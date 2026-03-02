Raylı Sistemlerde Kapasite Artışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Raylı Sistemlerde Kapasite Artışı

02.03.2026 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükşehirlerde raylı sistemler kapasitesini artırıyor, toplam uzunluk 487,1 kilometre hedefleniyor.

6 Nisan 1920

1- Beş büyükşehirde ulaşımı rahatlatan kent içi raylı sistemlerde kapasite artıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"TCDD tarafından büyükşehirlerde hizmete sunulan kent içi raylı sistem hatları, şehir içi ulaşımın yükünü önemli ölçüde hafifletiyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve Sakarya'da TCDD Taşımacılık tarafından işletilen hatlarda günlük ortalama 932 bin yolcu taşınıyor"

"Bu yılın sonuna kadar İstanbul'da Arnavutköy-Halkalı kesiminde 17,5 kilometre, Bursa Emek-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı'nda 3,9 kilometre, Altunizade-Çamlıca Bosna Bulvarı Metro Hattı'nda 4,5 kilometre ve Gebze OSB-Darıca Metro Hattı'nda 15,6 kilometre daha yaparak toplam kent içi raylı sistem uzunluğunu 487,1 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- Türkiye, 41 bilim merkeziyle geleceğin kaşiflerini yetiştiriyor

Bu merkezlerde birbirinden farklı temalarda sergileri ziyaret edebilen gençler ve çocuklar, yeni teknolojilerden temel bilimler evrenine, dünyadan bilim tarihine kadar pek çok alanda bilgileri keşfediyor

İstanbul'da 5, Ankara'da 4, İzmir'de 3 bilim merkezi faaliyette bulunuyor, farklı illerde de yeni merkezler için hazırlık yapılıyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- AA'nın "Üretimle Güçlenen Kadınlar" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Kadın girişimciler, ihracat destekleriyle dünya pazarında iz bırakıyor

(Seda Tolmaç-Serhat Tutak/Ankara)

Üretimde kadınların elinin değdiği süt işleme tesisi ihracata odaklandı

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

4- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri:

Hatay tuzlu yoğurt çorbası

Coğrafi işaretli Antakya tuzlu yoğurduyla hazırlanan tescilli çorba, Hatay mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor

(Eren Bozkurt-Tunahan Akgün/Hatay) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Maydanoz köftesi

Bartın'da besin değeri açısından zenginliği ve tok tutma özelliği dolayısıyla ramazan ayında evlerde sıkça tüketilen maydanoz köftesi, taze maydanoz ve çeşitli baharatların verdiği aromayla damaklarda farklı bir tat bırakıyor

(Selim Bostancı/Bartın) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İSTANBUL'UN SELATİN CAMİLERİ - 2. Abdülhamid'in el izlerini taşıyan Yıldız Hamidiye Camisi

Abdülhamid'in cuma selamlıklarında kullandığı, hünkar mahfilindeki kafesleri de sedir ağacından kendisinin yaptığı cami, tek minaresi, neogotik detayları ve kufi hatla yazılmış kuşak yazılarıyla geç dönem Osmanlı mimarisinin özgün örneklerinden biri olarak öne çıkıyor

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özkafa:

"Caminin hat sanatı açısından da ilginç özelliği var. Klasik camilerimizde celi sülüs hattı kullanılıyor. Burada enteresan bir şekilde kufi tercih edilmiş. Uzunca bir kuşak yazısı bütün camiyi dört bir taraftan dolanıyor"

(Rüveyda Mina Meral-Ali Osman Kaya/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Yapay zekanın savaş ortamında kullanımı hukuki soru işaretlerini büyütüyor

Uluslararası insancıl hukukta yapay zekanın kullanımı doğrudan düzenlenmiyor ancak yeni silah teknolojilerine ilişkin kuralların yapay zeka ve otonom silah sistemleri üzerinde de uygulanması gündemde

Milli Savunma Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve Uluslararası Hukuk Uzmanı Mustafa Tuncer:

"Kitlesel gözetim kavramının ABD iç hukukunda farklı bağlamlarda, farklı şekillerde tanımlanması, bu konuda beyanın içerdiği taahhüdü de belirsiz hale getirmektedir"

"En bağlayıcı ve hukuken güvenli seçenek, bu kavramların sözleşme özelinde net bir şekilde tanımlanması ve olası iç hukuk değişikliklerinden hariç tutulacak şekilde değerlendirilmesidir"

(Firdevs Bulut Kartal/Ankara) (Fotoğraflı)

7- Devlet korumasındaki kızların çocuk evi "sporcu fabrikası"na dönüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezleri (ÇEKOM) Modeli kapsamında koruma altında olan ve aynı evde kalan 6 kız çocuğu, farklı spor branşlarında kazandıkları başarıların yanı sıra Türkiye ve dünya dereceleriyle de dikkati çekiyor

Tenzile Erdoğan Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Sıdıka Piroğlu:

"Kızlarımızın hepsi ayrı ayrı branşlarda sporla ilgileniyor. Ayrıca aralarında 4 milli sporcumuz var. Türkiye şampiyonasında büyük dereceler aldılar ve dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandılar"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Zerenspor'da CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final heyecanı

Başkent ekibinin Sırp smaçörü Aleksandra Uzelac:

"Savaşmaya hazırız. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yılımızda çeyrek finale yükselmek gerçekten büyük bir başarı"

Milli voleybolcu Janset Cemre Erkul:

"(CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi) Takımımla böyle bir şey başarmak gerçekten çok mutluluk verici, çok gurur verici"

(Salih Ulaş Şahan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Milli futbolcular Ece Türkoğlu ile Kezban Tağ, Dünya Kupası elemelerinden umutlu

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ece Türkoğlu:

"İki maç (Malta ve Kuzey İrlanda) da çok zor olacak. Takım olarak da zorluklara alışmış bir takımız. Malta maçı için de çok heyecanlıyız. Kesinlikle üç puan için sahaya çıkacağız"

Ay-yıldızlı futbolcu Kezban Tağ:

"Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp daha sonra İsviçre maçına hazırlanmak"

(Metin Arslancan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- PORTRE - Türkiye'de olimpizmin öncüsü: Selim Sırrı Tarcan

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesini kuran Tarcan, vefatının 69'uncu yılında anılıyor

Türkiye'de voleybol kurucusu olarak kabul edilen Selim Sırrı Tarcan, "Olimpizmin öncüsü" olarak anılıyor

1907'de modern olimpiyatların kurucusu Baron Pierre de Coubertin ile tanışan Tarcan, Uluslararası Olimpiyat Komitesinde Osmanlı Devletini temsil etti

(Emrah Oktay/İstanbul) (Grafikli)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Gastronomi, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Tcdd, Son Dakika

Son Dakika Güncel Raylı Sistemlerde Kapasite Artışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş büyürken Papa’dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin
Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler Türk tır şoförü savaşın ortasında kaldı: Evet arkadaşlar yolumuzu kestiler
Herkes Ahmedinejat’ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor
Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı Irak, hava sahasını 24 saat daha kapatma kararı aldı
Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi Toprak Razgatlıoğlu, kariyerindeki ilk MotoGP yarışını 17. sırada bitirdi
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor
Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Sivasspor, Rey Manaj’la güldü Sivasspor, Rey Manaj'la güldü
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı
Suudi Arabistan, Körfez’deki saldırılar nedeniyle İran büyükelçisini çağırdı Suudi Arabistan, Körfez'deki saldırılar nedeniyle İran büyükelçisini çağırdı
Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı Halk sığınaklara koşarken Netanyahu bakın hangi ülkeye sığındı
Kuzey Kore’den İran’a yönelik saldırılara kınama Kuzey Kore'den İran'a yönelik saldırılara kınama
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü Mahmud Ahmedinejad öldürüldü
İş insanı Ferit Şahenk Dubai’de mahsur kaldı İş insanı Ferit Şahenk Dubai'de mahsur kaldı
Hamaney’in yerine kim geçecek İşte kulislerde konuşulan 6 aday Hamaney'in yerine kim geçecek? İşte kulislerde konuşulan 6 aday
Hamaney’in geçmişte bir çocukla diyaloğu yeniden akıllara geldi Hamaney'in geçmişte bir çocukla diyaloğu yeniden akıllara geldi
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Kuveyt’te ABD’ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu

11:58
Kuveyt’te ABD’ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
Kuveyt'te ABD'ye ait 3 uçak düşürüldü, pilotlar fırlatma koltuğu sayesinde kurtuldu
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
11:31
İstanbul’da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
İstanbul'da yaşayan İranlılar sokağa çıktı, herkes İçişlerini Bakanlığını etiketliyor
11:28
İran’a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555’e yükseldi
İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 555'e yükseldi
11:07
İran’ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
İran'ı düşmanlarına satmakla suçlanan komutan sessizliğini bozdu
10:54
Savaşın ortasında kalıp Türkiye’ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar
Savaşın ortasında kalıp Türkiye'ye kaçan yıldız futbolcudan bomba karar
10:51
ABD’li senatör: ’İran’ın nükleer tesisleri yok edildi’ diyen Trump değil miydi
ABD'li senatör: 'İran'ın nükleer tesisleri yok edildi' diyen Trump değil miydi?
10:30
İran, Suudi Arabistan’da petrol rafinerisini vurdu
İran, Suudi Arabistan'da petrol rafinerisini vurdu
10:04
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
10:02
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı detaya takıldı
Nişanlısının attığı e-postayı paylaştı, herkes aynı detaya takıldı
10:01
“Yenilmez Uçak“ Kuveyt’te düştü İki ihtimal var
"Yenilmez Uçak" Kuveyt'te düştü! İki ihtimal var
09:45
Ortadoğu’daki savaş futbolu da vurdu
Ortadoğu'daki savaş futbolu da vurdu
09:32
Lübnan’dan büyük kaçış Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
09:16
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 35 kişi hayatını kaybetti
09:10
Cristiano Ronaldo’dan 1 milyar dolarlık imza
Cristiano Ronaldo'dan 1 milyar dolarlık imza
09:02
11 yıldır Liverpool’da ama tek golü yok
11 yıldır Liverpool'da ama tek golü yok
09:01
Savaş altını vurdu Kapalıçarşı alev alev
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev
08:26
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
08:15
İran’dan şok görüntü Herkes aynı anda Trump-Netanyahu ikilisini gördü
İran'dan şok görüntü! Herkes aynı anda Trump-Netanyahu ikilisini gördü
08:11
Osimhen ve Ndidi İran’a gidiyor
Osimhen ve Ndidi İran'a gidiyor
07:40
Dünya Trump’ın bu sözlerini konuşuyor: İran’da düşündüğümüz herkes öldü
Dünya Trump'ın bu sözlerini konuşuyor: İran'da düşündüğümüz herkes öldü
06:53
Güney Kıbrıs’taki İngiliz üssüne İHA saldırısı Patlama sonrası uçaklar havalandı
Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne İHA saldırısı! Patlama sonrası uçaklar havalandı
06:52
Savaş piyasaları fena vurdu Petrol ve altın fiyatları yükseldi
Savaş piyasaları fena vurdu! Petrol ve altın fiyatları yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 12:25:37. #7.13#
SON DAKİKA: Raylı Sistemlerde Kapasite Artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.