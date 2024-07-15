PKK'nın katlettiği öğretmenin şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti

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Bölücü terör örgütü PKK'nın katlettiği onlarca öğretmenden biri olan Necmettin Yılmaz'ın şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti.

Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik yıllardır saldırılar düzenleyen eli kanlı terör örgütü PKK, güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alıyor.

Terör örgütü, hain saldırılarında Ayşenur Alkan, Arzu Özsoy, Necmettin Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın, Neşe Alten, Ayşe ve Numan Konakçı, Yasemin ve Bayram Tekin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda öğretmeni şehit etti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın'ın (22) acısını yaşayan Türkiye'yi yaklaşık bir ay sonra yeniden yasa boğan Necmettin Yılmaz'ın şehadetinin üzerinden 7 yıl geçti.

PKK tarafından kaçırıldığında henüz 8 aylık öğretmendi

Necmettin Yılmaz, 14 Aralık 1993'te Gülay ve Hamit Yılmaz çiftinin ikinci çocuğu olarak Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde dünyaya geldi.

Eğitim hayatına doğup büyüdüğü ilçedeki Demirkapı İlköğretim Okulunda başlayan Yılmaz, ardından Gümüşhane Bağlarbaşı Yatılı Bölge Ortaokulu ve Gümüşhane Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesine devam etti.

Üniversite eğitimi için ailesinin yanından ilk kez ayrılarak Artvin'e giden Yılmaz, 2015 yılında Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu.

Çevresinde sakin kişiliğiyle tanınan Yılmaz, meslek hayatına 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Torul'un Altınpınar İlkokulunda ücretli sınıf öğretmenliği yaparak başladı.

Yılmaz, 16 Ekim 2016'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı İlkokuluna atandı. 8 aylık öğretmen olan ve öğrencileri tarafından çok sevilen genç öğretmen, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli- Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde, babasının maddi desteği ile yeni aldığı aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.

23 yaşındaki Necmettin öğretmenin naaşı, aramaların 27'nci gününde 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu.

Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Torul ilçe merkezindeki törenin ardından doğup büyüdüğü Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedildi.

Şehidin kanı yerde bırakılmadı

Tunceli Valiliği, Necmettin Yılmaz'ı katleden terörist grubun, İl Jandarma Komutanlığınca 19 Temmuz 2017'de Nazımiye ilçesi kırsalındaki keşif gözetleme faaliyetleri esnasında silahlı insansız hava aracı tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yılmaz'ın görev yaptığı Siverek Çiftçibaşı İlkokulunun adını "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokulu" olarak değiştirdi.

Yılmaz'ın memleketi Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Torul Anadolu İmam Hatip Lisesinin adı da "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi" oldu.

Tunceli kent merkezi Mameki Köprüsü'nden başlayarak Pülümür kara yolundaki 6 kilometrelik güzergahın adı "Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Bulvarı" olarak değiştirildi.

Yılmaz'ın adı Şanlıurfa, Malatya, Hatay, Kırklareli, Adana, Ağrı, Burdur, Eskişehir ve Batman'daki çeşitli okullarda kütüphanelere, bilim sınıfı, okuma salonu ve atölyelere verildi.

Şehidin ismi, İzmir'in Çeşme ilçesindeki Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İlkokulunda da yaşatılıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Harmancık köyünde kurulan Doğu Karadeniz'in ilk İş Geliştirme Merkezine, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Geleneksel ve Organik Ürünler İş Geliştirme Merkezi adı verildi.

Öğrencilerine yaz tatili için veda ederken, "Çok çalışın" nasihatinde bulunan şehit öğretmen anısına çeşitli illerde hatıra ormanı oluşturuldu.

"Bu acıyı tarif etmek mümkün değil"

23 yaşında toprağa verdiği oğlunun Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyündeki Türk bayrakları ile süslenmiş mezarının başında AA muhabirine açıklama yapan baba Hamit Yılmaz, oğlunun kaybının üzerinden yıllar geçse de acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Yılmaz, oğlunun anısını yaşatmaya devam ettiklerini belirterek, "Evladımız Necmettin, peygamber mesleği olan öğretmenliği icra edebilmek, Urfa'daki çocuklarımıza yardımcı olabilmek adına elinden gelen çabayı gösterip nihayetinde de tatilini Gümüşhane'de memleketinde geçirmek için yola çıkmıştı. Ancak tatilini geçirmek üzere yola çıkan oğlum, maalesef asalaklar tarafından yolu kesilip alıkoyuldu ve şehit edildi." diye konuştu.

Evlat acısının tarif edilemeyeceğini dile getiren Yılmaz, "Bu acıyı tarif etmek mümkün değil. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın." dedi.

Necmettin öğretmenin ağabeyi Ahmet Yılmaz ise "Necmettin vatanına, bayrağına bağlı biri olarak yetişti ve öğretmenlik mesleğini büyük bir aşkla seçti. Kendini öğrencilerine adamış, görevini kutsal gören bir insandı." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, 15 Temmuz'da sevinci ve hüznü aynı anda yaşadıklarını kaydederek, şehitlere çok şey borçlu olduklarını sözlerine ekledi.