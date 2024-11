Sudan Hükümeti Diyaloğa Açık

Güncel

Sudan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçisi Hasan Hamid Hasan, ülkesinde devam eden iç savaşın bitirilmesi için hükümet olarak diyaloğa açık ve savaşı sona erdirebilecek her türlü seçeneği değerlendirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Hasan, BM Cenevre Ofisi'ne Akredite Basın Mensupları Birliği (ACANU) üyesi gazetecilerle Sudan misyonunda bir araya geldi.

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD, Suudi Arabistan arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucu 11 Mayıs 2023'te "Cidde Bildirgesi"nin imzalandığını hatırlatan Hasan, bu bildirgeyle çatışmaların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılmasıyla ilgili çerçeve oluşturulduğunu söyledi.

Cidde Bildirgesi'nin imzalanmasından iki gün sonra HDK tarafından ihlal edildiğini ifade eden Hasan, daha sonra HDK'nin imzaladığı bildirgeyi reddettiğini ileri sürdü.

Hasan, ABD öncülüğünde Sudan'da ordu ile HDK arasındaki iç savaşın sonlandırılması ve yeni model oluşturulması amacıyla ağustosta Cenevre'de müzakereler düzenlendiğini hatırlatarak, kendilerinin bu toplantıya katılmadığını belirtti.

Toplantıya karşı olmadıklarını ancak buna katılmamak için iki sebeplerinin bulunduğunu dile getiren Hasan, bunlardan ilkinin tarafsız olarak görmedikleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) gözlemci önerilmesi olduğuna işaret etti.

Hasan, arabulucularla Cidde Bildirgesi'nin uygulanması için gerekli mekanizmalar ve toplantının formatı konusunda anlaşmadıkları gerekçesiyle de toplantıya katılmadıklarını söyledi.

"Savaşı sona erdirebilecek her türlü seçeneği değerlendirmeye hazırız"

AA muhabirinin, "Sudan'daki ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasındaki iç savaş 18 aydır devam ediyor. Bunun sona ermesi için ABD öncülüğünde bazı ülkelerin katılımıyla ağustosta Cenevre'de toplantı düzenlendi. Hükümet temsilcisi katılmadığı toplantı başarıya ulaşılamadı. Sizce ABD yerine BM öncülüğünde düzenlenecek daha kapsamlı konferans barış için daha etkili olabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Hasan, gelebilecek herhangi bir arabuluculuk teklifinin başarılı olma olasılığını göz ardı edemeyeceklerini, bunun süreç ve yaklaşımla da ilgili olduğunu ifade etti.

Hasan, "Hükümet olarak diyaloğa açığız. Devam eden bu savaşı sona erdirebilecek her türlü seçeneği değerlendirmeye hazırız çünkü her gün böyle bir yıkıma maruz kalan bizim ülkemiz. Her hedef alınan bizim insanlarımız. Bunun daha fazla sürmesini istemiyoruz. Diyaloğa açığız ancak görmek istediğimiz şey, doğru yaklaşım ve tarafsız arabuluculuk önerilerdir." dedi.

Sudan'a yönelik insani yardımlarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Hasan, ülkeye yardım ulaştırmak için 9 sınır koridorunun hala açık olduğunu söyledi.

Hasan, uluslararası kuruluşların Sudan'a "erişim sorunu" olduğunu ifade etmelerini de eleştirerek, sınırlarda herhangi bir erişim sorunu bulunmadığını kaydetti.

Sudan'a yönelik BM'nin başlattığı yardım çağrılarına yönelik finansal desteğin düşük olduğuna dikkati çeken Hasan, sınırdan giriş yapan yardımların teslimatıyla ilgili sorunlar yaşandığını vurguladı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında, askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.