasının ardından bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

TBMM'de Kurtulmuş'un makamında gerçekleşen görüşme saat 13.30 itibarıyla başladı. Görüşmede Özel'e; TBMM İdare Amiri CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ile CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir'den oluşan CHP heyeti eşlik etti. İki saat süren görüşmenin ardından Özel, basın mesnuplarına açıklamalarda bulundu. Özel, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Daha önce de bahsettiğim gibi, siyasi parti liderlerini özel bir gündemle ziyaret etmiştim. 12 siyasi partiyle hemfikir olduğumuz hususlar vardı. Ayrıca Meclis Başkanımız ile görüşmemiz gereken özel gündemler vardı. Bunların hepsini ele aldığımız, benim genel olarak Türkiye'deki siyasi atmosferi, siyasi konjonktürü, partimizin kurumsal kimliğine yapılan saldırılardan tutun da bir bütün olarak Meclis'teki tüm milletvekillerine karşı özellikle Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın uygulamaları, emrindeki personelin tutumları noktasını ele alan genel değerlendirmede bulundum. Bunun yanı sıra terörsüz ve demokratik Türkiye sürecine ilişkin malum Sayın Başkan'ın başkanlık ettiği, Sayın Murat Emir'in de heyetimize başkanlık ettiği bir komisyon çalışması tamamlanmıştı. Bu komisyon çalışmasının altıncı ve yedinci kısımlarıyla ilişkili olarak ki Meclis Başkanımız oybirliğiyle bunun tamamlanmış olmasını her vesileyle vurguluyor. Bu oybirliğiyle ele alınacak maddelerin içinde, en başında, en kolayından Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına tam uyum var. Bu konuda hem Meclis'te Sayın Can Atalay'ın Meclis kütüğüne çoktan kaydedilmesi gerektiği ve bu konuda gerekli adımların atılması gerektiği hususu var."

"AYM kararlarına birinci kademe mahkemesinin uymamasının patenti, bugünkü Adalet Bakanı'na ait"

Burada şu hatırlatmayı yapmak isterim. AYM kararlarına birinci kademe mahkemesinin uymamasının patenti, bugünkü Adalet Bakanı'na ait. Yine birinci kademe mahkemesinin uymamasına güç verme, katkı sağlama, bunu savunma aktivizmi de bugünkü Adalet Bakanı'na ait. Kendisi ki aldığı bazı mahkeme kararlarında, burada rahmetli Sırrı Süreyya Önder'e verdiği mahkumiyet kararının da 15'te 15 ile bozulduğu kadar Anayasa'ya aykırı olduğunu da hatırlayalım. Buradan sonra artık bu ülke, atananlarla değil de seçtiklerince yönetiliyorsa bu Meclis'in AYM kararlarına tam uyum konusunda kararlılığını göstermesi, Sayın Başkan'ın bu konuda hem yürütme, yürütmenin başı hem ilgili muhataplar noktasında kararlılığını ortaya koyması gerektiği konusunda zaten hiçbir şüphe yok.

"Altıncı ve yedinci kısımlar neleri söylüyorsa o konuda adımların atılmasının önemli olduğunu ifade ettik"

Bunun yanı sıra AYM'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) verdiği diğer kararlar Meclis'in birlikte çözüm aradığı birçok konuda hem Meclis'in önünü açacak hem Türkiye'yi rahatlatacak hem de bundan sonra yapılması gereken yasal düzenlemelerle ilgili süreç konusunda Meclis'in kararlılığını, birlikteliğini ve bu sürecin birtakım kazanımlarını; basit basit, Can Atalay'ın gelip göreve başlaması, kayyum atanan belediyelere üçü CHP'ye ve 10'u DEM Parti'ye ait seçilmiş belediye başkanlarının göreve dönmesi, Gezi'den tutuklanıp defalarca haklarında hak ihlali verilmiş olan kişilerin göreve dönmesi, AYM'nin, AİHM'in hak ihlali kararı verdiği noktalarda gerekli işlerin yapılması ve bunun ötesinde yapılması gereken işler konusunda altıncı ve yedinci kısımlar neleri söylüyorsa o konuda bir demokratik uzlaşıyla adımların atılmasının son derece önemli olduğunu bir kez daha ifade ettik, ifade etmek isteriz.

"78'inci maddenin 77'inci madde gücünde bir Anayasa hükmü olduğunu söyledik"

Bu noktada tabii önemli bir gündem, sizin de mutlaka gündeminizde olan, bugünkü görüşmeyle ilgili merak ettiğiniz mesele ara seçim hususudur. Bu konuda Sayın Başkan'a bir dosya sunduk. Dosyamızda örneğin Anayasamızın 78'inci maddesinin 1980'de görüşülürken önce, 'ara seçim bu arada yapılabilir' diye yazılıp sonra 'yapılır' haline gelmesi gibi bir argümandan tutun, 1960'tan 1980'e kadarki yapılan ara seçimler, 1989'da, 1994'te kararı alınan iki ara seçim, sonra kısa dönem, üçer yıllık koalisyon hükumetleri döneminde fırsat olmaması, AK Parti'nin birinci döneminde ara seçimin bir yorumla yapıldığı için tüketilmiş olması, devam eden dönemde dört yıllık milletvekilleri sürecinde fiili imkansızlıklarla bugüne kadar nasıl gelindiğini hem teyitleştik hem de Anayasa'nın amir hükmünü hep birlikte okuduk; 'Ara seçim yapılır' maddesini. Hele hele ara seçim yapılmazsa bir üstteki maddedeki 'Genel seçim yapılır' maddesinin de 'yapılabilir'e dönüp dönmeme ihtimaline, hem Meclis Başkanımız böyle bir şeyin imkansız olduğunu, kamuoyundaki bu tartışmaların imkansız olduğunu söyleyerek teyite muhtaç olmayan bir konuda yine de kendi kararlılığını ifade etti. Biz de 78'inci maddenin 77'nci madde gücünde bir Anayasa hükmü olduğunu söyledik. Kendisi partiler arasındaki bir uzlaşıyla kendisine görev düşebileceğini söyledi. Biz de uzlaşıyı aramanın da Meclis Başkanı'nın görevleri arasında olduğunu kendisine ifade etme imkanı bulduk.

"Meclis'teki grubu bulunan partilerin grup başkanlarının davet edileceği bir danışma kurulu kaçınılmaz"

Tabii kendisinin bazı yorumları, bizim bazı yorumlarımız, bazı görüşleri mutlaka kendisi de açıklayacaktır. Ama bu sürecin sonunda, 'ne noktadayız' derseniz bir kere bütün muhalefetin ara seçim istediği bir noktadayız. Ara seçimin bir Anayasa amir hükmü olduğunun tartışma kaldırmadığı bir noktadayız. Bu noktada biz, Meclis Başkanımızın İçtüzük'ün hem kendisinin görevlerini tanımlayan 14 ve 15'inci maddeleri hem de Danışma Kurulu, Meclis ne çalışacak, ne karar alacak, müştereken karar verilecek 19'uncu maddenin Meclis Başkanı tarafından resen işletilmesi ve hepimizin üzerinde bir yük; Anayasa'ya uymak lazım, 'Nasıl uyacaksınız, ne diyorsunuz arkadaşlar' diye hepimizi toplamasını bekliyoruz. Kendisi hepimizi bu şekilde toplar mı, toplamaz mı; toplamazsa bunu nasıl gerekçelendirir onları kendisi ifade edebilir. Biz toplamasını ümit ediyoruz. Aksi takdirde aynı maddede partilerin de bu çağrıyı yapabileceği hükme bağlanmış olduğu için kendisinin başkanlığında, Meclis'teki grubu bulunan partilerin grup başkanlarının davet edileceği bir danışma kurulu kaçınılmaz. O kurul toplandığında oradan uzlaşı çıkar, çıkmaz... Ara seçimi Anayasa'ya uyulmasını savunanlarla Anayasa'ya direnme pahasına ara seçimden kaçanlar görünür hale gelebilirler. Durum bizim açımızdan bundan ibaret.

Sayın Başkan her zamanki nezaketiyle karşıladı. Uzun, iki saati bulan karşılıklı görüş alışverişinde, birbirimizin çalışmalarından, görüşlerinden istifade ettiğimiz, birbirimize çeşitli argümanlarımızı ifade ettiğimiz ya da sunduğumuz faydalı bir görüşme oldu. Demokrasilerde, özellikle parlamenter demokrasilerde bu tip temaslar hiçbir zaman kötü değildir ve siyasete görünür görünmez katkılar sağlar. Kısa, orta, uzun vadede katkılar sağlar. O yüzden böyle bir görüşmeyi olanaklı kıldığı ve kıymetli vakitlerini ayırdığı için Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz."

"Ara seçime de genişletilmiş ara seçime de gücünüz varsa haziranda erken seçime de varız"

Özel, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Özel, "Dün grup toplantısında, 'Gerekirse 50 ya da 55 milletvekilinin istifasını isteriz' dediniz. Önümüzdeki süreçte ajandanızda bu istifa meselesi hep olacak mı" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Düzeltmemi olumsuzdan almayın ama dünkü benim ifadem şu: 'Ara seçimden kaçmayın, ara seçimi yapacağınızı söyleyin.' Çünkü şöyle bir argüman geliştiriyorlar. Sanki zaten sekiz milletvekilinin 30 ay geçtikten sonraki yokluğu Anayasaca ara seçimi emretmiyormuş gibi, yani buna gözlerini, kulaklarını kapayıp 'Allah bizi affetsin, biz Anayasa'yı çiğneyelim. Anayasa'nın diğer fıkrasına Özgür Özel uysun. İstifa ettirsin milletvekillerini, gelsin görelim' diyorlar. Burada da hepiniz biliyorsunuz hiç sıkılmadan şu tartışmayı açıyorlar: '22 istifa gelir, 20'sini kabul ederiz, ikisini etmeyiz.' Bunları siyaset dilinde değil, normalde köyde anlatın 'çakallık' derler buna. 'Pozisyonunuzu netleştirin' diyorum. Diyorlar ki 'Siz ilk önce bir istifa ettirin bakalım.' Siz ara seçimden kaçmayacağınızı söyleyin, şartınızı söyleyin. 30 milletvekili olunca ara seçim yapacaksanız biz 22 de istifa ettiririz, hatta o zaman elimizi korkak alıştırmayız. O rakam da şuradan, Türkiye'nin en geniş coğrafyasına sandık koymak için ne yapmak gerekiyor? Vallahi benim seçim bölgem Manisa'dan başlayarak hodri meydan, sandık koyacak istifaları ederiz, teker teker. Türkiye'nin en geniş coğrafyasında bir ara seçime gideriz. Milletvekilimiz olan bütün büyük şehirlerde. Ne olur? Milletin sözü en güçlü şekilde söylenir. O ara seçimin sonucu siyaseten hatırlayın, beş milletvekiliyle yapılan ara seçimlerin sonucu erken seçimleri getirdi. Ecevit, Özal ara seçimlerden sonra erken seçimlerden kaçmadılar. O zaman olur. Yani bize öyle 'Önce istifa ettirin' demek… Önce siz ara seçimi yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Yani sokak jargonuyla milletin 'çakallık' diye yorumladığı, hem istifa ettireceğim hem de istifanın bir kısmını kabul edip ara seçim sınırında bırakacaksın. Bizi milletvekilinden edeceksin, ara seçimden kaçacaksın. Kaçmıyorsanız ara seçimden, elinizi açın. En geniş coğrafyaya varsanız, genel çağrı yapalım. Siz geniş coğrafyaya varsanız gelin ne ara seçimi, erken seçim yapalım. Biz hazırız. Ara seçimin sekiz vekille olanına da 30 vekille olanına da genişletilmiş bir ara seçime de varsa gücünüz, niyetiniz hemen bu haziranda erken seçime de varız. Milletin dediği olacak. Ben arkama milletin rüzgarını almışım. Anayasa'nın arkasına saklanıp Anayasa'yı çiğnemeye çalışmasın kimse."

"Öcalan, ayak sürüyenin muhalefet olduğunu söylüyorsa AK Parti'den bahsediyordur"

Özel, "Abdullah Öcalan'ın muhalefetin süreci yeterince üstlenmediğini belirten açıklamaları oldu. Aynı zamanda süreçte de bir duraksama halini görüyoruz. Nasıl yorumlarsınız" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ben açıkçası şöyle bir yorum yapayım hem de yorum istediğiniz için. Kuvvetli ihtimal, Türkiye'de iktidarın el değiştirdiği görülüyor ve söz verip de tutmayan açısından, yani devletle yapılan görüşmelerden sonra söz verdiği pozisyonu tutmayan ve yavaş davranan muhalefet derken bugünün ikinci partisi AK Parti'yi kastediyor herhalde. Çünkü benim Abdullah Öcalan ile görüşen MİT görevlilerim yok, devlet görevlilerim yok, arada bir hattım yok, bir bağım yok. Biz önceden kendisine bir taahhüdümüz olmadı ki taahhüdümüzün gerisine düşelim. Muhalefet geriye düşüyor derken AK Parti'nin muhalefete düştüğü gerçeğinden hareket ediyor olabilir, diye düşünüyorum. Ayak sürüyenin muhalefet olduğunu söylüyorsa AK Parti'den bahsediyordur. İktidar partisi değilsek de iktidara namzet parti, şu anda Türkiye'nin birinci partisi olarak kendi gündemimize hakimiz ve yürüyeceğimiz yolda hiçbir zaman geride durmayız."

"Can Atalay konusunda atılması gereken adım Adalet Bakanı'na ayarı verip Meclis'in görevini yapmasıdır"

Özel, "'Can Atalay konusu da gündeme geldi' dediniz. AYM kararının Meclis'te okutulması gündemi var. Bu okutulmuyor. Bu konuda Numan Bey'in bir adım atacağına dair bir mesajı oldu mu" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Bunu net olarak Numan Bey'e sormanız iyi olur, bir aktarım doğru olmaz. Bizim görüşümüz bunu Numan Bey'e ifade ettik; AYM'nin o kararında Meclis'teki ilk kararın okutulmasını yok saydı, yok hükmünde buldu. Bu yüzden ikinci bir karar okutmaya gerek olmaksızın doğrudan Can Atalay'ın Meclis kütüğüne kaydedilmesi ve yemine davet edilmesi lazım. Bu noktada zaten bu işi başımıza, bu derdi açan bugünkü Adalet Bakanı olduğuna göre, bugünkü Adalet Bakanı'nın partisi de 50 milletvekili komisyonda hepsinin oyuyla 'AYM kararlarına uyulsun' dediğine göre burada atılması gereken adım Adalet Bakanı'na ayarı verip Meclis'in görevini yapmasıdır."

"Milletin elimize tutuşturduğu bayrağı bırakmayız. Partide görevimizin başındayız"

Özel, "Cumartesi belediye başkanlarını toplayacaksınız. Pazartesi Parti Meclisiniz var. Radikal bir karar çıkar mı, sine-i millet konuşuluyor" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Arkadaşlar birincisi benim siyasette bir temel tabirim, bir temel kuralım var. Bunu İstanbul'da seçimler iptal edildiği gün 'boykot yapalım' diyen arkadaşlarımıza da söylemiştim ya da benzer şeyler geldiğinde, yani yıllardır hep şunu söylerim. Millet eline bir bayrağı verdiyse o bayrağı bırakmayacaksın. Bu ta Ulubatlı Hasan'dan beri böyle. Bayrağı bırakmayanlar kazanır. Zoru, saldırıyı, vücuda isabet eden oku, hançeri, kurşunu, dosttan-düşmandan gelen çelmeyi bayrağı bırakmaya vesile kıyamazsınız. O bayrak bırakılmayacak. Partide görevimizin başındayız. Meclis'te görevimizin başındayız. Belediyelerde görevimizin başındayız. Bunun dışındaki her formülü, tüm seçenekleriyle değerlendiriyoruz. Ancak 'Sine-i millete dönelim.' Dönelim, bugün ara seçimden kaçanlar, davul zurnayla ara seçime koşarlar. Boşalttığınız 130 yere, 130 AK Partili'yi seçerler. Sine-i millete döndükten sonra ara seçime girecek halin yok ya. Ondan sonra da Anayasa'yı değiştirip memlekete felaketi yaşatırlar. Hassas bir hatta yürüyoruz. O yüzden milletin elimize tutuşturduğu bayrağı bırakmayız. İstanbul'da 31 Mart 2019'da, millet bayrağı elimize verdi. O günden beri, bu partinin gerçek iktidar yürüyüşü devam ediyor. Eğer biz seçimler iptal edildiğinde, 'CHP boykot etsin' derken ben buna en şiddetli karşı çıkan kişiydim ve o gün şunu söylemiştim: 'Milletin verdiği bayrağı bırakırsak bir daha elimize vermez' dedim. Sayın Ekrem Başkan da o akşam kolları sıvamak suretiyle yürüyüşü başlattı, 45 gün sonra aldığımız oy 806 bindi. Millet bayrağı bırakandan haz etmez. Elinde bayrak varken saldıranı da cezasız bırakmaz. Biz bayrağı taşıyanlarız. Milletin verdiği bayrağı bırakalım diye bize saldıran herkese; savcı da olsa, hakim de olsa, bakan da olsa, cumhurbaşkanı da olsa millet onun amel defterinin sol tarafına bunları teker teker yazar."