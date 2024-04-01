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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 01:09  Güncelleme: 01:11
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MERKEZ

Toplam Sandık : 250
Toplam Seçmen : 80.529
Açılan Sandık : 250
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 57.156
Geçerli Oy : 54.518
Katılım Oranı : % 70,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRAHMİ METİN% 54,6629.800
YENİDEN REFAHCEMİL ÇOLAK% 17,759.675
CHPNECATİ TOPALOĞLU% 12,256.680
İYİ PARTİKÖKSAL TOPTAN% 6,423.501
SAADETMUHAMMET YILDIZ% 2,831.542
DEVA PARTİSİPINAR KUK İSLAMOĞLU% 2,111.148
ZAFER PARTİSİGÖKHAN AKYILDIZ% 1,891.033
DİĞER% 0,64352
MEMLEKETATTİLA KAYHAN% 0,37204
BTPHASAN PEÇE% 0,29156
DEM PARTİNURETTİN AYDIN% 0,1794
HÜDA PARHASBİ KARABULUT% 0,1474
DSPERSAN YILMAZ% 0,0947
TKHYETER TÜRKEŞ ÇEVİK% 0,0947
APRECEP KÖSE% 0,0846
YTPMUSTAFA ÖZŞEREMET% 0,0736
MİLLETAYKUT YALÇINKAYA% 0,0632
ABPOKTAY BALCI% 0,0319
HKPDENİZ SARIKAYA% 0,0317
HAK-PARHAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI% 0,0315
ARDEŞEN

Açılan Sandık Oranı : % 97,18
Katılım Oranı : % 78,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPENVER ATAGÜN% 34,065.261
AK PARTİSAİD YAŞIYAN% 32,154.966
SAADETKEMAL EKSİLMEZ% 24,323.757
MHPCEMİL BAYRAK% 4,04625
YENİDEN REFAHEKREM OKUTAN% 2,28352
İYİ PARTİBAHTİYAR AŞIK% 1,27197
BTPALİ KEMAL KAMBUROĞLU% 0,5281
DEVA PARTİSİEREN TOLGA BEŞLİ% 0,3960
DİĞER% 0,3453
ZAFER PARTİSİHAKKI KULABER% 0,3249
YTPNACİYE ŞEREMET% 0,1320
DEM PARTİAHMET ÖZDAKAK% 0,115
MİLLETKADİR OCAK% 0,069
HKPMEHRİBAN DAĞ% 0,023
ÇAMLIHEMŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER ALTUN% 54,2716
CHPERSİN DALGA% 32,85434
MHPVEDAT ALİ KESİCİ% 9,61127
İYİ PARTİHİKMET KARAGÖZ% 0,9112
YENİDEN REFAHAYGÜL BADOĞLU KIZMIŞ% 0,8311
BTPMELEK TEZKERECİOĞLU% 0,7610
DEVA PARTİSİMUSTAFA KEMAL YENİÇIRAK% 0,466
SAADETİBRAHİM DÖNE% 0,385
ÇAYELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 72,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ% 47,775.653
AK PARTİİSHAK KARAHAN% 44,465.261
CHPHÜSAMETTİN ÖZDEMİROĞLU% 2,74324
YENİDEN REFAHALİ HALİTOĞLU% 2,11250
ZAFER PARTİSİZAHİDE BOSTAN% 1,28152
SAADETMEHMET ARICIOĞLU% 1,03122
DPTUNCAY TAYLAN% 0,2327
BAĞIMSIZŞABAN GİRİT% 0,1518
BAĞIMSIZMUSTAFA TAFLAN% 0,1214
BTPÜMİT NEBİOĞLU% 0,1113
DEREPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,26

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞABAN KALÇA% 42,961.224
MHPERKAN KÖSE% 27,13773
BÜYÜK BİRLİKSELİM METİN% 21,38609
SAADETHASAN GÜNEŞDOĞDU% 5,44155
YENİDEN REFAHTUNCAY TOPAL% 1,337
İYİ PARTİKERİM BAŞKA% 0,9527
ZAFER PARTİSİMAHMUT SEVİNÇ% 0,5315
BTPSEDAT GERZ% 0,319
FINDIKLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU% 57,414.251
AK PARTİGÜRHAN KUTLUATA% 35,932.660
İYİ PARTİSELMA KÖROĞLU% 4,2311
MHPAHMET TOPAL% 1,73128
ZAFER PARTİSİOĞUZ PALA% 0,2720
DİĞER% 0,2418
BTPEMİNE ERGENÇ% 0,2216
GÜNEYSU

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRIFAT ÖZER% 69,83.411
CHPHÜSEYİN YANIK% 11,11543
YENİDEN REFAHCAFER YILMAZ% 7,96389
DİĞER% 4,38214
İYİ PARTİSUAT YILDIZ% 2,58126
BAĞIMSIZMUSTAFA MERCAN% 1,2762
ZAFER PARTİSİMUHARREM AYDİN% 1,0451
SAADETHAKAN VARLI% 0,8441
BAĞIMSIZMUHARREM KAZDAL% 0,4723
BAĞIMSIZHASAN MERCAN% 0,3718
BTPCUMALİ AKGENÇ% 0,189
HEMŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİM KAZİM BEKAR% 60,47612
CHPBAŞAR CUMBUR% 34,39348
MHPŞEYMA ALPARSLAN YAZICI% 1,7818
BAĞIMSIZMEHMET KARATEKE% 1,7818
YENİDEN REFAHADEM AŞÇI% 0,697
BTPŞEVKET COŞKUN% 0,394
İYİ PARTİİSMAİL KERİM BENEK% 0,33
SAADETSÜLEYMAN ÖZTÜRK% 0,22
İKİZDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDİ EKŞİ% 58,14832
MHPHAKAN KARAGÖZ% 36,9528
BAĞIMSIZAYHAN BİBEROĞLU% 2,0930
YENİDEN REFAHNEŞAT KAHRAMAN% 1,2618
İYİ PARTİASUMAN KARADENİZ% 1,0515
BTPAYŞE AKGENÇ% 0,284
SAADETİHSAN ŞANSLI% 0,284
İYİDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,54

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAFFET METE% 71,582.538
MHPOSMAN METE% 22,22788
YENİDEN REFAHMUSTAFA BAŞ% 2,4888
SAADETLÜTFİ KOÇ% 1,6960
İYİ PARTİHAVVA KASAP% 1,4451
BTPLEVENT TEZKERECİOĞLU% 0,5921
KALKANDERE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET YILMAZ% 45,211.591
BÜYÜK BİRLİKKENAN YILDIRIM% 40,551.427
İYİ PARTİAŞKIN GÜRSU% 7,11250
MHPİBRAHİM ÇAKIR% 2,7396
YENİDEN REFAHMUHAMMET ÇOLAK% 1,9669
BTPHAVA PEÇE% 1,1942
DEVA PARTİSİYAHYA SANDIKÇI% 0,5720
SAADETMUSTAFA AZDER% 0,5720
DİĞER% 0,114
PAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 97,92
Katılım Oranı : % 78,60

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNEŞET ÇAKIR% 50,114.774
AK PARTİEKREM KILIÇ% 35,233.357
MHPBORA HABERAL% 10,71.019
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN DURAL% 1,56149
İYİ PARTİSERPİL ÇOLAK% 0,9792
ZAFER PARTİSİFAHRETTİN CAN GÜREL% 0,4139
SAADETMUHAMMET ŞEKER% 0,4139
BTPKEMAL PEHLİVANLAR% 0,2322
DEM PARTİMETİN GÖK% 0,1716
HKPUMUT KOÇ% 0,099
DİĞER% 0,099
YTPSEZER ŞEREMET% 0,033

Kaynak: AA

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