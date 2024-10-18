Türkiye yeni bir skandalla sarsıldı. İstanbul'da, aralarında doktor ve hemşirelerin olduğu 47 kişinin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak Hastanelerinin bu kişilerin önceden anlaştığı hastanelerden olduğu ortaya çıkmıştı. Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama geldi.
Açıklamada şunlara yer verildi:
"Son günlerde medyada yer alan ve kamuoyunu derinden etkileyen 'Yenidoğan Olayları' ile ilgili iddialara yönelik olarak, İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak Hastaneleri hakkında çıkan asılsız haberlere karşı bir açıklama yapma gereği doğmuştur.
İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak Hastaneleri, uzun yıllardır sağlık sektöründe güvenilir ve saygın bir hizmet sunmakta olup, her zaman hasta güvenliği ve sağlığını en yüksek öncelik olarak görmüştür. Bahsi geçen 'yenidoğan olayları' ile ilgili hastanelerimizin hiçbir şekilde tanık olarak da sanık olarak da bu dava dosyası ile bağlantısı bulunmamaktadır.
Hastanelerimizin adını bu tür spekülatif haberlerle ilişkilendirilen iddialar hem kurumsal itibarımıza zarar vermekte hem de halk arasında gereksiz bir panik oluşturmaktadır. Konu ile ilgili olarak hukuki süreç başlatılmış olup, yasal haklarımız saklıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İstanbul'da, 112 Acil Servisi ile ortak hareket ederek, bebek hastaları anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine gönderip haksız kazanç edindikleri ve bazı bebeklerin ölümlerine neden oldukları ortaya çıkan 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında, Perşembe günü Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlanmıştı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada çete ile işbirliği olan hastaneler hakkında yasal sürecin başlatıldığı belirtildi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' adıyla bilinen, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen kişilerle ilgili olay, Mayıs 2023'te İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen bir operasyonla tespit edilmiş, cezai işlemler yapılmış ve konu adli makamlara iletilmiştir. Sağlık Bakanlığımız tarafından söz konusu hastanelerin faaliyetleri hakkında başlatılan inceleme sonucu hukuki yaptırım süreçleri devreye alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak özveriyle görevini yerine getiren, insanların hayatını kurtaran ve şifa dağıtan sağlık çalışanlarımızın insanlık dışı davranışlarda bulunan kişiler sebebiyle töhmet altında kalmasına izin vermeyeceğiz. Yargıya intikal etmiş sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."
Akabe Sağlık Tesisleri
Doğamed Sağlık Hizmetleri
Ekip Sağlık Hizmetleri
Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri
Medilife Sağlık Hizmetleri
Özel Avcılar Hospital Hastanesi
Özel Avrupa Şafak Hastanesi
Özel Bağcılar Medlife Hastanesi
Özel Doğa Hospital
Özel İstanbul Şafak Hastanesi
Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri
Refik Arslan Sağlik Hizmetleri
Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
Silivri Kolan Hastanesi
Yonca Sağlık Hizmetleri
Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi
GMZ Sağlık Hizmetleri
Özel Reyap İstanbul Hastanesi
Özel TRG Hospitalist Hastanesi
Son Dakika › Güncel › Adı 'Yenidoğan Çetesi' skandalına karışan hastaneden açıklama - Son Dakika
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