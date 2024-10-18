Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama - Son Dakika
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Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama

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Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen 'Yenidoğan çetesi' skandalında adı geçen İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak Hastaneleri'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, hastanelerin bu olaylarla alakasının olmadığı ve yasal süreç başlatıldığı belirtildi.

18.10.2024 17:26  Güncelleme: 17:57
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Türkiye yeni bir skandalla sarsıldı. İstanbul'da, aralarında doktor ve hemşirelerin olduğu 47 kişinin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak Hastanelerinin bu kişilerin önceden anlaştığı hastanelerden olduğu ortaya çıkmıştı. Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama geldi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"Son günlerde medyada yer alan ve kamuoyunu derinden etkileyen 'Yenidoğan Olayları' ile ilgili iddialara yönelik olarak, İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak Hastaneleri hakkında çıkan asılsız haberlere karşı bir açıklama yapma gereği doğmuştur.

İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak Hastaneleri, uzun yıllardır sağlık sektöründe güvenilir ve saygın bir hizmet sunmakta olup, her zaman hasta güvenliği ve sağlığını en yüksek öncelik olarak görmüştür. Bahsi geçen 'yenidoğan olayları' ile ilgili hastanelerimizin hiçbir şekilde tanık olarak da sanık olarak da bu dava dosyası ile bağlantısı bulunmamaktadır.

Hastanelerimizin adını bu tür spekülatif haberlerle ilişkilendirilen iddialar hem kurumsal itibarımıza zarar vermekte hem de halk arasında gereksiz bir panik oluşturmaktadır. Konu ile ilgili olarak hukuki süreç başlatılmış olup, yasal haklarımız saklıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

TÜRKİYE'NİN GÖRDÜĞÜ EN VİCDANSIZ ÇETE

İstanbul'da, 112 Acil Servisi ile ortak hareket ederek, bebek hastaları anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine gönderip haksız kazanç edindikleri ve bazı bebeklerin ölümlerine neden oldukları ortaya çıkan 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında, Perşembe günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlanmıştı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada çete ile işbirliği olan hastaneler hakkında yasal sürecin başlatıldığı belirtildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili olay, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir. Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz. Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

Yenidoğan çetesinin suçlarını işlediği hastaneler şu şekilde:

Akabe Sağlık Tesisleri

Doğamed Sağlık Hizmetleri

Ekip Sağlık Hizmetleri

Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri

Medilife Sağlık Hizmetleri

Özel Avcılar Hospital Hastanesi

Özel Avrupa Şafak Hastanesi

Özel Bağcılar Medlife Hastanesi

Özel Doğa Hospital

Özel İstanbul Şafak Hastanesi

Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri

Refik Arslan Sağlik Hizmetleri

Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Silivri Kolan Hastanesi

Yonca Sağlık Hizmetleri

Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi

GMZ Sağlık Hizmetleri

Özel Reyap İstanbul Hastanesi

Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama
Adı \'Yenidoğan Çetesi\' skandalına karışan hastaneden açıklama
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Bilgehan Göktürk:
    Köfteci Yusuf da öyle demişti.Alakam yok diyordu ama ürünlerinde domuz eti çıkmıştı..Alakam yok diyenden korkacaksın ,zaten.. 113 26 Yanıtla
    İdris İğneci:
    ezbere,bilmeden yorum yapmışsın ...bilgi sahibi olmadan yorum yapmak kul hakkına girer adamin etinde domuz eti cıkmadı ,bakanlik bile 1000/1 gibi bir oran acikladi buda ,bulaş oldugundan şupheleniyor ve surec devam ediyor , 2 1
    berkcan çınar:
    sus bilgehan 1 0
  • Emre Acar:
    Listede Şafak hastanesi var yanlız açıklamada biz yokuz diyorlar nasıl tezatlık bu 108 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Zaten böyle hiç suçsuz bulamazsın çünkü alışılmış bişey 70 0 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Hastanelerin özeli sağlığa ve cebe zararlıdır 64 0 Yanıtla
  • ozcan ozmercan:
    2023 mayıs ayında ortaya çıkan bu skandal olay hakkında neden bu zamana kadar hiç bir önlem alınmadı? Bir vatandaş olarak soruyorum. 54 1 Yanıtla
  • Turk:
    Yeni moda bu "Yargiya İntikal Etmiş Sürecin Sonuna Kadar Takipçisi Olacağız..." 54 0 Yanıtla
  • Cenk:
    İktidar sağolsun her yeri ozellere yani dolaylı olarak kendilerinin ortak olduğu vatandaşı soyup soğana çeviren kan emicilere peşkeş çekerse olacağı bu. Okullar, hastaneler, dini kurumlar.... Maalesef Ülkenin her yerinde en güzel yerlerinde çok şeyler hiçe sayılarak bu tarz kurum ve kuruluşlara tahsis edildi.. 38 7 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Niye hep bunlar akp döneminde daha da çoğaldı... 37 8 Yanıtla
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