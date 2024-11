Slovakya Türk mandalinalarını geri çevirdi

Güncel

Türkiye'den Slovakya'ya ihraç edilmek istenen Satsuma cinsi mandalinalarda kabul edilebilir limitin 4,4 katı 'chlorpyrifos-methyl' ilaç kalıntısı tespit edildi. Slovakya, mandalinaları 21 Ekim'de sınırdan geri çevirdi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, geri çevrilen mandalinanın Bulgaristan sınırında imha edildiğini söyledi.

Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında gıda güvenliği ile ilgili bilgileri hızlıca paylaşmayı ve halk sağlığını korumayı amaçlayan Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF), 20 Kasım'da yayımladığı bir raporla Slovakya'ya ihraç edilmek üzere yola çıkan Satsuma cinsi mandalinalarda chlorpyrifos methyl kalıntısı tespit edildiğini duyurdu. Raporda, Bulgaristan sınırında yapılan denetimlerde pestisit oranının Avrupa Birliği'nin kabul edilebilir sınırının 4,4 kat üzerinde olduğu belirtildi. Mandalinalar 21 Ekim'de geri çevrildi.

"TÜRKİYEYE GERİ GÖNDERİLMEDİ, DOĞRUDAN İMHA EDİLDİ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Adana'nın narenciye üretimindeki liderliğine dikkat çekerek, Türkiye'nin narenciye üretiminin yaklaşık yüzde 45'inin kentten karşılandığını belirtti. Doğan, "Ürettiğimiz narenciyeleri eylül ayından mayıs ayına kadar, başta Rusya olmak üzere Balkan ülkeleri ve Orta Asya'ya ihraç ediyoruz. Slovakya'ya gönderilen Satsuma mandalinalar, sınırda yapılan analizler sonucunda chlorpyrifos methyl kalıntısı içerdiği gerekçesiyle Türkiye'ye geri gönderilmedi, doğrudan imha edildi. Bu ürünler iç piyasaya asla girmez" dedi.

"ÇİFTÇİLERİMİZ YASAKLI İLAÇLARI KULLANMAZ"

'Chlorpyrifos methylin'in 5 yıl önce yasaklandığını söyleyen Doğan, bu ilacın artık piyasada bulunmadığını ifade etti. Doğan, "Belki çiftçimizin deposunda eskiden kalmış bir ilaç, fark edilmeden bir bahçenin küçük bir kısmında kullanılmış olabilir. Ancak çiftçilerimiz bilinçli ve yasaklı ilaçları kullanmaz. Narenciye paketleme tesisleri de çiftçiden aldığı ürünleri analiz yapmadan kabul etmez. Ürün, analizden geçtikten sonra paketlenip yurt dışına gönderilir. Bu yıl bölgemizde narenciye üretimi az olduğu için fiyatlar oldukça yüksek. Bir Satsuma mandalinanın paketleme maliyeti yaklaşık 40 lirayı buluyor. Bu kadar maliyetli bir ürünü analiz yapmadan yurt dışına göndermek ticari bir mantığa sığmaz" diye konuştu.

"NUMUNE ALMA YÖNTEMLERİ İYİLEŞTİRİLMELİ"

Ürün analiz sürecindeki olası eksikliklere değinen Doğan şöyle konuştu: Numune alınırken bahçenin her yerinden örnekleme yapılması gerekir. Ancak bazen yalnızca bir noktadan alınan numuneler, yanlış sonuçlara yol açabilir. Örneğin, 100 dönümlük bir bahçeye ilaçlama yapılırken ilaç bitip yerine başka bir ilaç küçük bir alanda kullanıldığında bu durum fark edilmeyebilir. Bu, analizin yapıldığı yerden alınan örnekte sorun çıkmasına neden olabilir. Bu tür münferit durumlar her zaman net sonuç vermeyebilir. Sonucun net olması için örnekler bahçenin her yerinden alınmalıdır. Paketleme tesisi bahçenin bir bölümünden örnek alıp analiz yapıyor. Bu sebeple gözden kaçırılan bir yer analize denk gelmiş olabilir. Böyle bir durum olmasa daha iyi olurdu fakat bu durum ülkemiz için sıkıntılı bir durum değil. Analiz sonucu çıkan ürün de gittiği yerde imha edilmiştir. Çünkü Avrupa Birliği Komisyonu tarafından gıda güvenliği ve gıda denetimi yapıldığında eğer oradaki narenciyenin içerisinde kalıntı varsa ve bu tespit edilmişse orada imha edilir ve hiçbir ülkeye gönderilmez. Avrupa Birliği'nde kalıntı tespit edildiğinde ürün doğrudan imha edilir, başka bir ülkeye gönderilmez. İç piyasada tüketilen ürünler de aynı analizlerden geçer. Çiftçilerimiz kalıntı riski taşıyan ilaçları kullanmaz, tüccar da bu tür ürünleri satın almaz. Eğer çiftçi böyle bir sorun yaşarsa, bize ulaşır ve biz durumu Tarım İl Müdürlüğü'ne iletiriz.

CHLORPYRIFOS-METHYL NEDİR?

Chlorpyrifos-methyl, çeşitli mahsullerdeki böcek zararlılarını kontrol etmek için kullanılan böcek öldürücüler olarak kullanılıyor. Bu madde Türkiye'de yasaklanma sürecinde olsa da halen yaygın olarak tercih edilmeye devam ediyor. Bu maddenin sinir sistemini etkileyerek felçlere yol açtığı biliniyor.

BİRÇOK ÜLKEDE YASAKLANDI

Chlorpyrifos-methyl, özellikle tarımda kullanılan bir pestisittir ve sağlığa zararları nedeniyle birçok ülkede yasaklanmıştır.

Türkiye'de, 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanan bu tarım ilacının nörolojik gelişim üzerinde olumsuz etkileri olabileceği ve özellikle çocuklar üzerinde zararlı olabileceği tespit edilmiştir.