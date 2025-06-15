1) TARTIŞTIĞI BABASINI, BAŞINA ÇEKİÇLE VURARAK AĞIR YARALADI

DİYARBAKIR'da Y.B., evde tartıştığı babası M.B.'nin (44) başına çekiçle vurarak ağır yaraladı. Y.B. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde meydana geldi. Y.B., bilinmeyen nedenle evde tartıştığı babası M.B.'nin başına çekiçle vurdu. M.B. kanlar içinde yere yığıldı. Aile fertlerinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. M.B., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. M.B.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan Y.B. ise işlemleri için emniyete götürüldü.

Görüntü dökümü

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Olay yeri

Zırhlı araçlar

Olayın yaşandığı ev

Hastane acilinden görüntü

Haber ve Kamera: Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR

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2) İSRAİL'İN SALDIRISI SONRASI SAATLER SÜREN YOLCULUĞUN ARDINDAN YURDA DÖNDÜ

İRAN'ın başkenti Tahran'a oyuncak fuarı için giden Türkiye Oyuncakçılar Derneği (OYDER) Genel Başkanı Raşit Akar, İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle 11 saat süren otobüs yolculuğunun ardından önce Urumiye'ye buradan da sınıra ulaştığını söyledi. Vatan topraklarına döndüğü için mutlu olduğunu anlatan Akar, "Tahran'da kalan vatandaşlarımız ve arkadaşlarım var. Onlarla görüşüyoruz ama onlar için de endişe ediyoruz." dedi.

Tahran'da düzenlenen oyuncak fuarı için 11 Haziran'da İstanbul'dan yola çıkan OYDER Genel Başkanı Raşit Akar'ın gittiği günün gecesinde İsrail, İran'a saldırdı. Türkiye'ye dönmek için harekete geçen Akar, uçak seferlerinin iptal edilmesinden dolayı büyük sıkıntılar yaşadı. Tahran'dan 11 saat süren otobüs yolculuğunun ardından Urumiye'ye, buradan da Hakkari'nin Esendere Sınır Kapısı'na ulaşan Raşit Akar, ülkeye döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Oyuncak fuarı için İran'ın Tahran kentine gittiğini belirten Raşit Akar, "Fakat gittiğimin ikinci günü gece saatlerinde saldırılar başladı. İlk gece ben saldırıları pek fazla duymadım ama tercümanlar bana durumu anlattı. Saldırıların tercümanların evlerine çok yakın olduğunu ve çok korktuklarını söylediler. O kaos içerisinde Türkiye'ye nasıl dönebiliriz diye baktık. Çünkü tüm uçuşlar iptal edilmişti. Ne kadar da süreceği belli olmadığı için ailem ve dostlarım da benim için endişelenince, Türkiye'ye dönme yolunda harekete geçtim. O sırada dönmek için araç bulmak çok zordu. Oradaki dostlarım da bir çözüm üreterek, beni Tahran'dan Urumiye'ye giden bir otobüse bindirdiler. Otobüse bindiğim anda bile oradaki saldırılar çok daha yoğunlaşmıştı. Çıplak gözle görebiliyorduk. Oradaki halk da durumdan rahatsızdı. İsrail'in bu tutumu, bu saldırganlığı insanlar üzerinde gerçekten çok olumsuz bir baskı yarattı. İnsanlar artık İsrail devletine nefretle bakmaya başladı. Çünkü bütün bölgeyi etkileyen bu durum gerçekten insanları çok rahatsız etti" diye konuştu.

11 saat süren otobüs yolculuğunun ardından Tahran'dan Urumiye'ye ve oradan Hakkari'nin Esendere Sınır Kapısına ulaşan Akar, şöyle konuştu:

"Sağ olsun Azeri kardeşlerimiz çok ilgilendiler ve çok iyi ağırladılar. Beni özel araçlarıyla alıp Esendere sınır kapısına getirdiler ve oradan da vatan topraklarına geldim. Maalesef şu an Yüksekova, Hakkari, Diyarbakır, Van, Erzurum ve Batman'da ulaşımda ciddi bir sıkıntı var. Bizim oradaki Türk vatandaşlarımız olduğu kadar İranlıların da Türkiye'yi güvenli ülke olarak görüp Türkiye'ye gelmesinden dolayı ulaşım sorunu var. Yetkililere biraz daha bu konunun üzerinde durmalarını istirham ediyorum. Çünkü şu an hala Tahran'da kalan vatandaşlarımız ve arkadaşlarım var. Onlarla görüşüyoruz ama onlar için de endişe ediyoruz. Allah birliğimizi, bütünlüğümüzü, ordumuzu korusun ve esirgesin. Gerçekten eğer ülke olarak güçlü olmazsak, bir arada olmazsak, bu tür durumlarla bizler de karşılaşabiliriz. Allah birliğimizi daim etsin. Artık bölgenin en güvenilir, en güçlü ülkesi Türkiye. Allah'tan birliğimiz bütünlüğümüz daim olsun istiyorum. Bu tür acıların ve durumların yaşanmamasını ümit ediyorum. Tüm dünyaya barış diliyorum."