Siber Suç Operasyonu: 68 Şüpheli Gözaltında

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(İSTANBUL) - Kişisel verilerle kurumlara ait bilgilerin çalınıp, para karşılığı satıldığı, tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanıldığı şikayetleri üzerine İstanbul merkezli 25 ilde Siber Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon düzenledi. 33'ü suça sürüklenmiş çocuk 68 şüpheli gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin, çok sayıda genç kız ve çocuğa şantaj yaptığı, intihara varacak zorlamalara kalkıştığı belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerine 'devlet güvenliğini tehlikeye sokacak bilgilerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı yönünde' ihbarlar ulaştı. Polisin yaptığı araştırmalarda bir grup tarafından bazı sistemler aracılığıyla kişisel verilerin ve kurumlara ait bilgilerin çalındığı, çalınan verilerin para karşılığı satıldığı ya da tehdit şantaj unsuru olarak kullanıldığı belirlendi. Ayrıca polisin sanal devriye faaliyetleri kapsamında yapılan incelemelerde çok sayıda genç kız ve çocuk şahsın

mağdur olduğu ve bu mağdurlara şantaj yapıldığı, intihara varacak seviyelere kadar zorlandığı anlaşıldı.

33'ü suça sürüklenmiş çocuk

Bunun üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinasyon halinde harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri

sistemi kullanan ve içlerinde uzman kişilerin de bulunduğu 68 şüpheliyi belirledi. İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, bunlardan 33'ünün suça sürüklenmiş çocuk olduğu açıklandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız silah ve otomatik tüfek ele geçirildi, dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerin kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan sistemlerden sorgulama yetkisine sahip kullanıcı hesaplarını ele geçirmek için bir dizi "oltalama" (phishing) saldırıları da gerçekleştirdiği bildirildi.

İstanbul dışında Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, Kırşehir, Şırnak, Kocaeli, Mardin, Aksaray, Kayseri, Diyarbakır, Rize, Adana, Düzce, İzmir, Kırklareli, Bolu, Erzincan, Antalya, Bitlis, Tokat, Konya, Manisa ve Malatya'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma devam ediyor.